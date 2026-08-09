ОПРИЧНИНА
ОПРИЧНИНА (От др.-рус. «опришный» - отдельный, особый) - особое административно-территориальное образование в составе Русского государства - личное владение царя Ивана IV Васильевича Грозного и его семьи в 1565-1572 годах.
Имела собственные социально-политические институты, органы управления, военные силы, служилую организацию и финансы. По замыслу царя, являлась главным орудием в его борьбе за укрепление личной власти, установление полного контроля над Боярской думой, политической и церковной элитами, в противостоянии с лицами, которые в его глазах были «изменниками и предателями». Создана по указу, датируемому в историографии периодом не ранее 5 января и не позднее 15 февраля 1565 года. Опричнина последовательно отделялась в территориальном отношении от остальной части государства - земщины. В историографии под Опричниной нередко понимают весь комплекс внутри- и внешнеполитических событий в стране и роли в них царя.
Введение Опричнины стало результатом нараставшего с конца 1550-х годов кризиса в отношениях Ивана IV с большей частью Боярской думы, политической и церковной элит, группировавшихся вокруг Избранной рады. В значительной степени кризис был вызван сформировавшейся у Ивана IV к началу 1560-х годов оценкой своей власти как неограниченной никакими политическими традициями и юридическими нормами права, его пониманием собственной сакральной роли «защитника веры». Политический кризис, сопровождавшийся казнями и опалами в 1560 - начале 1564 годов, остро проявился летом 1564 года, когда Освященный собор во главе с митрополитом Афанасием и многие члены Думы подали царю коллективное челобитье с просьбой восстановить практику судебных разбирательств в отношении обвиняемых представителей знати и лиц высокого статуса в их присутствии, а также возобновить право «печалования» церковных иерархов за опальных. Ответ царя, воспринявшего это обращение как покушение на его право «вольного» самодержца, последовал через полгода: в декабре 1564 года он отъехал с семьёй и казной в Александровскую слободу. 3.1.1565 года в Москву доставили царские послания, где он отказывался от трона за себя и своих сыновей. В грамоте в адрес иерархов царь в качестве причины назвал многочисленные «измены» думных и начальствующих лиц (главным образом во времена его детства и отрочества) и попустительство им церковных иерархов. В обращении к жителям Москвы (первый подобный случай в русской истории) царь писал об отсутствии у него «гнева и опалы» на них. Возможное отречение царя от престола в глазах церковной и политической элит грозило тяжелейшим политическим кризисом. В силу этого, а также в результате давления москвичей представители знати и духовенства отправились в Александровскую слободу с просьбами к Ивану IV вернуться к власти. В итоге царь вновь «взял свои государства», сохранив верховную власть над всей территорией и населением страны, и получил согласие править «яко же ему годно» и свободу «в животе и в казни» изменников по своему личному решению.
В указе о введении Опричнины (её архаичным прототипом стала опричнина рубежа XIV и XV веков - особая часть удела великих княгинь, особенно вдов, которой они распоряжались полностью самостоятельно) Иван IV, устраняясь от текущего управления земщиной, оставил за собой решение наиболее важных дипломатических и военных вопросов (в совете с земскими думными чинами), а вместе с тем роль защитника будущих опричников и одновременно позицию арбитра в неизбежных конфликтах между Опричниной и земщиной.
Формирование опричной территории.
Иван IV включил в Опричнину несколько видов земель и территорий: около 20 дворцовых и оброчных волостей в центре, на северо-западе и в Среднем Поволжье, которые должны были обеспечить царя, опричный двор и войско сельскохозяйственной и промысловой продукцией; практически все города и поселения с развитой соледобычей как внутри Опричнины (Соль-Тотемскую, Сольвычегодск, Солигалич), так и в окружении земских земель (Старую Руссу, Балахну), приносившие весьма большие доходы; Поморье и северные города (Подвинье с Холмогорами, Вагу, Каргополье, Великий Устюг со всеми волостями, Вологду с уездом), важные в материально-финансовом отношении и для контроля над маршрутом русско-английской торговли, имевшей стратегическое значение; 10 городов с уездами, избранных по двум критериям - наличию относительно многочисленной и с качественным составом служилой корпорации поместных детей боярских, а также расположению в значимых в геополитическом или военном отношениях районах (на западе - Вязьму и Можайск, на юго-западе - Козельск, Лихвин, Медынь, а также Малый Ярославец, Белёв и две трети Перемышля, в центре и в Заволжье - Суздаль с Шуей и Галич со всеми пригородами). В столице в Опричнину вошли территория от Чертолья до левой стороны Никитской улицы включительно (за исключением ряда монастырей и их слобод), небольшая часть Московского Кремля и ряд слобод в других частях города. Летом 1566 года в Опричнину вошли прикамские владения Строгановых; в 1567 году - Кострома, Старица, Верея, часть Боровского уезда, новые слободы в Москве. В Александровской слободе расширялась и укреплялась опричная резиденция (в том числе за счёт новых дворов-усадеб членов опричного двора), в Вологде в 1565-1569 годах строились собор и царская резиденция, в Москве на территории современной Манежной площади возведён опричный двор (весна 1566 - январь 1567 годов; был обнесён высокой каменной стеной с 3 воротами и резными скульптурами львов и орлов, повёрнутых в сторону земщины). В 1568 году для обеспечения безопасности царских резиденций в Александровской слободе (главная с конца 1567 года) и Вологде в Опричнину включены части Переславль-Залесского и Белозерского уездов; в январе 1569 года - Ростовский, Ярославский и Пошехонский уезды (это заметно увеличило опричное войско, расширило опричный поместный фонд и обеспечило прямые маршруты в Подвинье и Вологду через земли Опричнины); в том же году - московский Симонов монастырь и торговая Московская компания. В 1570 году в Опричнину взяты Бежецкая и Обонежская пятины, Торговая сторона в Новгороде, где начали возводить очередную царскую резиденцию.
