ОРАНСКО-НАССАУСКАЯ ДИНАСТИЯ

ОРАНСКО-НАССАУСКАЯ ДИНАСТИЯ - княжеская и королевская династия, правящий дом Королевства Нидерландов .

Про­ис­хо­дит от граф­ско­го, а за­тем кня­же­ско­го ро­да Нас­сау (смотри в статье Нас­сау, историческая область). По­сле раз­де­ла граф­ст­ва Нас­сау в 1255 его северная часть пе­ре­шла к графу Нас­сау-Зи­ген­ско­му От­то­ну I (1255-1290 годы), ос­но­ва­те­лю От­то­нов­ской вет­ви до­ма Нас­сау. Из неё про­ис­хо­ди­ли гра­фы Нас­сау-Дил­лен­бург­ские, Нас­сау-Ха­да­мар­ские, Нас­сау-Диц­ские и другие. В ре­зуль­та­те бра­ка с Й. ван По­ла­нен (1403) граф Нас­сау-Дил­лен­бург­ский Эн­гель­берт I унас­ле­до­вал город Бре­да и об­шир­ные тер­ри­то­рии в Гол­лан­дии и Бра­бан­те. Пред­ста­ви­те­ли От­то­нов­ской вет­ви ста­ли так­же бург­гра­фа­ми Ан­твер­пе­на, при­об­ре­тя ог­ром­ное влия­ние в Ни­дер­лан­дах. Один из них, Ре­не де Ша­лон (Ре­не Нас­сау-Бред­ский, 1519-1544 годы), по­ми­мо вла­де­ний в Ни­дер­лан­дах, унас­ле­до­вал в 1530 году княжество Оран­ское (франц. Orange, Оранж) в Бур­гун­дии и ти­тул прин­ца Оран­ско­го (по од­ной из вер­сий, название Оранж да­но этой тер­ри­то­рии по су­ще­ст­во­вав­шим там в ран­нее Сред­не­веко­вье по­ме­ран­це­вым са­дам; от­сю­да ди­на­стический цвет Оранско-Нассауской династии - оран­же­вый).

По­сле смер­ти в 1544 году Ре­не де Ша­ло­на его вла­де­ния и ти­тул прин­ца Оран­ско­го пе­ре­шли к графу Нас­сау­ско­му Виль­гель­му (смотри Виль­гельм I Оран­ский), ко­то­ро­го счи­та­ют ос­но­ва­те­лем Оранско-Нассауской династии. На­след­ни­ки по­след­не­го - Мо­риц Нас­сау­ский, Фре­де­рик Хен­д­рик, Виль­гельм II Оран­ский - в XVII веке за­ни­ма­ли прак­ти­че­ски во всех ни­дерландских про­вин­ци­ях долж­но­сти стат­хау­де­ров и воз­глав­ля­ли ар­мию Со­еди­нён­ных про­вин­ций. Со смер­тью Виль­гель­ма III Оран­ско­го ти­тул прин­ца пе­ре­шёл к его вну­ча­то­му пле­мян­ни­ку графу Нас­сау­ско­му, стат­хау­де­ру Фрис­лан­дии и Гро­нин­ге­на Ио­ан­ну Виль­гель­му Фри­зо (1687-1711 годы). Од­на­ко ос­таль­ные про­вин­ции от­ка­за­лись при­знать его стат­хау­де­ром. В 1722 году сын Ио­ан­на Виль­гель­ма Карл Хен­д­рик Фри­зо (1711-1751 годы) вос­ста­но­вил долж­ность стат­хау­де­ра в про­вин­ци­ях Гел­дер­ланд и Дрен­те. Во вре­мя вой­ны за Ав­ст­рийское на­след­ст­во Ге­не­раль­ные шта­ты 15.5.1747 года про­воз­гла­си­ли его стат­хау­де­ром Со­еди­нён­ных про­вин­ций под име­нем Виль­гель­ма IV. В 1748 году стат­хау­дер­ст­во бы­ло при­зна­но пе­ре­даю­щим­ся по на­след­ст­ву, не­за­ви­си­мо от по­ла на­след­ни­ка. Виль­гельм IV стал пер­вым пред­ста­ви­те­лем Оранско-Нассауской династии, по­лу­чив­шим ти­тул прин­ца Оран­ско-Нас­сау­ско­го.

