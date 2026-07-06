ОРАТОРИЯ

ОРАТОРИЯ (Итал. oratorio, от позднелатинского oratorium - молельня, молельный дом) - музыкальное произведение для певцов-солистов, хора и оркестра , имеющее драматический сюжет и предназначенное для концертного исполнения.

Оратория за­ро­ди­лась од­но­вре­мен­но с опе­рой и кан­та­той и име­ет не­ко­то­рое сход­ст­во с ни­ми. Оратория круп­нее кан­та­ты по размерам, от­ли­ча­ет­ся бо­лее раз­ви­тым сю­же­том. В от­ли­чие от опе­ры, не со­дер­жит по­ста­но­воч­ной час­ти (сце­нического дей­ст­вия, де­ко­ра­ций и другого). Пред­ше­ст­вен­ни­ки Оратории (и опе­ры): те­ат­ра­ли­зованные пред­став­ле­ния с му­зы­кой - сред­не­ве­ко­вые (ли­тур­ги­че­ская дра­ма, jeu parti тру­ба­ду­ров и тру­ве­ров, лау­да) и ре­нес­санс­ные (диа­ло­гический мад­ри­гал). Оратория сфор­ми­ро­ва­лась в конце XVI - 1-й половине XVII веков в Ита­лии (главным образом в Ри­ме) в рус­ле ка­то­лической Контр­ре­фор­ма­ции пу­тём вне­дре­ния эле­мен­тов дра­ма­тического те­ат­ра в па­ра­ли­тур­ги­че­скую му­зы­ку. Основные ис­точ­ни­ки сю­же­тов - Биб­лия и жи­тия свя­тых. Для раз­ви­тия жан­ра Оратории ис­то­ри­че­ски зна­чи­мой счи­та­ет­ся по­ста­нов­ка в 1600 году опе­ры «Пред­став­ле­ние о Ду­ше и Те­ле» Э. де Ка­валь­е­ри в мо­лель­ном до­ме ора­то­ри­ан­цев в Ри­ме.

Тер­мин «Оратория» при­ме­ни­тель­но к музыкальному жан­ру впер­вые от­ме­ча­ет­ся в 1640 году, ра­нее по­доб­ные со­чи­не­ния су­ще­ст­во­ва­ли под другими на­зва­ния­ми. Ти­пич­ный об­ра­зец ран­ней итальянской Оратории - «диа­ло­ги» Дж.Ф. Ане­рио из сборника «Гар­мо­ни­че­ский и ду­хов­ный мад­ри­галь­ный те­атр» (1619), са­мый мас­штаб­ный из ко­то­рых длит­ся около 20 мин и на­пи­сан для 4 со­лис­тов-муж­чин, двой­но­го хо­ра и ин­ст­ру­мен­таль­но­го ан­самб­ля (2 скрип­ки, кор­нет, лют­ня, тео­рба и ор­ган). Из­на­чаль­но су­ще­ст­во­ва­ли два ви­да Оратории: «италь­ян­ская» (итал. volgare, т. е. не на ла­ты­ни) и «ла­тин­ская» (latino). До 1680-х годов в них пре­об­ла­да­ли арии в со­про­во­ж­де­нии бас­со кон­ти­нуо, при­чём ре­приз­ные фор­мы встре­ча­лись ред­ко; позд­нее воз­рос­ла роль ор­ке­ст­ра, арии с ор­ке­ст­ро­вым со­про­во­ж­де­ни­ем при­ня­ли фор­му da capo. Сре­ди итальянских ба­роч­ных ком­по­зи­то­ров - ав­то­ров Ораторий: Дж. Ка­рис­си­ми («Да­ни­ил»; «Иев­фай», до 1648 года; «Суд Со­ло­мо­на», 1669; «Вал­та­сар»; либ­рет­то на итальянском и латинском язы­ках), А. Стра­дел­ла («Эс­фирь»; «Су­сан­на», 1681; «Ио­анн Кре­сти­тель», 1675), А. Скар­лат­ти (три Оратории под названием «Юдифь», са­мая из­вест­ная - 1697; «Бит­ва и по­бе­да Да­ви­да», 1700; «Святой Фи­лип­по Не­ри», 1705), А. Каль­да­ра («Ма­гда­ли­на у ног Хри­ста», 1699; «Стра­сти Ии­су­са Хри­ста», 1730).