Корпус опричников («наказующего меча» в руках царя) повторял традиционную к 1560-м годам иерархическую структуру и представлял собой двор и совокупность служилых рядовых опричников из городов. Опричный двор (изначально не более 100-150 человек) состоял из переведённых в Опричнину или же вновь назначенных думных, высших придворных и дворцовых чинов (в первое время немногочисленных), а также стольников, стряпчих, дворян и жильцов. Весной 1565 года по жёстким критериям произведены персональный выбор членов опричного двора под личным контролем царя и отбор рядовых опричников комиссией, состоявшей из боярина А.Д. Басманова (из рода Басмановых), оружничего князя А.И. Вяземского, ясельничего и думного дворянина П.В. Зайцева. Выяснялись служебная состоятельность детей боярских, их родственные и брачные связи, знакомства и патронально-клиентские отношения. Опричники особой клятвой обязывались не иметь никаких связей с лицами любого статуса из земщины и доносить обо всех ставших им известными «изменах» и «неправдах». Указ о введении Опричнины определял численность всех опричников в 1 тысячи человек, но эта цифра была, скорее всего, превышена уже к лету 1565 года. Постепенно состав опричного двора увеличился (до 300-350 человек в конце 1560-х - начале 1570-х годов), в нём, в частности, выросло представительство думных и высокостатусных чинов [в Думе оказались не позднее 1566 года бояре З.И. Очин-Плещеев, Ф.И. Умной- Колычев, И.А. Бутурлин (из рода Бутурлиных), окольничий В.И. Умной-Колычев, кравчий Ф.А. Басманов, Д.И. Годунов и др.]. Росла и численность рядовых опричников (до 7-8 тысяч человек, из них опричных стрельцов - до 1,5 тысячи человек).
Во время длительного пребывания в Александровской слободе (особенно с конца 1567 года) царь и его окружение уподоблялись монашеской общине, Иван IV выступал в роли строгого игумена, заботившегося о «чистоте истинной веры» своих иноков. Монашеское платье оставалось верхней одеждой опричников и в миру (под ним они носили кафтаны и однорядки из дорогих восточных и европейских тканей). Собачья голова и мётлы (или помело) в конном снаряжении опричников символизировали их преданность царю и неукротимость в «очищении православного царства» от предателей и врагов. Подразумевалось, что опричники уподобляются «гневным ангелам» небесной рати святого архангела Михаила, отправляющим «грешные» души царских изменников в ад.
Институты управления в опричнине.
Активное участие Ивана IV в устроении Опричнины определило относительную немногочисленность институтов управления в ней на начальном этапе. Во главе опричной казны стоял казначей У.Л. Пивов (царь обложил земщину огромным налогом-контрибуцией в 100 тысяч рублей «на свой подъём»), Постельного приказа (выполнял, в частности, функции личной канцелярии, органа управления личной казной царя) - постельничий В.Ф. Наумов, Конюшенного ведомства - ясельничий П.В. Зайцев. Службами по обеспечению потребностей монарха и его семьи, опричного двора, функционирования царских резиденций, а также населением дворцовых земель в Опричнине управляли специальные дворцовые учреждения. Поземельными, финансовыми и судебными вопросами на опричных территориях, не входивших в состав дворцовых, ведали опричные дьяки (Д. Володимеров, П. Григорьев). На 1-м этапе развитию и укреплению системы приказов в Опричнине способствовал рост численности корпуса опричников, на 2-м этапе - расширение и усложнение функций приказов в Опричнине, а также укрепление её политического значения в целом. В Александровской слободе возвели для них особые здания, в несколько раз увеличилось число дьяков и подьячих. В опричной думе всё более сосредотачивалось решение внешнеполитических вопросов; приём и отпуск царём зарубежных послов и посланников всё чаще происходил в Александровской слободе. Воеводскими назначениями, сроками службы, которую в 1568-1571 годах на южных и западных границах регулярно несли опричные отряды, ведал опричный Разряд.
