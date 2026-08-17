ОПЕРА СПАСЕНИЯ
ОПЕРА СПАСЕНИЯ («Опера ужасов и спасения») - разновидность французской оперы конца XVIII - начала XIX веков.
Название связано с главной драматургической идеей: спасением в финале положительного героя, находящегося в смертельно опасной ситуации. Концепция «Оперы спасения» соответствовала оптимистической идеологии Просвещения с её верой в высшую справедливость и в необходимость активных действий ради достижения благородных целей. Термин «Опера спасения» возник в немецком музыковедении конца XIX века (нем. Rettungsoper) и относился к опере эпохи Французской революции XVIII века и периода Консульства Наполеона (до 1804 года).
Жанровая основа «Оперы спасения» - французская опера-ко- мик, под влиянием литературы сентиментализма усвоившая лирико-драматические («Дезертир» П.А. Монсиньи, 1769), а под влиянием реформаторских опер К.В. Глюка - героические либо тираноборческие черты («Ричард Львиное Сердце» А.Э.М. Гретри, 1784). Признаками собственно «Оперы спасения» являются исторические и бытовые сюжеты («Леонора» П. Гаво, 1798; «Ужасы монастыря» А. Бертона, 1790), активное взаимодействие персонажей аристократического и простонародного происхождения - последние нередко играют решающую роль в спасении первых («Водовоз, или Два дня» Л. Керубини, 1800). Для музыкальной драматургии «Опера спасения» типично сочетание глюковского «высокого стиля» (развёрнутые арии, ансамбли, хоры, симфонические эпизоды) с бытовой стилистикой комической оперы (строфическая форма сольных номеров, песни, танцы и так далее). Музыкальные номера связываются разговорными диалогами; иногда единство обеспечивается неоднократно повторяющейся лейттемой (романс Блонделя в «Ричарде Львиное Сердце» Гретри; см. также Лейтмотив).
В начале XIX века «Опера спасения» эволюционировала в сторону «большой оперы» на исторический сюжет («Весталка» Г. Спонтини) и утратила жанровое своеобразие. Влияние «Оперы спасения» распространилось за пределы Франции («Фиделио» Л. ван Бетховена и созданная на тот же сюжет «Леонора» Ф. Паэра) и надолго пережило сам жанр («Жизнь за царя» М.И. Глинки).
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