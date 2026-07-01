ОРАДУР-СЮР-ГЛАН

ОРАДУР-СЮР-ГЛАН (фр. Oradour-sur-Glane) - коммуна во Франции, уничтоженная германскими войсками в 1944.

По­сле вы­сад­ки 6.6.1944 году со­юз­ни­ков в Нор­ман­дии (смотри «Овер­лорд» опе­ра­ция) в Центральной Фран­ции ак­ти­ви­зи­ро­ва­лось Дви­же­ние Со­про­тив­ле­ния, бое­вые груп­пы ко­то­ро­го по­пы­та­лись от­влечь на се­бя часть германских войск. Германское ко­ман­до­ва­ние от­ве­ти­ло на это ре­прес­сия­ми в от­но­ше­нии мир­но­го на­се­ле­ния. 9.6.1944 года час­ти 2-й тан­ко­вой ди­ви­зии СС «Дас Райх», на­чав­шие вы­дви­же­ние из Юго-Западной Фран­ции в на­прав­ле­нии Нор­ман­дии, каз­ни­ли в городе Тюль (деп-т Кор­рез) 99 за­лож­ни­ков и про­из­ве­ли рас­стре­лы мир­ных жи­те­лей в его ок­ре­ст­но­стях. 10.6.1944 года около 14 ча­сов 3-я ро­та (120 сол­дат и офи­це­ров) 1-го ба­таль­о­на пол­ка «Дер Фю­рер» той же ди­ви­зии всту­пи­ла в Орадур-сюр-Глан, где, по све­де­ни­ям нем­цев, мог на­хо­дить­ся склад ору­жия французских пар­ти­зан. Ко­ман­дир 1-го ба­таль­о­на А. Дик­ман по­лу­чил при­каз взять в ком­му­не 30 за­лож­ни­ков, на ко­то­рых пред­по­ла­га­лось об­ме­нять за­хва­чен­но­го на­ка­ну­не в плен французскими пар­ти­за­на­ми командира 3-го ба­таль­о­на то­го же пол­ка Г. Кемп­фе. Од­на­ко Дик­ман от­дал при­каз унич­то­жить ком­му­ну и всех её жи­те­лей. Нем­цы со­гна­ли лю­дей на тор­го­вую пло­щадь. Муж­чи­ны стар­ше 14 лет бы­ли раз­де­ле­ны на груп­пы, рас­стре­ля­ны в различных мес­тах (спас­лись 5 человек), об­ли­ты го­рю­чей жид­ко­стью и со­жже­ны. Жен­щин и де­тей за­пер­ли в со­бо­ре, ко­то­рый по­дожг­ли, а по­сле на­ча­ла по­жа­ра по­дор­ва­ли со­бор­ную баш­ню, ко­то­рая рух­ну­ла внутрь зда­ния (спас­ся 1 человек). Все­го, по официальным дан­ным, в Орадур-сюр-Глан по­гиб­ли 642 че­ло­ве­ка (иден­ти­фи­ци­ро­ва­ны толь­ко 52), са­ма ком­му­на бы­ла раз­граб­ле­на и со­жже­на.