Первый этап опричнины (1565 - ноябрь 1567 года). Одновременно и вслед за отбором людей в Опричнине осуществлялись переселения: из опричных уездов выводились владельцы поместий и вотчин (в принципе они должны были получать и часто получали поместья в уездах земщины), не попавшие в Опричнину, их земли отдавались в качестве поместных дач опричникам. Последние сохраняли свои вотчины не только в опричных, но и в земских уездах, имели более высокие нормы поместных окладов и денежного жалованья. 600-700 человек (с учётом членов семей) дворовых детей боярских из уездов, попавших в Опричнину, а также из ряда земских уездов по царскому указу от мая 1565 года сослано с семьями в Казанский край с конфискацией их вотчин. Значит.ельная часть сосланных составляли представители знати - титулованной (ростовские, стародубские, ярославские Рюриковичи и князья Оболенские) и нетитулованной (лица из 8 старомосковских и старотверских родов). Всего опричные переселения и ссылки охватили весной - летом 1565 года более 6,5 тысяч человек (с учётом членов семей, но без учёта холопов) из числа высокостатусных лиц, дворовых и городовых детей боярских. Немногочисленные опричные казни и опалы зимой - весной 1565 года коснулись преимущественно представителей титулованной аристократии. Зимой по приказу царя был насильственно пострижен в монахи и заточён в монастырь князь Д.И. Оболенский-Телепнёв Ёрш, в феврале казнены выдающийся военачальник, боярин князь А.Б. Горбатый вместе с сыном Петром и тестем окольничим П.П. Головиным (из рода Головиных), немного позднее - недавний фаворит царя, кравчий князь П.И. Горенский с двумя двоюродными братьями, в марте опричниками убит князь С.В. Лобанов-Ростовский.
На первом этапе Опричнины царь ещё доверял земской думе, поручая ей оперативное управление важными военными делами (под приглядом опричников) во время своих длительных (около 4 месяцев) поездок по стране. Вместе с тем расширялись функции и прерогативы опричных учреждений, а также советников Ивана IV в Опричнине: они участвовали в 1566-1567 годах в русско-литовских, русско-шведских и русско-английских переговорах и в русских посольствах (отдельно и совместно с земскими думцами; во время секретных бесед с послами царя сопровождали только опричники).
Весной 1566 года царь сделал некоторые уступки земщине, что было связано с неблагоприятным ходом Ливонской войны 1558-1583 годов: освободил из заключения боярина князя М.И. Воротынского, в мае разрешил вернуться из Казанского края сосланным в опалу (половина новопоселенцев получала обратно конфискованные вотчины, остальные - в течение нескольких лет). Вскоре после заседаний Земского собора 1566 года около 300 членов земского двора разного статуса подали Ивану IV челобитную с настоятельной просьбой отменить Опричнину, подчёркивая возросшую социальную рознь и нетерпимые насилия опричников. Примерно тогда же состоялись выборы нового митрополита (прежний, Афанасий, в отсутствие царя в Москве и без его разрешения оставил кафедру и удалился в Чудов монастырь): первая кандидатура архиепископа Казанского Германа из-за его требований отмены Опричнины была отвергнута царём, в итоге избран Филипп (Колычев). Он отказался «вступаться в опричнину» и добился восстановления права «печалования за опальных», которым, видимо, вскоре воспользовался: из подписавших челобитную царь приказал казнить только 3 человека, остальных освободил после 5-дневного тюремного заключения (из них около 50 человек были наказаны батогами).
Осенью 1567 года в начале царского похода в Ливонию, который в случае удачного исхода должен был привести к занятию ганзейских портов в Ливонии и выведению из войны Великого княжества Литовского (ВКЛ), Иван IV получил информацию о том, что некоторые думные и высокостатусные лица из земщины якобы намереваются отстранить его от власти. По одной версии, его хотели передать польскому королю Сигизмунду II во время этого похода; по другой - заменить на троне удельным князем Владимиром Андреевичем (он сам и отдал царю будто бы составленный по его же просьбе «заговорщиками» некий список из нескольких десятков лиц; первым стояло имя боярина И.П. Фёдорова). Иван IV с царевичем Иваном Ивановичем и с тем же князем Владимиром Андреевичем фактически бежали с театра военных действий под охраной опричных отрядов и срочно вернулись в Александровскую слободу. Провал похода 1567 года стал рубежом между первым и вторым этапом опричнины.
