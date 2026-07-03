ОРДЕН РЫЦАРЕЙ ТРУДА
ОРДЕН РЫЦАРЕЙ ТРУДА («Благородный и святой орден рыцарей труда» (англ. «The Noble and Holy Order of the Knights of Labor»)) - организация американских рабочих в XIX-XX веках.
Основана в декабре 1869 года в городе Филадельфия группой портных во главе с У. Стефенсом. Первоначально фактически представляла собой цеховой союз с элементами тайного общества (клятвы при вступлении, особые ритуалы при проведении встреч и тому подобное), заимствованными отчасти у масонства и объединения башмачников «Рыцари святого Криспина» (существовало с 1867 года). «Орден рыцарей труда» возглавлял великий мастер рабочий (Grand Master Workman; до 1879 года Стефенс, в 1879-1893 годах Т.Паудерли, с 1893 года Дж. Соверен), организация состояла из сети местных ассамблей, деятельность которых координировалась окружными ассамблеями (первая создана в 1873 году в Филадельфии). В 1874 году возникли первые местная (в Нью-Йорке) и окружная (в городе Камден) ассамблеи «Ордена рыцарей труда» вне Филадельфии.
Помимо квалифицированных работников из среды портных, в него вошли шахтёры, машинисты, плотники; численность «Ордена рыцарей труда» приблизилась к 5 тысячам человек. В 1878 году организация перешла на легальное положение, на 1-й Генеральной ассамблее (город Рединг), ставшей высшим органом «Ордена рыцарей труда», были приняты программа и устав, учреждён печатный орган - «Journal of the Knights of Labor». Уставом предусматривалось, что 3/4 членов организации должны были принадлежать к наёмным рабочим, независимо от их специальности, квалификации, пола, национальной принадлежности и цвета кожи; в её ряды допускались также представители других социальных категорий, за исключением банкиров, продавцов крепкого алкоголя, биржевых маклеров и ряда других. Программной целью «Ордена рыцарей труда» провозглашалось «облегчение получения трудящимися надлежащей доли производимых ими благ» за счёт создания сети потребительских и производственных кооперативов. «Орден рыцарей труда» требовала также юридического признания профсоюзов, равной оплаты труда мужчин и женщин, запрещения детского (до 14 лет) труда, сокращения продолжительности рабочего дня.
В начале 1880-х годов численность организации быстро росла, к 1886 году она насчитывала в своих рядах около 703 тысяч человек, её члены участвовали в крупных забастовках на всей территории США, в том числе во всеобщей стачке 1.5.1886 года за введение 8-часового рабочего дня. Небольшие ассамблеи «Ордена рыцарей труда» появились за пределами США - в Великобритании, Австралии, Бельгии. В политическом отношении «Орден рыцарей труда» поддерживал Народную партию (смотри Популисты), однако его попытки провести в Конгресс США собственных представителей не увенчались успехом. Внутренние противоречия, прежде всего между квалифицированными и неквалифицированными рабочими, слабая координация деятельности отдельных ассамблей и общий спад забастовочной борьбы привели в последующие годы к сокращению численности «Ордена рыцарей труда» (в 1893 - около 70 тысяч членов) и утрате им своего значения. Последняя местная ассамблея «Ордена рыцарей труда» (город Бостон) была формально распущена в 1949 году.
Источники:
Powderly T.V. Thirty years of labor, 1859–1889. Columbus, 1889;
Decisions of the General Master Workman revised and codified. Phil., 1890;
Constitution of the General Assembly ...of the Order of Knights of Labor. Phil., 1890.