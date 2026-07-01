ОРАНЖИСТЫ

ОРАНЖИСТЫ - политические группировки, поддерживавшие представителей Оранско-Нассауской династии в Нидерландах в XVI-XIX веках, Англии и Ирландии в XVII веке, Бельгии в XIX веке.

В Ни­дер­лан­дах в на­чаль­ный пе­ри­од Ни­дер­ланд­ской ре­во­лю­ции XVI века к Оранжистам при­чис­ля­ли прак­тически все слои на­се­ле­ния, вы­сту­пав­шие в под­держ­ку Виль­гель­ма I Оран­ско­го, на за­вер­шаю­щем эта­пе ре­во­лю­ции - главным образом дво­рян-каль­ви­ни­стов, бо­га­тое ку­пе­че­ст­во и за­жи­точ­ное бюр­гер­ст­во. В XVII-XVIII веках в Со­еди­нён­ных про­вин­ци­ях Оранжистами на­зы­ва­ли сто­рон­ни­ков стат­хау­де­ров из Оран­ско-Нас­сау­ской ди­на­стии, под­дер­жи­вав­ших их по­ли­ти­ку и яв­ляв­ших­ся по­ли­тическими про­тив­ни­ка­ми рес­пуб­ли­кан­цев - пар­тии голландской тор­го­вой бур­жуа­зии, воз­глав­ляв­шей­ся ве­ли­ки­ми пен­сио­на­рия­ми (Й. ван Ол­ден­бар­не­велт, Я. де Витт). В пе­ри­од Ба­тав­ской рес­пуб­ли­ки, Гол­ланд­ско­го ко­ро­лев­ст­ва 1806-1810 годы и пре­бы­ва­ния Ни­дер­лан­дов в со­ста­ве Французской им­пе­рии Оранжисты на­хо­ди­лись в оп­по­зи­ции к ре­во­люционным си­лам и французским вла­стям, в 1813 году спо­соб­ст­во­ва­ли ус­та­нов­ле­нию в Ни­дер­лан­дах кон­сти­туционной мо­нар­хии и воз­ве­де­нию на пре­стол Виль­гель­ма I.

В Анг­лии Оранжистами име­но­ва­ли пред­ста­ви­те­лей круп­ной бур­жуа­зии и обур­жуа­зив­ше­го­ся дво­рян­ст­ва (пре­имущественно из пар­тии ви­гов), воз­вед­ших в 1689 году на английский пре­стол в ре­зуль­та­те «Слав­ной ре­во­лю­ции» Ма­рию II Стю­арт и Виль­гель­ма III Оран­ско­го, в Ир­лан­дии - про­тес­тант­ских сто­рон­ни­ков по­след­не­го, ко­то­рые 12.7.1690 года раз­би­ли ар­мию Яко­ва II в бит­ве у реки Бойн и в 1796 году ос­но­ва­ли организацию Оран­же­вый ор­ден.

В Бель­гии по­сле Бель­гий­ской ре­во­лю­ции 1830 года к Оранжистам при­чис­ля­ли пред­ста­ви­те­лей фламандского национального дви­же­ния и тор­го­во-промышленных кру­гов, вы­сту­пав­ших за рас­ши­ре­ние эко­но­мических и куль­тур­ных свя­зей с Ни­дер­лан­да­ми и воз­ве­де­ние сы­на ко­ро­ля Ни­дер­лан­дов Виль­гель­ма I на бельгийский пре­стол.

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