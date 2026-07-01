ОПОРНЫЙ

ОПОРНЫЙ ЗВУК в рифме - звук, (обыч­но со­глас­ный), непосредственно предшествующий ударному гласному рифмующего слова.

Риф­ма, в ко­то­рой Опорный звук риф­мую­щих слов сов­па­да­ют, на­зы­ва­ет­ся «бо­га­той»: «ви­де­ний - на­сла­ж­де­ний»; риф­ма «ге­ний - на­сла­ж­де­ний» - бед­ная. Уд­линяя ряд Опорным звуком, мож­но прий­ти к поч­ти пол­но­му сов­па­де­нию зву­ко­во­го со­ста­ва це­лых строк - пан­то­риф­ме. В муж­ской от­кры­той риф­ме в рус­ской по­эзии (XVIII-XIX века) сов­па­де­ние Опорных звуков обя­за­тель­но, по­это­му «но­ге - ну­ж­де» не счи­та­ется риф­мой, «бе­де - ну­ж­де» - бед­ная, а «вра­ж­де - ну­ж­де» - бо­га­тая риф­мы. Сов­па­де­ние Опорных звуков куль­ти­ви­ро­ва­лось в русской по­эзии XVIII века (шко­ла А.П. Су­ма­ро­ко­ва) и осо­бен­но в по­эзии XX века (на­чиная с Вяч.И.Ива­но­ва), где оно час­то ком­пен­си­ро­ва­ло (например, у В.В. Мая­ков­ско­го) ос­ла­бев­шее сов­па­де­ние по­сле­удар­ной час­ти не­точ­ных рифм.

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