Второй этап опричнины (1568-1572 годы).
Главным делом опричных учреждений и опричников с 1568 года стал розыск и безжалостное уничтожение царских «изменников». Внутренняя политика Ивана IV приобрела сугубо карательный характер. С зимы 1567/1568 годов резко увеличились масштабы казней. Сначала опричники убили более 40 человек (несколько дьяков, членов земского двора среднего уровня, стрелецких голов), обвинённых в запаздывании доставки артиллерии и в других расценённых как преступные ошибках при организации похода в Ливонию 1567 года. Уже тогда стали привычными казни «виновных» с семьями, в том числе с малолетними детьми. Немного позднее развернулась масштабная репрессивная акция по делу боярина И.П. Фёдорова: разгрому подверглись его многочисленные вотчины в различных уездах. Опричники убивали слуг и холопов боярина с их семьями, местных землевладельцев, священников, так или иначе связанных с управителями имений Фёдорова; затем репрессии распространились на широкий круг его дальних родственников и знакомых. Иван IV лично 11.9.1568 года заколол Фёдорова кинжалом в царском дворце в Московском Кремле, опричники выбросили его тело на территорию земщины рядом с отхожим местом, запретив погребение. Всего по приблизительным подсчётам к концу осени 1568 года по прямым приказам царя (или в соответствии с их смыслом) опричниками убито без следствия и суда, без причастия и заупокойных вкладов и во многих случаях без погребения до 650-700 человек.
Уже после первых казней по «делу Фёдорова» стала ясна позиция митрополита: впервые Филипп прилюдно осудил Опричнину в Успенском соборе Московского Кремля в марте 1568 года, после чего опричники убили несколько старцев из окружения митрополита. Новые обличения, угроза публично проклясть опричников летом - осенью 1568 года, отъезд Филиппа в московский монастырь Николы Старого без официального ухода с кафедры сопровождались новыми казнями лиц из его окружения. В начале ноября над Филиппом состоялся соборный суд, было объявлено о якобы обнаруженном нарушении им монастырского устава в бытность игуменом Соловецкого монастыря, за что он был лишён сана. Опричники 8 ноября во время литургии в Успенском соборе, зачитав постановление Освященного собора, сорвали с Филиппа митрополичье одеяние.
Захват литовскими войсками на 2 недели в январе 1569 года Изборска был воспринят как результат измены, опричники казнили около 20 человек (из числа псковских подьячих, горожан, служилых людей гарнизона), в опалу были сосланы до 500 семей псковичей и до 150 семей новгородцев. Вместе с тем расширение территории Опричнины в 1568 году и особенно в начале 1569 года стало дополнительным источником усиления социальной напряжённости в стране в условиях эпидемий и неурожаев 1569-1570 годов. Насилия опричников над земцами по имущественным, земельным и иным поводам стали повседневной нормой в условиях полной правовой незащищённости земцев и практик местных административно-судебных органов как опричных, так и земских (все дела решались в пользу опричников).
Посетив летом 1569 года Вологду, царь приказал казнить нерадивых, по его мнению, строителей Кремля и их руководителей. Тогда же был получен донос на удельного князя Владимира Андреевича, который якобы с помощью царского повара хотел отравить Ивана IV рыбой из царских ловель на Волге (этот донос совпал с рассказом вернувшихся из Швеции русских послов о свержении в 1568 года короля Эрика XIV его братьями). В сентябре 1569 года князь Владимир Андреевич с семьёй и двором был срочно вызван из Нижнего Новгорода в Александровскую слободу, на последней перед ней остановке опричники зачитали ему приговор: по приказу царя 9.10.1569 года князь Владимир Андреевич вместе с женой Евдокией Романовной (урождённой княжной Одоевской) и дочерью приняли яд. 11 октября (по другим данным, 20 октября) была умерщвлена «дымом» мать Владимира Андреевича инокиня Евдокия, с нею вместе погибло около 20 человек (в том числе 12 её боярынь-стариц). В те же дни и позднее по «делу» князя Владимира Андреевича опричники убили до 140 человек, в том числе горожан из Нижнего Новгорода.
