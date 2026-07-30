ОПТИНА ПУСТЫНЬ
ОПТИНА ПУСТЫНЬ - православный ставропигиальный мужской в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы монастырь, расположенный примерно в 3 км от города Козельск, вблизи реки Жиздра.
Название, по преданию, восходит к легендарному раскаявшемуся разбойнику Опте, якобы основавшему Оптину пустнь. Более вероятна связь названия с периодом совместного («оптом») проживания в обители монахов и монахинь. Возможно, основание Оптиной пустни относится к XV веку. Впервые она упоминается в писцовых книгах Козельского уезда за 1629-1631 годы (в тексте имеется указание на существование Оптиной пустни в конце XVI века). В Смутное время Оптина пустнь, вероятнее всего, была разорена, но вскоре восстановлена. Вкладчиками монастыря были царевна Софья Алексеевна, царь Иван V Алексеевич, его жена - царица Прасковья Фёдоровна, царь (с 1721 года император) Пётр I и др. В 1724 году Оптина пустнь упразднена и приписана к белёвскому Спасо-Преображенскому монастырю, но уже в 1726 году по прошению благотворителей восстановлена. В 1764 году определена заштатным монастырём, братство состояло из нескольких монахов. Постепенное возрождение Оптиной пустни началось с конца XVIII века, чему способствовала деятельность митрополита Московского Платона (Левшина). В 1821 году под покровительством епископа Калужского (впоследствии митрополита Киевского) Филарета (Амфитеатрова) близ Оптиной пустни для уединённой монашеской жизни основан Иоанно-Предтеченский скит, в котором стали подвизаться приглашённые в обитель епископом Филаретом подвижники братья Моисей (Путилов) и Антоний (Путилов) и ещё несколько монахов. В 1824 году в Оптиной пустни принят строгий общежительный устав на основе устава Коневского Рождество-Богородичного монастыря.
В период настоятельства схиархимандритов Моисея (Путилова) (1826-1862 годы, фактически с 1825 года) и Исаакия (Антимонова) (1862-1894 годы) Оптина пустнь приобрела широкую известность благодаря старчеству. Традиция оптинского старчества восходит к ученикам преподобного Паисия Величковского и берёт начало с поселения в 1829 году в Оптину пустнь иеросхимонаха Льва (Наголкина). Старцы жили в Иоанно-Предтеченском скиту. Здесь удалось обеспечить преемственность и непрерывность старчества: после смерти старца старшая братия выбирала его преемника, иногда служение совершали несколько старцев одновременно. Наиболее почитаемыми оптинскими старцами были иеросхимонахи Лев (Наголкин), Макарий (Иванов), Амвросий (Гренков; смотри Амвросий Оптинский), Иларион (Пономарёв), Анатолий (Зерцалов), Иосиф (Литовкин), схиархимандрит Варсонофий (Плиханков), иеросхимонахи Анатолий (Потапов), Нектарий (Тихонов) и иеромонах Никон (Беляев). Старцы принимали и окормляли не только братию, но и всех желающих паломников, вели с ними переписку.
Среди многочислнныхе посетителей старцев - архиереи [митрополит Иоанникий (Руднев), епископ Никон (Рождественский), святитель Макарий (Невский), многие калужские епископы и др.], члены императорской фамилии (великий князь Константин Константинович с детьми, великая княжна преподобномученица Елизавета Фёдоровна), учёные, философы, писатели, поэты (Н.В. Гоголь, братья И.В. Киреевский и П.В. Киреевский, К.С. Аксаков и И.С. Аксаков, С.П. Шевырёв, М.А. Максимович, А.Н. Муравьёв, Ф.М. Достоевский, К.Н. Леонтьев, В.С. Соловьёв, Л.Н. Толстой, С.А. Нилус, С.Н. Дурылин и др.).
