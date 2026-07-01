OPUS DEI

"OPUS DEI" ( лат. - де­ло Бо­жие; официальное название - Пер­со­наль­ная пре­ла­ту­ра Святого Кре­ста и Де­ла Бо­жия) - организация клириков и мирян Римско-католической церкви, объединённых на основе особого типа духовной жизни.

В это понятие входит реа­ли­за­ция еван­гель­ско­го при­зы­ва к лич­ной свя­то­сти, сле­до­ва­ние Хри­сту и апо­столь­ско­е сви­де­тель­ст­во о ве­ре в по­все­днев­ной жиз­ни, - ко­то­рый по­зво­ля­ет про­во­дить еван­ге­ли­за­цию и мис­сио­нер­ское слу­же­ние во всех сфе­рах современного об­ще­ст­ва.

Ос­но­ва­на 2.10.1928 году в Мад­ри­де испанским священником Х. Эс­к­ри­ва де Ба­ла­ге­ром (1902-1975 годы) как ка­то­лическое дви­же­ние ми­рян (с 1930 года в не­го до­пу­ще­ны жен­щи­ны); в 1943 году соз­да­но Свя­щен­ни­че­ское брат­ст­во Святого Кре­ста, объ­е­ди­нив­шее свя­щен­ни­ков, во­шед­ших в со­став «Opus Dei». 28.11.1982 года па­па Рим­ский Ио­анн Па­вел II кон­сти­ту­ци­ей «Ut sit» воз­вёл «Opus Dei» в ранг пер­со­наль­ной пре­ла­ту­ры - един­ст­вен­ной до­ны­не струк­ту­ры, на­пря­мую под­чи­нён­ной па­пе Рим­ско­му (че­рез Кон­гре­га­цию по де­лам епи­ско­пов), имею­щей пра­во осу­ще­ст­в­лять дея­тель­ность в ме­ж­ду­нар. мас­шта­бе не­за­ви­си­мо от ме­ст­ных цер­ков­ных вла­стей. Так­же в 1982 Ио­ан­ном Пав­лом II был ут­вер­ждён ус­тав «Opus Dei».

Ру­ко­во­дство «Opus Dei» осу­ще­ст­в­ля­ет­ся пре­ла­том (с 1994 года епископ Х. Эче­вар­рия Род­ри­гес), ко­то­ро­му под­чи­ня­ют­ся вклю­чён­ные в пре­ла­ту­ру свя­щен­ни­ки (в 2011 году - около 2 тысяч человек) и ми­ря­не (в 2011 году - около 88 тысяч человек). «Opus Dei» дей­ст­ву­ет во мно­гих стра­нах ми­ра, в том числе в Рос­сии. Факт уча­стия чле­нов «Opus Dei» в 1950-1960-х годах в пра­ви­тель­ст­ве испанского ди­кта­то­ра Ф. Фран­ко по­слу­жил ос­но­ва­ни­ем для по­доз­ре­ний в те­не­вом влия­нии ор­га­ни­за­ции на испанскую по­ли­ти­ку.

Ми­ря­не при всту­п­ле­нии в «Opus Dei» под­пи­сы­ва­ют до­го­вор, пре­ду­смат­ри­ваю­щий вза­им­ные обя­за­тель­ст­ва, но при этом не по­лу­ча­ют каких либо из­ме­не­ний в ка­но­ническом ста­ту­се. Большая часть ми­рян - чле­нов «Opus Dei» (так называемые су­пер­ну­ме­ра­рии, около 70%) про­дол­жа­ют свою обыч­ную профессиональную дея­тель­ность и ве­дут се­мей­ную жизнь, под­чи­ня­ясь ру­ко­во­дству ор­га­ни­за­ции толь­ко в во­про­сах ду­хов­ной мис­сии «Opus Dei». Это яв­ля­ет­ся главной осо­бен­но­стью ор­га­ни­за­ции и от­ра­жа­ет её стрем­ле­ние до­бить­ся максимального уча­стия сво­их чле­нов в мир­ской жиз­ни. Другая часть ми­рян (так называемые ну­ме­ра­рии, около 20% чле­нов) при­ни­ма­ют обя­за­тель­ст­во без­бра­чия и ли­бо про­дол­жа­ют мир­скую дея­тель­ность, жерт­вуя «Opus Dei» большую часть до­хо­дов (так называемые ас­со­ции­ро­ван­ные чле­ны), ли­бо ста­но­вят­ся штат­ны­ми со­труд­ни­ка­ми пре­ла­ту­ры, про­жи­ваю­щи­ми в её специальных цен­трах (так называемые ну­ме­ра­рии-по­мощ­ни­ки). Кли­ри­ки «Opus Dei» из­би­ра­ют­ся толь­ко из чис­ла ну­ме­ра­ри­ев, по­лу­чив­ших осо­бую под­го­тов­ку к при­ня­тию са­на. В сво­ей дея­тель­но­сти «Opus Dei» до­пус­ка­ет по­мощь со сто­ро­ны так называемых коо­пе­ра­то­ров, ко­то­рые не вхо­дят в со­став пре­ла­ту­ры и мо­гут да­же не яв­лять­ся ка­то­ли­ка­ми и хри­стиа­на­ми.

«Opus Dei» ру­ко­во­дит Пап­ским университетом Святого Кре­ста в Ри­ме и нес­коль­ки­ми уни­вер­си­те­та­ми в Ита­лии , Ис­па­нии , Латинской Аме­ри­ке , а так­же се­тью бла­го­тво­ри­тель­ных и об­ра­зо­ва­тель­ных уч­ре­ж­де­ний по все­му ми­ру.

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