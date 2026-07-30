ОПТИНА ПУСТЫНЬ

ОПТИНА ПУСТЫНЬ - православный ставропигиальный мужской в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы монастырь, расположенный примерно в 3 км от города Козельск , вблизи реки Жиздра.

На­зва­ние, по пре­да­нию, вос­хо­дит к ле­ген­дар­но­му рас­ка­яв­ше­му­ся раз­бой­ни­ку Оп­те, яко­бы ос­но­вав­ше­му Оптину пустнь. Бо­лее ве­ро­ят­на связь на­зва­ния с пе­рио­дом со­вме­ст­но­го («оп­том») про­жи­ва­ния в оби­те­ли мо­на­хов и мо­на­хинь. Воз­мож­но, ос­но­ва­ние Оптиной пустни от­но­сит­ся к XV веку. Впер­вые она упо­ми­на­ет­ся в пис­цо­вых кни­гах Ко­зель­ско­го уезда за 1629-1631 годы (в тек­сте име­ет­ся ука­за­ние на су­ще­ст­во­ва­ние Оптиной пустни в конце XVI века). В Смут­ное вре­мя Оптина пустнь, ве­ро­ят­нее все­го, бы­ла ра­зо­ре­на, но вско­ре вос­ста­нов­ле­на. Вклад­чи­ка­ми мо­на­сты­ря бы­ли ца­рев­на Со­фья Алек­се­ев­на, царь Иван V Алек­сее­вич , его же­на - ца­ри­ца Пра­ско­вья Фё­до­ров­на, царь (с 1721 года император) Пётр I и др. В 1724 году Оптина пустнь уп­разд­не­на и при­пи­са­на к бе­лёв­ско­му Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­му монастырю, но уже в 1726 году по про­ше­нию бла­го­тво­ри­те­лей вос­ста­нов­ле­на. В 1764 году оп­ре­де­ле­на за­штат­ным мо­на­сты­рём, брат­ст­во со­стоя­ло из не­сколь­ких мо­на­хов. По­сте­пен­ное воз­ро­ж­де­ние Оптиной пустни на­ча­лось с конца XVIII века, че­му спо­соб­ст­во­ва­ла дея­тель­ность митрополита Мо­с­ков­ско­го Пла­то­на (Лев­ши­на). В 1821 году под по­кро­ви­тель­ст­вом епископа Ка­луж­ско­го (впо­след­ст­вии митрополита Ки­ев­ско­го) Фи­ла­ре­та (Ам­фи­те­ат­ро­ва) близ Оптиной пустни для уе­ди­нён­ной мо­на­ше­ской жиз­ни ос­но­ван Ио­ан­но-Пред­те­чен­ский скит, в ко­то­ром ста­ли под­ви­зать­ся при­гла­шён­ные в оби­тель епископом Фи­ла­ре­том под­виж­ни­ки бра­тья Мои­сей (Пу­ти­лов) и Ан­то­ний (Пу­ти­лов) и ещё несколько мо­на­хов. В 1824 году в Оптиной пустни при­нят стро­гий об­ще­жи­тель­ный ус­тав на ос­но­ве ус­та­ва Ко­нев­ско­го Ро­ж­де­ст­во-Бо­го­ро­дич­но­го мо­на­сты­ря.

