ОРАНЬЕСТАД

ОРАНЬЕСТАД (гол. Oranjestad) - административный центр и са­мый круп­ный го­род са­мо­управ­ляю­щей­ся тер­ри­то­рии Ару­ба в Ка­риб­ском мо­ре (в со­ста­ве Ко­ро­лев­ст­ва Ни­дер­лан­дов ).

Населенин 29,1 тысяч человек (2013). Рас­по­ло­жен на западном по­бе­ре­жье ост­ро­ва Ару­ба. Главный транс­порт­ный узел. Че­рез Ораньестад про­хо­дит ав­то­ма­ги­ст­раль, про­ло­жен­ная вдоль западного по­бе­ре­жья ост­ро­ва, от го­ро­да ра­ди­аль­но рас­хо­дят­ся ав­тодо­ро­ги, обес­пе­чи­ваю­щие его со­об­ще­ние с со­сед­ни­ми на­се­лён­ны­ми пунк­та­ми. Морской порт. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт имени ко­ро­ле­вы Бе­ат­рикс (от­крыт в 1935 году).

Вы­рос во­круг воз­ве­дён­но­го в 1796-1798 годах ни­дерландского Фор­та-За­ут­ман; в конце XVIII - начале XIX веков. поя­ви­лись пер­вые жи­лые до­ма за пре­де­ла­ми фор­та. В 1820-х годах за го­ро­дом за­кре­пи­лось название Ораньестад в честь Виль­гель­ма I, пер­во­го ни­дерландского ко­ро­ля из Оран­ско-Нас­сау­ской ди­на­стии . С середины XIX века бы­ст­ро раз­ви­вал­ся как административный, куль­тур­ный и промышленный центр. В пе­ри­од 2-й ми­ро­вой вой­ны в Ораньестаде при аэ­ро­пор­те бы­ла соз­да­на во­енно-воздушная ба­за США. С 1986 года административный центр вы­де­лив­шей­ся из со­ста­ва Ан­тиль­ских (Ни­дер­ланд­ских) Ост­ро­вов са­мо­управ­ляю­щей­ся тер­ри­то­рии Ару­ба. С 1980-х годов рез­ко вы­рос­ло зна­че­ние Ораньестада как цен­тра фи­нан­со­вой дея­тель­но­сти и ту­ри­стической ин­ду­ст­рии. С начала XXI века раз­ви­ва­ет­ся пре­имущественно как центр государственного управ­ле­ния.

Ста­рей­шая по­строй­ка Ораньестада - Форт-За­ут­ман с баш­ней Вил­ле­ма III (бывший ма­як; 1868; ны­не в фор­те - Ис­то­рический му­зей Ару­бы, ос­но­ван­ный в 1983 году). Со­хра­ни­лись ок­ра­шен­ные в яр­кие свет­лые цве­та жи­лые до­ма XIX - 1-й половины XX веков в ко­лониаль­ном сти­ле; современные зда­ния час­то ко­пи­ру­ют их об­лик. Сре­ди других ар­хитектурных памят­ни­ков - про­тес­тант­ская цер­ковь (ос­но­ва­на в 1846 году; современное зда­ние в сти­ле мо­дер­низ­ма, 1952), ка­то­лическая церковь Святого Фран­ци­ска в сти­ле нео­го­ти­ки (2-я половина XX века).

Главный центр об­ра­зо­ва­ния и нау­ки Ару­бы. На­учное уч­ре­ж­де­ние - Институт куль­ту­ры (1978); в его со­ста­ве му­зеи: ар­хео­ло­гический (1981; в особ­ня­ке се­мьи Экю­ри, 1870, рас­ши­рен в 1929 году), ну­миз­ма­тический (1981), спор­та (1998), мо­де­лей транс­порт­ных средств (2001), алоэ (2002), древ­но­стей. В Ораньестаде рас­по­ло­же­ны един­ст­вен­ный государственный Университет Ару­бы (1988), не­го­су­дарственная Шко­ла ме­ди­ци­ны (2005) Университета Ксавь­е­ра (США). Национальная библиотека (1986).

Фут­боль­ный клуб «Ри­вер Плейт Ару­ба» - 2-крат­ный чем­пи­он стра­ны (1993, 1997), вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Гиль­ер­мо Прос­пе­ро Три­ни­дад» (современное название с 1994 года; 5,5 тысяч мест).

Ораньестад - один из круп­ных цен­тров оф­шор­ной дея­тель­но­сти в Ка­риб­ском бас­сей­не: в го­ро­де базируют­ся бо­лее 2 тысяч оф­шор­ных ком­па­ний (главным образом ма­лых и сред­них - пре­имущественно вза­им­ных фон­дов, ком­па­ний по тор­гов­ле не­дви­жи­мо­стью, ли­цен­зия­ми и тор­го­вы­ми мар­ка­ми); в начале XXI века ус­ко­рен­ны­ми тем­па­ми раз­ви­ва­ет­ся оф­шор­ный бан­ков­ский биз­нес. Од­на из ве­ду­щих от­рас­лей эко­но­ми­ки - об­слу­жи­ва­ние иностранных ту­ри­стов (еже­год­но 0,6-0,8 миллиона человек), с ко­то­рым тес­но свя­за­на рек­реа­ци­он­ная ин­фра­струк­ту­ра Ораньестада и при­ле­гаю­щей при­мор­ской по­ло­сы. Важ­ное зна­че­ние так­же име­ют рек­лам­ный, ме­диа­биз­нес и шоу-биз­нес, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, раз­но­об­раз­ные де­ло­вые ус­лу­ги. В го­ро­де раз­ме­ща­ют­ся все уч­ре­ж­де­ния за­ко­но­да­тель­ной, ис­пол­ни­тель­ной и су­деб­ной вла­сти Ару­бы, большая часть дру­гих государственных уч­ре­ж­де­ний, важ­ней­шие объ­ек­ты ин­фор­ма­ци­он­ной и те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ной ин­фра­струк­ту­ры. Пор­то­вый ком­плекс вклю­ча­ет гру­зо­вой порт Схо­нер­ха­фен (по гру­зо­обо­ро­ту за­ни­ма­ет 2-е ме­сто в Ару­бе по­сле пор­та в городе Синт- Ни­ко­лас) и пас­са­жир­ский порт, об­слу­жи­ваю­щий в том числе кру­из­ные по­езд­ки по Ка­риб­ско­му мо­рю.

В Ораньестаде и ближ­них при­го­ро­дах - не­боль­шие пред­при­ятия пи­ще­вку­со­вой (пе­ре­ра­бот­ка ры­бы, мо­ре­про­дук­тов, про­из-во различных на­пит­ков, та­бач­ных из­де­лий и другого), фар­ма­цев­тической (из­го­тов­ле­ние ле­кар­ст­вен­ных пре­па­ра­тов на ос­но­ве алоэ и другого), ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей, лёг­кой промышленности, а так­же за­во­ды по оп­рес­не­нию морской во­ды. Раз­ви­ты ху­дожественные ре­мёс­ла.

В 15 км к юго-вос­то­ку от цен­тра Ораньестада, в городе Синт-Ни­ко­лас, на­хо­дит­ся круп­ней­шее промышленное пред­при­ятие Ару­бы - НПЗ американской ком­па­нии «Valero Energy Corporation» (мощ­ность 11,75 миллионов тонн сы­рой неф­ти в год; нефть по­сту­па­ет главным образом из Ве­не­су­элы; основная часть неф­те­про­дук­тов по­став­ля­ет­ся в США).

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