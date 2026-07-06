ОРБЕЛИАНИ ГРИГОЛ ЗУРАБОВИЧ

ОРБЕЛИАНИ ГРИГОЛ ЗУРАБОВИЧ (Григорий Дмитриевич) - князь , грузинский поэт, российский во­енный и государственный дея­тель, генерал от инфантерии (1862).

Пра­внук ца­ря Ирак­лия II; дя­дя Н. Ба­ра­та­шви­ли. Круп­ный зем­ле­вла­де­лец (вла­дел 11,6 тысячами га, а так­же совместно с пле­мян­ни­ком свыше 5 тысяч га зем­ли). Окон­чил Бла­го­род­ное уч-ще в Тиф­ли­се. С 1816 года на во­еной служ­бе. Уча­ст­ник руссско-персидской вой­ны 1826-1828 годов и русско-турецкой вой­ны 1828*1929 годов. Примк­нул к за­го­во­ру грузинских ари­сто­кра­тов, це­лью ко­то­рых бы­ло вос­ста­нов­ле­ние грузинской го­су­дар­ст­вен­но­сти; в 1832 году в чис­ле др.угих за­го­вор­щи­ков был аре­сто­ван, вско­ре ос­во­бо­ж­дён. Уча­ст­во­вал в мно­го­численных во­еных экс­пе­ди­ци­ях про­тив гор­цев в хо­де Кав­каз­ской вой­ны 1817-1864 годов. Командир Ап­ше­рон­ско­го пехотного пол­ка (1847-1850 годы), 1-й бри­га­ды 21-й пехотной ди­визии (1850-1855 годы), ко­мандующий вой­ска­ми в При­каспий­ском крае (1855-1858 годы), с 1856 года од­но­вре­мен­но начальник 21-й пехотной ди­ви­зии. С 1858 года со­сто­ял при кавказском на­ме­ст­ни­ке князе А.И. Ба­ря­тин­ском; предсседатель Со­ве­та кавказского на­ме­ст­ни­ка (1859-1866 годы), од­но­вре­мен­но генерал-гу­бер­на­тор Тиф­ли­са (1860-1866 годы) и ко­мандующий Кавказской ар­ми­ей (1860-1863 годы). Член Государственного со­ве­та (с 1866 года).

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1827году. Пред­ста­ви­тель грузинского ро­ман­тиз­ма . Ран­ние сти­хи про­ник­ну­ты ду­хом пат­рио­тиз­ма и меч­той о вос­ста­нов­ле­нии национальной не­за­ви­си­мо­сти: по­эма «За­здрав­ный тост, или Пир по­сле Эри­ван­ской бит­вы» (1827-1870 года, опублткована в 1871), сти­хо­тво­ре­ния «Ис­по­ведь» (1831; в ос­но­ве - гла­ва из по­эмы «На­ли­вай­ко» К.Ф. Ры­лее­ва), «К Яра­ли» (1832) и другие. К вер­шин­ным дос­ти­же­ни­ям грузинской ро­ман­тической по­эзии от­но­сят­ся сти­хо­тво­ре­ния «Мо­ей се­стре Ефе­мии» (1835), «Ве­чер раз­лу­ки» (1841), «Му­хам­ба­зи» (1861) и другие. В 1860-1870-е годы вы­сту­пал в за­щи­ту ар­ха­ической по­этической тра­ди­ции, по­ле­ми­зи­руя с И. Чав­ча­вад­зе, А. Це­ре­те­ли и другими. В 1881 году председатель ко­мис­сии по ус­та­нов­ле­нию окон­чательной ре­дак­ции по­эмы Ш. Рус­та­ве­ли «Ви­тязь в тиг­ро­вой шку­ре». Со­хра­ни­лись об­шир­ная пе­ре­пис­ка (издана в 1937 году) и днев­ни­ки (изданы в 1959 году). Пе­ре­во­дил на грузинский язык про­из­ве­де­ния А.С. Пуш­ки­на, М.Ю. Лер­мон­то­ва, И.А. Кры­ло­ва. Круп­ней­шим пе­ре­во­дчи­ком Орбелиани на русский язык был Н.А. За­бо­лоц­кий.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни (1854), Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1861; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - 1864), Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1871), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1879).