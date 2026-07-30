ОРАТОРИАНЦЫ
ОРАТОРИАНЦЫ (Официальное название - Конфедерация оратория святого Филиппа Нери (лат. Confoederatio Oratorii Sancti Philippi Nerii)) - одно из крупнейших и старейших католических обществ апостольской жизни (организаций, объединяющих верующих, которые живут общинной жизнью и посвящают себя общественно-религиозному служению, не принося монашеских и других обетов).
Основано в середине XVI века в Риме Ф. Нери, в 1575 году официально утверждено папой Римским Григорием XIII как конгрегация секулярных клириков Тосканы, в 1612 году папа Римский Павел V утвердил новый устав, по которому членами ораториев могли становиться и миряне. Члены конфедерации - мужчины- миряне и священнослужители - живут в автономно организованных общинах-ораториях (лат. oratorium - молельный дом, молельня), занимаясь совместной молитвой, религиозным просвещением и благотворительностью. Оратории объединены в региональные конгрегации во главе с супериором - верховным священником. Нери придавал особое значение музыкальному оформлению религиозных собраний. Во 2-й половине XVI века общины-оратории возникли в ряде городов Италии (Неаполь, Перуджа, Брешиа и другие), в XVII-XVIII веках - в Южной Германии, Австрии, Испании, Польше, Латинской Америке, Индии. На рубеже XVIII-XIX веков многие общины Ораторианцев были закрыты, со 2-й половины XIX века началось возрождение конфедерации.
К числу Ораторианцев принадлежали итальянские церковные историки Ц. Бароний и Дж. Манси (1692-1769 годы), деятель английского католического возрождения» Дж.Г. Ньюмен. Особое распространение общины Ораторианцев получили в Германии после 2-й мировой войны, с 2006 года объединены в федерацию. Высший консультативный орган конфедерации Ораторианцев - конгресс представителей всех конгрегаций, собирающийся каждые 6 лет в Риме, который избирает (с 1958 года) генерального прокуратора (представителя Ораторианцев при Святом Престоле) и визитатора - папского наблюдателя Ораторианцев. Конгресс не имеет статуса законодательного органа. В начале XXI века в мире насчитывается около 90 ораториев, объединяющих около 1000 членов (более половины из них миряне).
Ораторианцы называют также членов Конгрегации оратория Иисуса и Марии (лат. Congregatio Oratorii Iesu et Mariæ ), основанной в Париже в 1611 году (утверждена папой Римским Павлом V в 1613 году, упразднена в 1792 году, возрождена в 1852 году) исповедником короля Генриха IV и впоследствии кардиналом Пьером де Берюлем (1575-1629 годы), взявшим за основу модель ораториев Ф. Нери. Одним из известных деятелей французских Ораторианцев был Н. Мальбранш. Французские Оратории отличает централизованная модель управления. В начале XXI века французские Ораторианцы насчитывали свыше 40 членов в 13 ораториях.