ОРАБИ-ПАША АХМЕД

ОРАБИ-ПАША АХМЕД - государственный, по­ли­тический и во­енный дея­тель Егип­та .

Из се­мьи сель­ско­го ста­рос­ты. По окон­ча­нии шко­лы по­сту­пил в Ун-т Аль-Аз­хар, за­тем слу­жил в ар­мии. В 1879 году при­свое­но зва­ние генерал-лей­те­нан­та. В том же го­ду при­со­еди­нил­ся к пат­рио­тическому дви­же­нию египетских офи­це­ров, до­би­вав­ше­му­ся ли­к­ви­да­ции иностранного кон­тро­ля над стра­ной. Вме­сте со свои­ми при­вер­жен­ца­ми в 1881 году сфор­ми­ро­вал Национальную пар­тию (Ва­тан), тре­бо­вав­шую ус­та­нов­ле­ния в Егип­те кон­сти­туционного строя и соз­да­ния национального пра­ви­тель­ства. В сентябре 1881 года воз­гла­вил вос­ста­ние Ка­ир­ско­го гар­ни­зо­на, про­хо­див­шее под ло­зун­гом «Еги­пет для егип­тян» и при­вед­шее к от­став­ке пра­ви­тель­ст­ва Ри­яд-па­ши.

С мая 1882 года во­енный ми­нистр. По­сле на­ча­ла британской ин­тер­вен­ции в Еги­пет (11.7.1882 года) и бег­ст­ва хе­ди­ва Тау­фи­ка в Алек­сан­д­рию (13.7.1882 года) опуб­ли­ко­вал в «Еги­пет­ских ве­до­мо­стях» про­кла­ма­цию (17.7.1882 гожа), при­зы­вав­шую гу­бер­на­то­ров про­вин­ций под­чи­нять­ся его при­ка­зам, а не ука­за­ни­ям центрального пра­ви­тель­ст­ва. В тот же день ор­га­ни­зо­вал со­б­ра­ние име­ни­тых лю­дей Каи­ра, по­лу­чив­шее название «Ге­не­раль­ная ас­самб­лея», ко­то­рое ста­ло вско­ре ру­ково­дя­щим ор­га­ном ан­ти­ко­ло­ни­аль­но­го дви­же­ния. За про­яв­лен­ное свое­во­лие 20.7.1882 года сме­щён хе­ди­вом с по­ста во­енного ми­ни­ст­ра, од­на­ко про­дол­жал ру­ко­во­дить египетским со­про­тив­ле­ни­ем. Об­ра­щал­ся за во­енной и фи­нан­со­вой по­мо­щью к сул­та­ну Ос­ман­ской им­пе­рии , од­на­ко не по­лу­чил её, а в сентябре 1882 года объ­яв­лен им бун­тов­щи­ком. 13.9.1882 года по­тер­пел по­ра­же­ние от анг­ли­чан в бит­ве при Тель-эль-Ке­би­ре. По воз­вра­ще­нии в Ка­ир не по­лу­чил под­держ­ки со сто­ро­ны на­се­ле­ния. В де­каб­ре то­го же го­да, по­сле окон­чательного по­ра­жения ос­во­бо­дительного дви­же­ния, при­го­во­рён британскими вла­стя­ми к смерт­ной каз­ни (за­ме­не­на по­жиз­нен­ной ссыл­кой на остров Цей­лон).

В мае 1901 года по­ми­ло­ван и вер­нул­ся в Еги­пет, в даль­ней­шем про­жи­вал в Каи­ре, по­ли­тической дея­тель­но­стью не за­ни­мал­ся.