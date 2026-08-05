ОРАНОВСКИЙ ВЛАДИМИР АЛОИЗИЕВИЧ

Сын генерал-лейтенанта, из дворян Орловской губернии. 19.12.1874 зачислен в пажи к Высочайшему двору. 1.10.1878 поступил в Пажеский корпус. 31.8.1882 переведен в младший специальный класс корпуса и зачислен на действительную службу. 10.10.1883 получил звание камер-пажа. 14.8.1884 окончил корпус и произведен в корнеты с назначением в лейб-гвардии Драгунский полк. 30.8.1888 произведен в поручики (со старшинством с 14.8.1888). 8.10.1888 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 22.5.1891 произведен в штабс-ротмистры за отличные успехи в науках. 25.5.1891 окончил академию по 1-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Закаспийскую область. 11.9.1892 переведен в Генеральный штаб капитаном с назначением обер-офицером для поручений при штабе войск Закаспийской области. 11.7.1884 назначен старшим адъютантом штаба 6-й пехотной дивизии. С 1.10.1894 по 15.12.1895 прикомандирован к 16-му драгунскому Глуховскому полку для цензового командования эскадроном. 8.11.1894 назначен обер-офицером для поручений при штабе 19-го армейского корпуса. 22.11.1895 назначен и. д. штаб-офицера при управлении 2-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады. 6.12.1895 произведен в подполковники с утверждением в должности. 27.5.1896 назначен заведующим передвижением войск по железнодорожным и водным путям Приамурского района. 4.12.1899 назначен штаб-офицером при управлении 2-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады. 6.12.1899 произведен в полковники. Участник похода русских войск в Китай 1900–1901 гг. 10.8.1900 назначен вр. и. д. генерал-квартирмейстера штаба Приамурского военного округа. 7.9.1900 назначен обер-квартирмейстером штаба командующего войсками Приамурского военного округа. 14.3.1901 назначен и. о. генерал-квартирмейстера штаба Приамурского военного округа. 20.4.1901 назначен генерал-кввартирмейстером штаба Приамурского военного округа. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 3.2.1904 назначен генерал-квартирмейстером полевого штаба Маньчжурской армии. С 27.3.1904 назначен начальником штаба Восточного отряда (30.7.1904 штаб Восточного отряда переименован в штаб 3-го Сибирского армейского корпуса). 2.11.1904 назначен вр. и. д. генерал-квартирмейстера полевого штаба 1-й Маньчжурской армии. 8.11.1904 произведен в генерал-майоры за боевые отличия (со старшинством с 18.7.1904). 14.11.1904 назначен генерал-квартирмейстером 1-й Маньчжурской армии. 8.3.1905 назначен вр. и. д. генерал-квартирмейстера штаба главнокомандующего на Дальнем Востоке. 24.3.1905 утвержден в должности. 7.2.1906 назначен вр. и. о. начальника штаба войск на Дальнем Востоке. 30.9.1906 в связи с расформированием штаба войск на Дальнем Востоке откомандирован в распоряжение начальника Генерального штаба. 3.3.1906 по 21.8.1907 начальник штаба войск Дальнего Востока. 21.8.1907 назначен начальником 2-й отдельной кавалерийской бригады. 11.7.1908 назначен начальником штаба генерал-инспектора кавалерии. 7.11.1909 назначен начальником канцелярии генерал-инспектора кавалерии. 1.5.1910 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе с назначением начальником 14-й кавалерийской дивизии. 23.8.1913 назначен начальником штаба Варшавского военного округа. Участник Первой мировой войны. 19.7.1914 назначен начальником штаба армий Северо-Западного фронта. 25.10.1914 произведен в генералы от кавалерии за отлично-усердную службу и труды, понесенные во время военных действий. 31.1.1915 назначен командиром 1-го кавалерийского корпуса. 19.4.1917 назначен командиром 42-го армейского корпуса с правами командующего неотдельной армией. 26.7.1917 назначен в резерв чинов при штабе Петроградского военного округа. 9.8.1917 назначен в распоряжение главнокомандующего армиями Северного фронта. В ожидании прибытия замены продолжал исполнять обязанности командира 42-го армейского корпуса. Убит в Выборге вместе с рядом офицеров взбунтовавшимися солдатами.

Жена: дочь генерала от инфантерии Тамара Николаевна (урожденная Линевич). Дети: Глеб (р. 7.6.1898).