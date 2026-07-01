ОПЫТНО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ОПЫТНО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ НАРКОМПРОСА РСФСР - учебно-воспитательные учреждения, организованные для разработки форм и методов обучения и воспитания, а также внедрения их в практику массовой школы.

Опытно-показательные учреждения слу­жи­ли ба­зой под­го­тов­ки и пе­ре­под­го­тов­ки пе­да­го­гических ра­бот­ни­ков, про­во­ди­ли куль­тур­но-про­све­ти­тель­скую ра­бо­ту сре­ди на­се­ле­ния. С 1918 года Опытно-показательные учреждения ста­ли соз­да­вать­ся по ини­циа­ти­ве отдельных групп эн­ту­зиа­стов народного про­све­ще­ния как об­раз­цы для других уч­ре­ж­де­ний об­ра­зо­ва­ния. С 1919 года по пред­ло­же­нию П.Н. Ле­пе­шин­ско­го пе­ре­шли в ве­де­ние Нар­ком­про­са. Под­раз­де­ля­лись на до­шко­ль­ные, школь­ные, вне­шко­ль­ные и опыт­ные стан­ции. Ра­бо­той их ру­ко­во­дил от­дел Опытно-показательных учреждений, соз­дан­ный в 1922 году при Главном управ­ле­нии со­ци­аль­но­го вос­пи­та­ния и по­ли­тех­нического об­ра­зо­ва­ния Нар­ком­про­са РСФСР .

В со­став до­шко­ль­ных Опытно-показательных учреждений вхо­ди­ли дет­ские са­ды и са­ды-оча­ги (с дли­тель­ным пре­бы­ва­ни­ем де­тей), дет­ские до­ма для ма­лы­шей. Здесь, в ча­ст­но­сти, на­ча­лось изу­че­ние опы­та вос­пи­та­ния до­шко­ль­ни­ков в груп­пах про­дол­жен­но­го дня (современный про­длён­ный день). К школь­ным Опытно-показательным учреждениям от­но­си­лись шко­лы 1-й и 2-й сту­пе­ни, шко­лы-ком­му­ны , дет­ские го­род­ки (объ­е­ди­не­ния до­шко­ль­ных и школь­ных дет­ских до­мов или школ). Опыт­ные стан­ции вклю­ча­ли вос­пи­тательные уч­ре­ж­де­ния различных ти­пов, ре­же - учи­тель­ские кур­сы, пе­да­го­гические тех­ни­ку­мы, биб­лио­те­ки, клу­бы. Их главной це­лью бы­ло ис­сле­до­ва­ние пе­да­го­гического про­цес­са с учё­том влия­ния мик­ро­сре­ды и прочего. Все­го бы­ло 11 стан­ций. Наи­бо­лее из­вест­ны: пер­вая (соз­да­тель и ру­ко­во­ди­тель - С.Т. Шац­кий; от­де­ле­ния - в Мо­ск­ве и Ка­луж­ской области; име­ла 5 дет­ских са­дов, 16 школ 1-й сту­пе­ни, 3 шко­лы 2-й сту­пе­ни, 2 ин­тер­на­та , уч­ре­ж­де­ния по под­го­тов­ке и по­вы­ше­нию ква­ли­фи­ка­ции учи­те­лей, научно-исследовательские ла­бо­ра­то­рии, от­дел рас­про­стра­не­ния пе­да­го­гического опы­та) и тре­тья (Га­гин­ская - в Ря­зан­ской области; ру­ко­во­ди­тель - А.С. Тол­стов); шко­ла-ком­му­на им. П.Н. Ле­пе­шин­ско­го [ос­но­ва­на в 1918 году в селе Лит­ви­но­ви­чи (Бе­ло­рус­сия), с 1919 года в Мо­ск­ве; ру­ко­во­ди­тель - М.М. Пи­ст­рак]. К вспо­мо­га­тель­ным Опытно-показательным учреждениям от­но­си­лись экс­кур­си­он­ные ба­зы, дет­ские клу­бы и другие уч­ре­ж­де­ния, например Ме­ди­ко-пе­да­го­гическая стан­ция (ос­но­ва­на в Мо­ск­ве в 1918 году В.П. Ка­щен­ко как Дом изу­че­ния ре­бён­ка, с 1921 года Ме­ди­ко-пе­да­го­гическая кли­ни­ка, с 1923 года Ме­ди­ко-пе­да­го­гическая стан­ция), вклю­чаю­щая кли­ни­ку, Му­зей дет­ской пси­хо­ло­гии и де­фек­то­ло­гии , дет­ский дом для ум­ст­вен­но- от­ста­лых де­тей и прочее. В 1937 году Опытно-показательные учреждения пре­об­ра­зо­ва­ны в мас­со­вые шко­лы.

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