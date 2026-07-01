ОПЫТНО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ОПЫТНО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ НАРКОМПРОСА РСФСР - учебно-воспитательные учреждения, организованные для разработки форм и методов обучения и воспитания, а также внедрения их в практику массовой школы.
Опытно-показательные учреждения служили базой подготовки и переподготовки педагогических работников, проводили культурно-просветительскую работу среди населения. С 1918 года Опытно-показательные учреждения стали создаваться по инициативе отдельных групп энтузиастов народного просвещения как образцы для других учреждений образования. С 1919 года по предложению П.Н. Лепешинского перешли в ведение Наркомпроса. Подразделялись на дошкольные, школьные, внешкольные и опытные станции. Работой их руководил отдел Опытно-показательных учреждений, созданный в 1922 году при Главном управлении социального воспитания и политехнического образования Наркомпроса РСФСР.
В состав дошкольных Опытно-показательных учреждений входили детские сады и сады-очаги (с длительным пребыванием детей), детские дома для малышей. Здесь, в частности, началось изучение опыта воспитания дошкольников в группах продолженного дня (современный продлённый день). К школьным Опытно-показательным учреждениям относились школы 1-й и 2-й ступени, школы-коммуны, детские городки (объединения дошкольных и школьных детских домов или школ). Опытные станции включали воспитательные учреждения различных типов, реже - учительские курсы, педагогические техникумы, библиотеки, клубы. Их главной целью было исследование педагогического процесса с учётом влияния микросреды и прочего. Всего было 11 станций. Наиболее известны: первая (создатель и руководитель - С.Т. Шацкий; отделения - в Москве и Калужской области; имела 5 детских садов, 16 школ 1-й ступени, 3 школы 2-й ступени, 2 интерната, учреждения по подготовке и повышению квалификации учителей, научно-исследовательские лаборатории, отдел распространения педагогического опыта) и третья (Гагинская - в Рязанской области; руководитель - А.С. Толстов); школа-коммуна им. П.Н. Лепешинского [основана в 1918 году в селе Литвиновичи (Белоруссия), с 1919 года в Москве; руководитель - М.М. Пистрак]. К вспомогательным Опытно-показательным учреждениям относились экскурсионные базы, детские клубы и другие учреждения, например Медико-педагогическая станция (основана в Москве в 1918 году В.П. Кащенко как Дом изучения ребёнка, с 1921 года Медико-педагогическая клиника, с 1923 года Медико-педагогическая станция), включающая клинику, Музей детской психологии и дефектологии, детский дом для умственно- отсталых детей и прочее. В 1937 году Опытно-показательные учреждения преобразованы в массовые школы.