Немецкая Оратория эпо­хи ба­рок­ко (час­то под латинскими на­зва­ния­ми historia, ac­tus musicus) пер­во­на­чаль­но на­хо­ди­лась под силь­ным воз­дей­ст­ви­ем италь­ян­ской. Наи­бо­лее зна­чи­тель­ны в этом жан­ре сочи­не­ния Г. Шют­ца («Ис­то­рия Вос­кре­се­ния», 1623; «Ис­то­рия Ро­ж­де­ст­ва», 1664; «Семь последних слов»; либ­рет­то на немецком языке). К немецкой тра­ди­ции при­мы­ка­ет ора­то­ри­аль­ное твор­че­ст­во чешского ком­по­зи­то­ра Я.Д. Зе­лен­ки («Ии­сус на Кра­ние­вом мес­те», 1735; «Каю­щие­ся на мо­ги­ле Спа­си­те­ля», 1736). Осо­бое рас­про­стра­не­ние в Гер­ма­нии по­лу­чи­ли ора­то­рии на сю­жет по­след­них дней Стра­ст­ной не­де­ли - пас­сио­ны («стра­сти»); сре­ди ав­то­ров - Р. Кай­зер, Г.Ф. Те­ле­ман, И. Мат­те­зон. Вер­ши­на немецких ора­то­ри­аль­ных «стра­стей» - «Стра­сти по Ио­ан­ну» (1724) и «Стра­сти по Мат­фею» (1727 или 1729 год; окон­чательная редакция 1736 года) И.С. Ба­ха. Английские Оратории ос­но­вы­ва­лись на тра­ди­ци­ях мас­ки, ан­те­ма, французской клас­си­ци­ст­ской дра­мы, итальянской опе­ры-се­риа; к выс­шим дос­ти­же­ни­ям английской Оратории при­над­ле­жат со­чи­не­ния Г.Ф. Ген­де­ля («Из­ра­иль в Егип­те», 1739; «Мес­сия», 1742; «Сам­сон», 1743; «Иу­да Мак­ка­вей», 1747, и другие). Во Фран­ции эпо­хи ба­рок­ко жанр Оратории был не столь по­пу­ля­рен, как в Гер­ма­нии; сре­ди ав­то­ров французских Ораторий («дра­ма­ти­че­ских мо­те­тов») - М.А. Шар­пан­тье («Блуд­ный сын», 1680; «От­ре­че­ние Пет­ра»; несколько Ораторий под названием «Це­ци­лия, де­ва-му­че­ни­ца», по­след­нее - 1686; все на латинском языке).

Оратории про­дол­жа­ли со­чи­нять ком­по­зи­то­ры вен­ской клас­сической шко­лы, хо­тя и не так мно­го, как в эпо­ху ба­рок­ко. К зна­ме­нитым об­раз­цам от­но­сят­ся со­чи­не­ния Й. Гайд­на «Семь пос­лед­них слов на­ше­го Спа­си­те­ля на кре­сте» (около 1795 года), «Со­тво­ре­ние ми­ра» (1798) и «Вре­ме­на го­да» (1801). В твор­че­ст­ве ком­по­зи­то­ров-ро­ман­ти­ков XIX века Оратория пред­став­ле­на ду­хов­ны­ми со­чи­не­ния­ми Ф. Мен­дель­со­на («Па­вел», 1836; «Илия», 1846) и Ф. Лис­та («Ле­ген­да о Святой Ели­за­ве­те», 1862; «Хри­стос», 1872). В русской му­зы­ке XIX века Оратории еди­нич­ны: «Ми­нин и По­жар­ский» С.А. Дег­тя­рё­ва (1811), «По­те­рян­ный рай» А.Г. Ру­бин­штей­на (1856).

В XX веке ин­те­рес к Оратории воз­ро­дил­ся. В Рос­сии в советский пе­ри­од Оратория (на­ря­ду с кан­та­той) бы­ла вы­со­ким «офи­ци­аль­ным» жан­ром, в ко­то­ром до­ми­ни­ро­ва­ла те­ма гражданского по­д­ви­га; в этом жан­ре ра­бо­та­ли Ю.А. Ша­по­рин («Ска­за­ние о бит­ве за рус­скую зем­лю», 1944), Д.Д. Шос­та­ко­вич («Песнь о ле­сах», 1949), С.С. Про­кофь­ев («На стра­же ми­ра», 1950), Г.В. Сви­ри­дов («Па­те­ти­че­ская ора­то­рия», 1959), Р.К. Щед­рин («Ле­нин в серд­це на­род­ном», 1969). Оратория ста­ла «ла­бо­ра­то­ри­ей» для раз­но­го ро­да экс­пе­ри­мен­тов в твор­че­ст­ве ря­да ев­ропейских и российских ком­по­зи­то­ров: И.Ф. Стра­вин­ско­го («Царь Эдип», 1927), А. Онег­ге­ра («Царь Да­вид», 1923; «Жан­на д’Арк на ко­ст­ре», 1935), К. Ор­фа («Ко­ме­дия о кон­це вре­мён», 1973), К. Пен­де­рец­ко­го («Стра­сти по Лу­ке», 1966), Х.В. Хен­це («Плот Ме­ду­зы», 1968), В.А. Гав­ри­ли­на («Во­ен­ные пись­ма», 2-я редакция, 1995; «Ско­мо­ро­хи», 1967), Э.В. Де­ни­со­ва («Ис­то­рия жиз­ни и смер­ти Ии­су­са Хри­ста», 1992).

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