Его сын Виль­гельм V в пе­ри­од подъ­ё­ма ре­во­люци­он­но-де­мо­кра­тического дви­же­ния в Со­еди­нён­ных про­вин­ци­ях в 1785-1787 годах был ли­шён пол­но­мо­чий стат­хау­де­ра в Гол­лан­дии и Ут­рех­те. В январе 1795 года, с на­ча­лом ок­ку­па­ции Со­еди­нён­ных про­вин­ций фран­цу­за­ми, он по­ки­нул стра­ну. По­сле ос­во­бо­ж­де­ния от французских войск сын Виль­гель­ма V был про­воз­гла­шён в декабре 1813 года су­ве­рен­ным го­су­да­рем Ни­дер­лан­дов под име­нем Виль­гель­ма I. В ре­зуль­та­те при­сое­ди­не­ния по ре­ше­нию Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов к Ни­дер­лан­дам Южных Ни­дер­лан­дов (бу­ду­щая Бель­гия) и Люк­сем­бур­га 16.3.1815 года он был объ­яв­лен коро­лём Ко­ро­лев­ст­ва Объ­е­ди­нён­ных Ни­дер­лан­дов (смотри Ни­дер­ланд­ское ко­ро­лев­ст­во 1815-1830 годы), а так­же великим гер­цо­гом Люк­сем­бур­га. В 1840 году Виль­гельм I от­рёк­ся от пре­сто­ла в поль­зу сво­его сы­на Виль­гель­ма II, суп­ру­гой ко­то­ро­го бы­ла се­ст­ра российского императора Алек­сан­д­ра I великая княжна Ан­на Пав­лов­на Ро­ма­но­ва (1795-1865 годы).

Со смер­тью их стар­ше­го сы­на Виль­гель­ма III в 1890 году пре­рва­лась муж­ская ли­ния От­то­нов­ской вет­ви Оранско-Нассауской династии, вслед­ст­вие че­го пре­кра­тил­ся и 75-лет­ний мо­нар­хический со­юз ме­ж­ду Ни­дер­лан­да­ми и Люк­сем­бур­гом. Ко­ро­на Великого гер­цог­ст­ва Люк­сем­бург пе­ре­шла к Вай­ль­бург­ской вет­ви Валь­рам­ской ли­нии Нас­сау­ско­го до­ма (смотри Нас­сау­ская ди­на­стия). Дочь Виль­гель­ма III Виль­гель­ми­на унас­ле­до­ва­ла ни­дерландский пре­стол, но до дос­ти­же­ния ею со­вер­шен­но­ле­тия ре­ген­том яв­ля­лась её мать ко­ро­ле­ва Эм­ма (1858-1934 годы). В ре­зуль­та­те не­га­тив­ной ре­ак­ции ми­ро­во­го со­об­ще­ст­ва на дей­ст­вия ни­дерландской ар­мии в Ин­до­не­зии (смотри Нидерландско-индо­не­зий­ская война) в 1948 году Виль­гель­ми­на от­рек­лась от пре­сто­ла в поль­зу сво­ей единственной до­че­ри Юлиа­ны, ко­то­рая, в свою оче­редь, 30.4.1980 года ос­та­ви­ла пре­стол стар­шей до­че­ри Бе­ат­рикс. 30.4.2013 года после отре­чения Беатрикс королём про­воз­гла­шён её стар­ший сын Виль­гельм Алек­сандр (родился в 1967 года).

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