ОПОЧКА

ОПОЧКА - город в России , в юго-западной части Псковской области , центр Опочецкого района.

Население 10,9 тысяч человек (2013). Рас­по­ло­жен на реке Ве­ли­кая, в 62 км от железнодорожной станции Пус­тош­ка. По северо-восточной ок­раи­не Опочки про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­трас­са Санкт-Пе­тер­бур г - Псков - Ост­ров - Опоч­ка - Пус­тош­ка - Не­вель - гра­ни­ца с Бе­ло­рус­си­ей.

Опочка ос­но­ва­на пско­ви­ча­ми в 1414 году в ре­зуль­та­те пе­ре­но­са на но­вое ме­сто города Ко­ло­же (воз­ник не позд­нее 2-й половины XIV века; рас­по­ла­гал­ся в 12 км юж­нее Опочки, на хол­ме у впа­де­ния реки Куд­ка в реку Ве­ли­кая), раз­ру­шен­но­го ли­товскими вой­ска­ми в 1406 году во вре­мя мо­с­ков­ско-ли­товской вой­ны 1406-1408 годов (го­ро­ди­ще площадью 0,8 га; в его северо-западной час­ти - клад­би­ще, где со­хра­ни­лись три ка­мен­ных на­мо­гиль­ных кре­ста XV-XVI веков - уни­каль­ные па­мят­ни­ки русского Сред­не­ве­ко­вья ; два из них ны­не на­хо­дят­ся в ис­то­ри­ко-крае­ведческом му­зее Опочки). В августе 1426 года Опочка вы­дер­жа­ла оса­ду ли­тов­ско-татарского вой­ска под ко­мандованием Ви­тов­та, в сентябре 1427 года - войск Ли­вон­ско­го ор­де­на. В сентябре 1441 года Опочка унич­то­же­на по­жа­ром, в том же го­ду от­строе­на вновь. В 1501 году, во вре­мя русско- ли­товской вой­ны 1500-1503 годов, вы­дер­жа­ла оса­ду ли­товских войск. Осе­нью 1518 года, во вре­мя русско-ли­товской вой­ны 1512-1522 годов, круп­ные си­лы поль­ско-ли­товских войск под ко­мандованием князя К.И. Ост­рож­ско­го оса­ж­да­ли Опочку в те­че­ние 28 дней, но её за­щит­ни­ки во гла­ве с на­ме­ст­ни­ком В.М. Сал­ты­ко­вым вы­стоя­ли, а за­тем с по­мо­щью по­дос­пев­ших от­ря­дов русских войск раз­би­ли про­тив­ни­ка. В го­ды Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов здесь раз­ме­щал­ся мно­го­численный стре­лец­кий гар­ни­зон, Опочка яв­ля­лась ме­стом сбо­ра и от­ды­ха русских войск. Воз­мож­но, в 1580 году взя­та поль­ско-ли­товскими вой­ска­ми, од­на­ко по Ям-За­поль­ско­му ми­ру 1582 года ос­та­лась в со­ста­ве Русского государства. В Смут­ное вре­мя в 1612 году жи­те­ли Опочки со­вме­ст­но с се­беж­ски­ми ка­за­ка­ми раз­би­ли поль­ско-ли­товские вой­ска у кре­по­сти За­во­ло­чье и ос­та­ви­ли в ней свой гар­ни­зон.

Уезд­ный го­род Санкт-Пе­тербургской (до 1710 года Ин­гер­ман­ланд­ской) губернии (1708-1719 годы), Псков­ской провинции Санкт-Петербургской (1719-1727 годы) и Нов­го­род­ской (1727-1772 годы) губерний. Центр Псков­ской гу­бер­нии (1772-1776 годы). В 1772 году че­рез Опочку про­шёл Бе­ло­русский тракт, обес­пе­чив­ший со­об­ще­ние с По­лоц­ком. В 1774 году го­род серь­ёз­но по­стра­дал от по­жа­ра. В 1776-1927 годах уезд­ный го­род Псков­ской губернии (в 1777-1796 годах Псков­ское на­ме­стни­че­ст­во). В XVIII-XIX веках Опочка - один из ве­ду­щих тор­го­во-ре­мес­лен­ных и льно­дельческих цен­тров Псков­ской губернии. В 1849 году че­рез го­род про­шла шос­сей­ная до­ро­га из Санкт-Пе­тер­бур­га к гра­ни­це с Ви­теб­ской губернии, в 1916 году - ро­кад­ная железная дорога Псков - По­лоцк (раз­ру­ше­на в 1941-1944 годах, не вос­ста­нав­ли­ва­лась). В 1895 году граф П.А. Гей­ден ос­но­вал Опо­чец­кое уезд­ное общество сель­ско­го хо­зяй­ст­ва.

