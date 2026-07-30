ОПОЯЗ
ОПОЯЗ (Общество изучения поэтического языка) - российское научное объединение.
Создано в Петрограде в середине 1910-х годов; официально зарегистрировано в 1919 году. В объединение входили лингвисты и стиховеды (Е.Д. Поливанов, Л.П. Якубинский, С.И. Бернштейн, О.М. Брик), теоретики и историки литературы (Ю.Н. Тынянов, В.Б. Шкловский, Б.М. Эйхенбаум). В разные годы в его работе принимали участие члены Московского лингвистического кружка (П.Г. Богатырёв, Г.О. Винокур, А.А. Реформатский, Р.О. Якобсон); близкие позиции в некоторых работах занимали В.В. Виноградов, В.М. Жирмунский, Б.В. Томашевский. Печатный орган ОПОЯЗа - «Сборники по теории поэтического языка» (выпуски 1-2, 1916-1917 годы; выпуск 3 - «Поэтика», 1919; выпуски 4-6, 1921-1923 годы).
Отталкиваясь от академического литературоведения, участники объединения перенесли акцент с интерпретации содержания на изучение формы, предложив рассматривать литературное произведение первоначально как совокупность («сумму») составляющих его художественных приёмов, a позднее - как «систему» функциональных единиц. Универсальным приёмом искусства провозглашалось остранение, разрушающее автоматизм восприятия. Теоретические установки ОПОЯЗа как формальной школы в русском литературоведении, сложившейся под влиянием идей И.А. Бодуэна де Куртенэ, трудов А.А. Потебни и Ал-дра Н. Веселовского, литературно-критич.еских выступлений символистов (В.Я. Брюсова, Вяч.И. Иванова, А. Белого) и акмеистов (Н.С. Гумилёва, С.М. Городецкого), но более всего - практики русского футуризма и «Левого фронта искусств», сформулированы в работах «Воскрешение слова» (1914), «Искусство как приём» (1917) В.Б. Шкловского, «Как сделана "Шинель" Гоголя» Б.М. Эйхенбаума (1919), «Достоевский и Гоголь (к теории пародии)» Ю.Н. Тынянова (1921) и др.
В центре внимания опоязовцев - проблемы сюжетосложения, литературной эволюции, стиховедения, поэтического языка. «Формальный метод» разрабатывался применительно и к другим видам искусства: статья «Об основах кино» Тынянова (1927) и др. В начале 1920-х годов обострились разногласия внутри объединения; участились и нападки на формалистов со стороны марксистской критики; в конце 1920-х годов ОПОЯЗ окончательно распался.
Идеи русских формалистов получили развитие в исследованиях пражской лингвистической школы, оказали воздействие на англо-американскую новую критику, структурно-семиотические исследования.
Дополнительная литература:
Энгельгардт Б.М. Формальный метод в истории литературы. Л., 1927;
Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении. Л., 1928;
Pomorska K. Russian formalist theory and its poetic ambiance. The Hague a. o., 1968;
Thompson E. Russian formalism and anglo-american new criticism. The Hague; Mouton, 1971;
Steiner P. Russian formalism: a metapoetics. Ithaca, 1984;
Striedter J. Literary structure, evolution and value: Russian formalism and Czech structuralism reconsidered. Camb.; L., 1989;
Эрлих В. Русский формализм: история и теория. СПб., 1996.