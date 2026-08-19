Опри́чнина

Опри́чнина — название удела Ивана IV Васильевича — особого территориального образования в 1565–1572 в Русском государстве. О. противопоставлялась земщине — остальной территории страны, не входившей в государев удел. Также термином О. обозначается внутренняя политика в стране в это время, характеризующаяся деспотической властью царя и немотивированными массовыми репрессиями в отношении подданных.

По смыслу летописного изложения указа об О. ее введение имело целью искоренение измены государю со стороны широких слоев элиты ( Боярской думы , приказных, иерархов церкви) и установление ничем не ограниченной власти царя «в животе и в казни» над всяким, кого царь посчитает изменником.

Проводниками политики царя стали опричные государев двор и вой­ско, существовавшие параллельно с таковыми же в земщине. Отбор дворян в О. производился зачастую самим царем, критерием служила их личная лояльность и отсутствие связей с земщиной. Опричники испомещались в опричных уездах, в том числе на конфискованных землях светских и церковных лиц, не принятых в О.

Для обеспечения нужд царя, его двора и вой­ска, опричных органов управления и масштабного строительства в новых резиденциях царя в О. были включены земли центра России, Поволжья и Северо-Запада, богатые северные торгово-­промысловые уезды и волости, дворы и слободы в Москве. Территория О. последовательно увеличивалась за счет включения новых земель. Местопребыванием царя в О. была Александровская слобода, хотя значительное время Иван IV проживал и в других своих резиденциях (Вологда, Москва, Новгород).

Из-за неудач в ходе Ливонской вой­ны 1558–1583 действия царя и опричников приобрели выраженный террористический характер. Печально знамениты убийства опричниками князя Владимира Андреевича Старицкого с семьей и митрополита Филиппа , погром Новгорода и Пскова, массовые казни и опалы в Москве.

Порожденный внутриэлитным конфликтом опричный режим Ивана IV был архаичным явлением в политической жизни России и повлек многообразные тяжелые последствия для всех слоев общества.

Лит. : Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963; Зимин А. А. Опричнина. М., 2001; Колобков В. А. Митрополит Филипп и становление московского самодержавия: Опричнина Ивана Грозного. СПб., 2004. Д. Е. Гневашев.