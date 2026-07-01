ОПУБЛИКОВАНИЕ ЗАКОНА
ОПУБЛИКОВАНИЕ ЗАКОНА - доведение до всеобщего сведения текста закона, международного договора, нормативного правового акта органа государственной власти и местного самоуправления.
Офиц. порядок Опубликования закона нормативно урегулирован: Опубликование закона осуществляется уполномоченными лицами в официальных периодических или сетевых изданиях в установленном порядке. Опубликование закона - необходимое условие введения в действие закона или нормативного правового акта, исчисления срока вступления его в силу. Только официально опубликованный текст считается аутентичным.
Практика Опубликования закона имеет давние традиции и развивается вместе с обществом и государством (высечение текста на камне, публичное оглашение акта монарха в церквах или на площадях, а позднее - по радио и телевидению и так далее). В XXI веке Опубликование закона - доведение текста нормативного акта до всеобщего сведения в форме публикации - печатной или электронной - в официальном органе опубликования. Эта практика - универсальная, отдельные разновидности или особые формы Опубликования закона могут быть связаны с национальными особенностями государства.
В Росийской Федерации все законы подлежат опубликованию, неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. Официальным Опубликованием закона считается первая публикация полного текста закона в «Парламентской газете», «Российской газете», «Собрании законодательства Российской Федерации» или первое размещение на «Официальном интернет-портале правовой информации».
Федеральные конституционные законы и федеральные законы подлежат официальному опубликованию в течение 7 дней после дня их подписания Президентом РФ (закон о бюджете - не позднее 5 дней). Они направляются для официального опубликования Президентом РФ. Федеральные законы вступают в силу одновременно на всей территории РФ по истечении 10 дней после их официального опубликования. Для некоторых законов устанавливается более длительный срок, чтобы заинтересованные лица могли ознакомиться с их содержанием. Законы о налогах вступают в силу не ранее чем по истечении 1 месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу; технические регламенты - не ранее чем через 6 месяцев со дня их официального опубликования. Указы и распоряжения Президента, постановления и распоряжения Правительства РФ подлежат обязательному официальному опубликованию, за исключением актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера. Данные акты публикуются в «Российской газете» и «Собрании законодательства Российской Федерации» в течение 10 дней после дня их подписания. Акты Президента, имеющие нормативный характер, и акты Правительства, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие статус федеральных органов исполнительной власти и организаций, вступают в силу одновременно на всей территории РФ по истечении 7 дней после дня их первого официального опубликования. Иные акты вступают в силу со дня их подписания. Контроль за правильностью и своевременностью опубликования актов Президента осуществляет Государственно-правовое управление Президента РФ, актов Правительства - Аппарат Правительства РФ. Федеральные конституционные законы, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента и Правительства официально публикуются на государственном языке РФ, в республиках в составе РФ они могут публиковаться также на государственных языках республик.
Вступившие в силу для РФ ратифицированные международные договоры подлежат официальному опубликованию по представлению Министерства иностранных дел в «Собрании законодательства Российской Федерации» и Бюллетене международных договоров, иные вступившие в силу для РФ международные договоры, за исключением межведомственных, - в Бюллетене международных договоров. Международные договоры межведомственного характера публикуются по решению заключивших их федеральных органов исполнительной власти в официальных изданиях этих органов.