С 1840-х годов по инициативе старца Макария (Иванова) наиболее образованные монахи Оптиной пустни, в т. ч. Леонид (Кавелин) и Ювеналий (Половцев), вели просветительскую деятельность. Благодаря организаторским усилиям отца Макария (Иванова), И.В. Киреевского и др., покровительству ряда иерархов, прежде всего митрополита Московского святителя Филарета (Дроздова), Оптина пустнь получила возможность вести издательскую деятельность: были опубликованы переводы творений преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка, аввы Дорофея Газского, преподобных Марка Подвижника, Иоанна Лествичника, Симеона Нового Богослова, Феодора Студита, Максима Исповедника, Исаака Сирина, Иоанна Дамаскина, творения преподобного Нила Сорского и др., жизнеописания и переписка оптинских старцев. В библиотеках Оптиной пустни и скита хранились ценные рукописи, самая древняя из них - славянская рукопись «Словес постнических» преподобного Исаака Сирина, переписанная в 1389 году в Великой Лавре на Афоне. В Иоанно-Предтеченском скиту велась летопись, охватывавшая время с 1820 по 1918 годы (за исключением 1861-1864 и 1883-1899 годы), в которой фиксировались состав и перемещения братии, постриги, посвящения в сан, кончина монашествующих, приезд известных людей, крупные пожертвования, монастырское строительство, выход в свет подготовленных монахами книг, а также особо важные события в церковной и политической жизни России, чудесные события и др.
В XIX - начале XX веков число насельников Оптиной пустни быстро росло, к 1915 году в ней жили 355 монашествующих. Многие насельники Оптиной пустни назначались на высокие должности в других монастырях и духовных миссиях, архиереями стали Игнатий (Брянчанинов), Ювеналий (Половцев), Трифон (Туркестанов), Михей (Алексеев). Со 2-й четверти XIX века укрепилось материальное положение Оптиной пустни, велось масштабное строительство, было открыто несколько заводов и мастерских, устроен водопровод, выведена оптинская порода коров. Братия активно занималась благотворительностью: при Оптиной пустни открыта школа, учреждены инвалидный дом, детский приют, богадельня. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов, русско-японской войны 1904-1905 годов и 1-й мировой войны в монастырскую больницу принимались раненые, монастырь выделял места для беженцев, делал пожертвования на нужды армии.
В 1918 году Оптина пустнь была официально закрыта, монашеская община продолжала существование как сельскохозяйственная артель. С ликвидацией в 1923 году артели оставшихся монашествующих выселили, многие из них впоследствии были отправлены в ссылку или расстреляны. В 1919-1928 годах на территории Оптиной пустни и скита действовал музей «Оптина пустынь». После закрытия музея оптинский архив попал в Государственную библиотеку СССР имени В.И. Ленина (ныне составляет фонды 213 и 214 Отдела рукописей РГБ). В разные годы на территории Оптиной пустни располагались дом отдыха (с 1931 года), лагерь НКВД (1939-1941 годы), эвакуационный госпиталь (1941-1943 годы), детский дом (с 1949 года), профессионально-техническое училище (с 1959 года). Архитектурный ансамбль Оптиной пустни понёс большие утраты. В 1974 году Оптина пустнь вошла в число охраняемых государством объектов, началась медленная реставрация строений.
Оптина пустнь возвращена РПЦ 17.11.1987 года; монастырь был возобновлён и приобрёл статус ставропигиального. 1.2.1990 года монастырю передана большая часть скита (другая часть принадлежала литерурному отделу Козельского музея в 1967-2005 годах). В качестве подворий Оптиной пустни переданы: в 1991 года в Санкт-Петербурге Успенская церковь на набережной Лейтенанта Шмидта (1895-1900 годы, архитектор В.А. Косяков), в 1997 года в Москве ц.ерковь Апостолов Петра и Павла в Ясеневе (1751, трапезная и колокольня пристроены в 1860-х годов). В пасхальную ночь 18.4.1993 года в Оптиной пустни произошло убийство иеромонаха Василия (Рослякова) и иноков Трофима (Татарникова) и Ферапонта (Пушкарёва), вызвавшее большой обществ. резонанс.
Поместным собором РПЦ 1988 года канонизирован старец Амвросий Оптинский. В 1996 году состоялась канонизация в лике местночтимых святых других старцев, а также схиархимандрита Моисея (Путилова), схиигумена Антония (Путилова), схиархимандрита Исаакия (Антимонова) и архимандрита Исаакия (Бобракова) в составе Собора преподобных отцов и старцев, в Оптиной пустыни просиявших. Архиерейским собором РПЦ 2000 года установлено их общецерковное почитание.
