ОПОБО-АНГЛИЙСКАЯ ВОЙНА 1870-1887

ОПОБО-АНГЛИЙСКАЯ ВОЙНА 1870-1887 годов - борь­ба на­ро­да ид­жо про­тив британской тор­говой и эко­но­мической экс­пан­сии в дель­те реки Ни­гер (тер­ри­то­рия современной Ни­ге­рии ).

Цен­тром кон­со­ли­да­ции сил аф­ри­кан­цев ста­ло государство Опо­бо, соз­дан­ное в 1869 году бывшыми ра­ба­ми из государства Бон­ни во гла­ве с Джа-Джа. По­во­дом для на­ча­ла во­еннного про­ти­во­стоя­ния по­слу­жил за­прет Джа- Джа на тор­гов­лю британским ком­па­ни­ям, он ли­шил их основных ис­точ­ни­ков сы­рья и рын­ков сбы­та хлоп­ча­то­бу­маж­ных тка­ней, ог­не­стрель­но­го ору­жия, ме­тал­лических из­де­лий и другого. В но­ябре 1870 года при­бреж­ные се­ле­ния Опо­бо бы­ли об­стре­ля­ны фло­ти­ли­ей британских ка­те­ров. В 1873 году сто­ро­ны под­пи­са­ли до­го­вор, за­пре­щав­ший ев­ропейским тор­гов­цам ос­но­вы­вать фак­то­рии на тер­ри­то­рии Опо­бо. Впо­след­ст­вии этот до­го­вор не­од­но­крат­но на­ру­шал­ся; в 1884 году Джа-Джа был вы­ну­ж­ден при­знать британский про­тек­то­рат с ус­ло­ви­ем изъ­я­тия из тек­ста до­го­во­ра ста­тьи о «не­ог­ра­ни­чен­ной сво­бо­де тор­гов­ли для британских ком­па­ний в Опо­бо». По­ни­мая не­из­беж­ность во­енного про­ти­во­стоя­ния, Джа-Джа уси­лен­но ук­ре­п­лял по­гра­нич­ные рай­оны го­су­дар­ст­ва, фор­ми­руя но­вые воо­руженные от­ря­ды (чис­ло вои­нов-аф­ри­кан­цев дос­ти­га­ло 4 тысяч человек.). В борь­бе про­тив британской экс­пан­сии вождь ис­поль­зо­вал со­пер­ни­че­ст­во ме­ж­ду тор­го­вы­ми ком­па­ния­ми; в об­мен на паль­мо­вое мас­ло пра­ви­тель по­лу­чал у не­ко­то­рых из них ру­жья, по­рох и пуш­ки. Джа-Джа так­же за­клю­чил со­гла­ше­ние о со­вме­ст­ном от­по­ре анг­ли­ча­нам с пра­ви­те­ля­ми го­су­дарств Брасс, Ка­ла­бар и Бон­ни.

Ле­том 1887 года су­да британской эс­кад­ры бло­ки­ро­ва­ли Опо­бо. Джа-Джа был на­вя­зан но­вый до­го­вор, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым британским куп­цам и кон­су­лу пре­дос­тав­ля­лась пол­ная сво­бо­да дей­ст­вий в Опо­бо. В сентябре 1887 года кон­суль­ский ка­тер с во­енным от­ря­дом на бор­ту, на­прав­ляв­ший­ся вверх по ре­ке для за­хва­та Опо­бо, на­толк­нул­ся на за­са­ду аф­ри­кан­цев. С це­лью ула­жи­ва­ния кон­флик­та мир­ным пу­тём британской вла­сти при­гла­си­ли Джа-Джа на пе­ре­го­во­ры, во вре­мя ко­то­рых 12.9.1887 года он был схва­чен и дос­тав­лен на британское во­енное суд­но (впо­след­ст­вии его со­сла­ли на остров Сент-Вин­сент в Вест- Ин­дии ). По­сле за­хва­та Джа- Джа анг­ли­ча­не унич­то­жи­ли сто­ли­цу го­су­дар­ст­ва, обо­ро­нительные со­ору­же­ния по бе­ре­гам ре­ки и многие де­рев­ни. В 1889 году зем­ли ид­жо бы­ли вклю­че­ны в британский Про­тек­то­рат Мас­ля­ных Рек.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)