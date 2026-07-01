ОРДЕН СВЯТОГО АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

История награды в Российской империи, СССР и РФ.

Первоначальная идея о появлении награды за военные заслуги родилась у Петра I , но он не успел осуществить свой замысел, из-за болезни. Указ об учреждении награды подписала Екатерина I в июне 1725 г. При этом давался не только военным, но и гражданским лицам. Самой императрице он был пожалован 10 сентября 1725 г. в ознаменовании годовщины перенесения мощей святого Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. При императоре Павле I награда получила официальный статут и описание, а также учреждалась особая комиссия из кавалеров ордена, занимавшейся благотворительной деятельностью. После Октябрьской революции, награждение орденом было прекращено, но продолжается вплоть до настоящего время представителями дома Романовых, находящихся в эмиграции. 29 июля 1942 г. в СССР во время Великой Отечественной войны награда была возрождена и предназначалась для вручения представителям командного состава Красной армии за проявление личной отваги, мужества и умелого командования. Эскиз ордена подготовил архитектор И.С. Телятников, поместивший на награду портрет Н.К. Черкассова, сыгравшему главную роль в фильме С. Эйзенштейна «Александр Невский» (1938 г.). Изображение актера было выбрано, т.к. подлинный портрет полководца до нас не дошел. Награждение производилось согласно указу Президиума Верховного Совета СССР. Первый советский орден получил старший лейтенант Н.И. Рубан уничтожение 7 танков противника и 200 солдат силами лишь одного батальона. За время войны было произведено более 42 тысяч награждений орденом. Многие воинские части были удостоены чести прикрепить орден Александра Невского на свои знамена. После Великой Отечественный войны, орден вручался, но не часто. Так, награду получили советские военнослужащие за подавление Венгерского восстания 1956 г. В Российской Федерации орден остался в списке государственных наград, но лишь 7 сентября 2010 г. согласно указу Президента РФ Д.А. Медведева награда получила статут и официальное описание, став общегражданской наградой. Первое вручение ордена в новейшей истории России состоялось 15 декабря 2010 г. После успешного выступления сборной России по футболу на чемпионате мира 2018 г., главный тренер национальной команды С.С. Черчесов получил орден Александра Невского 24 июля 2018 г.