ОПТАЦИЯ

ОПТАЦИЯ (от лат. optatio - желание, выбор) - одно из оснований приобретения или утраты гражданства, предполагающее выбор гражданства .

Мо­жет быть реа­ли­зо­ва­на в те­че­ние ус­та­нов­лен­но­го сро­ка пу­тём по­да­чи за­яв­ле­ния в упол­но­мо­чен­ные ор­га­ны.

По­ло­же­ния об Оптации со­дер­жа­лись в мир­ных до­го­во­рах, за­клю­чён­ных Рос­си­ей в 1920-1921 годах с ря­дом го­су­дарств ( Гру­зия , Лит­ва , Лат­ви я, Поль­ша , Эс­то­ния, Фин­лян­дия ). Пра­во Оптации пре­дос­тав­ля­лось всем жи­те­лям или ли­цам оп­ре­де­лён­но­го эт­нического про­ис­хо­ж­де­ния (Мир­ный до­го­вор с Эс­то­ни­ей). В со­от­вет­ст­вии с Со­гла­шени­ем ме­ж­ду РСФСР и Гру­зи­ей о по­рядке Оптации грузинского гра­ж­дан­ст­ва от 9.12.1920 года пра­во Оптации име­ли гру­зи­ны по на­цио­наль­но­сти и иные уро­жен­цы Гру­зии, ес­ли они или их ро­ди­те­ли бы­ли при­пи­са­ны до 1.8.1914 года к го­род­ским, сель­ским или со­слов­ным об­ще­ст­вам на тер­ри­то­рии, со­став­ляю­щей на мо­мент под­пи­са­ния Со­гла­ше­ния тер­ри­то­рию Гру­зии. В дву­сто­рон­них кон­вен­ци­ях о пре­дот­вра­ще­нии двой­но­го гра­ж­дан­ст­ва или об уре­гу­ли­ро­ва­нии во­про­са о гра­ж­дан­ст­ве лиц с двой­ным гра­ж­дан­ст­вом, за­клю­чён­ных СССР в 1940-1960-х годах с ря­дом со­циа­ли­стических стран (Венг­рия, Поль­ша, Бол­га­рия, ГДР, Ал­ба­ния, Мон­го­лия, Че­хос­ло­ва­кия и Ру­мыния), пре­ду­смат­ри­ва­лось, что со­вер­шен­но­лет­ние ли­ца, про­жи­ваю­щие на тер­ри­то­рии од­ной из до­го­ва­ри­ваю­щих­ся сто­рон, ес­ли ка­ж­дая из сто­рон счи­та­ет их свои­ми гра­ж­да­на­ми, мо­гут вы­брать гра­ж­дан­ст­во од­ной из них в те­че­ние го­да.

В тех го­су­дар­ст­вах, где двой­ное гра­ж­дан­ст­во не раз­ре­ше­но, в за­ко­нах мо­жет со­дер­жать­ся тре­бо­ва­ние вы­бо­ра гра­ж­дан­ст­ва од­но­го из го­су­дарств (Эс­то­ния, Япо­ния). Оптация мо­жет пре­ду­смат­ри­вать­ся в слу­чае пре­дос­тав­ле­ния гра­ж­дан­ст­ва де­тям ино­стран­цев, ро­див­ших­ся на тер­ри­то­рии стра­ны (Бель­гия). В Рос­сии вы­бор гра­ж­дан­ст­ва воз­мо­жен толь­ко при из­ме­не­нии государственной гра­ни­цы в со­от­вет­ст­вии с ме­ж­ду­народным до­го­во­ром РФ.

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