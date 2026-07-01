ОПЕРАЦИЯ «Х»

Организация военной помощи Второй республике в Испании со стороны СССР в период гражданской войны в Испании 1936-1939 гг .

С началом войны СССР присоединился к политике «невмешательства». Вскоре стало ясно, что Германия, Италия и Португалия не соблюдают режим невмешательства и оказывают военную поддержку войскам Ф. Франко . 14 сентября по указанию политического руководства иностранный отдел НКВД и Разведуправление НКО разработали план «операции Х» - отправки военной помощи Испании. 26 сентября 1936 г. советское руководство приняло окончательное решение об оказании военной помощи испанской республике. Первоначально помощь была скрытной. Уже в августе в Испанию нелегально прибывали советские военные специалисты. Использовались закупки оружия для Испании через третьи страны, прежде всего Мексику. Но когда в Испанию стали поступать первые советские танки и самолеты, 24 октября 1936 г. СССР заявил, что не может считать себя «связанным соглашением о невмешательстве в большей мере, чем любой из участников». Первый советский пароход с оружием прибыл в Испанию 14 октября (4 октября советское оружие привез испанский пароход). С этого времени СССР, Германия и Италия вмешивались в конфликт в Испании почти открыто.

Помощь пришла вовремя. В октябре 1936 г. началась оборона Мадрида . 22 октября фашисты начали бомбить Мадрид. 28 октября в бой вступили советские летчики, а 29 октября - танки. Советские военные специалисты помогали в планировании операций. В ходе ожесточенного сражения 7-23 ноября республиканцы отстояли Мадрид.

Советским летчикам удалось добиться прекращения систематических бомбардировок глубоких тылов республики. «Хейнкели» и «Фиаты» отставали от И-15 по маневренности и от И-16 - по скорости. Ситуация стала меняться к худшему в середине 1937 г., когда в воздухе появились «Мессершмитты-109» и «Хейнкели-111», а союзники Франко стали резко наращивать поставки. Советские летчики в Испании работали до изнеможения: за 5 месяцев в среднем на каждого приходилось по 250 часов боевой работы.

Всего за период Гражданской войны в Испании присутствовало около 4 тысяч советских граждан – летчиков, военных специалистов, советников и т.д.

В Испанию Советским Союзом был отправлен 701 самолёт, 156453 бомб, 64748320 авиапатронов, 615 запасных моторов. Разнообразна была номенклатура артиллерии и боеприпасов: орудий среднего калибра – 334, крупного – 135. Итого – 469. Снарядов среднего калибра было отправлено 879849, крупного – 217142. Итого – 1096991 снарядов этих калибров. Ещё было отправлено 185 45-миллиметровых противотанковых орудий, 30 45-миллиметровых танковых орудий, 2095978 45-миллиметровых снарядов, 30 пушек Маклена, 441000 37-миллиметровых снарядов, 64 зенитных орудий и 161909 снарядов к ним. Итого – 778 орудий и 3795878 снарядов.

Советский Союз поставил Испании 281 танк Т-26 и 50 танков БТ, 60 броневиков, 7019 станковых пулеметов, 12650 ручных пулеметов (в том числе 2000 чешских), 424183 винтовок, в том числе 50000 чешских, 860188724 винтовочных патрона, в том числе 60600200 чешских, 4 торпедных катера, 16 торпед, 400 глубинных бомб, 54 патронных станка, 19 раций, 25 прожекторов.

Объемы поставок фашистских государств значительно превышали помощь СССР. Прежде всего, Италия и Германия направили в Испанию свои боевые части, а не только советников. Здесь постоянно находилось до 50 тыс. итальянских солдат и до 10 тыс. немецких. Всего через Испанию прошли 150–200 тыс. итальянцев и 50 тыс. немцев. По советским данным Германия и Италия поставили в Испанию соответственно: 593 и 1000 самолетов, 250 и 950 танков и бронемашин, 700 и 1930 орудий, 6174 и 1426 минометов, 31000 и 3436 пулеметов, 157 306 и 240 747 винтовок. Это гораздо больше, чем мог себе позволить СССР.

Поставки советского оружия республиканскому правительству оплачивались за счет золотого запаса Испании. 510 тонн испанского золота прибыло в Одессу 5 ноября 1936 г. Этот запас был исчерпан только к концу 1938 г., и лишь последние поставки были произведены «в кредит». Продавая оружие Республике, Москва сохраняла определенный контроль над его использованием. Так, до середины 1937 г. техника не поставлялась в северо-восточные районы, чтобы не способствовать успехам анархистов и «троцкистов» (имелась в виду ПОУМ), которые пользовались там влиянием. Фактор советских поставок способствовали укреплению политических позиций коммунистов.

Первоначально поставки осуществлялись по морю, непосредственно в испанские порты. Но это было связано с большим риском, так как итальянцы развернули в Средиземном море подводную войну. 14 декабря 1936 г. был потоплен пароход «Комсомол». К середине 1937 г. было потоплено еще два советских корабля. Более 80 советских кораблей было задержано.

После начала японо-китайской войны 7 июля 1937 г. СССР делил помощь, которую мог оказывать без ущерба собственной обороноспособности, между операцией «Х» и операцией «Z» – поставками в Китай.

Всего в ходе «Операции Х» до 21 января 1939 г. был организован 51 рейс: по маршруту Черное море – Картахена – 32 рейса, Ленинград – Бильбао – 2, Мурманск – Франция – 14, через третьи страны – 3 рейса. Последний пароход из-за падения Каталонии уже не был разгружен и вернулся. Общий тоннаж 50 пароходов составил 286600 тонн. Стоимость всего имущества, переправленного на 48 пароходах, составила 171236083 долларов. Не оплаченными оказались два последних парохода.

Из-за действий итальянских подводных лодок и политики Франции, время от времени закрывавшей границу для грузов, поставки прерывались. В декабре 1938 г. – феврале 1939 г. они осуществлялись в кредит. Пока было можно, это оружие перебрасывалось в Каталонию. 30 января – 4 февраля было отправлено 41955 винтовок, 3446 пулеметов, 319 тысяч снарядов и 31,5 миллионов патронов. 4 февраля 1939 г. поставки оружия в Каталонию были остановлены республиканским руководством из-за наступления франкистов. Около 400 вагонов военного снаряжения пришлось эвакуировать назад во Францию. Попытка переправить 2 февраля часть боеприпасов в Центральную зону пароходами не удалась – они были уничтожены итальянской авиацией. Склады во Франции были переполнены советским оружием, но не могли дойти по назначению. Оставшиеся во Франции имущество в основном удалось вернуть в СССР. К 11 июня 1939 г. на склады вернулось 180 37-миллиметровых пушек, 117 45-миллиметровых пушек, 60 французских 76-миллиметровых пушек, 98 других 76-миллиметровых пушек, 57 английских гаубиц, 20 гаубиц, 14 японских пушек, 5000 винтовок, 50 самолётов СБ, 70 И-16, 6 УТИ-4, 18 Р-10, 40 танков Т-26.

Автор статьи: Шубин А.В.