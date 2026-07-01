ОРАДУР-СЮР-ГЛАН
ОРАДУР-СЮР-ГЛАН (фр. Oradour-sur-Glane) - коммуна во Франции, уничтоженная германскими войсками в 1944.
После высадки 6.6.1944 году союзников в Нормандии (смотри «Оверлорд» операция) в Центральной Франции активизировалось Движение Сопротивления, боевые группы которого попытались отвлечь на себя часть германских войск. Германское командование ответило на это репрессиями в отношении мирного населения. 9.6.1944 года части 2-й танковой дивизии СС «Дас Райх», начавшие выдвижение из Юго-Западной Франции в направлении Нормандии, казнили в городе Тюль (деп-т Коррез) 99 заложников и произвели расстрелы мирных жителей в его окрестностях. 10.6.1944 года около 14 часов 3-я рота (120 солдат и офицеров) 1-го батальона полка «Дер Фюрер» той же дивизии вступила в Орадур-сюр-Глан, где, по сведениям немцев, мог находиться склад оружия французских партизан. Командир 1-го батальона А. Дикман получил приказ взять в коммуне 30 заложников, на которых предполагалось обменять захваченного накануне в плен французскими партизанами командира 3-го батальона того же полка Г. Кемпфе. Однако Дикман отдал приказ уничтожить коммуну и всех её жителей. Немцы согнали людей на торговую площадь. Мужчины старше 14 лет были разделены на группы, расстреляны в различных местах (спаслись 5 человек), облиты горючей жидкостью и сожжены. Женщин и детей заперли в соборе, который подожгли, а после начала пожара подорвали соборную башню, которая рухнула внутрь здания (спасся 1 человек). Всего, по официальным данным, в Орадур-сюр-Глан погибли 642 человека (идентифицированы только 52), сама коммуна была разграблена и сожжена.
Зверства СС в Орадур-сюр-Глан вызвали протест правительства «Виши», генереал-фельдмаршал Э. Роммель распорядился начать расследование происшедшего. Однако разбирательство было прекращено в связи с гибелью А. Дикмана (29.6.1944) и значительной части его батальона. По окончании 2-й мировой войны власти Франции, занимавшиеся расследованием нацистских преступлений, установили 65 лиц, причастных к зверствам в Орадур-сюр-Глан. Бо́льшая их часть проживала на территории ФРГ. Западно-германское правительство отказало в их экстрадиции на территорию Франции, ссылаясь на конституционный запрет выдавать германских граждан другим государствам. Формальные расследования в ФРГ были прекращены со ссылкой на единоличную ответственность Дикмана за отдачу преступного приказа. В январе - феврале 1953 года в городе Бордо состоялся суд над 21 эсэсовцем, участвовавшим в расправе над жителями Орадур-сюр-Глан (из них 14 эльзасцев). Двое обвиняемых были приговорены к смертной казни (из них один эльзасец, добровольно вступивший в СС), 18 - к каторжным работам на срок от 7 до 12 лет, один обвиняемый оправдан. Вынесенный приговор вызвал беспорядки в Эльзасе, участники которых ссылались на то, что эльзасцы были насильственно мобилизованы в германскую армию и лишь выполняли приказ. Стремясь разрядить обстановку, французский парламент в конце февраля 1953 года принял закон об амнистии, по которому приговоры к каторжным работам, вынесенные эльзасцам, были отменены и осуждённые выпущены на свободу. Приговоры к каторжным работам, вынесенные немцам, заменялись на тюремное заключение (в 1958 году немцы освобождены из-под стражи), смертные приговоры - на пожизненное заключение (оба осуждённых в 1959 году освобождены).
В середине 1970-х годах власти ГДР арестовали одного из участников преступления в Орадур-сюр-Глан, в 1983 году он был приговорён к пожизненному заключению (выпущен на свободу в 1997 году правительством объединённой Германии). В 2011 году прокуратура города Дортмунд и управление уголовного розыска земли Северный Рейн-Вестфалия возбудили дело в отношении 6 бывших военнослужащих 3-й роты 1-го батальона полка «Дер Фюрер» по подозрению в совершении убийств.
Руины Орадур-сюр-Глан по решению правительства Франции в 1946 году были объявлены историческим памятником. В последующие годы построено мемориальное кладбище, начал работать центр документации. В 1999 году открыт мемориальный центр. В 1947-1953 годах неподалёку от места трагедии отстроен новый посёлок под тем же названием.