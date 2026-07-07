ОПОБО-АНГЛИЙСКАЯ ВОЙНА 1870-1887
ОПОБО-АНГЛИЙСКАЯ ВОЙНА 1870-1887 годов - борьба народа иджо против британской торговой и экономической экспансии в дельте реки Нигер (территория современной Нигерии).
Центром консолидации сил африканцев стало государство Опобо, созданное в 1869 году бывшыми рабами из государства Бонни во главе с Джа-Джа. Поводом для начала военнного противостояния послужил запрет Джа- Джа на торговлю британским компаниям, он лишил их основных источников сырья и рынков сбыта хлопчатобумажных тканей, огнестрельного оружия, металлических изделий и другого. В ноябре 1870 года прибрежные селения Опобо были обстреляны флотилией британских катеров. В 1873 году стороны подписали договор, запрещавший европейским торговцам основывать фактории на территории Опобо. Впоследствии этот договор неоднократно нарушался; в 1884 году Джа-Джа был вынужден признать британский протекторат с условием изъятия из текста договора статьи о «неограниченной свободе торговли для британских компаний в Опобо». Понимая неизбежность военного противостояния, Джа-Джа усиленно укреплял пограничные районы государства, формируя новые вооруженные отряды (число воинов-африканцев достигало 4 тысяч человек.). В борьбе против британской экспансии вождь использовал соперничество между торговыми компаниями; в обмен на пальмовое масло правитель получал у некоторых из них ружья, порох и пушки. Джа-Джа также заключил соглашение о совместном отпоре англичанам с правителями государств Брасс, Калабар и Бонни.
Летом 1887 года суда британской эскадры блокировали Опобо. Джа-Джа был навязан новый договор, в соответствии с которым британским купцам и консулу предоставлялась полная свобода действий в Опобо. В сентябре 1887 года консульский катер с военным отрядом на борту, направлявшийся вверх по реке для захвата Опобо, натолкнулся на засаду африканцев. С целью улаживания конфликта мирным путём британской власти пригласили Джа-Джа на переговоры, во время которых 12.9.1887 года он был схвачен и доставлен на британское военное судно (впоследствии его сослали на остров Сент-Винсент в Вест-Индии). После захвата Джа- Джа англичане уничтожили столицу государства, оборонительные сооружения по берегам реки и многие деревни. В 1889 году земли иджо были включены в британский Протекторат Масляных Рек.