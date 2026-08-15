ОРБЕЛИ ИОСИФ АБГАРОВИЧ
ОРБЕЛИ ИОСИФ АБГАРОВИЧ - российский и армянский востоковед, археолог, кавказовед, музейный деятель, организатор науки.
Академик АН СССР (1935), доктор член АА СССР (1940), Инженерной академии СССР (1941), АН Армянской ССР (1943; один из учредителей и президент в 1943-1947 годах). Брат Л.А. Орбели и Р.А. Орбели (1880-1943 года), одного из основателей подводной археологии в СССР. Окончил историко-филологический факультет и факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета (1911); среди учителей - С.А. Жебелев, В.В. Бартольд, Н.Я. Марр, Ф.Ф. Зелинский. Участник раскопок в Ани (1906-1917 года; первый директор Анийского музея древностей, 1909-1914 года), руководитель археологических экспедиций в район озера Ван в Турции (1916) и в Армении (1929, 1936 и др.). В 1911-1912 годах изучал армянские архитектурные памятники на территории Турции. В 1914-1918 годах учёный секретарь Русского археологического общества.
С 1920 года работал в Эрмитаже (хранитель, заведующий отделением мусульманского Востока, в 1926-1933 годах первый заведующий отделом истории культуры и искусства Востока, в 1934-1951 годах директор). Во время Великой Отечественной войны руководил работой по эвакуации музейных коллекций в Свердловск, провёл большую работу по организации сохранения Эрмитажа в блокадном Ленинграде, с 1944 года занимался восстановлением музея. Член Чрезвычайной государственной комиссии по обследованию пригородных петербургских дворцов и по установлению нанесённого им ущерба во время немецко-фашистской оккупации; выступал свидетелем на Нюрнбергских процессах 1945-1949 годов.
В 1937-1939 годах директор Инститцта истории материальной культуры АН СССР, в 1943-1947 годах - Ин-та истории АН Армянской ССР, в 1953-1956 годах сотрудник Института языкознания АН СССР. Создатель Ленинградского отделения (заведующий в 1956-1961 годах) Института народов Азии АН СССР, одного из крупнейших в СССР центров востоковедения. Преподавал в Петроградском (Ленинградском) университете в 1914-1933 годах (профессор с 1919 года) и в 1955-1961 годах; заведующий кафедрами армяно-грузинской филологии (1925-1929 года), истории материальной культуры Востока (1929-1931 года), истории стран Ближнего Востока (1955-1960 года), декан восточного факультета (1955-1960 года). Автор ряда трудов по средневековой культуре, эпиграфике, эпосу, архитектуре Кавказа, средневековой культуре Ближнего и Среднего Востока. Среди учеников Орбели - К.Н. Юзбашян, Р.М. Бартикян, И.И. Цукерман. Награждён 2 орденами Ленина (1944; 1957).
Жена Орбели – Антонина Николаевна Изергина (1906-1969 года), историк искусства и музейный деятель, научный сотрудник Эрмитажа (с 1930 года; в 1952-1969 годах заведующая отделом западноевропейской живописи и скульптуры); её основные работы изданы в книгах: «А. Н. Изергина. Избранные труды» (2009).