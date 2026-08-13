ОРДЕН ЛЕНИНА

ОРДЕН ЛЕНИНА - высшая награда в СССР.

Уч­ре­ж­дён по­ста­нов­ле­ни­ем Пре­зи­диу­ма ЦИК СССР от 06.04.1930 года. Ста­тут и опи­са­ние ут­вер­жде­ны по­ста­нов­ле­ни­ем Пре­зи­диу­ма ЦИК СССР от 05.05.1930 года, в них вно­си­лись из­ме­не­ния по­ста­нов­ле­ни­ями ЦИК СССР от 27.09.1934 года и от 11.06.1936 года, Ука­за­ми Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 19.06.1943 года и 16.12.1947 года, окон­ча­тель­ная ре­дак­ция ста­ту­та и опи­са­ния ут­вер­жде­на Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 28.03.1980 года.

Орденом Ленина на­гра­ж­да­лись гра­ж­да­не, пред­при­ятия, объ­е­ди­не­ния, уч­ре­ж­де­ния, ор­га­ни­за­ции, во­ин­ские час­ти, во­енные ко­раб­ли, со­еди­не­ния и объ­е­ди­не­ния, со­юз­ные и ав­то­ном­ные рес­пуб­ли­ки, края, об­лас­ти, ав­то­ном­ные об­лас­ти, ав­то­ном­ные ок­ру­га, рай­оны, го­ро­да и др. на­се­лён­ные пунк­ты СССР, а так­же ли­ца, не яв­ляв­шие­ся гра­ж­да­на­ми СССР, и пред­при­ятия, уч­ре­ж­де­ния, ор­га­ни­за­ции, на­се­лён­ные пунк­ты иностранных го­су­дарств за осо­бо вы­даю­щие­ся за­слу­ги в ре­во­люционнос дви­же­нии, тру­до­вой дея­тель­но­сти, за­щи­те со­циа­ли­стического оте­че­ст­ва, раз­ви­тии друж­бы и со­труд­ни­че­ст­ва ме­ж­ду на­ро­да­ми, ук­ре­п­ле­нии ми­ра и иные осо­бо вы­даю­щие­ся за­слу­ги пе­ред Советским государством и об­ще­ст­вом. Орден Ленина вру­чал­ся ли­цам, удо­сто­ен­ным зва­ния Ге­роя Со­вет­ско­го Сою­за , зва­ния Ге­роя Со­циа­ли­сти­че­ско­го Тру­да , го­ро­дам, ко­то­рым при­свое­но зва­ние « Го­род-ге­рой », им так­же бы­ла на­граж­де­на Брест­ская кре­пость-ге­рой .

Знак ор­де­на ме­нял свой внеш­ний вид и раз­ме­ры. Знак об­раз­ца 1930 года - круг­лый ме­даль­он с ба­рель­е­фом Ле­ни­на в цен­тре и ин­ду­ст­ри­аль­ным пей­за­жем на зад­нем пла­не, об­рам­лён­ный вен­ком из ко­лось­ев пше­ни­цы. В ниж­ней ча­сти ба­рель­е­фа - изо­бра­же­ние трак­то­ра. В верх­ней час­ти зна­ка - по­зо­ло­чен­ные серп и мо­лот, в ниж­ней час­ти - над­пись «СССР». Знак из­го­тав­ли­вал­ся из се­реб­ра 925-й про­бы (художник В. К. Ку­прия­нов; на раз­ных эта­пах в ра­бо­те участ­во­ва­ли так­же художник С. И. Дмит­ри­ев, скульп­то­ры И.Д. Шадр, П. И. Та­ёж­ный).

На зна­ке ордена Ленина об­раз­ца 1934 года от­сут­ст­ву­ют изо­бра­же­ния трак­то­ра и ин­ду­ст­ри­аль­но­го пей­за­жа, над­пись «СССР». На ле­вой сто­ро­не вен­ка по­ме­ще­на пя­ти­ко­неч­ная звез­да, вни­зу - серп и мо­лот, спра­ва в верх­ней час­ти вен­ка - раз­вёр­ну­тое по­лот­ни­ще крас­но­го зна­ме­ни с над­пи­сью «ЛЕНИН». Из­го­тав­ли­вал­ся из зо­ло­та 650-й про­бы. На порт­рет-ме­даль­он с изо­бра­же­ни­ем Ле­ни­на на­но­си­лось се­реб­ре­ние (ра­бо­ту по из­ме­не­нию ри­сун­ка ор­де­на про­во­дил ме­даль­ер А. Ф. Ва­сю­тин­ский).

Знак ордена Ленина об­раз­ца 1936 года от­ли­чал­ся от пре­ды­ду­ще­го тем, что ба­рель­еф Ле­ни­на пред­став­лял со­бой отдельную де­таль и был вы­пол­нен из пла­ти­ны (скульп­тор И. В. Кре­стов­ский), по­верх­ность ме­даль­о­на по­кры­ва­лась се­ро-го­лу­бой эма­лью. Из­го­тав­ли­вал­ся из зо­ло­та 950-й про­бы. Ор­ден об­раз­цов 1930-1936 годов при­креп­лял­ся к одеж­де по­сред­ст­вом вин­та

В 1943 году знак ордена Ленина пре­об­ра­зо­ван в под­вес­ной. Но­сил­ся на пя­ти­уголь­ной ко­лод­ке. С начала 1950-х годов он при­об­рёл бо­лее оваль­ную фор­му (ме­даль­ер Н. А. Со­ко­лов). Все ра­нее вы­дан­ные ордена Ленина под­ле­жа­ли за­ме­не с со­хра­не­ни­ем се­рий­но­го но­ме­ра, ука­зан­но­го в ор­ден­ской книж­ке.

Пер­вой на­гра­ж­де­на орденом Ленина газета « Ком­со­моль­ская прав­да » (23.05.1930 года, Ленина орден № 1). Це­лый ряд советских во­енных и гражданских дея­те­лей бы­ли на­гра­ж­де­ны орденом Ленина несколько раз (11 ор­де­нов имел Мар­шал Д. Ф. Ус­ти­нов, 12 - Н. С. Па­то­ли­чев). По­след­ний указ о на­граж­де­нии орденом Ленина под­пи­сан 21.12.1991 года пре­зи­ден­том СССР М.С. Гор­ба­чё­вым не­за­дол­го до рас­па­да СССР. В 1994 году и 1996 году про­из­во­ди­лись вы­да­чи зна­ков ордена Ленина на­граж­дён­ным, но не по­лу­чив­шим их ра­нее по тем или иным при­чи­нам. Все­го со­вер­ше­но 431418 на­граж­де­ний орденом Ленина (1996).

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