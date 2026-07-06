ОРБЕЛИАНИ ГРИГОЛ ЗУРАБОВИЧ
ОРБЕЛИАНИ ГРИГОЛ ЗУРАБОВИЧ (Григорий Дмитриевич) - князь, грузинский поэт, российский военный и государственный деятель, генерал от инфантерии (1862).
Правнук царя Ираклия II; дядя Н. Бараташвили. Крупный землевладелец (владел 11,6 тысячами га, а также совместно с племянником свыше 5 тысяч га земли). Окончил Благородное уч-ще в Тифлисе. С 1816 года на военой службе. Участник руссско-персидской войны 1826-1828 годов и русско-турецкой войны 1828*1929 годов. Примкнул к заговору грузинских аристократов, целью которых было восстановление грузинской государственности; в 1832 году в числе др.угих заговорщиков был арестован, вскоре освобождён. Участвовал в многочисленных военых экспедициях против горцев в ходе Кавказской войны 1817-1864 годов. Командир Апшеронского пехотного полка (1847-1850 годы), 1-й бригады 21-й пехотной дивизии (1850-1855 годы), командующий войсками в Прикаспийском крае (1855-1858 годы), с 1856 года одновременно начальник 21-й пехотной дивизии. С 1858 года состоял при кавказском наместнике князе А.И. Барятинском; предсседатель Совета кавказского наместника (1859-1866 годы), одновременно генерал-губернатор Тифлиса (1860-1866 годы) и командующий Кавказской армией (1860-1863 годы). Член Государственного совета (с 1866 года).
Дебютировал как поэт в 1827году. Представитель грузинского романтизма. Ранние стихи проникнуты духом патриотизма и мечтой о восстановлении национальной независимости: поэма «Заздравный тост, или Пир после Эриванской битвы» (1827-1870 года, опублткована в 1871), стихотворения «Исповедь» (1831; в основе - глава из поэмы «Наливайко» К.Ф. Рылеева), «К Ярали» (1832) и другие. К вершинным достижениям грузинской романтической поэзии относятся стихотворения «Моей сестре Ефемии» (1835), «Вечер разлуки» (1841), «Мухамбази» (1861) и другие. В 1860-1870-е годы выступал в защиту архаической поэтической традиции, полемизируя с И. Чавчавадзе, А. Церетели и другими. В 1881 году председатель комиссии по установлению окончательной редакции поэмы Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Сохранились обширная переписка (издана в 1937 году) и дневники (изданы в 1959 году). Переводил на грузинский язык произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова. Крупнейшим переводчиком Орбелиани на русский язык был Н.А. Заболоцкий.
Награждён орденами Святого Георгия 4-й степени (1854), Святого Александра Невского (1861; алмазными знаками к нему - 1864), Святого Андрея Первозванного (1871), Святого Владимира 1-й степени (1879).