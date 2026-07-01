ОПОРНЫЙ
ОПОРНЫЙ ЗВУК в рифме - звук, (обычно согласный), непосредственно предшествующий ударному гласному рифмующего слова.
Рифма, в которой Опорный звук рифмующих слов совпадают, называется «богатой»: «видений - наслаждений»; рифма «гений - наслаждений» - бедная. Удлиняя ряд Опорным звуком, можно прийти к почти полному совпадению звукового состава целых строк - панторифме. В мужской открытой рифме в русской поэзии (XVIII-XIX века) совпадение Опорных звуков обязательно, поэтому «ноге - нужде» не считается рифмой, «беде - нужде» - бедная, а «вражде - нужде» - богатая рифмы. Совпадение Опорных звуков культивировалось в русской поэзии XVIII века (школа А.П. Сумарокова) и особенно в поэзии XX века (начиная с Вяч.И.Иванова), где оно часто компенсировало (например, у В.В. Маяковского) ослабевшее совпадение послеударной части неточных рифм.