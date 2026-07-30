ОРАТОРСКАЯ ПРОЗА

ОРАТОРСКАЯ ПРОЗА (от латинского oro - говорить) - жи­вая речь, по­лу­чив­шая ху­дожественную раз­ра­бот­ку, бла­го­да­ря ко­то­рой она ока­зы­ва­ет влия­ние на раз­ви­тие всех ви­дов про­зы .

Сло­жив­шие­ся ка­но­ны ора­тор­ско­го ре­че­во­го эти­ке­та об­на­ру­же­ны у мно­гих пле­мён ещё на ста­дии ро­до­во­го строя. В древ­ней ли­те­ра­ту­ре Ближ­не­го Вос­то­ка речь со­вет­ни­ка к ца­рю или от­ца к сы­ну ста­ла клас­сической фор­мой ди­дак­ти­че­ской ли­те­ра­ту­ры («По­весть об Ахи­ка­ре Пре­му­дром»). В Древ­нем Ки­тае ре­чи ца­рей, со­вет­ни­ков, пол­ко­вод­цев (час­то вы­мыш­лен­ные) со­став­ля­ли це­лые сбор­ни­ки («Ре­чи царств» и пр.). Наи­выс­шее раз­ви­тие древ­няя Ораторская проза по­лу­чи­ла в Гре­ции V-IV веков до н. э. и в Ри­ме I века до н. э.; раз­ра­бо­тан­ная здесь под­роб­ная тео­рия ри­то­ри­ки поч­ти без из­ме­не­ний бы­ла уна­сле­до­ва­на тео­рия­ми сло­вес­но­сти сред­них ве­ков, Воз­ро­ж­де­ния и Но­во­го вре­ме­ни. Раз­ли­ча­лось крас­но­ре­чие тор­же­ст­вен­ное, со­ве­ща­тель­ное и су­деб­ное; ве­ду­щую роль иг­ра­ло со­ве­ща­тель­ное, т. е. по­ли­тическое, крас­но­ре­чие. Ре­чи ора­то­ров ста­ли в Гре­ции за­пи­сы­вать­ся и сти­ли­сти­че­ски об­ра­ба­ты­вать­ся с конца V века до н. э.; вер­ши­на­ми клас­сического крас­но­ре­чия счи­та­ют­ся ре­чи Исо­кра­та (пред­на­зна­ча­лись для чте­ния), Де­мос­фе­на, Эс­хи­на (IV век до н. э.).

С кон­цом греческой де­мо­кра­тии по­ли­тическое крас­но­ре­чие ус­ту­пи­ло ме­сто тор­жест­вен­но­му, па­не­ги­ри­че­ско­му, а бо­гат­ст­во ху­дожественных средств вы­ро­ди­лось в на­ро­чи­тую пыш­ность (азиа­низм). Ораторская проза пы­та­лась пре­одо­леть этот кри­зис пу­тём под­ра­жа­ния клас­сическим ора­то­рам, но пре­имущественно их язы­ку (ат­ти­кизм), а не сти­лю. Со­че­та­ние ат­ти­киз­ма язы­ка и азиа­низ­ма сти­ля ха­рак­тер­но для Ораторской прозы со­фис­ти­ки вто­рой: Ди­он Хри­со­стом, Элий Ари­стид, Ли­ва­ний и др. В Ри­ме се­нат­ские ре­чи за­пи­сы­ва­лись с III века до н. э.; учи­те­ля ри­то­ри­ки (пер­во­на­чаль­но гре­ки) поя­ви­лись во II веке до н. э. Рас­цвет клас­сического крас­но­ре­чия от­но­сит­ся к эпо­хе гражданских войн (I век до н. э.); круп­ней­ший его пред­ста­ви­тель Ци­це­рон был прак­ти­ком и тео­ре­ти­ком Ораторской прозы. Позд­нее, в эпо­ху им­пе­рии, оп­ре­де­ляю­щим и здесь ста­ло тор­же­ст­вен­ное крас­но­ре­чие, а бо­гат­ст­во сти­ля пе­ре­шло в вы­чур­ность (Фрон­тон, Апу­лей).

В сред­ние ве­ка Ораторская проза ста­ла дос­тоя­ни­ем хри­сти­ан­ской Церк­ви; ос­нов­ной её жанр - про­по­ведь ; мень­шее рас­про­стране­ние по­лу­чи­ла по­ле­мическая речь на ре­лигиозные те­мы; по об­раз­цам Ораторской прозы строи­лись и пись­ма. Свет­ское крас­но­ре­чие сво­ди­лось к па­не­ги­ри­кам в честь пра­ви­те­лей. Клас­си­ка­ми хри­сти­ан­ско­го крас­но­ре­чия бы­ли на греческом Вос­то­ке Ва­си­лий Ве­ли­кий, Гри­го­рий Бо­го­слов и осо­бен­но Ио­анн Зла­то­уст (IV век); на латинском За­па­де - Ам­вро­сий Ме­дио­лан­ский, Ав­гу­стин, Гри­го­рий I Ве­ли­кий. В Древ­нюю Русь ора­тор­ское ис­кус­ст­во при­шло из Ви­зан­тии и от­час­ти из Бол­га­рии (Кли­мент Ох­рид­ский, эк­зарх Ио­анн); уже в ки­ев­скую эпо­ху Ораторская проза дос­тиг­ла вы­со­ко­го мас­тер­ст­ва (ми­тро­по­лит Ила­ри­он, Ки­рилл Ту­ров­ский; позд­нее, в XIII веке, - Се­ра­пи­он).

В эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния от­кры­ли ан­тичные па­мят­ни­ки прак­ти­ки и тео­рии Ораторской прозы и уп­раж­ня­лись в под­ра­жа­ни­ях им; рас­ши­ри­лась об­ласть свет­ско­го крас­но­ре­чия (ре­чи ди­пло­ма­ти­че­ские, ака­де­ми­че­ские и др.). Силь­ный им­пульс ожив­ле­нию и раз­ви­тию Ораторской прозы да­ли пред­ре­фор­ма­ция, Ре­фор­ма­ция и вы­зван­ная ими ре­лигиозная борь­ба в Ев­ро­пе (Дж. Са­во­на­ро­ла, М. Лю­тер, Т. Мюн­цер, Ж. Каль­вин, Дж. Нокс, с ка­то­лической сто­ро­ны - П. Скар­га; осо­бый ин­те­рес пред­став­ля­ют тя­го­тею­щие к бур­ле­ску и ка­лам­бу­ру, вы­дер­жан­ные в ду­хе ба­рок­ко про­по­ве­ди ав­гу­стин­ца Аб­ра­ха­ма а Санк­та-Кла­ра, XVII век). В литературную сис­те­му клас­си­циз­ма Ораторская проза во­шла как об­ра­зец вы­со­кой тор­жественной ре­чи, пре­имущественно па­не­ги­рического ха­рак­те­ра, час­то над­гроб­ной; наи­боль­шее раз­ви­тие это на­прав­ле­ние по­лу­чи­ло во Фран­ции (Фран­циск Саль­ский, Ж.Б. Бос­сюэ, Ж.Б. Мас­сий­он и др.).

В Рос­сии Ораторская проза воз­ро­ж­да­ет­ся в XVII веке; вид­ней­ши­ми ора­то­ра­ми ба­рок­ко и клас­си­циз­ма бы­ли Си­ме­он По­лоц­кий, Фео­фан Про­ко­по­вич, М.В. Ло­мо­но­сов, Ко­нис­ский Ге­ор­гий. Подъ­ём по­ли­тического крас­но­ре­чия на­сту­пил в эпо­ху бур­жу­аз­ных ре­во­лю­ций; важ­ные об­раз­цы да­ла прак­ти­ка английских пар­ла­мент­ских ре­чей и пам­фле­тов (Дж. Фокс, У. Питт Млад­ший, Э. Бёрк, Р.Б. Ше­ри­дан и др.), но вер­ши­ной ста­ла Ораторская проза Ве­ли­кой фран­цуз­ской ре­во­лю­ции (К. Де­му­лен, О. Ми­ра­бо, Ж. Дан­тон, М. Ро­бес­пь­ер, Ж.П. Ма­рат и др.). Даль­ней­шее раз­ви­тие это на­прав­ле­ние по­лу­чи­ло в по­ли­тической про­зе XIX века (У. Глад­стон, А. Тьер, Дж. Мад­зи­ни и др.), а так­же в ре­чах су­деб­ных ора­то­ров (в Рос­сии - А.Ф. Ко­ни). По­след­нее зна­чительное яв­ле­ние ор­га­ни­че­ски свя­зан­ной с английской пар­ла­мент­ской тра­ди­ци­ей ли­нии Ораторской прозы - ре­чи У. Чер­чил­ля вре­мён 2-й ми­ро­вой вой­ны.

Дополнительная литература:

Ап­ре­сян Г.З. Ора­тор­ское ис­кус­ст­во. 3-е изд. М., 1978;

Cortés Gabaudán F. For­mulas retoricas de la oratoria judicial atica. Salamanca, 1986;

Чер­то­риц­кая Т.В. Крас­но­ре­чие Древ­ней Ру­си: XI–XVII вв. М., 1987;

Кох­тев Н.Н., Ро­зен­таль Д. Э. Ис­кус­ст­во пуб­лич­но­го вы­ступ­ле­ния. М., 1988;

Но­жин Е.А. Ма­стер­ст­во уст­но­го вы­ступ­ле­ния. 3-е изд. М., 1989;

Кох­тев Н.Н. Ора­тор­ская речь: стиль и ком­по­зи­ция. М., 1992;

он же. Ос­но­вы ора­тор­ской ре­чи. М., 1992;

Preacher and audience: studies in early christian and By­zan­tine homiletics. Leiden; Boston, 1998;

Ар­хи­епи­скоп Ам­вро­сий (Клю­ча­рёв). Ис­кус­ст­во про­по­ве­ди. М., 2006;

Грау­ди­на Л.К., Мись­ке­вич Г.И. Тео­рия и прак­ти­ка рус­ско­го крас­но­ре­чия. 2-е изд. М., 2008.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)