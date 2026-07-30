ОРАТОРИАНЦЫ

ОРАТОРИАНЦЫ (Официальное название - Конфедерация оратория святого Филиппа Нери (лат. Confoederatio Oratorii Sancti Philippi Nerii)) - одно из крупнейших и старейших католических обществ апостольской жизни (ор­га­ни­за­ций, объ­е­ди­няю­щих ве­рую­щих, ко­то­рые жи­вут об­щин­ной жиз­нью и по­свя­ща­ют се­бя об­ще­ствен­но-ре­лигиозному слу­же­нию, не при­но­ся мо­на­ше­ских и других обе­тов).

Ос­но­ва­но в середине XVI века в Ри­ме Ф. Не­ри, в 1575 году офи­ци­аль­но ут­вер­жде­но па­пой Рим­ским Гри­го­ри­ем XIII как кон­гре­га­ция се­ку­ляр­ных кли­ри­ков Тос­ка­ны, в 1612 году па­па Рим­ский Па­вел V ут­вер­дил но­вый ус­тав, по ко­торо­му чле­на­ми ора­то­ри­ев мог­ли ста­но­вить­ся и ми­ря­не. Чле­ны кон­фе­де­ра­ции - муж­чи­ны- ми­ря­не и свя­щен­но­слу­жи­те­ли - жи­вут в ав­то­ном­но ор­га­ни­зо­ван­ных об­щи­нах-ора­то­ри­ях (лат. oratorium - мо­лель­ный дом, мо­лель­ня), за­ни­ма­ясь со­вме­ст­ной мо­лит­вой, ре­лигиозным про­све­ще­ни­ем и бла­го­тво­ри­тель­но­стью. Ора­то­рии объ­е­ди­не­ны в ре­гио­наль­ные кон­гре­га­ции во гла­ве с су­пер­ио­ром - вер­хов­ным свя­щен­ни­ком. Не­ри при­да­вал осо­бое зна­че­ние музыкальному оформ­ле­нию ре­лигиозных со­б­ра­ний. Во 2-й половине XVI века об­щи­ны-ора­то­рии воз­ник­ли в ря­де го­ро­дов Ита­лии (Не­аполь, Пе­руд­жа, Бре­шиа и другие), в XVII-XVIII веках - в Южной Гер­ма­нии, Ав­ст­рии, Ис­па­нии, Поль­ше, Латинской Аме­ри­ке, Ин­дии. На ру­бе­же XVIII-XIX веков многие об­щи­ны Ораторианцев бы­ли за­кры­ты, со 2-й половины XIX века на­ча­лось воз­ро­ж­де­ние кон­фе­де­ра­ции.

К чис­лу Ораторианцев при­над­ле­жа­ли итальянские цер­ков­ные ис­то­ри­ки Ц. Ба­ро­ний и Дж. Ман­си (1692-1769 годы), дея­тель английского ка­то­лического воз­ро­ж­де­ния» Дж.Г. Нью­мен. Осо­бое рас­про­стра­не­ние об­щи­ны Ораторианцев по­лу­чи­ли в Гер­ма­нии по­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны, с 2006 года объ­е­ди­не­ны в фе­де­ра­цию. Выс­ший кон­суль­та­тив­ный ор­ган кон­фе­де­ра­ции Ораторианцев - кон­гресс пред­ста­ви­те­лей всех кон­гре­га­ций, со­би­раю­щий­ся ка­ж­дые 6 лет в Ри­ме , ко­то­рый из­би­ра­ет (с 1958 года) ге­не­раль­но­го про­ку­ра­то­ра (пред­ста­ви­те­ля Ораторианцев при Свя­том Пре­сто­ле) и ви­зи­та­то­ра - пап­ско­го на­блю­да­те­ля Ораторианцев. Кон­гресс не име­ет ста­ту­са за­ко­но­дательного ор­га­на. В начале XXI века в ми­ре на­счи­ты­ва­ет­ся около 90 ора­то­ри­ев, объ­е­ди­няю­щих около 1000 чле­нов (бо­лее по­ло­ви­ны из них ми­ря­не).

Ораторианцы на­зы­ва­ют так­же чле­нов Кон­гре­га­ции ора­то­рия Ии­су­са и Ма­рии (лат. Con­gregatio Oratorii Iesu et Mariæ ), ос­но­ван­ной в Па­ри­же в 1611 году (ут­вер­жде­на па­пой Рим­ским Пав­лом V в 1613 году, уп­разд­не­на в 1792 году, воз­ро­ж­де­на в 1852 году) ис­по­вед­ни­ком ко­ро­ля Ген­ри­ха IV и впо­след­ст­вии кар­ди­на­лом Пье­ром де Бе­рю­лем (1575-1629 годы), взяв­шим за ос­но­ву мо­дель ора­то­ри­ев Ф. Не­ри. Од­ним из из­вест­ных дея­те­лей французских Ораторианцев был Н. Мальб­ранш. Французские Оратории от­ли­ча­ет цен­тра­ли­зо­ван­ная мо­дель управ­ле­ния. В начале XXI века французские Ораторианцы на­счи­ты­ва­ли свыше 40 чле­нов в 13 ора­то­ри­ях.