Звер­ст­ва СС в Орадур-сюр-Глан вы­зва­ли про­тест пра­ви­тель­ст­ва «Ви­ши», генереал-фельдмаршал Э. Ром­мель рас­по­ря­дил­ся на­чать рас­сле­до­ва­ние про­ис­шед­ше­го. Од­на­ко раз­би­ра­тель­ст­во бы­ло пре­кра­ще­но в свя­зи с ги­бе­лью А. Дик­ма­на (29.6.1944) и зна­чительной час­ти его ба­таль­о­на. По окон­ча­нии 2-й ми­ро­вой вой­ны вла­сти Фран­ции, за­ни­мав­шие­ся рас­сле­до­ва­ни­ем на­ци­ст­ских пре­сту­п­ле­ний, ус­та­но­ви­ли 65 лиц, при­ча­ст­ных к звер­ст­вам в Орадур-сюр-Глан. Бо́ль­шая их часть про­жи­ва­ла на тер­ри­то­рии ФРГ. Западно-германское пра­ви­тель­ст­во от­ка­за­ло в их экс­т­ра­ди­ции на тер­ри­то­рию Фран­ции, ссы­ла­ясь на кон­сти­туционный за­прет вы­да­вать германских гра­ж­дан другим го­су­дар­ст­вам. Фор­маль­ные рас­сле­до­ва­ния в ФРГ бы­ли пре­кра­ще­ны со ссыл­кой на еди­но­лич­ную от­вет­ст­вен­ность Дик­ма­на за от­да­чу пре­ступ­но­го при­ка­за. В январе - феврале 1953 года в городе Бор­до со­сто­ял­ся суд над 21 эсэ­сов­цем, уча­ст­во­вав­шим в рас­пра­ве над жи­те­ля­ми Орадур-сюр-Глан (из них 14 эль­зас­цев). Двое об­ви­няе­мых бы­ли при­го­во­ре­ны к смерт­ной каз­ни (из них один эль­за­сец, доб­ро­воль­но всту­пив­ший в СС), 18 - к ка­торж­ным ра­бо­там на срок от 7 до 12 лет, один об­ви­няе­мый оп­рав­дан. Вы­не­сен­ный при­го­вор вы­звал бес­по­ряд­ки в Эль­за­се, уча­ст­ни­ки ко­то­рых ссы­ла­лись на то, что эль­зас­цы бы­ли на­силь­ст­вен­но мо­би­ли­зо­ва­ны в германскую ар­мию и лишь вы­пол­ня­ли при­каз. Стре­мясь раз­ря­дить об­ста­нов­ку, французский пар­ла­мент в конце февраля 1953 года при­нял за­кон об ам­ни­стии, по ко­то­ро­му при­го­во­ры к ка­торж­ным ра­бо­там, вы­не­сен­ные эль­зас­цам, бы­ли от­ме­не­ны и осу­ж­дён­ные вы­пу­ще­ны на сво­бо­ду. При­го­во­ры к ка­торж­ным ра­бо­там, вы­не­сен­ные нем­цам, за­ме­ня­лись на тю­рем­ное за­клю­че­ние (в 1958 году нем­цы ос­во­бо­ж­де­ны из-под стра­жи), смерт­ные при­го­во­ры - на по­жиз­нен­ное за­клю­че­ние (оба осу­ж­дён­ных в 1959 году ос­во­бо­ж­де­ны).

В середине 1970-х годах вла­сти ГДР аре­сто­ва­ли од­но­го из уча­ст­ни­ков пре­сту­п­ле­ния в Орадур-сюр-Глан, в 1983 году он был при­го­во­рён к по­жиз­нен­но­му за­клю­че­нию (вы­пу­щен на сво­бо­ду в 1997 году пра­ви­тель­ст­вом объ­е­ди­нён­ной Гер­ма­нии). В 2011 году про­ку­ра­ту­ра города Дорт­мунд и управ­ле­ние уго­лов­но­го ро­зы­ска зем­ли Северный Рейн-Вест­фа­лия воз­бу­ди­ли де­ло в от­но­ше­нии 6 бывших во­ен­но­слу­жа­щих 3-й ро­ты 1-го ба­таль­о­на пол­ка «Дер Фю­рер» по по­доз­ре­нию в со­вер­ше­нии убийств.

Руи­ны Орадур-сюр-Глан по ре­ше­нию пра­ви­тель­ст­ва Фран­ции в 1946 году бы­ли объ­яв­ле­ны ис­то­рическим па­мят­ни­ком. В по­сле­дую­щие го­ды по­строе­но ме­мо­ри­аль­ное клад­би­ще, на­чал ра­бо­тать центр до­ку­мен­та­ции. В 1999 году от­крыт ме­мо­ри­аль­ный центр. В 1947-1953 годах не­по­да­лё­ку от мес­та тра­ге­дии от­стро­ен но­вый по­сё­лок под тем же на­зва­ни­ем.

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