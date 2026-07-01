ОРАНЖЕРИ
ОРАНЖЕРИ (фр. Le Musée de l’Orangerie) - художественный музей в Париже.
Открыт в 1927 году. Располагается в сохранившейся от дворца Тюильри бывшей оранжерее (1852, архитекторы Ф. Буржуа, Л. Висконти), которая использовалась в том числе в качестве выставочного зала. По предложению Ж. Клемансо К. Моне выбрал здание для экспонирования подаренного им Франции цикла настенных панно «Нимфеи», после чего началась реконструкция (с 1918 года, архитектор К. Лефевр): в одной половине здания были созданы 2 овальных зала в стиле ар деко для работ Моне, вторая - превращена в галерею.
В 1959 и 1963 годах у Ж. Гийом-Вальтер - вдовы коллекционера и арт-дилера П. Гийома (впоследствии жены промышленника и архитектора Ж. Вальтера) для музея было выкуплено большое собрание, включающее произведения Моне, А. Сислея, О. Ренуара, П. Сезанна, А. Матисса, П. Гогена, П. Пикассо, А. Дерена, М. Утрилло, А. Руссо, А. Модильяни, Х. Сутина, М. Лорансен. Для проведения выставок из этого собрания (Гийом-Вальтер сохраняла право пользования коллекцией вплоть до смерти в 1977 году, после чего коллекция в полном объёме поступила в музей) архитектор О. Лааль разделил помещения на 2 уровня и создал выставочное пространство без каких-либо классических коннотаций, лишив при этом «Нимфеи» естественного освещения (полное экспонирование собрания стало возможным только с 1984 года после очередного технического обновления помещений).
В ходе генеральной реконструкции музея, инициированной хранителем П. Жоржелем (2000-2006 годы, архитекторы О. Броше, М. Гуталь), эта ошибка была исправлена, в интерьерах Оранжери создано современное музейное пространство для экспонирования как работ К. Моне, так и коллекции Гийом-Вальтер. Собрание Оранжери входит в число наиболее представительных экспозиций французской живописи 2-й половины XIX - 1-й половины XX веков.