В январе 1918 года ус­та­нов­ле­на советская власть. По­сле за­клю­че­ния ме­ж­ду РСФСР и Латвийской Рес­пуб­ли­кой Риж­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1920 года Опо­чец­кий уезд стал по­гра­нич­ным. Рай­он­ный центр Псков­ско­го округа Ле­нин­град­ской области (1927-1930 годы), Ле­нин­град­ской области (1930-1935 годы), Ка­ли­нин­ской области (1935, 1941-1944 годы), Ве­ли­ко­лук­ско­го округа (1935-1937 годы) Ка­ли­нин­ской области. Центр Опо­чец­ко­го округа (1937-1941 годы) Ка­ли­нин­ской области. В Велмкую Отечественную вой­ну го­род ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми с 8.7.1941 года по 15.7. 1944 года, сильно раз­ру­шен, ос­во­бо­ж­дён час­тя­ми Крас­ной Ар­мии в хо­де Ре­жиц­ко-Двин­ской на­сту­пательной опе­ра­ции. Рай­он­ный центр Ве­ли­ко­лук­ской области (1944-1957 годы), с 1957 года Псков­ской области. Вос­ста­нов­лен к началу 1950-х годов.

На ост­ро­ве, об­ра­зо­ван­ном рус­лом реки Ве­ли­кая и кре­по­ст­ным рвом (про­рыт в XV веке), со­хра­ни­лось го­ро­ди­ще (Вал; Верх­ний го­род) (высота до 20 м); рас­коп­ка­ми об­на­ру­же­ны ос­тат­ки во­рот, фун­да­мен­тов церк­вей (все - XV век), по­ро­хо­во­го по­гре­ба (конец XVII века). Центр го­ро­да с пря­мо­уголь­ны­ми квар­та­ла­ми за­страи­вал­ся по ре­гу­ляр­но­му пла­ну, раз­ра­бо­тан­но­му в 1774 году архитектором И.Е. Ста­ро­вым (ут­вер­ждён в 1778 году). На пра­вом бе­ре­гу Ве­ли­кой, на мес­те сго­рев­ше­го Ниж­не­го го­ро­да (по­са­да), ор­га­ни­зо­ва­на пря­мо­уголь­ная Со­бор­ная площаль, на ко­то­рой по­строе­ны ба­роч­ный 5-гла­вый Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор (за­ло­жен в 1780 году, стро­ил­ся в 1791-1792 годах, ос­вя­щён в 1795 году, архитектор И. Пар­фё­нов; взо­рван в 1937 году), клас­си­ци­сти­че­ские 2-этаж­ные зда­ния при­сут­ст­вен­ных мест (1775-1776 годы, над­стро­ено в 1937 году; бывший Дом Со­ве­тов, ны­не профессиональное училище) и городские кор­пу­са (ка­зар­мы) (1775-1776 годы, 3-й и 4-й эта­жи над­строе­ны в 1870-е годы), дом куп­ца А.Х. Те­леп­нё­ва (1830-е годы). Сре­ди по­стро­ек в сти­ле клас­си­циз­ма так­же дом мо­ги­лёв­ско­го и псков­ско­го генерал-гу­бер­на­то­ра графа З.Г. Чер­ны­шё­ва, дом псков­ско­го гу­бер­на­то­ра (оба 1775), По­кров­ская церковь на городском клад­би­ще (1804). В середине - 2-й половине XIX века по­строе­ны де­ревянные до­ма (в том числе ку­пе­че­ские) А.В. Кор­са­ко­ва, И.И. Иг­на­то­ви­ча, Н.И. Ку­коль­ки­на (2-й этаж с нео­го­тическими ок­на­ми, 1870-1880-е годы, ны­не Дет­ская шко­ла ис­кусств), Ф.С. Се­люги­на (1871) и др. Так­же в середине XIX - начале XX веков воз­ве­де­ны: поч­то­вая стан­ция с нео­го­тическими ок­на­ми (1847-1854 годы; ны­не ав­то­во­кзал), ка­мен­ные скла­ды для льна, де­ревянная лю­те­ран­ская кир­ха в сти­ле нео­го­ти­ки (1871-1874 годы; ин­терь­ер и кры­ша сго­ре­ли в 2011 году), склад­ское зда­ние куп­цов Те­леп­нё­вых (1891; в 1999-2006 пе­ре­строе­но в ц.ерковь Пре­об­ра­же­ния Гос­под­ня); зда­ния зем­ской боль­ни­цы в районе За­ве­ли­чье (от­кры­та в 1894 году; ны­не центральная рай­он­ная боль­ни­ца, при ней - ча­сов­ня Великомученника Пан­те­леи­мо­на, конец XIX века, вос­ста­нов­ле­на в 2001 году), тех­нического училища (1913, ны­не Ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей). Дом куль­ту­ры (1955; на мес­те Ус­пен­ской церкви, 1891-1894 годы, архитектор А.А. Пар­ланд, взо­рва­на в 1934 году). Де­ре­вян­ные Ус­пен­ская клад­би­щен­ская ча­сов­ня (1995) и храм-ча­сов­ня Об­ре­те­ния гла­вы Ио­ан­на Пред­те­чи (2002).

