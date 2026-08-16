ОПЕРАЦИЯ «ЦИТАДЕЛЬ»

Кодовое наименование плана стратегической наступательной операции вооружённых сил нацистской Германии в июле 1943 года с целью уничтожения Курского плацдарма и завладения стратегической инициативой на Восточном фронте.

Обстановка на начало операции

Разгром немецких войск под Сталинградом и контрнаступление советских войск вырвали из рук командования вермахта стратегическую инициативу. К весне 1943 года советско-германский фронт стабилизировался. Наиболее уязвимым участком считался Курский выступ, на 200 километров вдававшийся в глубину фронта к западу. Именно здесь немецкий Генштаб решил провести новое стратегическое наступление, чтобы отсечь находившиеся на этом участке войска от основных сил и разгромить их. Разрабатываемая операция получила кодовое наименование «Цитадель».

Планы гитлеровского командования не являлись секретом для советского руководства. Понимая, что немецкая армия ещё слишком сильна и способна добиться успеха во время летнего наступления, Ставка приняла решение организовать на опасном участке мощную оборону (в дальнейшем эта операция получила название Курской стратегической оборонительной).

План операции и подготовка к ней

Для подготовки к операции «Цитадель» группа армий «Юг» (командующий – генерал-фельдмаршал Э. фон Манштейн ) высвободила часть сил с участка группы армий «А», сражавшейся против Красной Армии на Кубани. Перед ней стояла задача создания сильной группировки к северу от Харькова, способной помешать советскому наступлению, ожидавшемуся после весенней распутицы. Группа армий «Центр» (командующий – генерал-фельдмаршал Г. фон Клюге ) должен был со своей стороны создать ударную группировку в районе Орла. Именно на эти две ударные группировки возлагались задачи по отсечению с двух сторон Курского выступа и разгрома дислоцировавшихся в них советских войск.

В конце марта Манштейн и Клюге докладывали, что подчинённые им части окажутся в полной боевой готовности к середине мая 1943 года. 15 апреля 1943 года Гитлер подписал окончательный, совершенно секретный план операции, распространённый среди высшего командования ограниченным тиражом. В ходе наступления задействованные немецкие войска должны были одновременными ударами с юга из района Белгорода и с севера из района Орла окружить под Курском советские войска и полностью их разгромить. Большое внимание уделялось внезапности, маскировочным мероприятиям по сокрытию передислокации войск и переброске резервов из тыла.

Группа армий «Юг» должна была нанести удар из-под Белгорода и прорвать оборонительные позиции советских частей на рубеже Прилепы-Обоянь. Группа армий «Центр» наносила удар к северу от города Малоархангельска и прорвать линию фронта на участке Фатеж-Веретиново. Стремительным наступлением оба группировки должны были соединиться восточнее Курска, отсекая таким образом части на Курском выступе от основных сил. Наступление планировалось начать в мае, однако лишь в июне были начаты решающие мероприятия по подготовке к нему.

Немецкие войска группы армий «Центр», которым предстояло вести наступление на участке Центрального фронта, насчитывали 19 пехотных, 6 танковых и 1 моторизованную дивизии общей численностью 460 тысяч солдат и офицеров, до 6 тысяч орудий и миномётов, до 1,2 тысяч танков и штурмовых орудий. Воздушную поддержку осуществляли 730 самолётов. Советские войска, противостоящие наступлению, насчитывали более 700 тысяч бойцов и командиров, почти 11 тысяч орудий и миномётов, более 1,7 тысяч танков и самоходок, более 1 тысячи самолётов.

Ход боевых действий и провал операции

Дезинформационные и маскировочные мероприятия немецких войск не имели успеха – советское командование благодаря усиленной воздушной и войсковой разведке имели полные данные о положении и передвижениях войск противника. Проанализировав их, Г. К. Жуков и А. М. Василевский сообщили И. В. Сталину , что считают нецелесообразным в этих условиях начинать наступление. По их мнению, необходимо измотать немецкие войска оборонительными боями, а затем ввести свежие резервы и разбить Орловскую и Белгородско-Харьковскую группировки противника. Н. Ф. Ватутин предлагал нанести упреждающий удар, но это предложение было отвергнуто.

Окончательным сроком наступления на северном и южном фасе Курской дуги гитлеровское командование назначило 5 июля 1943 года. Советское командование, вовремя получившее сведения об этом, решило провести контрартподготовку. Первые эшелоны противника понесли в результате неё значительные потери.

47-й танковый корпус вермахта (командующий - генерал танковых войск Ф. фон Функ), наступавший на северном фасе, в первый же день наступления сумел прорвать первую линию советской обороны. Командующий 9-й армией генерал В. Модель ввёл в прорыв свежие силы, стремясь взломать оборону Центрального фронта на всю глубину. 7-8 июля 1943 года шли ожесточённые бои за вторую линию обороны в районе Понырей и Ольховатки. По приказу К. К. Рокоссовского в действие были введены резервные части. 9 июля 1943 года Клюге и Модель приняли решение остановить наступление и произвести перегруппировку войск с целью возобновить натиск 10 июля.

После перегруппировки войска Моделя, имевшие превосходство над советскими на данном участке, перешли в наступление на Фатежском направлении. Однако упорное сопротивление Красной Армии сорвало эти планы. В это время на южном фасе войска Манштейна также не сумели выполнить возложенных на них задач, и к 12 июля 1943 года остановили наступление ради перегруппировки. Кульминацией боёв на этом участке стало Прохоровское сражение . Таким образом, к 12 июля 1943 года наступление врага было полностью остановлено, что ознаменовало собой крах операции «Цитадель».

Итоги операции

Операция «Цитадель» не позволила немецкому командованию добиться желанного успеха. Красная Армия, использовав преимущества Курского выступа, сумела не только удержать занимаемые позиции, но и нанести противнику мощные контрудары, результатом которых стало тяжёлое поражение вермахта, освобождение Орла, Белгорода и Харькова.