OPUS DEI
"OPUS DEI" ( лат. - дело Божие; официальное название - Персональная прелатура Святого Креста и Дела Божия) - организация клириков и мирян Римско-католической церкви, объединённых на основе особого типа духовной жизни.
В это понятие входит реализация евангельского призыва к личной святости, следование Христу и апостольское свидетельство о вере в повседневной жизни, - который позволяет проводить евангелизацию и миссионерское служение во всех сферах современного общества.
Основана 2.10.1928 году в Мадриде испанским священником Х. Эскрива де Балагером (1902-1975 годы) как католическое движение мирян (с 1930 года в него допущены женщины); в 1943 году создано Священническое братство Святого Креста, объединившее священников, вошедших в состав «Opus Dei». 28.11.1982 года папа Римский Иоанн Павел II конституцией «Ut sit» возвёл «Opus Dei» в ранг персональной прелатуры - единственной доныне структуры, напрямую подчинённой папе Римскому (через Конгрегацию по делам епископов), имеющей право осуществлять деятельность в междунар. масштабе независимо от местных церковных властей. Также в 1982 Иоанном Павлом II был утверждён устав «Opus Dei».
Руководство «Opus Dei» осуществляется прелатом (с 1994 года епископ Х. Эчеваррия Родригес), которому подчиняются включённые в прелатуру священники (в 2011 году - около 2 тысяч человек) и миряне (в 2011 году - около 88 тысяч человек). «Opus Dei» действует во многих странах мира, в том числе в России. Факт участия членов «Opus Dei» в 1950-1960-х годах в правительстве испанского диктатора Ф. Франко послужил основанием для подозрений в теневом влиянии организации на испанскую политику.
Миряне при вступлении в «Opus Dei» подписывают договор, предусматривающий взаимные обязательства, но при этом не получают каких либо изменений в каноническом статусе. Большая часть мирян - членов «Opus Dei» (так называемые супернумерарии, около 70%) продолжают свою обычную профессиональную деятельность и ведут семейную жизнь, подчиняясь руководству организации только в вопросах духовной миссии «Opus Dei». Это является главной особенностью организации и отражает её стремление добиться максимального участия своих членов в мирской жизни. Другая часть мирян (так называемые нумерарии, около 20% членов) принимают обязательство безбрачия и либо продолжают мирскую деятельность, жертвуя «Opus Dei» большую часть доходов (так называемые ассоциированные члены), либо становятся штатными сотрудниками прелатуры, проживающими в её специальных центрах (так называемые нумерарии-помощники). Клирики «Opus Dei» избираются только из числа нумерариев, получивших особую подготовку к принятию сана. В своей деятельности «Opus Dei» допускает помощь со стороны так называемых кооператоров, которые не входят в состав прелатуры и могут даже не являться католиками и христианами.
«Opus Dei» руководит Папским университетом Святого Креста в Риме и несколькими университетами в Италии, Испании, Латинской Америке, а также сетью благотворительных и образовательных учреждений по всему миру.