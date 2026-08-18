ОРАНИЕНБУРГ

ОРАНИЕНБУРГ (нем. Oranienburg) - один из первых нацистских концентрационных лагерей .

Соз­дан СА в мар­те 1933 года в бывшей пи­во­вар­не в городе Ора­ни­ен­бург (про­вин­ция, ны­не зем­ля Бран­ден­бург). Пер­вы­ми уз­ни­ка­ми Ораниенбурга бы­ли 40 чле­нов Ком­му­нисти­че­ской пар­тии Гер­ма­нии (КПГ), под­верг­ших­ся так называемому пре­вен­тив­но­му аре­сту. В ко­рот­кое вре­мя стал основным ла­ге­рем для со­дер­жа­ния по­ли­тических про­тив­ни­ков на­ци­ст­ско­го ре­жи­ма из Бер­ли­на и провинции. Бран­ден­бург. С мая 1933 года имел ста­тус «пра­ви­тельственного ла­ге­ря». В Ораниенбурге со­дер­жа­лись в основном чле­ны КПГ и Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Гер­ма­нии .

Все­го че­рез ла­герь Ораниенбург за вре­мя его су­ще­ст­во­ва­ния про­шли 3 тысячи человек, от из­де­ва­тельств и пы­ток по­гиб­ли не ме­нее 16 человек. Ораниенбург, счи­тав­ший­ся «об­раз­цо­вым ла­ге­рем», иг­рал боль­шую роль в на­ци­ст­ской про­па­ган­де, ус­ло­вия со­дер­жа­ния в нём ши­ро­ко ос­ве­ща­лись в германской и западной прес­се. По­сле «но­чи длин­ных но­жей» в ию­ле 1934 года взят под управ­ле­ние СС и пе­ре­шёл в его под­чи­не­ние. То­гда же уз­ни­ки пе­ре­ве­де­ны в конц­ла­герь Лих­тен­бург (провинция Сак­со­ния, ны­не зем­ля Сак­со­ния-Ан­хальт) и другие, Ораниенбург пре­об­ра­зо­ван в «ре­зерв­ный ла­герь для Бер­ли­на на слу­чай воз­ник­но­ве­ния по­треб­но­сти». В 1936 году близ Ораниенбурга соз­дан конц­ла­герь За­ксен­хау­зен.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)