В начале осени 1569 года был лишён сана рязанский владыка Филофей, опричники убили ряд лиц из его окружения, игуменов ряда рязанских и нижегородских монастырей. Немного позднее царь конфисковал около половины вотчин Рязанской кафедры, часть вотчин старобоярских рязанских родов и ряд монастырских владений. Эти земли были отданы в поместья как компенсации за конфискованные владения выселенцам из новых опричных уездов и возвращённым из ссылки опальным.
Опричный террор достиг апогея во время похода Ивана IV на Новгород и Псков (декабрь 1569 - февраль 1570 годов) и во время казней в Москве (июль - август 1570 года). Поводом к походу послужили показания новгородского подьячего на пытках по «делу» князя Владимира Андреевича, а также присланная из Новгорода некая «польская память». Карательная экспедиция готовилась втайне как масштабная военная операция. По ходу продвижения опричники убивали всех проезжавших, погромам, начиная с тверского рубежа, подверглись города и сёла. В Твери сначала уничтожили или конфисковали имущество монастырей и храмов, затем разгромили посады. Опричники казнили лиц духовного сословия (Г.Л. Скуратов-Бельский задушил в тверском Отроче монастыре бывшего митрополита Филиппа после его отказа благословить поход), местных приказных, детей боярских и купцов, а также ещё находившихся на пути в ссылку псковичей и пленных литовцев. 2.1.1570 года передовой отряд опричников прибыл к Новгороду, окружив его заставами. При торжественной встрече новгородцами на мосту через Волхов Иван IV 8 янвпря публично обвинил архиепископа Пимена, его окружение, новгородские власти и купцов-гостей, а также горожан в целом в намерениях передать Новгород и Псков Сигизмунду II, «извести» самого царя, а трон передать князю Владимиру Андреевичу. Была опечатана казна архиепископа, а также всех новгородских и пригородных монастырей и храмов. С 9 января начались дознание, суд и казни, продолжавшиеся 4 недели. Через пытки прошли духовные и светские лица архиепископского двора, включая рядовых детей боярских из окружения владыки, представители белого духовенства города, практически весь состав новгородской приказной избы и других органов управления (дьяки и подьячие), местные помещики, ранее служившие князю Владимиру Андреевичу, а также богатейшие гости города (Сырковы, Таракановы, Ямские), у которых были отняты огромные средства, пополнившие опричную казну. В течение 7 дней царь с опричниками объехал 27 монастырей, конфисковал их казну, колокола, ценную утварь; многочисленные обозы с церковным имуществом тянулись в Александровскую слободу несколько месяцев (часть имущества позднее, в конце 1571 и в 1572 году, царь вернул и приказал отлить новые колокола для Софийского собора в Новгороде). Одновременно в январе - начале февраля 1570 года отряды опричников «выводили измену» в новгородских погостах и городах - Ладоге (ныне Старая Ладога), Кореле (ныне Приозерск), Орешке (ныне Шлиссельбург), в Ивангороде. В Нарве 400 опричников уничтожили запасы зерна, соли, другое имущество русских купцов (с них взято 8 тысяч рублей и 100 золотых чаш и кубков), разорили русские дворы (немецких жителей города не тронули), ограбили двор наместника и арестовали земского воеводу. 6-12 февраля опричники громили новгородский посад. 13 февраля Иван IV вызвал в свой лагерь по представителю «с каждой улицы», объявил им прощение и возложил всю ответственность «за кровь» и наказания на архиеп.ископа Пимена и его «злых советников». По-видимому, в это же время в Новгороде был казнён глава Пушкарского приказа боярин В.Д. Данилов. Через несколько дней царь с опричниками уже был в Пскове, где главный удар репрессий пришёлся на монастыри и приказной аппарат. По приблизительным подсчётам, за время похода 1569-1570 годов опричники убили 2,7-3 тысяч человек. С учётом лиц, имена которых не отразились по различным причинам в синодиках об опальных, цифру казнённых следует значительно увеличить. Кроме того, несколько сотен опальных и членов их семей были отправлены в тюрьмы Москвы и Александровской слободы (большинство из них казнили летом 1570 года). Пимен был публично облачён в одежды скомороха, посажен задом наперёд на кобылу с гуслями в руках и в сопровождении опричников отправлен в Москву. Освященный собор в июле 1570 года лишил его сана и отослал в заключение в Никольский монастырь близ Венёва. Около года опричники добивались выплаты огромной контрибуции (13 тысяч рублей) с монахов, а также с настоятелей храмов в Новгороде.
