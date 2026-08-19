ОППИАН (др.-греч. Ὀππιανός)

Греческий поэт.

Родился в киликийском Аназарбе, жил при Марке Аврелии и Коммоде и написал дидактическую поэму о рыбной ловле («Ἁλιευτικά»). В его анонимной биографии сообщается, что его отец попал в немилость к Луцию Веру и был сослан на Мальту; сын его сопровождал. После смерти Луция Оппиан отправился в Рим и преподнес свои стихи Марку Аврелию. Марк Аврелий до такой степени восхитился дарованием Оппиана, что принял его под свое покровительство, дал ему по золотому за строку и вернул отца из ссылки. Оппиан вернулся в родной город, где в возрасте трицати лет умер от чумы.

В его поэме, состоящей из 5 книг и примерно 3500 строк, идет речь о содержании, привычках, образе жизни и ловле рыб. Она отличается разнообразием способа включения мифов в текст и изящными сопоставлениями рыбака и рыбы.

От него следует отличать Оппиана из Апамеи, автора дидактической поэмы «О псовой охоте» (Κυνηγετικά) в 4 книгах; вероятно, он знал поэму о рыбной ловле и решил продолжить и развить ее. Он описывает историю охоты, ее способы и животных, на которых обычно охотятся. В поэтическом плане «Кинегетика» более неряшлива.

Наконец, Оппиану приписывается еще поэма «О ловле птиц» (Ἰξευτικά), ныне утраченная.

Сочинения :

Oppian Colluthus Tryphiodorus / Ed. by A. W. Mair. London, New York, 1928.

Иллюстрация:

Издание текста Оппиана. Strassburg: Jacobus Cammerlander, 1534