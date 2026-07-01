ОПУБЛИКОВАНИЕ ЗАКОНА

ОПУБЛИКОВАНИЕ ЗАКОНА - доведение до всеобщего сведения текста закона , международного договора, нормативного правового акта органа государственной власти и местного самоуправления.

Офиц. по­ря­док Опубликования закона нор­ма­тив­но уре­гу­ли­ро­ван: Опубликование закона осу­ще­ст­вля­ет­ся упол­но­мо­чен­ны­ми ли­ца­ми в официальных пе­рио­ди­че­ских или се­те­вых из­да­ни­ях в ус­та­нов­лен­ном по­ряд­ке. Опубликование закона - не­об­хо­ди­мое ус­ло­вие вве­де­ния в дей­ст­вие за­ко­на или нор­ма­тив­ного пра­во­во­го ак­та, ис­чис­ле­ния сро­ка всту­п­ле­ния его в си­лу. Толь­ко официально опуб­ли­ко­ван­ный текст счи­та­ет­ся ау­тен­тич­ным.

Прак­ти­ка Опубликования закона име­ет дав­ние тра­ди­ции и раз­ви­ва­ет­ся вме­сте с об­щест­вом и го­су­дар­ст­вом (вы­се­че­ние тек­ста на кам­не, пуб­лич­ное ог­ла­ше­ние ак­та мо­нар­ха в церк­вах или на пло­ща­дях, а позд­нее - по ра­дио и те­ле­ви­де­нию и так далее). В XXI веке Опубликование закона - до­ве­де­ние тек­ста нор­ма­тив­но­го ак­та до все­об­ще­го све­де­ния в фор­ме пуб­ли­ка­ции - пе­чат­ной или элек­трон­ной - в официальном ор­га­не опуб­ли­ко­ва­ния. Эта прак­ти­ка - уни­вер­саль­ная, отдельные раз­но­вид­ности или осо­бые фор­мы Опубликования закона мо­гут быть свя­за­ны с национальными осо­бен­но­стя­ми го­су­дар­ст­ва .

В Росийской Фе­де­ра­ции все за­ко­ны под­ле­жат опуб­ли­ко­ва­нию, не­опуб­ли­ко­ван­ные за­ко­ны не при­ме­ня­ют­ся. Лю­бые нор­ма­тив­ные пра­во­вые ак­ты, за­тра­ги­ваю­щие пра­ва, сво­бо­ды и обя­зан­но­сти че­ло­ве­ка, не мо­гут при­ме­нять­ся, ес­ли они не опуб­ли­ко­ва­ны офи­ци­аль­но для все­об­ще­го све­де­ния. Офи­ци­аль­ным Опубликованием закона счи­та­ет­ся пер­вая пуб­ли­ка­ция пол­но­го тек­ста за­ко­на в «Пар­ла­мент­ской га­зе­те», «Рос­сий­ской га­зе­те», «Со­б­ра­нии за­ко­но­да­тель­ст­ва Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции» или пер­вое раз­ме­ще­ние на «Офи­ци­аль­ном ин­тер­нет-пор­та­ле пра­во­вой ин­фор­ма­ции».

