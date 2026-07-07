ОПИЦ МАРТИН
ОПИЦ МАРТИН (нем. Opitz) - немецкий поэт.
Родился в бюргерской семье. Начинал с сочинения латинских стихов, написал на латыни речь «Аристарх, или О презрении к немецкому языку» («Aristarchus sive de contemptu linguae Teutonicae», 1617), в которой требовал очищения немецкого языка от иностранных слов и обосновывал его пригодность для поэтического искусства. Современник Тридцатилетней войны 1618-1648 годов, после поражения протестантов при Белой горе на короткое время эмигрировал в Нидерланды (1620), затем в Данию.
В поэме «Песни утешения средь бедствий войны» («Trostgedichte in Widerw ̈artigkeit des Krieges», книги 1-4, 1620-1621 годы, издана в 1633 году) в духе неостоицизма утверждал очищающую роль страдания, отмечая разлагающее воздействие благополучия на нравственность. По возвращении в Германию написал поэму о радостях сельской жизни «Златна, или Спокойствие духа» («Zlatna oder von der Ruhe des Gemütes», 1623), а в 1624 году выпустил поэтический сборник «Немецкие стихотворения» («Teutschen Poemata») и теоретический труд «Книга о немецкой поэзии» («Buch von der deutschen Poeterei») - по образцу «Науки поэзии» Горация и ренессансных эстетических трактатов, утвердивший принципы тонического стихосложения в немецкой поэзии.
Теория Опица - в духе классицизма, однако в его лирике (сонеты, оды, стихотворения «на случай») более заметны черты барокко. Получил титул «поэта-лауреата» (1625) от императора Фердинанда II Габсбурга и дворянское звание (1627). С 1629 года член «Плодоносящего общества», выступавшего за чистоту немецкого языка. Преподавал в «академических гимназиях»; в своей общественной деятельности пытался примирить католиков и протестантов; был вынужден вновь эмигрировать, с 1637 года историограф польского короля Владислава IV. Среди других произведений: либретто первой немецкой оперы «Дафна» («Daphne», 1627, музыка Г. Шютца), дидактическая поэма «Везувий» («Vesuvius», 1633); переводы.