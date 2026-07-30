ОПОЧКА
ОПОЧКА - город в России, в юго-западной части Псковской области, центр Опочецкого района.
Население 10,9 тысяч человек (2013). Расположен на реке Великая, в 62 км от железнодорожной станции Пустошка. По северо-восточной окраине Опочки проходит федеральная автотрасса Санкт-Петербург - Псков - Остров - Опочка - Пустошка - Невель - граница с Белоруссией.
Опочка основана псковичами в 1414 году в результате переноса на новое место города Коложе (возник не позднее 2-й половины XIV века; располагался в 12 км южнее Опочки, на холме у впадения реки Кудка в реку Великая), разрушенного литовскими войсками в 1406 году во время московско-литовской войны 1406-1408 годов (городище площадью 0,8 га; в его северо-западной части - кладбище, где сохранились три каменных намогильных креста XV-XVI веков - уникальные памятники русского Средневековья; два из них ныне находятся в историко-краеведческом музее Опочки). В августе 1426 года Опочка выдержала осаду литовско-татарского войска под командованием Витовта, в сентябре 1427 года - войск Ливонского ордена. В сентябре 1441 года Опочка уничтожена пожаром, в том же году отстроена вновь. В 1501 году, во время русско- литовской войны 1500-1503 годов, выдержала осаду литовских войск. Осенью 1518 года, во время русско-литовской войны 1512-1522 годов, крупные силы польско-литовских войск под командованием князя К.И. Острожского осаждали Опочку в течение 28 дней, но её защитники во главе с наместником В.М. Салтыковым выстояли, а затем с помощью подоспевших отрядов русских войск разбили противника. В годы Ливонской войны 1558-1583 годов здесь размещался многочисленный стрелецкий гарнизон, Опочка являлась местом сбора и отдыха русских войск. Возможно, в 1580 году взята польско-литовскими войсками, однако по Ям-Запольскому миру 1582 года осталась в составе Русского государства. В Смутное время в 1612 году жители Опочки совместно с себежскими казаками разбили польско-литовские войска у крепости Заволочье и оставили в ней свой гарнизон.
Уездный город Санкт-Петербургской (до 1710 года Ингерманландской) губернии (1708-1719 годы), Псковской провинции Санкт-Петербургской (1719-1727 годы) и Новгородской (1727-1772 годы) губерний. Центр Псковской губернии (1772-1776 годы). В 1772 году через Опочку прошёл Белорусский тракт, обеспечивший сообщение с Полоцком. В 1774 году город серьёзно пострадал от пожара. В 1776-1927 годах уездный город Псковской губернии (в 1777-1796 годах Псковское наместничество). В XVIII-XIX веках Опочка - один из ведущих торгово-ремесленных и льнодельческих центров Псковской губернии. В 1849 году через город прошла шоссейная дорога из Санкт-Петербурга к границе с Витебской губернии, в 1916 году - рокадная железная дорога Псков - Полоцк (разрушена в 1941-1944 годах, не восстанавливалась). В 1895 году граф П.А. Гейден основал Опочецкое уездное общество сельского хозяйства.
В январе 1918 года установлена советская власть. После заключения между РСФСР и Латвийской Республикой Рижского мирного договора 1920 года Опочецкий уезд стал пограничным. Районный центр Псковского округа Ленинградской области (1927-1930 годы), Ленинградской области (1930-1935 годы), Калининской области (1935, 1941-1944 годы), Великолукского округа (1935-1937 годы) Калининской области. Центр Опочецкого округа (1937-1941 годы) Калининской области. В Велмкую Отечественную войну город оккупирован германскими войсками с 8.7.1941 года по 15.7. 1944 года, сильно разрушен, освобождён частями Красной Армии в ходе Режицко-Двинской наступательной операции. Районный центр Великолукской области (1944-1957 годы), с 1957 года Псковской области. Восстановлен к началу 1950-х годов.
