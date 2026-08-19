ОПЕРАЦИЯ «РУМЯНЦЕВ»

Кодовое наименование плана Белгородско-Харьковской стратегической наступательной операции, проводившейся 3-23 августа 1943 года войсками Воронежского и Степного фронтов, важный этап Курской битвы .

Обстановка на начало операции

В ходе ожесточённых оборонительных боёв первого периода Курской битвы продвижение немецких войск было остановлено, что создало предпосылки для проведения стратегической наступательной операции. Советское командование стремилось освободить Харьковский промышленный район. В свою очередь, это бы позволило начать освобождение Левобережной Украины.

На южном фасе Курской дуги располагались следующие силы вермахта: 4-я танковая армия (командующий – генерал-полковник Г. Гот), армейская группа «Кемпф» (командующий – генерал танковых войск В. Кемпф), 4-й воздушный флот (командующий – генерал-фельдмаршал В. фон Рихтгофен). Все эти соединения входили в состав группы армий «Юг» (командующий – генерал-фельдмаршал Э. фон Манштейн ). В общей сложности Белгородско-Харьковская группировка вермахта насчитывала до 300 тысяч солдат и офицеров, более 3 тысяч орудий и миномётов, до 600 единиц бронетехники, более 1 тысячи боевых самолётов. 15 пехотных и 4 танковых дивизий находились в оперативном резерве. На данном участке фронта немецкое командование, стремясь упредить возможный удар советских войск на стратегически важном направлении, разместило элитные танковые дивизии СС: «Викинг» (командир – бригадефюрер СС Х. Гилле), «Рейх» (командир – группенфюрер СС В. Крюгер), «Мёртвая голова» (командир – группенфюрер СС М. Зимон).

Немецкие войска оборонялись на мощных рубежах шириной в 6-8 километров, оснащённых укреплёнными опорными пунктами, соединёнными между собой ходами сообщения. Наиболее мощно укреплённым узлом обороны был город Белгород, подготовленный к уличным боям. У Харькова по приказу командования вермахта были созданы два кольцевых оборонительных рубежа.

Начавшееся 12 июля 1943 года наступление советских войск на Орловском направлении и угроза фланговых ударов в районе Прохоровки заставили Манштейна отвести войска на исходные позиции. 16 июля 1943 года в наступление перешли войска Воронежского фронта – 5-я гвардейская (комнадующий – гвардии генерал-полковник А. С. Жадов) и 5-я гвардейская танковая (командующий – генерал-лейтенант танковых войск П. А. Ротмистров ) армии, которые, преодолевая упорное сопротивление врага, сумели продвинуться на 5-6 километров. В последующие дни в действие были введены 6-я гвардейская (командующий – гвардии генерал-полковник И. М. Чистяков) и 1-я танковая (командующий – генерал-лейтенант танковых войск М. Е. Катуков ) армии. 20 июля 1943 года в наступление перешёл Степной фронт. Общее наступление двух фронтов – Воронежского и Степного – началось 22 июля 1943 года. К исходу первого дня наступления им удалось выйти на рубежи, занимаемые до начала Курской битвы, но дальше продвинуться не удалось. Понимая необходимость перегруппировки и пополнения войск, Ставка Верховного Главнокомандующего приняла решение провести решающее наступление в начале августа.

Критическое положение на Орловском направлении вынудило Манштейна перебросить часть своих частей туда. Кроме того, танковые части во время операции «Цитадель» понесли большие потери, многие боевые машины были или безвозвратно потеряны, или находились в ремонте. Все эти факторы создали благоприятную обстановку для проведения наступательной операции.

План операции и подготовка к ней

Разработку плана операции, получившей кодовое наименование «Румянцев», осуществлял штаб Воронежского фронта. Изначально предполагалось окружить всю Белгородско-Харьковскую группировку вермахта, но для этого пришлось бы производить большие перегруппировки войск, времени на которые не было. Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин дал на пополнение и отдых частей только 8 дней. Удар необходимо было наносить в кратчайшие сроки, чтобы не дать противнику возможности перегруппироваться и завершить ремонт бронетехники.