Обсуждение планов похода на Новгород, форм его организации и проведения впервые выявило серьёзные несогласия в опричной элите. Ещё до похода отстранены от дел кравчий Ф.А. Басманов (умер в тюрьме) и его отец боярин А.Д. Басманов (вскоре убит вместе со вторым сыном). Тогда же пытали, а затем сослали в заключение оружничего и окольничего князя А.И. Вяземского. Вероятно, весной 1570 года казнены ещё около 10 видных опричников (братья опричный боярин З.И. Плещеев и воевода И.И. Плещеев, двое сородичей князя Вяземского, опричные подьячие и др.).
Сведения, полученные на допросах с пытками арестованных в Новгороде лиц, заставили царя подозревать, что теперь изменников нужно искать в Московском Кремле, среди земской приказной элиты. За июль - август 1570 года в центре Москвы было казнено от 220 до 250 человек, в том числе земский казначей Н.А. Фуников-Курцов, печатник И.М. Висковатый, главные дьяки Поместного, Разбойного и других приказов, десятки московских подьячих, видные воеводы из княжеских фамилий, арестованные по делу Пимена и находившиеся в московских тюрьмах новгородские дьяки и подьячие, архиепископские бояре, приказные, дети боярские и др.; около 180 новгородцев царь помиловал. В расправах в присутствии Ивана IV, разъезжавшего в боевых доспехах на коне среди толпы 25 июля, участвовали его ближайшие советники из Опричнины - брат недавно умершей царицы, князь М.Т. Черкасский (в опричных разрядах он всегда писался выше всех бояр), Г.Л. Скуратов-Бельский, В.Г. Грязной, П.В. Зайцев и др.
Подписание 22.6.1570 года невыгодного, по мнению царя, перемирия с возникшей на основании Люблинской унии 1569 года Речью Посполитой, отказ английской королевы Елизаветы I Тюдор от предполагавшегося союзного договора, заключение Штеттинского мира 1570 года между Швецией и Данией, а также провал весной 1571 года осады Ревеля, ведшейся русской армией и войсками датского герцога Магнуса (главы вновь созданного вассального Ивану IV Ливонского королевства), серьёзно ослабили дипломатическое и военное положение Русского государства. Майскую катастрофу 1571 года (крымский хан Девлет-Гирей I сжёг Москву, его отряды разорили около 15 уездов и 26 городов и едва не захватили в плен самого царя) во многом предопределила информация русских перебежчиков (в том числе опричника из Галича Б. Сумарокова и особенно опричника из Белёва К. Тишенкова). Это потрясло основы Опричнины и привело к новым репрессиям лиц из опричных верхов. Между 19 и 21 мая 1571 года опричники зарубили князя М.Т. Черкасского, опасаясь его бегства к хану Девлет-Гирею I, летом казнены П.В. Зайцев, боярин князь В.И. Тёмкин-Ростовский с сыном, дворецкий царевича Ивана Ивановича боярин В.П. Захарьин-Яковля (опричники убили также его родственников земских бояр И.П. и С.В. Захарьиных-Яковлей), кравчий Ф.И. Салтыков, думный дворянин И.Ф. Воронцов, а также до 10 опричников из статусных чинов опричного двора. Примерно в то же время насильственно пострижены в монахи опричные бояре Л.А. Салтыков (вскоре убит) и И.Я. Чоботов, несколько позднее в 1572 году добровольный постриг предпочёл опричный боярин Ф.И. Умной-Колычев. Розыск и наказания осуществило Сыскное ведомство в Опричнине, возглавлявшееся думным дворянином Г.Л. Скуратовым-Бельским, ставшим бли- жайшим советником Ивана IV в Опричнине и лидером группы опричных думных дворян, получивших думные чины в Опричнине не ранее 1570 года (главным образом за успехи в роли карателей-палачей) и близких ему по незнатному происхождению и прежнему невысокому сословному статусу (печатник Р.В. Олферьев-Безнин, В.Г. Грязной, В.Г. Зюзин, И.С. Черемисинов). В том же 1571 году состав опричной думы был уравновешен лицами аристократического происхождения, переведёнными в Опричнину из земщины с имевшимся у них думным чином (бояре князь П.Д. Пронский, князь И.А. Шуйский) или получившими думный чин в 1570-1572 годах в Опричнине (бояре князья Н.Р. Одоевский, С.Д. Пронский, В.А. Сицкий, Ф.М. Трубецкой, П.Т. Шейдяков; окольничие Н.В. Борисов-Бороздин, князь О.М. Щербатов).