В пе­ри­од на­стоя­тель­ст­ва схи­ар­хи­ман­д­ри­тов Мои­сея (Пу­ти­ло­ва) (1826-1862 годы, фак­ти­че­ски с 1825 года) и Исаа­кия (Ан­ти­мо­но­ва) (1862-1894 годы) Оптина пустнь при­об­ре­ла ши­ро­кую из­вест­ность бла­го­да­ря стар­че­ст­ву. Тра­ди­ция оп­тин­ско­го стар­че­ст­ва вос­хо­дит к уче­ни­кам преподобного Паи­сия Ве­лич­ков­ско­го и бе­рёт на­ча­ло с по­се­ле­ния в 1829 году в Оптину пустнь ие­рос­хи­мо­наха Льва (На­гол­ки­на). Стар­цы жи­ли в Ио­ан­но-Пред­те­чен­ском ски­ту. Здесь уда­лось обес­пе­чить пре­ем­ст­вен­ность и не­пре­рыв­ность стар­че­ст­ва: по­сле смер­ти стар­ца стар­шая бра­тия вы­би­ра­ла его пре­ем­ни­ка, ино­гда слу­же­ние со­вер­ша­ли несколько стар­цев од­но­вре­мен­но. Наи­бо­лее по­чи­тае­мы­ми оп­тин­ски­ми стар­ца­ми бы­ли иерос­хи­мо­на­хи Лев (На­гол­кин), Ма­ка­рий (Ива­нов), Ам­вро­сий (Грен­ков; смотри Ам­вро­сий Оп­тин­ский), Ила­ри­он (По­но­ма­рёв), Ана­то­лий (Зер­ца­лов), Ио­сиф (Ли­тов­кин), схи­ар­хи­ман­д­рит Вар­со­но­фий (Пли­хан­ков), ие­рос­хи­мо­на­хи Ана­то­лий (По­та­пов), Нек­та­рий (Ти­хо­нов) и ие­ро­мо­нах Ни­кон (Бе­ля­ев). Стар­цы при­ни­ма­ли и окорм­ля­ли не толь­ко бра­тию, но и всех же­лаю­щих па­лом­ни­ков, ве­ли с ни­ми пе­ре­пис­ку.

Сре­ди мно­го­числнныхе по­се­ти­те­лей стар­цев - ар­хие­реи [митрополит Ио­ан­ни­кий (Руд­нев), епископ Ни­кон (Ро­ж­де­ст­вен­ский), святитель Ма­ка­рий (Нев­ский), многие ка­луж­ские епи­ско­пы и др.], чле­ны императорской фа­ми­лии (великий князь Кон­стан­тин Кон­стан­ти­но­вич с деть­ми, великая княжна преподобномученица Ели­за­ве­та Фё­до­ров­на), учё­ные, фи­ло­со­фы, пи­са­те­ли, по­эты (Н.В. Го­голь, бра­тья И.В. Ки­ре­ев­ский и П.В. Ки­ре­ев­ский, К.С. Ак­са­ков и И.С. Ак­са­ков, С.П. Ше­вы­рёв, М.А. Мак­си­мо­вич, А.Н. Му­равь­ёв, Ф.М. Дос­то­ев­ский , К.Н. Ле­он­ть­ев, В.С. Со­ловь­ёв, Л.Н. Тол­стой , С.А. Ни­лус, С.Н. Ду­ры­лин и др.).

