ОРАНИЕНБУРГ
ОРАНИЕНБУРГ (нем. Oranienburg) - один из первых нацистских концентрационных лагерей.
Создан СА в марте 1933 года в бывшей пивоварне в городе Ораниенбург (провинция, ныне земля Бранденбург). Первыми узниками Ораниенбурга были 40 членов Коммунистической партии Германии (КПГ), подвергшихся так называемому превентивному аресту. В короткое время стал основным лагерем для содержания политических противников нацистского режима из Берлина и провинции. Бранденбург. С мая 1933 года имел статус «правительственного лагеря». В Ораниенбурге содержались в основном члены КПГ и Социал-демократической партии Германии.
Всего через лагерь Ораниенбург за время его существования прошли 3 тысячи человек, от издевательств и пыток погибли не менее 16 человек. Ораниенбург, считавшийся «образцовым лагерем», играл большую роль в нацистской пропаганде, условия содержания в нём широко освещались в германской и западной прессе. После «ночи длинных ножей» в июле 1934 года взят под управление СС и перешёл в его подчинение. Тогда же узники переведены в концлагерь Лихтенбург (провинция Саксония, ныне земля Саксония-Анхальт) и другие, Ораниенбург преобразован в «резервный лагерь для Берлина на случай возникновения потребности». В 1936 году близ Ораниенбурга создан концлагерь Заксенхаузен.