По окончательному варианту плана операции «Румянцев», войска Воронежского (командующий – генерал армии Н. Ф. Ватутин ) и Степного фронтов (командующий – генерал-полковник И. С. Конев ) наносили удар смежными флангами в обход Харькова с запада. С юга кольцо окружения должна была замкнуть 57-я армия (командующий – генерал-лейтенант Н. А. Гаген) Юго-Западного фронта. Командование задавало весьма высокие темпы наступления – 100-120 километров за 3-4 дня наступления.

К операции привлекались войска Воронежского и Степного фронтов, которые вместе с 57-й армией насчитывали более 980 тысяч бойцов и командиров, более 12 тысяч орудий и миномётов, около 2,4 тысяч танков и самоходок, более 1,5 тысяч боевых самолётов. В распоряжении командования имелось 50 стрелковых дивизий, 8 танковых и 3 механизированных корпусов, ряд отдельных частей и соединений. Сосредоточение таких сил стало возможным благодаря сохранённым во время оборонительной фазы Курской битвы крупным резервам Ставки.

Перед началом наступательных боёв были проведены мероприятия по дезинформации противника о месте нанесения главного удара. Для этого была создана имитация скопления советской бронетехники, из-за чего Манштейн перебросил дополнительную танковую дивизию не в тот район.

Ход боевых действий

Наступление началось 3 августа 1943 года после массированной артиллерийской подготовки и авиационных налётов. Вражеские позиции на участке Воронежского фронта атаковали 5-я гвардейская, 6-я гвардейская (командующий – генерал-лейтенант танковых войск А. Г. Кравченко), 1-я танковая и 5-я гвардейская танковая армии. В первый же день немецкая оборона была прорвана на глубину от 8 до 25 километров, однако заданные планом темпы наступления не выдерживались. Войска Степного фронта также провели массированную артподготовку, после чего врага атаковали 1-й механизированный корпус (командир – генерал-лейтенант танковых войск М. Д. Соломатин), 53-я (командующий – генерал-лейтенант И. М. Манагаров) и 69-я (командующий – генерал-лейтенант В. Д. Крюченкин) армии.

4 августа 1943 года 5-й гвардейский и 6-й танковые корпуса предприняли несколько попыток взять укреплённый пункт Томаровка, но, понеся значительные потери, отошёл. Одновременно в районе Белгорода резко возросла активность германских ВВС, которые наносили сильные удары по советским танковым и механизированным колоннам. Всё это привело к большим потерям. Тем не менее, 1-я и 5-я гвардейская танковые армии сумели продвинуться вперёд.

5 августа 1943 года начался штурма Белгорода. 53-я армия обходила его с запада, 69-я армия вступила на его окраины с севера, а 7-я гвардейская армия переправилась через реку Северский Донец и вышла на его восточную окраину. Атакованный с трёх направлений, полуокружённый, белгородский гарнизон вермахта оказывал ожесточённое сопротивление, но к 18:00 город был полностью очищен. В тот же день в честь освобождения Белгорода и Орла в Москве был дан первый салют.

В тот же день в бой были введены 27-я (командующий – генерал-лейтенант С. Г. Трофименко) и 40-я (командующий – генерал-лейтенант К. С. Москаленко ) армии, которые создали угрозу окружения немецкой группировки в районе Томаровки. В итоге 6 августа 1943 года Манштейн отвёл войска. С этого момента его основной задачей было удержание Харьковского промышленного района. Командование группы армий «Юг» перебросило туда танковые дивизии, в том числе СС.

Воронежский фронт активно наступал на юг и юго-запад. Войска 5-й гвардейской и 27-й армий окружили в районе посёлка Борисовка крупную группировку вермахта – 2 танковых и 2 пехотных дивизии, и 7 августа 1943 года разгромили её. От полной катастрофы 4-ю танковую армию вермахта спасла лишь своевременная переброска резервов. 9 августа 1943 года после кровопролитных трёхдневных боёв войсками 5-й гвардейской танковой армии был освобождён город Золочёв. После этого армия Ротмистрова, понесшая серьёзные потери, была выведена в резерв и передана Степному фронту.