С 1840-х годов по ини­циа­ти­ве стар­ца Ма­ка­рия (Ива­но­ва) наи­бо­лее об­ра­зо­ван­ные мо­на­хи Оптиной пустни, в т. ч. Ле­о­нид (Ка­велин) и Юве­на­лий (По­лов­цев), ве­ли про­све­ти­тель­скую дея­тель­ность. Бла­го­да­ря ор­га­ни­за­тор­ским уси­ли­ям от­ца Ма­ка­рия (Ива­но­ва), И.В. Ки­ре­ев­ско­го и др., по­кро­ви­тель­ст­ву ря­да ие­рар­хов, пре­ж­де все­го митрополита Мо­с­ков­ско­го святителя Фи­ла­ре­та (Дроз­до­ва), Оптина пустнь по­лу­чи­ла воз­мож­ность вес­ти из­да­тель­скую дея­тель­ность: бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны пе­ре­во­ды тво­ре­ний пре­по­доб­ных Вар­со­но­фия Ве­ли­ко­го и Ио­ан­на Про­ро­ка, ав­вы До­ро­фея Газ­ско­го, пре­по­доб­ных Мар­ка По­движ­ни­ка, Ио­ан­на Ле­ст­вич­ни­ка, Си­ме­о­на Но­во­го Бо­го­сло­ва, Фео­до­ра Сту­ди­та, Мак­си­ма Ис­по­вед­ни­ка, Исаа­ка Си­ри­на, Ио­ан­на Да­ма­ски­на, тво­ре­ния преподобного Ни­ла Сор­ско­го и др., жиз­не­опи­сания и пе­ре­пис­ка оп­тин­ских стар­цев. В биб­лио­те­ках Оптиной пустни и ски­та хра­ни­лись цен­ные ру­ко­пи­си, са­мая древ­няя из них - славянская ру­ко­пись «Сло­вес по­ст­ни­че­ских» преподобного Исаа­ка Си­ри­на, пе­ре­пи­сан­ная в 1389 году в Ве­ли­кой Лав­ре на Афо­не. В Ио­ан­но-Пред­те­чен­ском ски­ту ве­лась ле­то­пись, ох­ва­ты­вав­шая вре­мя с 1820 по 1918 годы (за ис­клю­че­ни­ем 1861-1864 и 1883-1899 годы), в ко­то­рой фик­си­ро­ва­лись со­став и пе­ре­ме­ще­ния бра­тии, по­стри­ги, по­свя­ще­ния в сан, кон­чи­на мо­на­ше­ст­вую­щих, при­езд из­вест­ных лю­дей, круп­ные по­жерт­во­ва­ния, мо­на­стыр­ское строи­тель­ст­во, вы­ход в свет под­го­тов­лен­ных мо­на­ха­ми книг, а так­же осо­бо важ­ные со­бы­тия в цер­ков­ной и по­ли­тической жиз­ни Рос­сии, чу­дес­ные со­бы­тия и др.

В XIX - начале XX веков чис­ло на­сель­ни­ков Оптиной пустни бы­ст­ро рос­ло, к 1915 году в ней жи­ли 355 мо­на­ше­ст­вую­щих. Многие на­сель­ни­ки Оптиной пустни на­зна­ча­лись на вы­со­кие долж­но­сти в других мо­на­сты­рях и ду­хов­ных мис­си­ях, ар­хие­рея­ми ста­ли Иг­на­тий (Брян­ча­ни­нов), Юве­на­лий (По­лов­цев), Три­фон (Тур­ке­ста­нов), Ми­хей (Алек­се­ев). Со 2-й четверти XIX века ук­ре­пи­лось ма­те­ри­аль­ное по­ло­же­ние Оптиной пустни, ве­лось мас­штаб­ное строи­тель­ст­во, бы­ло от­кры­то несколько за­во­дов и мас­тер­ских, уст­ро­ен во­до­про­вод, вы­ве­де­на оп­тин­ская по­ро­да ко­ров. Бра­тия ак­тив­но за­ни­ма­лась бла­го­тво­ри­тель­но­стью: при Оптиной пустни от­кры­та шко­ла, уч­ре­ж­де­ны ин­ва­лид­ный дом, дет­ский при­ют, бо­га­дель­ня. Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов, русско-японской вой­ны 1904-1905 годов и 1-й ми­ро­вой вой­ны в мо­на­стыр­скую боль­ни­цу при­ни­ма­лись ра­не­ные, мо­на­стырь вы­де­лял мес­та для бе­жен­цев, де­лал по­жерт­во­ва­ния на ну­ж­ды ар­мии.

