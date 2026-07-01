ОПИСАТЕЛЬНАЯ ПОЭМА

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ПОЭМА - поэтический жанр , в основе которого - описание природного ландшафта.

Описательная поэма об­ра­ще­на к на­цио­наль­но­му пей­за­жу; в ней кар­ти­ны при­ро­ды, сме­ны вре­мён го­да и вре­ме­ни су­ток, сель­ских до­су­гов и тру­дов со­сед­ст­ву­ют с ме­ди­та­ци­ей на те­му люб­ви, друж­бы, доб­ро­де­те­ли, взаи­мо­от­но­ше­ний че­ло­ве­ка и при­ро­ды, не­ред­ко так­же - с мо­ра­лью, вы­те­каю­щей из про­ти­во­пос­тав­ле­ния жиз­ни на ло­не при­ро­ды го­род­ской суе­те. Жан­ро­вая тра­ди­ция Описательной поэмы вос­хо­дит к ди­дак­тической по­эме «Ге­ор­ги­ки» Вер­ги­лия.

По­ня­тие Описательная поэма впер­вые ис­поль­зо­вал С. Джон­сон при­ме­нитель­но к про­из­ве­де­нию английского по­эта Дж. Де­не­ма «Холм Ку­пе­ра» (1642), в ко­то­ром изо­бра­же­ние кра­сот реки Тем­за и при­бреж­ной ме­ст­но­сти со­че­та­лось с раз­мыш­ле­ния­ми об ис­то­рических со­бы­ти­ях, свя­зан­ных с этим кра­ем. Клас­сический при­мер Описательной поэмы - «Вре­ме­на го­да» Дж. Том­со­на (части 1-4, 1726-1730 годы); сре­ди других об­раз­цов жан­ра: «Аль­пы» А. фон Гал­ле­ра (1729), «Вес­на» немецкого по­эта Э. Х. фон Клей­ста (1749), «Вре­ме­на го­да» французского по­эта и фи­ло­со­фа Ж.Ф. де Сен-Лам­бера (1769), «Са­ды» (1782) и «Сель­ский жи­тель, или Фран­цуз­ские ге­ор­ги­ки» (1800) Ж. Де­ли­ля.

В Рос­сии, на­ря­ду с пе­ре­во­да­ми (в том числе пе­ре­во­дом «Са­дов» Де­ли­ля, вы­пол­нен­ным А.Ф. Во­ей­ко­вым), един­ст­вен­ный серь­ёз­ный опыт Описательной поэмы - «Тав­ри­да, или Мой лет­ний день в Тав­ри­че­ском Хер­соне­се» С.С. Боб­ро­ва (1798). Тра­ди­ции при­ро­до­опи­сательной по­эзии ока­за­ли вли­я­ние на «Вос­по­ми­на­ния в Цар­ском Селe» А.C. Пуш­ки­на (1814), а так­же на его за­мыс­лы по­эм «Кав­каз» (ран­ний ва­ри­ант «Кав­каз­ско­го плен­ни­ка») и «Тав­ри­да».

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