ОРАНЖЕРИ

ОРАНЖЕРИ (фр. Le Musée de l’Orangerie) - художественный музей в Париже .

От­крыт в 1927 году. Рас­по­ла­га­ет­ся в со­хра­нив­шей­ся от двор­ца Тю­иль­ри бывшей оран­же­рее (1852, ар­хи­тек­то­ры Ф. Бур­жуа, Л. Вис­кон­ти), ко­то­рая ис­поль­зо­ва­лась в том числе в ка­чест­ве вы­ста­воч­но­го за­ла. По пред­ло­же­нию Ж. Кле­ман­со К. Мо­не вы­брал зда­ние для экс­по­ни­ро­ва­ния по­да­рен­но­го им Фран­ции цик­ла на­стен­ных пан­но «Ним­феи», по­сле че­го на­ча­лась ре­кон­ст­рук­ция (с 1918 года, архитектор К. Ле­февр): в од­ной по­ло­ви­не зда­ния бы­ли соз­да­ны 2 оваль­ных за­ла в сти­ле ар де­ко для ра­бот Мо­не, вто­рая - пре­вра­ще­на в галерею .

В 1959 и 1963 годах у Ж. Гий­ом-Валь­тер - вдо­вы кол­лек­цио­не­ра и арт-ди­ле­ра П. Гий­о­ма (впо­след­ст­вии же­ны про­мыш­лен­ни­ка и архитектора Ж. Валь­те­ра) для му­зея бы­ло вы­ку­п­ле­но боль­шое со­б­ра­ние, вклю­чаю­щее про­из­ве­де­ния Мо­не, А. Сис­лея, О. Ре­нуа­ра, П. Се­зан­на, А. Ма­тис­са, П. Го­ге­на, П. Пи­кас­со, А. Де­ре­на, М. Ут­рил­ло, А. Рус­со, А. Мо­диль­я­ни, Х. Су­ти­на, М. Ло­ран­сен. Для про­ве­де­ния вы­ста­вок из это­го со­б­ра­ния (Гий­ом-Валь­тер со­хра­ня­ла пра­во поль­зо­ва­ния кол­лек­ци­ей вплоть до смер­ти в 1977 году, по­сле че­го кол­лек­ция в пол­ном объ­ё­ме по­сту­пи­ла в му­зей) архитектор О. Ла­аль раз­де­лил по­ме­ще­ния на 2 уров­ня и соз­дал вы­ста­воч­ное про­стран­ст­во без ка­ких-ли­бо клас­сических кон­но­та­ций, ли­шив при этом «Ним­феи» ес­те­ственного ос­ве­ще­ния (пол­ное экс­по­ни­ро­ва­ние со­б­ра­ния ста­ло воз­мож­ным толь­ко с 1984 года по­сле оче­ред­но­го тех­нического об­нов­ле­ния по­ме­ще­ний).

В хо­де ге­не­раль­ной ре­кон­ст­рук­ции му­зея, ини­ции­ро­ван­ной хра­ни­те­лем П. Жор­же­лем (2000-2006 годы, ар­хи­тек­то­ры О. Бро­ше, М. Гу­таль), эта ошиб­ка бы­ла ис­прав­ле­на, в ин­терь­е­рах Оранжери соз­да­но современное му­зей­ное про­стран­ст­во для экс­по­ни­ро­ва­ния как ра­бот К. Мо­не, так и кол­лек­ции Гий­ом-Валь­тер. Со­б­ра­ние Оранжери вхо­дит в чис­ло наи­бо­лее пред­ста­ви­тель­ных экс­по­зи­ций французской жи­во­пи­си 2-й половины XIX - 1-й половины XX веков.

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