ОПТАЦИЯ
ОПТАЦИЯ (от лат. optatio - желание, выбор) - одно из оснований приобретения или утраты гражданства, предполагающее выбор гражданства.
Может быть реализована в течение установленного срока путём подачи заявления в уполномоченные органы.
Положения об Оптации содержались в мирных договорах, заключённых Россией в 1920-1921 годах с рядом государств (Грузия, Литва, Латвия, Польша, Эстония, Финляндия). Право Оптации предоставлялось всем жителям или лицам определённого этнического происхождения (Мирный договор с Эстонией). В соответствии с Соглашением между РСФСР и Грузией о порядке Оптации грузинского гражданства от 9.12.1920 года право Оптации имели грузины по национальности и иные уроженцы Грузии, если они или их родители были приписаны до 1.8.1914 года к городским, сельским или сословным обществам на территории, составляющей на момент подписания Соглашения территорию Грузии. В двусторонних конвенциях о предотвращении двойного гражданства или об урегулировании вопроса о гражданстве лиц с двойным гражданством, заключённых СССР в 1940-1960-х годах с рядом социалистических стран (Венгрия, Польша, Болгария, ГДР, Албания, Монголия, Чехословакия и Румыния), предусматривалось, что совершеннолетние лица, проживающие на территории одной из договаривающихся сторон, если каждая из сторон считает их своими гражданами, могут выбрать гражданство одной из них в течение года.
В тех государствах, где двойное гражданство не разрешено, в законах может содержаться требование выбора гражданства одного из государств (Эстония, Япония). Оптация может предусматриваться в случае предоставления гражданства детям иностранцев, родившихся на территории страны (Бельгия). В России выбор гражданства возможен только при изменении государственной границы в соответствии с международным договором РФ.