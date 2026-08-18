Орда́лии

Орда́лии (Божий суд, лат. judicium Dei) — система доказательств, принятая в судах средневековой Европы. Применялись при обвинительной процедуре ( лат . accusatio), предполагавшей, что единственным судьей как в гражданских, так и в уголовных процессах является Господь: светские чиновники и представители церкви выступали лишь свидетелями проявления Божьей воли. Самые ранние свидетельства существования О. относятся к VI–VIII вв. Церковные своды правил проведения О. ( лат . оrdines) датируются IX–XIV вв. и в основном происходят из «Франкии» (Средняя Германия, Лотарингия, Сев. Франция). Сохранились также 35 отдельных «правил», посвященных наиболее распространенным типам О.

Выделяются три вида О.: 1. Двусторонние (активные) О. с участием обвинителя и обвиняемого. Чаще всего применялся судебный поединок ( лат . purgatio vulgaris), на котором стороны сражались с оружием в руках. Также использовалось так называемое испытание крестом ( лат . judicium crucis): проигравшим считался тот, кто первым опускал скрещенные на груди руки. 2. Односторонние (пассивные) О., применявшиеся только к обвиняемому: испытания каленым железом ( лат . ferrum candes), кипятком ( лат . aqua fervens), раскаленными лемехами плуга ( лат . examen vomerum ignitorum), холодной водой (так называемое плавание, лат . aqua frigida). 3. Божественные О. посредством чуда: только невиновный человек мог поцеловать крест (икону), провести определенное время на могиле святого, победить в бросании жребия или в гадании.

Лит. : L’Aveu. Antiquité et Moyen Âge. Rome, 1986; Bartlett R. Trial by Fire and Water: The Medieval Judicial Ordeal. Oxford, 1986; Берман Г. Дж. Западная традиция права. Эпоха формирования. М., 1994; Köbler G. Welchen Gottes Urteil ist das Gottesurteil des Mittelalters? // Vom mittelalterlichen Recht zur neuzeitlichen Rechtswissenschaft. Bedingungen, Wege und Probleme der europäischen Rechtsgeschichte / Hrsg. N. Brieskorn, P. Mikat, D. Müller, D. Willoweit. Paderborn, 1994. S. 89–108; Ziegler V. L. Trial by Fire and Battle in Medieval German Literature. Camden, 2004; Carbasse J.-M. Histoire du droit pénal et de la justice criminelle. Paris, 2014; Тогоева О. И. Ордалия // Православная энциклопедия. Т. 53. М., 2019. С. 104–106. О. И. Тогоева .