ОПИЦ МАРТИН

ОПИЦ МАРТИН (нем. Opitz) - немецкий поэт.

Ро­дил­ся в бюр­гер­ской се­мье. На­чи­нал с со­чи­не­ния латинских сти­хов, на­пи­сал на ла­ты­ни речь «Ари­старх, или О пре­зре­нии к не­мец­ко­му язы­ку» («Aristarchus sive de contemptu linguae Teutonicae», 1617), в ко­то­рой тре­бо­вал очи­ще­ния немецкого язы­ка от иностранных слов и обос­но­вы­вал его при­год­ность для по­этического искусства. Со­вре­мен­ник Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов, по­сле по­ра­же­ния про­тес­тан­тов при Бе­лой го­ре на ко­рот­кое вре­мя эмиг­ри­ро­вал в Ни­дер­лан­ды (1620), за­тем в Да­нию .

В по­эме «Пес­ни уте­ше­ния средь бед­ст­вий вой­ны» («Trostgedichte in Wi­derw ̈artigkeit des Krieges», книги 1-4, 1620-1621 годы, издана в 1633 году) в ду­хе не­ос­тои­циз­ма ут­вер­ждал очи­щаю­щую роль стра­да­ния, от­ме­чая раз­ла­гаю­щее воз­дей­ст­вие бла­го­по­лу­чия на нрав­ст­вен­ность. По воз­вра­ще­нии в Гер­ма­нию на­пи­сал по­эму о ра­до­стях сель­ской жиз­ни «Злат­на, или Спо­кой­ст­вие ду­ха» («Zlatna oder von der Ruhe des Gemütes», 1623), а в 1624 году вы­пус­тил по­этический сборник «Не­мец­кие сти­хо­тво­ре­ния» («Teutschen Poemata») и тео­ре­тический труд «Кни­га о не­мец­кой по­эзии» («Buch von der deutschen Poeterei») - по об­раз­цу «Нау­ки по­эзии» Го­ра­ция и ре­нес­санс­ных эс­те­тических трак­та­тов, ут­вер­див­ший прин­ци­пы то­ни­че­ско­го сти­хо­сло­же­ния в немецкой по­эзии.

Тео­рия Опица - в ду­хе клас­си­циз­ма, од­на­ко в его ли­ри­ке (со­не­ты, оды, сти­хо­тво­ре­ния «на слу­чай») бо­лее за­мет­ны чер­ты ба­рок­ко. По­лу­чил ти­тул «по­эта-лау­реа­та» (1625) от императора Фер­ди­нан­да II Габс­бур­га и дворян­ское зва­ние (1627). С 1629 года член «Пло­до­но­ся­ще­го об­ще­ст­ва», вы­сту­пав­ше­го за чис­то­ту немецкого язы­ка. Пре­по­да­вал в «ака­де­ми­ческих гим­на­зи­ях»; в сво­ей об­щественной дея­тель­но­сти пы­тал­ся при­ми­рить ка­то­ли­ков и про­тес­тан­тов; был вы­ну­ж­ден вновь эмиг­ри­ро­вать, с 1637 года ис­то­рио­граф польского ко­ро­ля Вла­ди­сла­ва IV. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: либ­рет­то пер­вой немецкой опе­ры «Даф­на» («Daphne», 1627, му­зы­ка Г. Шют­ца), ди­дак­тическая по­эма «Ве­зу­вий» («Vesuvius», 1633); пе­ре­во­ды.