В 1918 году Оптина пустнь бы­ла офи­ци­аль­но за­кры­та, мо­на­ше­ская об­щи­на про­дол­жа­ла су­ще­ст­во­ва­ние как сельскохозяйственная ар­тель. С ли­к­ви­да­ци­ей в 1923 году ар­те­ли ос­тав­ших­ся мо­на­ше­ст­вую­щих вы­се­ли­ли, мно­гие из них впо­след­ст­вии бы­ли от­прав­ле­ны в ссыл­ку или рас­стре­ля­ны. В 1919-1928 годах на тер­ри­то­рии Оптиной пустни и ски­та дей­ст­во­вал му­зей «Оп­ти­на пус­тынь». По­сле за­кры­тия му­зея оп­тин­ский ар­хив по­пал в Государственную библиотеку СССР имени В.И. Ле­ни­на (ны­не со­став­ля­ет фон­ды 213 и 214 От­де­ла ру­ко­пи­сей РГБ). В раз­ные го­ды на тер­ри­то­рии Оптиной пустни рас­по­ла­га­лись дом от­ды­ха (с 1931 года), ла­герь НКВД (1939-1941 годы), эва­ку­ационный гос­пи­таль (1941-1943 годы), дет­ский дом (с 1949 года), профессионально-тех­ническое училище (с 1959 года). Ар­хитектурный ан­самбль Оптиной пустни по­нёс боль­шие ут­ра­ты. В 1974 году Оптина пустнь во­шла в чис­ло ох­ра­няе­мых го­су­дар­ст­вом объ­ек­тов, на­ча­лась мед­лен­ная рес­тав­ра­ция строе­ний.

Оптина пустнь воз­вра­ще­на РПЦ 17.11.1987 года; мо­на­стырь был во­зоб­нов­лён и при­об­рёл ста­тус став­ро­пи­ги­аль­но­го. 1.2.1990 года мо­на­сты­рю пе­ре­да­на большая часть ски­та (другая часть при­над­ле­жа­ла литерурному от­де­лу Ко­зель­ско­го му­зея в 1967-2005 годах). В ка­че­ст­ве под­во­рий Оптиной пустни пе­ре­да­ны: в 1991 года в Санкт-Пе­тер­бур­ге Ус­пен­ская церковь на на­бе­реж­ной Лей­те­нан­та Шмид­та (1895-1900 годы, архитектор В.А. Ко­ся­ков), в 1997 года в Мо­ск­ве ц.ерковь Апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла в Ясе­не­ве (1751, тра­пез­ная и ко­ло­коль­ня при­строе­ны в 1860-х годов). В пас­халь­ную ночь 18.4.1993 года в Оптиной пустни про­изош­ло убий­ст­во ие­ро­мо­на­ха Ва­си­лия (Рос­ля­ко­ва) и ино­ков Тро­фи­ма (Та­тар­ни­ко­ва) и Фе­ра­пон­та (Пуш­ка­рё­ва), вы­звав­шее боль­шой об­ществ. ре­зо­нанс.

По­ме­ст­ным со­бо­ром РПЦ 1988 года ка­но­ни­зи­ро­ван ста­рец Ам­вро­сий Оп­тин­ский. В 1996 году со­стоя­лась ка­но­ни­за­ция в ли­ке ме­ст­ноч­ти­мых свя­тых других стар­цев, а так­же схи­ар­хи­ман­д­ри­та Мои­сея (Пу­ти­ло­ва), схии­гу­ме­на Ан­то­ния (Пу­ти­ло­ва), схи­ар­хи­ман­д­ри­та Исаа­кия (Ан­ти­мо­но­ва) и ар­химандрита Исаа­кия (Боб­ра­ко­ва) в со­ста­ве Со­бо­ра пре­по­доб­ных от­цов и стар­цев, в Оп­ти­ной пус­ты­ни про­си­яв­ших. Ар­хие­рей­ским со­бо­ром РПЦ 2000 года ус­та­нов­ле­но их об­ще­цер­ков­ное по­чи­та­ние.

