ОПОЯЗ

ОПОЯЗ (Общество изучения поэтического языка) - российское научное объединение.

Со­зда­но в Пет­ро­гра­де в середине 1910-х годов; офи­ци­аль­но за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но в 1919 году. В объ­еди­не­ние вхо­ди­ли лин­гвис­ты и сти­хо­ве­ды (Е.Д. По­ли­ва­нов, Л.П. Яку­бин­ский, С.И. Берн­штейн, О.М. Брик), тео­ре­ти­ки и ис­то­ри­ки ли­те­ра­ту­ры (Ю.Н. Ты­ня­нов, В.Б. Шклов­ский, Б.М. Эй­хен­ба­ум). В раз­ные го­ды в его ра­бо­те прини­ма­ли уча­стие чле­ны Мо­с­ков­ско­го лин­гвис­ти­че­ско­го круж­ка (П.Г. Бо­га­ты­рёв, Г.О. Ви­но­кур, А.А. Ре­фор­мат­ский, Р.О. Якоб­сон); близ­кие по­зи­ции в не­ко­то­рых ра­бо­тах за­ни­ма­ли В.В. Ви­но­гра­дов, В.М. Жир­мун­ский, Б.В. То­ма­шев­ский. Пе­чат­ный ор­ган ОПОЯЗа - «Сбор­ни­ки по тео­рии по­эти­че­ско­го язы­ка» (выпуски 1-2, 1916-1917 годы; выпуск 3 - «По­эти­ка», 1919; выпуски 4-6, 1921-1923 годы).

От­тал­ки­ва­ясь от ака­де­мического ли­те­ра­ту­ро­ве­де­ния, уча­ст­ни­ки объе­ди­не­ния пе­ре­не­сли ак­цент с ин­тер­пре­та­ции со­дер­жа­ния на изу­че­ние фор­мы, пред­ло­жив рас­смат­ри­вать литературное про­из­ве­де­ние пер­во­на­чаль­но как со­во­куп­ность («сум­му») со­став­ляю­щих его ху­дожественных приё­мов, a позд­нее - как «сис­те­му» функ­цио­наль­ных еди­ниц. Уни­вер­саль­ным приё­мом ис­кус­ст­ва про­воз­гла­ша­лось ост­ра­не­ние, раз­ру­шаю­щее ав­то­ма­тизм вос­при­ятия. Тео­ре­тические ус­та­нов­ки ОПОЯЗа как фор­маль­ной шко­лы в русском ли­те­ра­ту­ро­ве­де­нии, сло­жив­шей­ся под влия­ни­ем идей И.А. Бо­ду­эна де Кур­те­нэ, тру­дов А.А. По­теб­ни и Ал-дра Н. Ве­се­лов­ско­го, литературно-кри­тич.еских вы­сту­п­ле­ний сим­во­ли­стов (В.Я. Брю­со­ва, Вяч.И. Ива­но­ва, А. Бе­ло­го ) и ак­меи­стов ( Н.С. Гу­ми­лё­ва , С.М. Го­ро­дец­ко­го), но бо­лее все­го - прак­ти­ки русского фу­ту­риз­ма и «Ле­во­го фрон­та ис­кусств», сфор­му­ли­ро­ва­ны в ра­бо­тах «Вос­кре­ше­ние сло­ва» (1914), «Ис­кус­ст­во как при­ём» (1917) В.Б. Шклов­ско­го, «Как сде­ла­на "Ши­нель" Го­го­ля» Б.М. Эй­хен­бау­ма (1919), «Дос­то­ев­ский и Го­голь (к тео­рии па­ро­дии)» Ю.Н. Ты­ня­но­ва (1921) и др.

В цен­тре вни­ма­ния опоя­зов­цев - про­бле­мы сю­же­тос­ло­же­ния, литературной эво­лю­ции, сти­хо­ве­де­ния, по­этического язы­ка. «Фор­маль­ный ме­тод» раз­ра­ба­ты­вал­ся при­ме­ни­тель­но и к другим ви­дам ис­кус­ст­ва: статья «Об ос­но­вах ки­но» Ты­ня­но­ва (1927) и др. В начале 1920-х годов обо­ст­ри­лись раз­но­гла­сия внут­ри объе­ди­не­ния; уча­сти­лись и на­пад­ки на фор­ма­ли­стов со сто­ро­ны мар­кси­ст­ской кри­ти­ки; в конце 1920-х годов ОПОЯЗ окон­ча­тель­но рас­пал­ся.

Идеи русских фор­ма­ли­стов по­лу­чи­ли раз­ви­тие в ис­сле­до­ва­ни­ях праж­ской лин­гвис­ти­че­ской шко­лы, ока­за­ли воз­дей­ствие на анг­ло-американскую но­вую кри­ти­ку, струк­тур­но-се­мио­тические ис­сле­до­ва­ния.

Дополнительная литература:

Эн­гель­гардт Б.М. Фор­маль­ный ме­тод в ис­то­рии ли­те­ра­ту­ры. Л., 1927;

Мед­ве­дев П.Н. Фор­маль­ный ме­тод в ли­те­ра­ту­ро­ве­де­нии. Л., 1928;

Pomorska K. Russian forma­list theory and its poetic ambiance. The Hague a. o., 1968;

Thompson E. Russian formalism and anglo-american new criticism. The Hague; Mouton, 1971;

Steiner P. Russian formalism: a me­ta­poetics. Ithaca, 1984;

Striedter J. Literary stru­cture, evolution and value: Russian forma­lism and Czech structuralism reconsidered. Camb.; L., 1989;

Эр­лих В. Рус­ский фор­ма­лизм: ис­то­рия и тео­рия. СПб., 1996.

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