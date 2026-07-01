ОПЕРАЦИЯ "ТАЙФУН"

Условное наименование операции немецкой группы армий «Центр» во Второй мировой войне, разработанной с целью взятия столицы СССР, окружения и уничтожения советских войск под Москвой.

Указание о подготовке этой «решающей операции на окружение и уничтожение», а также ее общий замысел были изложены в директиве германского верховного главнокомандования вооруженных сил (ОКВ) № 35 от 6 сентября 1941 г. Разработанный в соответствии с ней план операции, названный «Тайфун», доведен до войск директивой командования группы армий «Центр» 16 сентября. Сорван героической обороной Красной Армии в ходе Московской битвы 1941-1942 гг.

Исторические источники:

«Совершенно секретно! Только для командования». Стратегия фашистской Германии в войне против СССР. М., 1967.

Автор статьи: Кульков Е. Н.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015