ОРАНЬЕСТАД
ОРАНЬЕСТАД (гол. Oranjestad) - административный центр и самый крупный город самоуправляющейся территории Аруба в Карибском море (в составе Королевства Нидерландов).
Населенин 29,1 тысяч человек (2013). Расположен на западном побережье острова Аруба. Главный транспортный узел. Через Ораньестад проходит автомагистраль, проложенная вдоль западного побережья острова, от города радиально расходятся автодороги, обеспечивающие его сообщение с соседними населёнными пунктами. Морской порт. Международный аэропорт имени королевы Беатрикс (открыт в 1935 году).
Вырос вокруг возведённого в 1796-1798 годах нидерландского Форта-Заутман; в конце XVIII - начале XIX веков. появились первые жилые дома за пределами форта. В 1820-х годах за городом закрепилось название Ораньестад в честь Вильгельма I, первого нидерландского короля из Оранско-Нассауской династии. С середины XIX века быстро развивался как административный, культурный и промышленный центр. В период 2-й мировой войны в Ораньестаде при аэропорте была создана военно-воздушная база США. С 1986 года административный центр выделившейся из состава Антильских (Нидерландских) Островов самоуправляющейся территории Аруба. С 1980-х годов резко выросло значение Ораньестада как центра финансовой деятельности и туристической индустрии. С начала XXI века развивается преимущественно как центр государственного управления.
Старейшая постройка Ораньестада - Форт-Заутман с башней Виллема III (бывший маяк; 1868; ныне в форте - Исторический музей Арубы, основанный в 1983 году). Сохранились окрашенные в яркие светлые цвета жилые дома XIX - 1-й половины XX веков в колониальном стиле; современные здания часто копируют их облик. Среди других архитектурных памятников - протестантская церковь (основана в 1846 году; современное здание в стиле модернизма, 1952), католическая церковь Святого Франциска в стиле неоготики (2-я половина XX века).
Главный центр образования и науки Арубы. Научное учреждение - Институт культуры (1978); в его составе музеи: археологический (1981; в особняке семьи Экюри, 1870, расширен в 1929 году), нумизматический (1981), спорта (1998), моделей транспортных средств (2001), алоэ (2002), древностей. В Ораньестаде расположены единственный государственный Университет Арубы (1988), негосударственная Школа медицины (2005) Университета Ксавьера (США). Национальная библиотека (1986).
Футбольный клуб «Ривер Плейт Аруба» - 2-кратный чемпион страны (1993, 1997), выступает на стадионе «Гильермо Просперо Тринидад» (современное название с 1994 года; 5,5 тысяч мест).
Ораньестад - один из крупных центров офшорной деятельности в Карибском бассейне: в городе базируются более 2 тысяч офшорных компаний (главным образом малых и средних - преимущественно взаимных фондов, компаний по торговле недвижимостью, лицензиями и торговыми марками); в начале XXI века ускоренными темпами развивается офшорный банковский бизнес. Одна из ведущих отраслей экономики - обслуживание иностранных туристов (ежегодно 0,6-0,8 миллиона человек), с которым тесно связана рекреационная инфраструктура Ораньестада и прилегающей приморской полосы. Важное значение также имеют рекламный, медиабизнес и шоу-бизнес, оптовая и розничная торговля, разнообразные деловые услуги. В городе размещаются все учреждения законодательной, исполнительной и судебной власти Арубы, большая часть других государственных учреждений, важнейшие объекты информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. Портовый комплекс включает грузовой порт Схонерхафен (по грузообороту занимает 2-е место в Арубе после порта в городе Синт- Николас) и пассажирский порт, обслуживающий в том числе круизные поездки по Карибскому морю.
В Ораньестаде и ближних пригородах - небольшие предприятия пищевкусовой (переработка рыбы, морепродуктов, произ-во различных напитков, табачных изделий и другого), фармацевтической (изготовление лекарственных препаратов на основе алоэ и другого), металлообрабатывающей, лёгкой промышленности, а также заводы по опреснению морской воды. Развиты художественные ремёсла.
В 15 км к юго-востоку от центра Ораньестада, в городе Синт-Николас, находится крупнейшее промышленное предприятие Арубы - НПЗ американской компании «Valero Energy Corporation» (мощность 11,75 миллионов тонн сырой нефти в год; нефть поступает главным образом из Венесуэлы; основная часть нефтепродуктов поставляется в США).