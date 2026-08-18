ОРАНСКО-НАССАУСКАЯ ДИНАСТИЯ
ОРАНСКО-НАССАУСКАЯ ДИНАСТИЯ - княжеская и королевская династия, правящий дом Королевства Нидерландов.
Происходит от графского, а затем княжеского рода Нассау (смотри в статье Нассау, историческая область). После раздела графства Нассау в 1255 его северная часть перешла к графу Нассау-Зигенскому Оттону I (1255-1290 годы), основателю Оттоновской ветви дома Нассау. Из неё происходили графы Нассау-Дилленбургские, Нассау-Хадамарские, Нассау-Дицские и другие. В результате брака с Й. ван Поланен (1403) граф Нассау-Дилленбургский Энгельберт I унаследовал город Бреда и обширные территории в Голландии и Брабанте. Представители Оттоновской ветви стали также бургграфами Антверпена, приобретя огромное влияние в Нидерландах. Один из них, Рене де Шалон (Рене Нассау-Бредский, 1519-1544 годы), помимо владений в Нидерландах, унаследовал в 1530 году княжество Оранское (франц. Orange, Оранж) в Бургундии и титул принца Оранского (по одной из версий, название Оранж дано этой территории по существовавшим там в раннее Средневековье померанцевым садам; отсюда династический цвет Оранско-Нассауской династии - оранжевый).
После смерти в 1544 году Рене де Шалона его владения и титул принца Оранского перешли к графу Нассаускому Вильгельму (смотри Вильгельм I Оранский), которого считают основателем Оранско-Нассауской династии. Наследники последнего - Мориц Нассауский, Фредерик Хендрик, Вильгельм II Оранский - в XVII веке занимали практически во всех нидерландских провинциях должности статхаудеров и возглавляли армию Соединённых провинций. Со смертью Вильгельма III Оранского титул принца перешёл к его внучатому племяннику графу Нассаускому, статхаудеру Фрисландии и Гронингена Иоанну Вильгельму Фризо (1687-1711 годы). Однако остальные провинции отказались признать его статхаудером. В 1722 году сын Иоанна Вильгельма Карл Хендрик Фризо (1711-1751 годы) восстановил должность статхаудера в провинциях Гелдерланд и Дренте. Во время войны за Австрийское наследство Генеральные штаты 15.5.1747 года провозгласили его статхаудером Соединённых провинций под именем Вильгельма IV. В 1748 году статхаудерство было признано передающимся по наследству, независимо от пола наследника. Вильгельм IV стал первым представителем Оранско-Нассауской династии, получившим титул принца Оранско-Нассауского.
Его сын Вильгельм V в период подъёма революционно-демократического движения в Соединённых провинциях в 1785-1787 годах был лишён полномочий статхаудера в Голландии и Утрехте. В январе 1795 года, с началом оккупации Соединённых провинций французами, он покинул страну. После освобождения от французских войск сын Вильгельма V был провозглашён в декабре 1813 года суверенным государем Нидерландов под именем Вильгельма I. В результате присоединения по решению Венского конгресса 1814-1815 годов к Нидерландам Южных Нидерландов (будущая Бельгия) и Люксембурга 16.3.1815 года он был объявлен королём Королевства Объединённых Нидерландов (смотри Нидерландское королевство 1815-1830 годы), а также великим герцогом Люксембурга. В 1840 году Вильгельм I отрёкся от престола в пользу своего сына Вильгельма II, супругой которого была сестра российского императора Александра I великая княжна Анна Павловна Романова (1795-1865 годы).
Со смертью их старшего сына Вильгельма III в 1890 году прервалась мужская линия Оттоновской ветви Оранско-Нассауской династии, вследствие чего прекратился и 75-летний монархический союз между Нидерландами и Люксембургом. Корона Великого герцогства Люксембург перешла к Вайльбургской ветви Вальрамской линии Нассауского дома (смотри Нассауская династия). Дочь Вильгельма III Вильгельмина унаследовала нидерландский престол, но до достижения ею совершеннолетия регентом являлась её мать королева Эмма (1858-1934 годы). В результате негативной реакции мирового сообщества на действия нидерландской армии в Индонезии (смотри Нидерландско-индонезийская война) в 1948 году Вильгельмина отреклась от престола в пользу своей единственной дочери Юлианы, которая, в свою очередь, 30.4.1980 года оставила престол старшей дочери Беатрикс. 30.4.2013 года после отречения Беатрикс королём провозглашён её старший сын Вильгельм Александр (родился в 1967 года).