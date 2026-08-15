Ора́нские-­Насса́у, дина́стия

Ора́нские-­Насса́у, дина́стия ( нидерл . Oranje-­Nassau) — княжеская и королевская династия, правящий дом Королевства Нидерландов.

Происходит от графского, а затем княжеского рода Нассау. После раздела графства Нассау в 1255 его северная часть перешла к графу Нассау-­Зигенскому Оттону I (1255–1290), основателю Оттоновской ветви дома Нассау. Из нее происходили графы Нассау-­Дилленбургские, Нассау-­Хадамарские, Нассау-­Дицские и др. В результате брака с Й. ван Поланен (1403) граф Нассау-Дилленбургский Энгельберт I унаследовал г. Бреда и обширные территории в Голландии и Брабанте. Представители Оттоновской ветви стали также бургграфами Антверпена, приобретя огромное влияние в Нидерландах. Один из них, Рене де Шалон (Рене Нассау-­Бредский, 1519–1544), помимо владений в Нидерландах, унаследовал в 1530 княжество Оранское ( фр. Ora­nge; Оранж) и титул принца Оранского (по одной из версий, название Оранж было дано этой территории по существовавшим там в раннее Средневековье померанцевым садам; отсюда династический цвет О.-Н. д. — оранжевый). После смерти в 1544 Рене де Шалона его владения и титул принца Оранского перешли к графу Нассаускому Вильгельму (см. Вильгельм I Оранский ), которого считают основателем О.-Н. д. Его наследники ( Мориц Нассауский , Фредерик Хендрик , Вильгельм II) в XVII в. занимали практически во всех нидерландских провинциях должности статхаудеров и возглавляли армию Соединенных провинций . Со смертью Вильгельма III Оранского титул принца перешел к его внучатому племяннику графу Нассаускому, статхаудеру Фрисландии и Гронингена Иоанну Вильгельму Фризо (1687–1711). Однако остальные провинции должность статхаудера упразднили. В 1722 сын Иоанна Вильгельма Карл Хендрик Фризо (1711–1751) восстановил ее в провинциях Гелдерланд и Дренте, во время вой­ны за Австрийское наследство был провозглашен Генеральными штатами 15 мая 1747 статхаудером Соединенных провинций под именем Вильгельма IV. В 1748 статхаудерство признано передающимся по наследству, независимо от пола наследника. Вильгельм IV стал первым представителем О.-Н. д., получившим титул принца Оранского-­Нассау. Его сын Вильгельм V в период Батавской революции (1784–1787) был лишен в 1785–1787 полномочий статхаудера в Голландии и Утрехте. В январе 1795, с началом оккупации Нидерландов французами, он покинул страну. После освобождения от французских вой­ск сын Вильгельма V был провозглашен в декабре 1813 суверенным государем Нидерландов под именем Вильгельма I . В результате присоединения по решению Венского конгресса 1814–1815 к Нидерландам Южн. Нидерландов (будущая Бельгия) и Люксембурга 16 марта 1815 он был объявлен королем Королевства Объединенных Нидерландов (см. Нидерланды ), а также великим герцогом Люксембурга. В 1840 отрекся от престола в пользу своего сына Вильгельма II . Со смертью короля Вильгельма III в 1890 прервалась мужская линия Оттоновской ветви О.-Н. д., вследствие чего прекратился и 75‑летний монархический союз между Нидерландами и Люксембургом (см. Нассауская династия ). Дочь Вильгельма III Вильгельмина унаследовала нидерландский престол, но до достижения ею совершеннолетия (1898) регентом являлась ее мать, королева Эмма (1858–1834). В 1948 Вильгельмина отреклась от престола в пользу своей единственной дочери Юлианы , от которой 30 апреля 1980 он перешел ее дочери Беатрикс . С 30 апреля 2013 королем Нидерландов является Вильгельм Александр (род. 1967), его старшая дочь Катарина Амалия, принцесса Оранская (р. 2003) — наследница престола.

Лит. : Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis / Red. C. A. Tamse. Utrecht, 1996. Г. А. Шатохина-­Мордвинцева.