Фе­де­раль­ные кон­сти­туционные за­ко­ны и фе­де­раль­ные за­ко­ны под­ле­жат официальному опуб­ли­ко­ва­нию в те­че­ние 7 дней по­сле дня их под­пи­са­ния Пре­зи­ден­том РФ (за­кон о бюд­же­те - не позд­нее 5 дней). Они на­прав­ля­ют­ся для официального опуб­ли­ко­ва­ния Пре­зи­ден­том РФ. Фе­де­раль­ные за­ко­ны всту­па­ют в си­лу од­но­вре­мен­но на всей тер­ри­то­рии РФ по ис­те­че­нии 10 дней по­сле их официального опуб­ли­ко­ва­ния. Для не­ко­то­рых за­ко­нов ус­та­нав­ли­ва­ет­ся бо­лее дли­тель­ный срок, что­бы за­ин­те­ре­со­ван­ные ли­ца мог­ли оз­на­ко­мить­ся с их со­дер­жа­ни­ем. За­ко­ны о на­ло­гах всту­па­ют в си­лу не ра­нее чем по ис­те­че­нии 1 ме­ся­ца со дня их официального опуб­ли­ко­ва­ния и не ра­нее 1-го чис­ла оче­ред­но­го на­ло­го­во­го пе­рио­да по со­от­вет­ст­вую­ще­му на­ло­гу; тех­нические рег­ла­мен­ты - не ра­нее чем че­рез 6 ме­ся­цев со дня их официального опуб­ли­ко­ва­ния. Ука­зы и рас­по­ря­же­ния Пре­зи­ден­та, по­ста­нов­ле­ния и рас­по­ря­же­ния Пра­ви­тель­ст­ва РФ под­ле­жат обя­за­тель­но­му официальному опуб­ли­ко­ва­нию, за ис­клю­че­ни­ем ак­тов, со­дер­жа­щих све­де­ния, со­став­ляю­щие государственную тай­ну, или све­де­ния кон­фи­ден­ци­аль­но­го ха­рак­те­ра. Дан­ные ак­ты пуб­ли­ку­ют­ся в «Рос­сий­ской га­зе­те» и «Со­б­ра­нии за­ко­но­да­тель­ст­ва Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции» в те­че­ние 10 дней по­сле дня их под­пи­са­ния. Ак­ты Пре­зи­ден­та, имею­щие нор­ма­тив­ный ха­рак­тер, и ак­ты Пра­ви­тель­ст­ва, за­тра­ги­ваю­щие пра­ва, сво­бо­ды и обя­зан­но­сти че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на, ус­та­нав­ли­ваю­щие ста­тус фе­де­раль­ных ор­га­нов ис­пол­нительной вла­сти и ор­га­ни­за­ций, всту­па­ют в си­лу од­но­вре­мен­но на всей тер­ри­то­рии РФ по ис­те­че­нии 7 дней по­сле дня их пер­во­го официального опуб­ли­ко­ва­ния. Иные ак­ты всту­па­ют в си­лу со дня их под­пи­са­ния. Кон­троль за пра­виль­но­стью и свое­вре­мен­но­стью опуб­ли­ко­ва­ния ак­тов Пре­зи­ден­та осу­ще­ст­в­ля­ет Государственно-пра­во­вое управ­ле­ние Пре­зи­ден­та РФ, ак­тов Пра­ви­тель­ст­ва - Ап­па­рат Пра­ви­тель­ст­ва РФ. Фе­де­раль­ные кон­сти­туционные за­ко­ны, фе­де­раль­ные за­ко­ны, нор­ма­тив­ные пра­во­вые ак­ты Пре­зи­ден­та и Пра­ви­тель­ст­ва офи­ци­аль­но пуб­ли­ку­ют­ся на государственном язы­ке РФ, в рес­пуб­ли­ках в со­ста­ве РФ они мо­гут пуб­ли­ко­вать­ся так­же на государственных язы­ках рес­пуб­лик.

Всту­пив­шие в си­лу для РФ ра­ти­фи­ци­ро­ван­ные ме­ж­ду­народные до­го­во­ры под­ле­жат официальному опуб­ли­ко­ва­нию по пред­став­ле­нию Министерства иностранных дел в «Со­б­ра­нии за­ко­но­да­тель­ст­ва Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции» и Бюл­ле­те­не ме­ж­ду­народных до­го­во­ров, иные всту­пив­шие в си­лу для РФ ме­ж­ду­народные до­го­во­ры, за ис­клю­че­ни­ем меж­ве­дом­ст­вен­ных, - в Бюл­ле­те­не ме­ж­ду­народных до­го­во­ров. Ме­ж­ду­народные до­го­во­ры меж­ведом­ст­вен­но­го ха­рак­те­ра пуб­ли­ку­ют­ся по ре­ше­нию за­клю­чив­ших их фе­де­раль­ных ор­га­нов ис­пол­нительной вла­сти в официальных из­да­ни­ях этих ор­га­нов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)