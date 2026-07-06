ОРАТОРИЯ
ОРАТОРИЯ (Итал. oratorio, от позднелатинского oratorium - молельня, молельный дом) - музыкальное произведение для певцов-солистов, хора и оркестра, имеющее драматический сюжет и предназначенное для концертного исполнения.
Оратория зародилась одновременно с оперой и кантатой и имеет некоторое сходство с ними. Оратория крупнее кантаты по размерам, отличается более развитым сюжетом. В отличие от оперы, не содержит постановочной части (сценического действия, декораций и другого). Предшественники Оратории (и оперы): театрализованные представления с музыкой - средневековые (литургическая драма, jeu parti трубадуров и труверов, лауда) и ренессансные (диалогический мадригал). Оратория сформировалась в конце XVI - 1-й половине XVII веков в Италии (главным образом в Риме) в русле католической Контрреформации путём внедрения элементов драматического театра в паралитургическую музыку. Основные источники сюжетов - Библия и жития святых. Для развития жанра Оратории исторически значимой считается постановка в 1600 году оперы «Представление о Душе и Теле» Э. де Кавальери в молельном доме ораторианцев в Риме.
Термин «Оратория» применительно к музыкальному жанру впервые отмечается в 1640 году, ранее подобные сочинения существовали под другими названиями. Типичный образец ранней итальянской Оратории - «диалоги» Дж.Ф. Анерио из сборника «Гармонический и духовный мадригальный театр» (1619), самый масштабный из которых длится около 20 мин и написан для 4 солистов-мужчин, двойного хора и инструментального ансамбля (2 скрипки, корнет, лютня, теорба и орган). Изначально существовали два вида Оратории: «итальянская» (итал. volgare, т. е. не на латыни) и «латинская» (latino). До 1680-х годов в них преобладали арии в сопровождении бассо континуо, причём репризные формы встречались редко; позднее возросла роль оркестра, арии с оркестровым сопровождением приняли форму da capo. Среди итальянских барочных композиторов - авторов Ораторий: Дж. Кариссими («Даниил»; «Иевфай», до 1648 года; «Суд Соломона», 1669; «Валтасар»; либретто на итальянском и латинском языках), А. Страделла («Эсфирь»; «Сусанна», 1681; «Иоанн Креститель», 1675), А. Скарлатти (три Оратории под названием «Юдифь», самая известная - 1697; «Битва и победа Давида», 1700; «Святой Филиппо Нери», 1705), А. Кальдара («Магдалина у ног Христа», 1699; «Страсти Иисуса Христа», 1730).
Немецкая Оратория эпохи барокко (часто под латинскими названиями historia, actus musicus) первоначально находилась под сильным воздействием итальянской. Наиболее значительны в этом жанре сочинения Г. Шютца («История Воскресения», 1623; «История Рождества», 1664; «Семь последних слов»; либретто на немецком языке). К немецкой традиции примыкает ораториальное творчество чешского композитора Я.Д. Зеленки («Иисус на Краниевом месте», 1735; «Кающиеся на могиле Спасителя», 1736). Особое распространение в Германии получили оратории на сюжет последних дней Страстной недели - пассионы («страсти»); среди авторов - Р. Кайзер, Г.Ф. Телеман, И. Маттезон. Вершина немецких ораториальных «страстей» - «Страсти по Иоанну» (1724) и «Страсти по Матфею» (1727 или 1729 год; окончательная редакция 1736 года) И.С. Баха. Английские Оратории основывались на традициях маски, антема, французской классицистской драмы, итальянской оперы-сериа; к высшим достижениям английской Оратории принадлежат сочинения Г.Ф. Генделя («Израиль в Египте», 1739; «Мессия», 1742; «Самсон», 1743; «Иуда Маккавей», 1747, и другие). Во Франции эпохи барокко жанр Оратории был не столь популярен, как в Германии; среди авторов французских Ораторий («драматических мотетов») - М.А. Шарпантье («Блудный сын», 1680; «Отречение Петра»; несколько Ораторий под названием «Цецилия, дева-мученица», последнее - 1686; все на латинском языке).
Оратории продолжали сочинять композиторы венской классической школы, хотя и не так много, как в эпоху барокко. К знаменитым образцам относятся сочинения Й. Гайдна «Семь последних слов нашего Спасителя на кресте» (около 1795 года), «Сотворение мира» (1798) и «Времена года» (1801). В творчестве композиторов-романтиков XIX века Оратория представлена духовными сочинениями Ф. Мендельсона («Павел», 1836; «Илия», 1846) и Ф. Листа («Легенда о Святой Елизавете», 1862; «Христос», 1872). В русской музыке XIX века Оратории единичны: «Минин и Пожарский» С.А. Дегтярёва (1811), «Потерянный рай» А.Г. Рубинштейна (1856).
В XX веке интерес к Оратории возродился. В России в советский период Оратория (наряду с кантатой) была высоким «официальным» жанром, в котором доминировала тема гражданского подвига; в этом жанре работали Ю.А. Шапорин («Сказание о битве за русскую землю», 1944), Д.Д. Шостакович («Песнь о лесах», 1949), С.С. Прокофьев («На страже мира», 1950), Г.В. Свиридов («Патетическая оратория», 1959), Р.К. Щедрин («Ленин в сердце народном», 1969). Оратория стала «лабораторией» для разного рода экспериментов в творчестве ряда европейских и российских композиторов: И.Ф. Стравинского («Царь Эдип», 1927), А. Онеггера («Царь Давид», 1923; «Жанна д’Арк на костре», 1935), К. Орфа («Комедия о конце времён», 1973), К. Пендерецкого («Страсти по Луке», 1966), Х.В. Хенце («Плот Медузы», 1968), В.А. Гаврилина («Военные письма», 2-я редакция, 1995; «Скоморохи», 1967), Э.В. Денисова («История жизни и смерти Иисуса Христа», 1992).