ОРДЕН РЫЦАРЕЙ ТРУДА

ОРДЕН РЫЦАРЕЙ ТРУДА («Благородный и святой орден рыцарей труда» (англ. «The Noble and Holy Order of the Knights of Labor»)) - организация американских рабочих в XIX-XX веках.

Ос­но­ва­на в декабре 1869 года в городе Фи­ла­дель­фия груп­пой порт­ных во гла­ве с У. Сте­фен­сом. Пер­во­на­чаль­но фак­ти­че­ски пред­став­ля­ла со­бой це­хо­вой со­юз с эле­мен­та­ми тай­но­го об­ще­ст­ва (клят­вы при всту­п­ле­нии, осо­бые ри­туа­лы при про­ве­де­нии встреч и тому подобное), за­им­ст­во­ван­ны­ми от­час­ти у ма­сон­ст­ва и объ­е­ди­не­ния баш­мач­ни­ков «Ры­ца­ри святого Крис­пи­на» (су­ще­ст­во­ва­ло с 1867 года). «Орден рыцарей труда» воз­глав­лял великий мас­тер ра­бо­чий (Grand Master Workman; до 1879 года Сте­фенс, в 1879-1893 годах Т.Пау­дер­ли, с 1893 года Дж. Со­ве­рен), организация со­стоя­ла из се­ти ме­ст­ных ас­самб­лей, дея­тель­ность ко­то­рых ко­ор­ди­ни­ро­ва­лась ок­руж­ны­ми ас­самб­лея­ми (пер­вая соз­да­на в 1873 году в Фи­ла­дель­фии). В 1874 году воз­ник­ли пер­вые ме­ст­ная (в Нью-Йор­ке ) и ок­руж­ная (в городе Кам­ден) ас­самб­леи «Ордена рыцарей труда» вне Фи­ла­дель­фии.

По­ми­мо ква­ли­фи­ци­рованных ра­бот­ни­ков из сре­ды порт­ных, в не­го во­шли шах­тё­ры, ма­ши­ни­сты, плот­ни­ки; чис­лен­ность «Ордена рыцарей труда» при­бли­зи­лась к 5 тысячам человек. В 1878 году организация пе­ре­шла на ле­галь­ное по­ло­же­ние, на 1-й Ге­не­раль­ной ас­самб­лее (город Ре­динг), став­шей выс­шим ор­га­ном «Ордена рыцарей труда», бы­ли при­ня­ты про­грам­ма и ус­тав, уч­ре­ж­дён пе­чат­ный ор­ган - «Journal of the Knights of Labor». Ус­та­вом пре­ду­смат­ри­ва­лось, что 3/4 чле­нов организации долж­ны бы­ли при­над­ле­жать к на­ём­ным ра­бо­чим, не­за­ви­си­мо от их спе­ци­аль­но­сти, ква­ли­фи­ка­ции, по­ла, национальной при­над­леж­но­сти и цве­та ко­жи; в её ря­ды до­пус­ка­лись так­же пред­ста­ви­те­ли других со­ци­аль­ных ка­те­го­рий, за ис­клю­че­ни­ем бан­ки­ров, про­дав­цов креп­ко­го ал­ко­го­ля, бир­же­вых мак­ле­ров и ря­да других. Про­грамм­ной це­лью «Ордена рыцарей труда» про­воз­гла­ша­лось «об­лег­че­ние по­лу­че­ния тру­дя­щи­ми­ся над­ле­жа­щей до­ли про­из­во­ди­мых ими благ» за счёт соз­да­ния се­ти по­тре­би­тель­ских и про­из­водственных коо­пе­ра­ти­вов. «Орден рыцарей труда» тре­бо­ва­ла так­же юри­дического при­зна­ния проф­сою­зов, рав­ной оп­ла­ты тру­да муж­чин и жен­щин, за­прещения дет­ско­го (до 14 лет) тру­да, со­кра­ще­ния про­дол­жи­тель­но­сти ра­бо­че­го дня.

В начале 1880-х годов чис­лен­ность организации бы­ст­ро рос­ла, к 1886 году она на­счи­ты­ва­ла в сво­их ря­дах около 703 тысяч человек, её чле­ны уча­ст­во­ва­ли в круп­ных за­бас­тов­ках на всей тер­ри­то­рии США, в том числе во все­об­щей стач­ке 1.5.1886 года за вве­де­ние 8-ча­со­во­го ра­бо­че­го дня. Не­боль­шие ас­самб­леи «Ордена рыцарей труда» поя­ви­лись за пре­де­ла­ми США - в Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ав­ст­ра­лии, Бель­гии. В по­ли­тическом от­но­ше­нии «Орден рыцарей труда» под­дер­жи­вал Народную пар­тию (смотри По­пу­ли­сты ), од­на­ко его по­пыт­ки про­вес­ти в Кон­гресс США собственных пред­ста­ви­те­лей не увен­ча­лись ус­пе­хом. Внутренние про­ти­во­ре­чия, пре­ж­де все­го ме­ж­ду ква­ли­фи­ци­рованными и не­ква­ли­фи­ци­рованными ра­бо­чи­ми, сла­бая ко­ор­ди­на­ция дея­тель­но­сти отдельных ас­самб­лей и об­щий спад за­бас­то­воч­ной борь­бы при­ве­ли в по­сле­дую­щие го­ды к со­кра­ще­нию чис­лен­но­сти «Ордена рыцарей труда» (в 1893 - около 70 тысяч чле­нов) и ут­ра­те им сво­его зна­че­ния. По­след­няя ме­ст­ная ас­самб­лея «Ордена рыцарей труда» (город Бос­тон) бы­ла фор­маль­но рас­пу­ще­на в 1949 году.

Ис­точники:

Powderly T.V. Thirty years of labor, 1859–1889. Columbus, 1889;

Decisions of the General Master Workman revised and codified. Phil., 1890;

Constitution of the General Assembly ...of the Order of Knights of Labor. Phil., 1890.

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