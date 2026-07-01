ОПИСАТЕЛЬНАЯ ПОЭМА
ОПИСАТЕЛЬНАЯ ПОЭМА - поэтический жанр, в основе которого - описание природного ландшафта.
Описательная поэма обращена к национальному пейзажу; в ней картины природы, смены времён года и времени суток, сельских досугов и трудов соседствуют с медитацией на тему любви, дружбы, добродетели, взаимоотношений человека и природы, нередко также - с моралью, вытекающей из противопоставления жизни на лоне природы городской суете. Жанровая традиция Описательной поэмы восходит к дидактической поэме «Георгики» Вергилия.
Понятие Описательная поэма впервые использовал С. Джонсон применительно к произведению английского поэта Дж. Денема «Холм Купера» (1642), в котором изображение красот реки Темза и прибрежной местности сочеталось с размышлениями об исторических событиях, связанных с этим краем. Классический пример Описательной поэмы - «Времена года» Дж. Томсона (части 1-4, 1726-1730 годы); среди других образцов жанра: «Альпы» А. фон Галлера (1729), «Весна» немецкого поэта Э. Х. фон Клейста (1749), «Времена года» французского поэта и философа Ж.Ф. де Сен-Ламбера (1769), «Сады» (1782) и «Сельский житель, или Французские георгики» (1800) Ж. Делиля.
В России, наряду с переводами (в том числе переводом «Садов» Делиля, выполненным А.Ф. Воейковым), единственный серьёзный опыт Описательной поэмы - «Таврида, или Мой летний день в Таврическом Херсонесе» С.С. Боброва (1798). Традиции природоописательной поэзии оказали влияние на «Воспоминания в Царском Селe» А.C. Пушкина (1814), а также на его замыслы поэм «Кавказ» (ранний вариант «Кавказского пленника») и «Таврида».