На острове, образованном руслом реки Великая и крепостным рвом (прорыт в XV веке), сохранилось городище (Вал; Верхний город) (высота до 20 м); раскопками обнаружены остатки ворот, фундаментов церквей (все - XV век), порохового погреба (конец XVII века). Центр города с прямоугольными кварталами застраивался по регулярному плану, разработанному в 1774 году архитектором И.Е. Старовым (утверждён в 1778 году). На правом берегу Великой, на месте сгоревшего Нижнего города (посада), организована прямоугольная Соборная площаль, на которой построены барочный 5-главый Спасо-Преображенский собор (заложен в 1780 году, строился в 1791-1792 годах, освящён в 1795 году, архитектор И. Парфёнов; взорван в 1937 году), классицистические 2-этажные здания присутственных мест (1775-1776 годы, надстроено в 1937 году; бывший Дом Советов, ныне профессиональное училище) и городские корпуса (казармы) (1775-1776 годы, 3-й и 4-й этажи надстроены в 1870-е годы), дом купца А.Х. Телепнёва (1830-е годы). Среди построек в стиле классицизма также дом могилёвского и псковского генерал-губернатора графа З.Г. Чернышёва, дом псковского губернатора (оба 1775), Покровская церковь на городском кладбище (1804). В середине - 2-й половине XIX века построены деревянные дома (в том числе купеческие) А.В. Корсакова, И.И. Игнатовича, Н.И. Куколькина (2-й этаж с неоготическими окнами, 1870-1880-е годы, ныне Детская школа искусств), Ф.С. Селюгина (1871) и др. Также в середине XIX - начале XX веков возведены: почтовая станция с неоготическими окнами (1847-1854 годы; ныне автовокзал), каменные склады для льна, деревянная лютеранская кирха в стиле неоготики (1871-1874 годы; интерьер и крыша сгорели в 2011 году), складское здание купцов Телепнёвых (1891; в 1999-2006 перестроено в ц.ерковь Преображения Господня); здания земской больницы в районе Завеличье (открыта в 1894 году; ныне центральная районная больница, при ней - часовня Великомученника Пантелеимона, конец XIX века, восстановлена в 2001 году), технического училища (1913, ныне Историко-краеведческий музей). Дом культуры (1955; на месте Успенской церкви, 1891-1894 годы, архитектор А.А. Парланд, взорвана в 1934 году). Деревянные Успенская кладбищенская часовня (1995) и храм-часовня Обретения главы Иоанна Предтечи (2002).
Памятники: лётчикам-героям А.Ф. Романенко и С.Г. Царькову; В.В. Маяковскому; мраморный обелиск в честь воинов 10-й гвардейской дивизии, освобождавшей Опочку от немецких захватчиков (1967). Историко-краеведческий музей (1977).
Среди крупных предприятий - завод пищевых продуктов (произ-во майонеза, горчицы), хлебокомбинат. Выпуск металлоизделий, пластиковой посуды, швейных изделий, фруктово-ягодных соков и нектаров (предприятие «Стимул»).
Близ Опочки сохранились бывшие имения, в том числе в деревне Петровское - «Петровская мыза» (дом на дубовых сваях построен во 2-й половине XVIII века владельцем усадьбы графом К.Г. Разумовским; в 1780-е годы светлейший князь Г.А. Потёмкин-Таврический основал здесь гобеленовую фабрику); на погосте Теребени - деревянная церковь Воскресения Христова типа «восьмерик на четверике» (1776; 5-ярусный иконостас; деревянная шатровая колокольня - 1867, архитектор И. Пузырёв; в склепе - могилы родителей М.И. Кутузова - И.М. и А.Л. Голенищевых-Кутузовых); в деревне Крулихино - имение князей Львовых (середина XIX - начало XX веков ; 2-этажный кирпичный дом в стиле эклектики, парк с прудом); в деревне Матюшкино - имение Д.И. Голенищевой-Кутузовой (сестры М.И. Кутузова) с деревевенской церковью Святого Николая (1795, восстановлена в 1990-е годы) и прудом.
Дополнительная литература:
Опыт древней истории города Опочки. Псков, 1879;
Софийский Л.И. Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем (1414–1914 гг.). Псков, 1912;
Васильев Н.И., Степанов А. В., Федоров Т.В. Опочка. 2-е изд. Л., 1980;
Морозкина Е.Н. Псковская земля. 2-е изд. М., 1986;
Достопримечательности Псковской области. 4-е изд. Л., 1987.