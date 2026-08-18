Ора́нжевое Свобо́дное госуда́рство

Ора́нжевое Свобо́дное госуда́рство ( африкаанс Oranje Vrystaat) — независимое государство (1854–1902), позже провинция в составе Южно-­Африканского Союза и Южно-­Африканской Республики .

До прихода европейцев на его территории жили бантуязычные этнические общности — тсвана. В 1‑й трети XIX в. из-за миграций народов нгуни (зулусы, ндебеле и др.) многие тсвана оставили эти земли, и их место заняли басуто и гриква. После 1835 начался Великий трек — переселение бурских фермеров (африканеров), бежавших из Капской колонии , от британского правления. В 1848 Великобритания аннексировала территорию между реками Оранжевая и Вааль, провозгласив ее Владением Оранжевой реки, но конфликты с басуто и бурами заставили британцев отказаться от контроля над этой территорией. 23 февраля 1854 в соответствии с Блумфонтейнской конвенцией британцы отказались от своего суверенитета, и бурские поселенцы провозгласили республику — О. С. г.

Согласно конституции республики, члены однопалатного законодательного собрания — фольксраад избирались только взрослыми белыми мужчинами. Исполнительную власть возглавлял избираемый прямым голосованием президент. В первые годы существования нового государства его сильно беспокоили набеги народов басуто с востока. В 1869 к О. С. г. была присоединена часть территорий басуто. В период президентства Й. Х. Бранда (1864–1888) республика развивалась достаточно успешно: было открыто железнодорожное сообщение с Капской колонией, сохранялся сбалансированный бюджет, но ему не удалось отстоять права О. С. г. на Алмазные поля в споре с Великобританией. Й. Х. Бранда выступил посредником в переговорах между Великобританией и бурами во время Первой англо-­бурской вой­ны (1880–1881).

В Англо-бурской вой­не 1899–1902 О. С. г. воевало против Великобритании на стороне Южно-­Африканской Республики (Трансвааля) , с которой у него был заключен оборонительный союз. Под руководством президента М. Т. Стейна и генерала Х. де Вета силы О. С. г. одержали несколько побед над британской армией, но две бурские республики в конечном счете не могли одержать верх над Британской империей. В 1900 британские вой­ска оккупировали Блумфонтейн , сама республика была аннексирована как Колония Оранжевой реки. Буры продолжали сражаться еще два года, 31 мая 1902 был подписан Феринихингский мир, положивший конец независимости О. С. г.

Самоуправление Колонии Оранжевой реки было восстановлено в 1907, а в 1910 колония стала провинцией О. С. г. в составе Южно-­Африканского Союза. Ее границы оставались неизменными и после провозглашения республики в 1961. После ликвидации режима апартхейда и реорганизации провинций в 1993–1994 О. С. г. было переименовано в Свободное Государство, но стало одной из немногих провинций, которые смогли сохранить свои прежние границы.

Лит. : Вяткина Р. Р. Создание Южно-­Африканского Союза (1901–1910). М., 1976; Giliomee H. The Afrikaners: Biography of People. Charlottesville (Va.), 2004; ЮАР: справочник. М., 2014. А. В. Воеводский.