События 1570-1571 годов проявили глубину социально-экономического и политического кризиса в обществе и государстве, вызванного существованием Опричнины. Царь Иван IV попытался сгладить остроту противоречий в функционировании земских и опричных приказов, в организации военной службы и придворной жизни, в практике поземельного обеспечения земских и опричных служилых людей. Так, в 1570-1572 годах сократились масштабы опричных выселений, не позднее 1572 года опричники (в том числе высокостатусные) стали получать поместья на территориях земщины (в частности, в Шелонской пятине), что свидетельствовало об отходе от строгих поземельных порядков, существовавших в Опричнине. С осени 1571 года земские и опричные думные и высокостатусные чины, приказные дьяки и, видимо, дворовые дети боярские опричного и земского дворов фиксируются вместе в разрядах царских походов. Новых свойственников по своему третьему браку (Собакиных), а также по первому браку царевича Ивана Ивановича (Сабуровых) царь в конце 1571 года жаловал в земские думные чины. В начале 1572 года в Новгороде, где Иван IV укрылся с семьёй и близким окружением после сожжения Москвы Девлет-Гиреем I, царь объединил казну - земскую (вывезенную из Москвы) и опричную (вывезенную из Александровской слободы). В конце февраля - начале марта вернулся в Александровскую слободу, а затем в Москву. В земско-опричной армии под командованием земского боярина князя М.И. Воротынского, которую собирали весной 1572 года на южном пограничье, дети боярские из земских и опричных уездов были вместе включены в каждый полк рати.
Отмена опричнины и её результаты.
В начале июня 1572 года царь прибыл в Новгород, где намеревался укрыться в случае нового поражения от крымских войск. Туда 6 августа Ивану IV доставили известие о победе над крымскими татарами в Молодинской битве 1572 года объединённого земско-опричного войска. Несколько дней в Новгороде длились торжества и скорее всего в середине августа Иван IV принял решение об отмене Опричнины (примерно тогда же по неясным мотивам публично казнены несколько опричников из свиты царя). Весьма вероятно, что он 1.9.1572 года издал указ о запрете самого слова «Опричнина». Впоследствии царь использовал принцип разделения двора и территории страны. Однако удел князя Московского Ивана Васильевича в «правление» великого князя всея Руси Симеона Бекбулатовича (1575-1576 годы) и особый двор Ивана IV отличались от Опричнины и формально, и по ряду важных характеристик (отсутствие массовых репрессий, менее масштабные перемещения лиц и др.).
Опричнина далеко не в полной мере достигла заявленных царём целей (в том числе в его собственных глазах). Скрытая, а в последние годы Ливонской войны порой и открытая оппозиция («измены» в понимании Ивана IV) сохранялась и даже усиливалась. Опричнина удвоила институты социальной организации аристократии, знати и основные массы служилого сословия, тем самым нарушив сложившиеся в конца 1540-х - 1550-х годов принципы их построения и функционирования. При этом традиционно менее статусные «удельные» структуры в личной Опричнине царя получили приоритетное и привилегированное значение. Социальная мобильность в рамках опричного двора оказалась не вполне привычной - усилилось значение личных контактов с монархом. Это, а также критерии оценки службы (для Ивана IV они во многом ограничивались успехами в карательной деятельности) привели к выдвижению в конце Опричнины на первый план дворян выборных. Соотношение представителей данной среды с титулованной и нетитулованной знатью в думных и высокостатусных чинах двора в принципе не изменилось и в Опричнине, но определились новые условия и факторы повышения социального статуса и карьерного роста. Опричный террор заметно сократил число и численность аристократических фамилий (особенно титулованной знати), частично обновил генеалогический состав думной и высокостатусной среды, но не сумел изменить принципов её взаимодействия с носителем верховной власти (это в полной мере проявилось после смерти Ивана IV). Даже в Опричнине практически все важнейшие военные и внешнеполитические решения принимались царём на совместных заседаниях земских и опричных думцев.
Существенно снизилась общественная роль РПЦ, особенно в её отношениях с монархом. Впервые с конца XV века произошли в заметных масштабах конфискации духовных вотчин. Иван IV фактически отменил некоторые постановления Стоглавого собора 1551 года.
Опричнина продемонстрировала функционирование самодержавной власти в обличии террористической деспотии. Несомненно, что Опричнина сама по себе и в государстве в целом способствовала укреплению и развитию приказов, особенно финансовых и связанных с обеспечением военного дела. Вместе с тем политика Опричнины, растущая социальная и экономическая неустойчивость в годы Опричнины затормозили, а частично свели на нет развитие местных административно-судебных институтов на базе сословного представительства, прежде всего от уездных служилых корпораций (именно в годы Опричнины в центральных уездах страны появились первые воеводы в качестве института местного управления).