Па­мят­ни­ки: лёт­чи­кам-ге­ро­ям А.Ф. Ро­ма­нен­ко и С.Г. Царь­ко­ву; В.В. Мая­ков­ско­му; мра­мор­ный обе­лиск в честь вои­нов 10-й гвардейской ди­ви­зии, ос­во­бо­ж­дав­шей Опочку от немецких за­хват­чи­ков (1967). Ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей (1977).

Сре­ди круп­ных пред­при­ятий - за­вод пи­ще­вых про­дук­тов (про­из-во май­о­не­за, гор­чи­цы), хле­бо­ком­би­нат. Вы­пуск ме­тал­ло­из­де­лий, пла­сти­ко­вой по­су­ды, швей­ных из­де­лий, фрук­то­во-ягод­ных со­ков и нек­та­ров (пред­прия­тие «Сти­мул»).

Близ Опочки со­хра­ни­лись бывшие име­ния, в том числе в деревне Пет­ров­ское - «Пет­ров­ская мы­за» (дом на ду­бо­вых сва­ях по­стро­ен во 2-й половине XVIII века вла­дель­цем усадь­бы графом К.Г. Ра­зу­мов­ским; в 1780-е годы свет­лей­ший князь Г.А. По­тём­кин-Тав­ри­че­ский ос­но­вал здесь го­бе­ле­но­вую фаб­ри­ку); на по­гос­те Те­ре­бе­ни - де­ревянная церковь Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» (1776; 5-ярус­ный ико­но­стас; де­ревянная шат­ро­вая ко­ло­коль­ня - 1867, архитектор И. Пу­зы­рёв; в скле­пе - мо­ги­лы ро­ди­те­лей М.И. Ку­ту­зо­ва - И.М. и А.Л. Го­ле­ни­ще­вых-Ку­ту­зо­вых); в деревне Кру­ли­хи­но - име­ние кня­зей Льво­вых (середина XIX - начало XX веков ; 2-этаж­ный кир­пич­ный дом в сти­ле эк­лек­ти­ки, парк с пру­дом); в деревне Ма­тюш­ки­но - име­ние Д.И. Го­ле­ни­ще­вой-Ку­ту­зо­вой (се­ст­ры М.И. Ку­ту­зо­ва) с де­ревевенской церковью Святого Ни­ко­лая (1795, вос­ста­нов­ле­на в 1990-е годы) и пру­дом.

Дополнительная литература:

Опыт древ­ней ис­то­рии го­ро­да Опоч­ки. Псков, 1879;

Со­фий­ский Л.И. Го­род Опоч­ка и его уезд в про­шлом и на­стоя­щем (1414–1914 гг.). Псков, 1912;

Ва­силь­ев Н.И., Сте­па­нов А. В., Фе­до­ров Т.В. Опоч­ка. 2-е изд. Л., 1980;

Мо­роз­ки­на Е.Н. Псков­ская зем­ля. 2-е изд. М., 1986;

Дос­то­при­ме­ча­тель­но­сти Псков­ской об­лас­ти. 4-е изд. Л., 1987.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)