К тому времени армия Катукова пробила широкую брешь в немецкой обороне и успешно развивала наступление. Немцы предприняли отчаянную попытку наступления, заставив её части перейти к обороне, а затем частично отступить и окружив в Высокополье мотострелковую бригаду, которая потеряла до половины личного состава. Мощный натиск элитных частей вермахта поставил под угрозу план советского командования по окружению Харькова. 14 августа 1943 года армия Ротмистрова форсировала реку Мерчик, но вскоре также была вынуждена перейти к обороне под Богодуховом, понеся тяжёлые потери в бронетехнике. Немецкие контратаки продолжались до 17 августа 1943 года, когда фронт стабилизировался.

В это время крупная группировка противника скопилась в районе города Ахтырка. С целью её разгрома в наступление перешла 47-я армия, которая сходу пробила немецкую оборону и начала продвижение вглубь. Противник предпринял ряд ожесточённых контратак, нанеся советским войскам чувствительные потери. Поэтому советское командование почти в полном составе перебросило на данный участок армию Катукова. Дивизии «Мёртвая голова», «Рейх», «Великая Германия» и другие немецкие части заставили наступающих перейти к обороне, а 4-й и 5-й гвардейские танковые корпуса попали в окружение – их сумела деблокировать лишь подоспевшая армия Катукова. Оттеснить противника и освободить Ахтырку удалось лишь после взятия Харькова, 24 августа 1943 года.

В это время Степной фронт вёл наступление на Харьков, где противник обустроил мощные оборонительные рубежи. Первая линия обороны – внешний обвод – находилась на расстоянии 8-14 километров от харьковских окраин. Все входившие в него населённые пункты – Дергачи, Черкасское, Лозовое, Циркуны. Прелестный, Южный, Васищево – были превращены в мощные узлы сопротивления. Вокруг самого Харькова была обустроена ещё одна линия обороны – в укреплённые позиции были превращены каменные здания, активно применялись минные заграждения. Город обороняли 7 пехотных и 2 танковых дивизии, хотя и понёсшие определённые потери в предыдущих боях, но продолжавшие сохранять боеспособность. Кроме того, на помощь им были переброшены подразделения СС и полиции, ряд других подразделений, передислоцированных из Крыма. Гитлер требовал от Манштейна удержать Харьков любой ценой.

Штурм внешнего оборонительного обвода начался 11 августа 1943 года, но лишь 13 августа 1943 года он был прорван. До 17 августа 1943 года шли ожесточённые бои на подступах к городу – огромные потери имелись с обоих сторон. 18-22 августа 1943 года 53-я и 57-я армии пытались охватить город соответственно с северо-запада и юго-востока, чтобы окружить гарнизон. однако добиться поставленных задач не удалось. Не удалось осуществить окружение и армии Ротмистрова, которая вновь понесла большие потери. Дивизия «Рейх», усиленная танковыми частями, атаковала советские войска. Ей не удалось добиться существенных успехов, но благодаря этому удару Манштейн успел вывести из Харькова многие части. Генеральный штурм города состоялся в ночь с 22 на 23 августа 1943 года. К 12:00 Харьков был полностью освобождён.

Итоги операции

В ходе трёхнедельного наступления советские войска продвинулись на 140 километров, разгромили 15 дивизий, в том числе 4 танковых. Немецкие войска потеряли более 10 тысяч солдат и офицеров убитыми, более 32 тысяч – ранеными. более 9 тысяч – пропавшими без вести. Советские части потеряли более 43 тысяч бойцов и командиров убитыми и пропавшими без вести, более 134 тысяч – ранеными. Освобождение Харькова в значительной степени способствовало окончательному освобождению Донбасса и Левобережной Украины. Ряд частей получили почётные наименования «Белгородских» и «Харьковских», были преобразованы в гвардейские. Более 180 бойцов и командиров были удостоены звания Героя Советского Союза.