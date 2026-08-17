ОПЕРА СПАСЕНИЯ

ОПЕРА СПАСЕНИЯ («Опера ужасов и спасения») - разновидность французской оперы конца XVIII - начала XIX веков.

На­зва­ние свя­за­но с главной дра­ма­тур­гической иде­ей: спа­се­ни­ем в фи­на­ле по­ло­жи­тель­но­го ге­роя, на­хо­дя­ще­го­ся в смер­тель­но опас­ной си­туа­ции. Кон­цеп­ция «Оперы спасения» со­от­вет­ст­во­ва­ла оп­ти­ми­стической идео­ло­гии Про­све­ще­ния с её ве­рой в выс­шую спра­вед­ли­вость и в не­об­хо­ди­мость ак­тив­ных дей­ст­вий ра­ди дос­ти­же­ния бла­го­род­ных це­лей. Тер­мин «Опера спасения» воз­ник в немецком му­зы­ко­ве­де­нии конца XIX века (нем. Rettungsoper) и от­но­сил­ся к опе­ре эпо­хи Французской ре­во­лю­ции XVIII века и пе­рио­да Кон­суль­ст­ва На­поле­о­на (до 1804 года).

Жан­ро­вая ос­но­ва «Оперы спасения» - французская опе­ра-ко- мик, под влия­ни­ем литературы сен­ти­мен­та­лиз­ма ус­во­ив­шая ли­ри­ко-дра­ма­тические («Де­зер­тир» П.А. Мон­си­ньи, 1769), а под влия­ни­ем ре­фор­ма­тор­ских опер К.В. Глю­ка - ге­ро­ические ли­бо ти­ра­но­борческие чер­ты («Ри­чард Льви­ное Серд­це» А.Э.М. Грет­ри, 1784). При­зна­ка­ми соб­ст­вен­но «Оперы спасения» яв­ля­ют­ся ис­то­ри­че­ские и бы­то­вые сю­же­ты («Ле­о­но­ра» П. Га­во, 1798; «Ужа­сы мо­на­сты­ря» А. Бер­то­на, 1790), ак­тив­ное взаи­мо­дей­ст­вие пер­со­на­жей ари­сто­кра­тического и про­сто­на­род­но­го про­ис­хо­ж­де­ния - по­след­ние не­ред­ко иг­ра­ют ре­шаю­щую роль в спа­се­нии пер­вых («Во­до­воз, или Два дня» Л. Ке­руби­ни, 1800). Для музыкальной дра­ма­тур­гии «Опера спасения» ти­пич­но со­че­та­ние глю­ков­ско­го «вы­со­ко­го сти­ля» (раз­вёр­ну­тые арии, ан­самб­ли, хо­ры, сим­фо­нические эпи­зо­ды) с бы­то­вой сти­ли­сти­кой ко­мической опе­ры (стро­фическая фор­ма соль­ных но­ме­ров, пес­ни, тан­цы и так далее). Музыкальные но­ме­ра свя­зы­ва­ют­ся разговорными диа­ло­га­ми; ино­гда един­ст­во обес­пе­чи­ва­ет­ся не­од­но­крат­но по­вто­ряю­щей­ся лейт­те­мой (ро­манс Блон­де­ля в «Ри­чар­де Льви­ное Серд­це» Грет­ри; см. так­же Лейт­мо­тив).

В начале XIX века «Опера спасения» эво­лю­цио­ни­ро­ва­ла в сто­ро­ну «боль­шой опе­ры» на ис­то­рический сю­жет («Вес­тал­ка» Г. Спон­ти­ни) и ут­ра­ти­ла жан­ро­вое свое­об­ра­зие. Влия­ние «Оперы спасения» рас­про­стра­ни­лось за пре­де­лы Фран­ции («Фи­де­лио» Л. ван Бет­хо­ве­на и соз­дан­ная на тот же сю­жет «Ле­о­но­ра» Ф. Па­эра) и на­дол­го пе­ре­жи­ло сам жанр («Жизнь за ца­ря» М.И. Глин­ки).

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