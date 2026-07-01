ОРАНЖИСТЫ
ОРАНЖИСТЫ - политические группировки, поддерживавшие представителей Оранско-Нассауской династии в Нидерландах в XVI-XIX веках, Англии и Ирландии в XVII веке, Бельгии в XIX веке.
В Нидерландах в начальный период Нидерландской революции XVI века к Оранжистам причисляли практически все слои населения, выступавшие в поддержку Вильгельма I Оранского, на завершающем этапе революции - главным образом дворян-кальвинистов, богатое купечество и зажиточное бюргерство. В XVII-XVIII веках в Соединённых провинциях Оранжистами называли сторонников статхаудеров из Оранско-Нассауской династии, поддерживавших их политику и являвшихся политическими противниками республиканцев - партии голландской торговой буржуазии, возглавлявшейся великими пенсионариями (Й. ван Олденбарневелт, Я. де Витт). В период Батавской республики, Голландского королевства 1806-1810 годы и пребывания Нидерландов в составе Французской империи Оранжисты находились в оппозиции к революционным силам и французским властям, в 1813 году способствовали установлению в Нидерландах конституционной монархии и возведению на престол Вильгельма I.
В Англии Оранжистами именовали представителей крупной буржуазии и обуржуазившегося дворянства (преимущественно из партии вигов), возведших в 1689 году на английский престол в результате «Славной революции» Марию II Стюарт и Вильгельма III Оранского, в Ирландии - протестантских сторонников последнего, которые 12.7.1690 года разбили армию Якова II в битве у реки Бойн и в 1796 году основали организацию Оранжевый орден.
В Бельгии после Бельгийской революции 1830 года к Оранжистам причисляли представителей фламандского национального движения и торгово-промышленных кругов, выступавших за расширение экономических и культурных связей с Нидерландами и возведение сына короля Нидерландов Вильгельма I на бельгийский престол.