1570–-1571 годы стали временем запустения и обезлюдения многих регионов страны. Опричные карательные экспедиции наряду с голодом, эпидемиями и налоговым гнётом были причиной развивавшегося аграрного кризиса. Тщательный отбор в опричники и переселения нанесли чрезвычайно сильный удар по устойчивости системы землевладения. Опричнина закрепила принципиальные изменения в формах земельной собственности знати и служилого сословия: в большинстве районов страны родовая и благоприобретённая вотчина сохранялась в небольших размерах. Она не только подвергалась конфискации по различным поводам с последующим переводом в разряд поместных земель, но и в значительном объёме переходила к монастырям в форме вкладов или продаж, особенно начиная с 1568 года (соединяясь с постригом, такой вклад мог обеспечить вотчинника до конца жизни; в 1572 году правительство предприняло меры по ограничению поступления вотчин в обители). Неустойчивой стала и поместная система, т. к. реальные размеры жалуемых поместий зачастую были значительно меньше полагавшегося по окладу служилому человеку (прежде всего это было характерно для уездов земщины). Регулярные переселения формировали у служилых людей чувство неуверенности в продолжительности владения данным конкретным поместьем, что в итоге порождало хищническую эксплуатацию крестьянского труда и расширенное использование на пашне холопов. Привилегии опричников способствовали практике насильственного и незаконного своза крестьян в их владения, что в условиях наступившего аграрного кризиса было особенно болезненным.
Мощный удар экономике страны нанесли контрибуция при введении Опричнины, включение в её состав наиболее финансово значимых промыслов (в первую очередь соледобычи), а также восстановление Москвы после майских событий 1571 года. Помимо прямых налоговых льгот и денежных ссуд, в столицу были срочно насильственно переселены богатые купцы и ремесленники из большинства городов страны (от Новгорода, Вологды до Мурома). Эта мера крайне отрицательно сказалась на развитии городов в целом, её следствия не были целиком преодолены до конца XVI века.
Опричнина усугубила для служилого сословия и всего населения страны негативные последствия ведшихся Русским государством в период её существования военных действий.
Дополнительная литература:
Садиков П.А. Очерки по истории опричнины. М.; Л., 1950;
Полосин И.И. Социально-политическая история России XVI – начала XVII в. М., 1963;
Веселовский С.Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963;
Рыков Ю.Д. «История о великом князе Московском» А. М. Курбского и опричнина Ивана Грозного // Исторические записки. М., 1974. Т. 93;
Флоря Б.Н. Привилегированное купечество и городская община в Русском государстве (2-я половина XVI – начало XVII в.) // История СССР. 1977. № 5;
он же. Иван Грозный. 4-е изд. М., 2009;
Сметанина С.И. К вопросу о правительственной политике в отношении церковного землевладения в годы опричнины // История СССР. 1978. № 3;
Черепнин Л.В. Земские соборы Русского государства XVI–XVII вв. М., 1978;
Crummey R. New wine in old bottles? Ivan IV and Novgorod // Russian History. 1987. Vol. 14. № 1/4;
Hellie R. What happened? How did he get away with It? Ivan Groznuj’s Paranoia and the problem of institutional restraints // Ibid.; Kleimola A.M. Ivan the Terrible and his «Gofers». Aspects of state security in the 1560-s // Ibid;
Назаров В.Д. К истории земского собора 1566 г. // Общественное сознание, книжность, литература периода феодализма. Новосиб., 1990;
он же. Опричнина в контексте современной историографической ситуации // Спорные вопросы отечественной истории XI–XVIII вв. М., 1990. Вып. 2;
Анхимюк Ю.В. К вопросу о времени взятия в опричнину Ростова и Ярославля // Там же;
Павлов А.П. Земельные переселения в годы опричнины: К вопросу о практической реализации указа об опричнине 1565 г. // История СССР. 1990. № 5;
Хорошкевич А.Л. Опричнина и характер Русского государства в советской историографии 20-х – середины 50-х гг. // Там же. 1991. № 6;
Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб., 1992; Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв. 5-е изд. М., 1995;
Каппелер А., Скрынников Р. Г. Забытый источник о России эпохи Ивана Грозного // Отечественная история. 1999. № 1;
Зимин А.А. Опричнина. 2-е изд. М., 2001;
Козляков В.Н. Новый документ об опричных переселениях // Архив русской истории. М., 2002. Вып. 7;
Хант П. Личная мифология Ивана IV о собственной царской харизме // Новгородский исторический сборник. СПб., 2003. Вып. 9(19);
Колобков В.А. Митрополит Филипп и становление московского самодержавия: Опричнина Ивана Грозного. СПб., 2004;
Аль Д. Иван Грозный: известный и неизвестный. От легенд к фактам. СПб., 2005;
Булычев А.А. Между святыми и демонами. Заметки о посмертной судьбе опальных царя Ивана Грозного. М., 2005.