Наи­бо­лее ран­ний из ны­не со­хра­нив­ших­ся па­мят­ни­ков Оптиной пустни - Вве­ден­ский со­бор, по­стро­ен­ный в тра­ди­ци­ях клас­си­циз­ма (1750-1771 годы; час­тич­но раз­ру­шен в го­ды советской вла­сти, вос­ста­нов­лен и ос­вя­щён в 1988 году). Над его сре­док­ре­сти­ем воз­вы­ша­ет­ся куб, увен­чан­ный 5 гла­ва­ми. В XIX веке храм был рас­ши­рен, при­строе­ны южный и северный при­де­лы (1837) и крыль­цо с западного вхо­да с при­под­ня­ты­ми на вы­со­ких по­ста­мен­тах пар­ны­ми ко­лон­на­ми. Современный ар­хитектурный ан­самбль Оптиной пустни сло­жил­ся в об­щих чер­тах в XIX веке. В 1802-1804 годах воз­ве­де­на 4-ярус­ная ко­ло­коль­ня высотой около 64 м в сти­ле клас­си­циз­ма, за­вер­шён­ная ат­ти­ко­вым яру­сом с ча­са­ми и вы­со­ким шпи­лем (верх раз­ру­шен во вре­мя Великой Отечественной вой­ны, вос­ста­нов­лен к 1999 году). В 1805-1811 годах к югу от Вве­ден­ско­го со­бо­ра вы­стро­ен со­бор в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в сти­ле ам­пир (час­тич­но раз­рушен в го­ды советской вла­сти, вос­ста­нов­лен и ос­вя­щён в 1996 году), увен­чан­ный ку­по­лом с не­боль­шой гла­вой без све­то­во­го ба­ра­ба­на. В 1809-1811 годах строи­лась боль­нич­ная цер­ковь в честь Вла­ди­мир­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (в середине XX века пол­но­стью раз­ру­ше­на, вос­ста­нов­ле­на к 1998 году). В 1858 году ос­вя­щён рас­по­ло­жен­ный к се­ве­ру от Вве­ден­ско­го со­бо­ра храм Преподобной Ма­рии Еги­пет­ской и Пра­вед­ной Ан­ны, поя­вив­ший­ся в ре­зуль­та­те ре­кон­ст­рук­ции ста­рой тра­пез­ной (1822-1824 годы) и вы­пол­нен­ный в сти­ле клас­си­циз­ма; на крест­ча­тое зда­ние был во­дру­жён вось­ме­рик с од­ной гла­вой. С по­яв­ле­ни­ем но­вой церк­ви мо­на­стыр­ские хра­мы вме­сте с ко­ло­коль­ней на пла­не об­ра­зо­ва­ли крест с Вве­ден­ским со­бо­ром в цен­тре. В 1832-1839 годах тер­ри­то­рия Оптиной пустни бы­ла ок­ру­же­на ка­мен­ной ог­ра­дой (час­тич­но раз­ру­ше­на в го­ды советской вла­сти) с 7 баш­ня­ми и 2 въезд­ны­ми во­ро­та­ми, Свя­тые вра­та рас­по­ла­га­лись в западной баш­не с шат­ром, увен­чан­ным фи­гур­кой тру­бя­ще­го ан­ге­ла.

В Ио­ан­но-Пред­те­чен­ском ски­ту соз­да­вал­ся отдельный ар­хитектурный ан­самбль, от­ли­чав­ший­ся про­сто­той и скром­но­стью; боль­шин­ст­во строе­ний бы­ли де­ре­вян­ны­ми. В цен­тре уча­ст­ка в 1821-1822 годах по­стро­ен главный скит­ский храм, по­свя­щён­ный со­бо­ру Святого Ио­ан­на Пред­те­чи, - де­ревянная цер­ковь в сти­ле ам­пир, со­стоя­щая из не­сколь­ких сру­бов: при­тво­ра, тра­пез­ной и ку­бического хра­ма с 7-гран­ной ап­си­дой; по бо­ко­вым сто­ро­нам уст­рое­ны 4-ко­лон­ные пор­ти­ки с фрон­то­на­ми. В 1857 году в ски­ту поя­ви­лись ка­мен­ные Свя­тые вра­та (на 2-м яру­се - звон­ни­ца). Ка­мен­ный храм во имя святителя Льва епископа Ка­тан­ско­го и преподобного Ио­ан­на Рыль­ско­го воз­ве­дён в 1901-1902 годы в рус­ском сти­ле. У во­рот ски­та на­хо­дил­ся ис­точ­ник во имя святителя Ам­вро­сия Ме­дио­лан­ско­го с ко­лод­цем.

