ОРБЕЛИ ИОСИФ АБГАРОВИЧ

ОРБЕЛИ ИОСИФ АБГАРОВИЧ - российский и армянский вос­то­ко­вед, ар­хео­лог, кав­ка­зо­вед, му­зей­ный дея­тель, ор­га­ни­за­тор нау­ки.

Академик АН СССР (1935), доктор член АА СССР (1940), Инженерной ака­де­мии СССР (1941), АН Армянской ССР (1943; один из уч­ре­ди­те­лей и пре­зи­дент в 1943-1947 годах). Брат Л.А. Ор­бе­ли и Р.А. Ор­бе­ли (1880-1943 года), од­но­го из ос­но­ва­те­лей под­вод­ной ар­хео­ло­гии в СССР. Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет и факультет восточных язы­ков Санкт-Пе­тербургского университета (1911); сре­ди учи­те­лей - С.А. Же­бе­лев, В.В. Бар­тольд, Н.Я. Марр, Ф.Ф. Зе­лин­ский. Уча­ст­ник рас­ко­пок в Ани (1906-1917 года; пер­вый ди­рек­тор Аний­ско­го му­зея древ­но­стей, 1909-1914 года), ру­ко­во­ди­тель ар­хео­ло­гических экс­пе­ди­ций в рай­он озера Ван в Тур­ции (1916) и в Ар­ме­нии (1929, 1936 и др.). В 1911-1912 годах изу­чал армянские ар­хитектурные па­мят­ни­ки на тер­ри­то­рии Тур­ции. В 1914-1918 годах учё­ный сек­ре­тарь Русского ар­хео­ло­гического общества.

С 1920 года ра­бо­тал в Эр­ми­та­же (хра­ни­тель, заведующий от­де­ле­ни­ем му­сульманского Вос­то­ка, в 1926-1933 годах пер­вый заведующий от­де­лом ис­то­рии куль­ту­ры и искусства Вос­то­ка, в 1934-1951 годах ди­рек­тор). Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны ру­ко­во­дил ра­бо­той по эва­куа­ции му­зей­ных кол­лек­ций в Сверд­ловск, про­вёл боль­шую ра­бо­ту по ор­га­ни­за­ции со­хра­не­ния Эр­ми­та­жа в бло­кад­ном Ле­нин­гра­де, с 1944 года за­ни­мал­ся вос­ста­нов­ле­ни­ем му­зея. Член Чрез­вы­чай­ной государственной ко­мис­сии по об­сле­до­ва­нию при­го­род­ных пе­тербургских двор­цов и по ус­та­нов­ле­нию на­не­сён­но­го им ущер­ба во вре­мя немецко-фа­шист­ской ок­ку­па­ции; вы­сту­пал сви­де­те­лем на Нюрн­берг­ских про­цес­сах 1945-1949 годов.

В 1937-1939 годах ди­рек­тор Инститцта ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры АН СССР, в 1943-1947 годах - Ин-та ис­то­рии АН Армянской ССР, в 1953-1956 годах со­труд­ник Института язы­ко­зна­ния АН СССР. Соз­да­тель Ле­нинградского от­де­ле­ния (заведующий в 1956-1961 годах) Института на­ро­дов Азии АН СССР, од­но­го из круп­ней­ших в СССР цен­тров вос­то­ко­ве­де­ния. Пре­по­да­вал в Пет­роградском (Ле­нинградском) университете в 1914-1933 годах (профессор с 1919 года) и в 1955-1961 годах; заведующий ка­фед­ра­ми армя­но-грузинской фи­ло­ло­гии (1925-1929 года), ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры Вос­то­ка (1929-1931 года), ис­то­рии стран Ближ­не­го Вос­то­ка (1955-1960 года), де­кан вос­точ­но­го факультета (1955-1960 года). Ав­тор ря­да тру­дов по средневековой куль­ту­ре, эпи­гра­фи­ке, эпо­су, ар­хи­тек­ту­ре Кав­ка­за, средневековой куль­ту­ре Ближ­не­го и Сред­не­го Вос­то­ка. Сре­ди уче­ни­ков Орбели - К.Н. Юз­ба­шян, Р.М. Бар­ти­кян, И.И. Цу­кер­ман. На­гра­ж­дён 2 ор­де­на­ми Ле­ни­на (1944; 1957).

Же­на Орбели – Ан­то­ни­на Ни­ко­ла­ев­на Изер­ги­на (1906-1969 года), ис­то­рик искусства и му­зей­ный дея­тель, на­учный со­труд­ник Эр­ми­та­жа (с 1930 года; в 1952-1969 годах заведующая от­де­лом западноевропейской жи­во­пи­си и скульп­ту­ры); её основные ра­бо­ты из­да­ны в книгах: «А. Н. Изер­ги­на. Из­бран­ные тру­ды» (2009).