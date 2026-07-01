ОРАБИ-ПАША АХМЕД
ОРАБИ-ПАША АХМЕД - государственный, политический и военный деятель Египта.
Из семьи сельского старосты. По окончании школы поступил в Ун-т Аль-Азхар, затем служил в армии. В 1879 году присвоено звание генерал-лейтенанта. В том же году присоединился к патриотическому движению египетских офицеров, добивавшемуся ликвидации иностранного контроля над страной. Вместе со своими приверженцами в 1881 году сформировал Национальную партию (Ватан), требовавшую установления в Египте конституционного строя и создания национального правительства. В сентябре 1881 года возглавил восстание Каирского гарнизона, проходившее под лозунгом «Египет для египтян» и приведшее к отставке правительства Рияд-паши.
С мая 1882 года военный министр. После начала британской интервенции в Египет (11.7.1882 года) и бегства хедива Тауфика в Александрию (13.7.1882 года) опубликовал в «Египетских ведомостях» прокламацию (17.7.1882 гожа), призывавшую губернаторов провинций подчиняться его приказам, а не указаниям центрального правительства. В тот же день организовал собрание именитых людей Каира, получившее название «Генеральная ассамблея», которое стало вскоре руководящим органом антиколониального движения. За проявленное своеволие 20.7.1882 года смещён хедивом с поста военного министра, однако продолжал руководить египетским сопротивлением. Обращался за военной и финансовой помощью к султану Османской империи, однако не получил её, а в сентябре 1882 года объявлен им бунтовщиком. 13.9.1882 года потерпел поражение от англичан в битве при Тель-эль-Кебире. По возвращении в Каир не получил поддержки со стороны населения. В декабре того же года, после окончательного поражения освободительного движения, приговорён британскими властями к смертной казни (заменена пожизненной ссылкой на остров Цейлон).
В мае 1901 года помилован и вернулся в Египет, в дальнейшем проживал в Каире, политической деятельностью не занимался.