Ряд по­стро­ек рас­по­ло­жен за ог­ра­дой Оптиной пустни. На но­вом клад­би­ще в 1864 году со­ору­же­на не­боль­шая од­но­гла­вая ку­би­че­ская церковь во имя Всех свя­тых (в XX веке пол­но­стью раз­ру­ше­на, от­строе­на за­но­во к 2008 году). У южных во­рот в 1874 году вы­стро­ен 2-этаж­ный боль­нич­ный кор­пус с до­мо­вой од­но­гла­вой церковью Преподобного Ила­рио­на Ве­ли­ко­го в рус­ском сти­ле. На реке Жиз­д­ра на­хо­дил­ся ис­точ­ник преподобного Паф­ну­тия Бо­ров­ско­го с ча­сов­ней и ку­паль­ней.

По­сле во­зоб­нов­ле­ния мо­на­сты­ря в конце XX века по­строе­ны но­вые церк­ви: в 1997-2000 годах - в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Спо­ри­тель­ни­ца хле­бов» на тер­ри­то­рии мо­на­стыр­ско­го под­соб­но­го хо­зяй­ст­ва, в 2005-2007 годах - Пре­об­ра­жен­ская церковь око­ло Свя­тых врат мо­на­сты­ря; в 2008 году в юго-восточной час­ти мо­на­сты­ря над мо­ги­ла­ми мо­на­хов, уби­тых в 1993 году, воз­двиг­ну­та ча­сов­ня.

Ис­точники:

Бла­го­сло­вен­ная Оп­ти­на: Вос­по­ми­на­ния па­лом­ни­ков об оби­те­ли и ее стар­цах. М.; Ко­зельск, 1998;

Днев­ник по­слуш­ни­ка Ни­ко­лая Бе­ляе­ва (пре­по­доб­но­го оп­тин­ско­го стар­ца Ни­ко­на). М., 2004;

Ле­то­пись ски­та во имя св. Ио­ан­на Пред­те­чи и Кре­сти­те­ля Гос­под­ня, на­хо­дя­ще­го­ся при Ко­зель­ской Вве­ден­ской Оп­ти­ной пус­ты­ни. М., 2008. Т. 1–2;

Жиз­не­опи­са­ния по­чив­ших ски­тян: [Скит­ское клад­би­ще в Оп­ти­ной пус­ты­ни]. Оп­ти­на пус­тынь, 2010.

Дополнительная литература:

Ле­о­нид (Ка­ве­лин), ар­хим. Ис­то­ри­че­ское опи­са­ние ски­та во имя св. Ио­ан­на Пред­те­чи Гос­под­ня, на­хо­дя­ще­го­ся при Ко­зель­ской Вве­ден­ской Оп­ти­ной пус­ты­ни. СПб., 1862;

он же. Ис­то­ри­че­ское опи­са­ние Ко­зель­ской Вве­ден­ской Оп­ти­ной пус­ты­ни. 4-е изд. М., 1885;

Ераст (Вы­троп­ский), ие­ром. Ис­то­ри­че­ское опи­са­ние Ко­зель­ской Оп­ти­ной пус­ты­ни и Пред­те­че­ва ски­та (Ка­луж­ской губ.). Сер­ги­ев По­сад, 1902. Ко­зельск, 2008;

Чет­ве­ри­ков С.И., прот. Оп­ти­на пус­тынь. 2-е изд. Па­риж, 1988;

Optina pustyn’ e la paternitа̀ spirituale / A cura di A. Mainardi. Bose, 2003.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)