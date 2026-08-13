ОРДЕН ЛЕНИНА
ОРДЕН ЛЕНИНА - высшая награда в СССР.
Учреждён постановлением Президиума ЦИК СССР от 06.04.1930 года. Статут и описание утверждены постановлением Президиума ЦИК СССР от 05.05.1930 года, в них вносились изменения постановлениями ЦИК СССР от 27.09.1934 года и от 11.06.1936 года, Указами Президиума ВС СССР от 19.06.1943 года и 16.12.1947 года, окончательная редакция статута и описания утверждена Указом Президиума ВС СССР от 28.03.1980 года.
Орденом Ленина награждались граждане, предприятия, объединения, учреждения, организации, воинские части, военные корабли, соединения и объединения, союзные и автономные республики, края, области, автономные области, автономные округа, районы, города и др. населённые пункты СССР, а также лица, не являвшиеся гражданами СССР, и предприятия, учреждения, организации, населённые пункты иностранных государств за особо выдающиеся заслуги в революционнос движении, трудовой деятельности, защите социалистического отечества, развитии дружбы и сотрудничества между народами, укреплении мира и иные особо выдающиеся заслуги перед Советским государством и обществом. Орден Ленина вручался лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза, звания Героя Социалистического Труда, городам, которым присвоено звание «Город-герой», им также была награждена Брестская крепость-герой.
Знак ордена менял свой внешний вид и размеры. Знак образца 1930 года - круглый медальон с барельефом Ленина в центре и индустриальным пейзажем на заднем плане, обрамлённый венком из колосьев пшеницы. В нижней части барельефа - изображение трактора. В верхней части знака - позолоченные серп и молот, в нижней части - надпись «СССР». Знак изготавливался из серебра 925-й пробы (художник В. К. Куприянов; на разных этапах в работе участвовали также художник С. И. Дмитриев, скульпторы И.Д. Шадр, П. И. Таёжный).
На знаке ордена Ленина образца 1934 года отсутствуют изображения трактора и индустриального пейзажа, надпись «СССР». На левой стороне венка помещена пятиконечная звезда, внизу - серп и молот, справа в верхней части венка - развёрнутое полотнище красного знамени с надписью «ЛЕНИН». Изготавливался из золота 650-й пробы. На портрет-медальон с изображением Ленина наносилось серебрение (работу по изменению рисунка ордена проводил медальер А. Ф. Васютинский).
Знак ордена Ленина образца 1936 года отличался от предыдущего тем, что барельеф Ленина представлял собой отдельную деталь и был выполнен из платины (скульптор И. В. Крестовский), поверхность медальона покрывалась серо-голубой эмалью. Изготавливался из золота 950-й пробы. Орден образцов 1930-1936 годов прикреплялся к одежде посредством винта
В 1943 году знак ордена Ленина преобразован в подвесной. Носился на пятиугольной колодке. С начала 1950-х годов он приобрёл более овальную форму (медальер Н. А. Соколов). Все ранее выданные ордена Ленина подлежали замене с сохранением серийного номера, указанного в орденской книжке.
Первой награждена орденом Ленина газета «Комсомольская правда» (23.05.1930 года, Ленина орден № 1). Целый ряд советских военных и гражданских деятелей были награждены орденом Ленина несколько раз (11 орденов имел Маршал Д. Ф. Устинов, 12 - Н. С. Патоличев). Последний указ о награждении орденом Ленина подписан 21.12.1991 года президентом СССР М.С. Горбачёвым незадолго до распада СССР. В 1994 году и 1996 году производились выдачи знаков ордена Ленина награждённым, но не получившим их ранее по тем или иным причинам. Всего совершено 431418 награждений орденом Ленина (1996).