ОРАТОРСКАЯ ПРОЗА
ОРАТОРСКАЯ ПРОЗА (от латинского oro - говорить) - живая речь, получившая художественную разработку, благодаря которой она оказывает влияние на развитие всех видов прозы.
Сложившиеся каноны ораторского речевого этикета обнаружены у многих племён ещё на стадии родового строя. В древней литературе Ближнего Востока речь советника к царю или отца к сыну стала классической формой дидактической литературы («Повесть об Ахикаре Премудром»). В Древнем Китае речи царей, советников, полководцев (часто вымышленные) составляли целые сборники («Речи царств» и пр.). Наивысшее развитие древняя Ораторская проза получила в Греции V-IV веков до н. э. и в Риме I века до н. э.; разработанная здесь подробная теория риторики почти без изменений была унаследована теориями словесности средних веков, Возрождения и Нового времени. Различалось красноречие торжественное, совещательное и судебное; ведущую роль играло совещательное, т. е. политическое, красноречие. Речи ораторов стали в Греции записываться и стилистически обрабатываться с конца V века до н. э.; вершинами классического красноречия считаются речи Исократа (предназначались для чтения), Демосфена, Эсхина (IV век до н. э.).
С концом греческой демократии политическое красноречие уступило место торжественному, панегирическому, а богатство художественных средств выродилось в нарочитую пышность (азианизм). Ораторская проза пыталась преодолеть этот кризис путём подражания классическим ораторам, но преимущественно их языку (аттикизм), а не стилю. Сочетание аттикизма языка и азианизма стиля характерно для Ораторской прозы софистики второй: Дион Хрисостом, Элий Аристид, Ливаний и др. В Риме сенатские речи записывались с III века до н. э.; учителя риторики (первоначально греки) появились во II веке до н. э. Расцвет классического красноречия относится к эпохе гражданских войн (I век до н. э.); крупнейший его представитель Цицерон был практиком и теоретиком Ораторской прозы. Позднее, в эпоху империи, определяющим и здесь стало торжественное красноречие, а богатство стиля перешло в вычурность (Фронтон, Апулей).
В средние века Ораторская проза стала достоянием христианской Церкви; основной её жанр - проповедь; меньшее распространение получила полемическая речь на религиозные темы; по образцам Ораторской прозы строились и письма. Светское красноречие сводилось к панегирикам в честь правителей. Классиками христианского красноречия были на греческом Востоке Василий Великий, Григорий Богослов и особенно Иоанн Златоуст (IV век); на латинском Западе - Амвросий Медиоланский, Августин, Григорий I Великий. В Древнюю Русь ораторское искусство пришло из Византии и отчасти из Болгарии (Климент Охридский, экзарх Иоанн); уже в киевскую эпоху Ораторская проза достигла высокого мастерства (митрополит Иларион, Кирилл Туровский; позднее, в XIII веке, - Серапион).
В эпоху Возрождения открыли античные памятники практики и теории Ораторской прозы и упражнялись в подражаниях им; расширилась область светского красноречия (речи дипломатические, академические и др.). Сильный импульс оживлению и развитию Ораторской прозы дали предреформация, Реформация и вызванная ими религиозная борьба в Европе (Дж. Савонарола, М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин, Дж. Нокс, с католической стороны - П. Скарга; особый интерес представляют тяготеющие к бурлеску и каламбуру, выдержанные в духе барокко проповеди августинца Абрахама а Санкта-Клара, XVII век). В литературную систему классицизма Ораторская проза вошла как образец высокой торжественной речи, преимущественно панегирического характера, часто надгробной; наибольшее развитие это направление получило во Франции (Франциск Сальский, Ж.Б. Боссюэ, Ж.Б. Массийон и др.).
В России Ораторская проза возрождается в XVII веке; виднейшими ораторами барокко и классицизма были Симеон Полоцкий, Феофан Прокопович, М.В. Ломоносов, Конисский Георгий. Подъём политического красноречия наступил в эпоху буржуазных революций; важные образцы дала практика английских парламентских речей и памфлетов (Дж. Фокс, У. Питт Младший, Э. Бёрк, Р.Б. Шеридан и др.), но вершиной стала Ораторская проза Великой французской революции (К. Демулен, О. Мирабо, Ж. Дантон, М. Робеспьер, Ж.П. Марат и др.). Дальнейшее развитие это направление получило в политической прозе XIX века (У. Гладстон, А. Тьер, Дж. Мадзини и др.), а также в речах судебных ораторов (в России - А.Ф. Кони). Последнее значительное явление органически связанной с английской парламентской традицией линии Ораторской прозы - речи У. Черчилля времён 2-й мировой войны.
Дополнительная литература:
Апресян Г.З. Ораторское искусство. 3-е изд. М., 1978;
Cortés Gabaudán F. Formulas retoricas de la oratoria judicial atica. Salamanca, 1986;
Черторицкая Т.В. Красноречие Древней Руси: XI–XVII вв. М., 1987;
Кохтев Н.Н., Розенталь Д. Э. Искусство публичного выступления. М., 1988;
Ножин Е.А. Мастерство устного выступления. 3-е изд. М., 1989;
Кохтев Н.Н. Ораторская речь: стиль и композиция. М., 1992;
он же. Основы ораторской речи. М., 1992;
Preacher and audience: studies in early christian and Byzantine homiletics. Leiden; Boston, 1998;
Архиепископ Амвросий (Ключарёв). Искусство проповеди. М., 2006;
Граудина Л.К., Миськевич Г.И. Теория и практика русского красноречия. 2-е изд. М., 2008.