Наиболее ранний из ныне сохранившихся памятников Оптиной пустни - Введенский собор, построенный в традициях классицизма (1750-1771 годы; частично разрушен в годы советской власти, восстановлен и освящён в 1988 году). Над его средокрестием возвышается куб, увенчанный 5 главами. В XIX веке храм был расширен, пристроены южный и северный приделы (1837) и крыльцо с западного входа с приподнятыми на высоких постаментах парными колоннами. Современный архитектурный ансамбль Оптиной пустни сложился в общих чертах в XIX веке. В 1802-1804 годах возведена 4-ярусная колокольня высотой около 64 м в стиле классицизма, завершённая аттиковым ярусом с часами и высоким шпилем (верх разрушен во время Великой Отечественной войны, восстановлен к 1999 году). В 1805-1811 годах к югу от Введенского собора выстроен собор в честь Казанской иконы Божией Матери в стиле ампир (частично разрушен в годы советской власти, восстановлен и освящён в 1996 году), увенчанный куполом с небольшой главой без светового барабана. В 1809-1811 годах строилась больничная церковь в честь Владимирской иконы Божией Матери (в середине XX века полностью разрушена, восстановлена к 1998 году). В 1858 году освящён расположенный к северу от Введенского собора храм Преподобной Марии Египетской и Праведной Анны, появившийся в результате реконструкции старой трапезной (1822-1824 годы) и выполненный в стиле классицизма; на крестчатое здание был водружён восьмерик с одной главой. С появлением новой церкви монастырские храмы вместе с колокольней на плане образовали крест с Введенским собором в центре. В 1832-1839 годах территория Оптиной пустни была окружена каменной оградой (частично разрушена в годы советской власти) с 7 башнями и 2 въездными воротами, Святые врата располагались в западной башне с шатром, увенчанным фигуркой трубящего ангела.
В Иоанно-Предтеченском скиту создавался отдельный архитектурный ансамбль, отличавшийся простотой и скромностью; большинство строений были деревянными. В центре участка в 1821-1822 годах построен главный скитский храм, посвящённый собору Святого Иоанна Предтечи, - деревянная церковь в стиле ампир, состоящая из нескольких срубов: притвора, трапезной и кубического храма с 7-гранной апсидой; по боковым сторонам устроены 4-колонные портики с фронтонами. В 1857 году в скиту появились каменные Святые врата (на 2-м ярусе - звонница). Каменный храм во имя святителя Льва епископа Катанского и преподобного Иоанна Рыльского возведён в 1901-1902 годы в русском стиле. У ворот скита находился источник во имя святителя Амвросия Медиоланского с колодцем.
Ряд построек расположен за оградой Оптиной пустни. На новом кладбище в 1864 году сооружена небольшая одноглавая кубическая церковь во имя Всех святых (в XX веке полностью разрушена, отстроена заново к 2008 году). У южных ворот в 1874 году выстроен 2-этажный больничный корпус с домовой одноглавой церковью Преподобного Илариона Великого в русском стиле. На реке Жиздра находился источник преподобного Пафнутия Боровского с часовней и купальней.
После возобновления монастыря в конце XX века построены новые церкви: в 1997-2000 годах - в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» на территории монастырского подсобного хозяйства, в 2005-2007 годах - Преображенская церковь около Святых врат монастыря; в 2008 году в юго-восточной части монастыря над могилами монахов, убитых в 1993 году, воздвигнута часовня.
Источники:
Благословенная Оптина: Воспоминания паломников об обители и ее старцах. М.; Козельск, 1998;
Дневник послушника Николая Беляева (преподобного оптинского старца Никона). М., 2004;
Летопись скита во имя св. Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, находящегося при Козельской Введенской Оптиной пустыни. М., 2008. Т. 1–2;
Жизнеописания почивших скитян: [Скитское кладбище в Оптиной пустыни]. Оптина пустынь, 2010.
Дополнительная литература:
Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание скита во имя св. Иоанна Предтечи Господня, находящегося при Козельской Введенской Оптиной пустыни. СПб., 1862;
он же. Историческое описание Козельской Введенской Оптиной пустыни. 4-е изд. М., 1885;
Ераст (Вытропский), иером. Историческое описание Козельской Оптиной пустыни и Предтечева скита (Калужской губ.). Сергиев Посад, 1902. Козельск, 2008;
Четвериков С.И., прот. Оптина пустынь. 2-е изд. Париж, 1988;
Optina pustyn’ e la paternitа̀ spirituale / A cura di A. Mainardi. Bose, 2003.