ОПЕРА-СЕРИА
ОПЕРА-СЕРИА (итал. opera seria - серьёзная опера) - жанр итальянской оперы XVIII века на историко-легендарный, реже мифологический сюжет.
Термин стал использоваться во 2-й половине XVIII века как синоним «dramma per musica» (музыкальная драма), в противоположность термину опера-буффа. Истоки Оперы-сериа - в литературной реформе академии «Аркадия» (1690-е годы), связанной с возрождением в музыкальном театре жанра пасторали и обращением к нормам аристотелевской поэтики и францского классицистского театра (смотри в статье Классицизм). Радикальные преобразования были предприняты в 1700-1710-х годах венецианскими либреттистами (А. Дзено, П. Париати, Ф. Сильвани, Дж. Фриджимелика-Роберти, А. Пьовене) и композиторами (К. Ф. Поллароло, Ф. Гаспарини, А. Лотти). Эталонные тексты Оперы-сериа принадлежат либреттисту П. Метастазио, который воспринял результаты драматической реформы начала XVIII века.: правило «трёх единств» (места, времени и действия), отказ от типичного для барочных трагикомедий смешения комических и серьёзных элементов в сюжете, 3-актное строение оперы (без аллегорического. пролога), соблюдение логической связи сцен, разделение функций речитатива (развитие сюжета) и арии (воплощение аффекта; смотри в статье Аффектов теория), стабильная композиция сцены (чередование речитатива и арии «на уход» персонажа), прояснение языка, исключение вульгаризмов и диалектизмов.
Первый этап развития Оперы-сериа - 1720-1730-е годы: «золотое десятилетие», время появления шедевров жанра у композиторов преимущественно неаполитанской школы. Ключевой фигурой в создании Оперы сериа 1720-х - начала 1730-х годов был Л. Винчи, автор 6 опер на либретто П. Метастазио, в том числе «Покинутая Дидона» (1726), «Катон в Утике» (1728) и «Артаксеркс» (1730). Важную роль в утверждении общенационального значения неаполитанской Оперы-сериа сыграл Н. Порпора: его оперы на тексты Метастазио ставились в Венеции, Риме, Милане, Турине, Реджо-Эмилии. В 1730-х годах лидирующую позицию в Неаполе заняли Л. Лео и Дж. Б. Перголези, наиболее тесный творческий контакт у Метастазио сложился с И.А. Хассе. В музыкальной. поэтике Оперы-сериа 1720-1730-х годов господствовал принцип кьяроскуро (итал. chiaroscuro - светотень), согласно которому арии чередовались по принципу контраста (нередко контрастировали и части в самой арии); утвердились музыкальные средства основных образных сфер (лирической и героической); сложились типичные приёмы построения речитатива и его разновидности - secco («сухой», в сопровождении чембало) и accompagnato («аккомпанированный», сопровождаемый другими инструментами оркестра), формы сольных номеров. Несмотря на типизацию, индивидуальные стили композиторов отличались значительным своеобразием.
Во 2-й период развития Оперы-сериа (1740-1770-е годы) тип либретто, созданный Метастазио, приобрёл чрезвычайную популярность во всех европейских странах. Большинство композиторов работали за пределами Италии, доминирующее положение занимали И.А. Хассе, Н. Йоммелли, Б. Галуппи, Т. Траэтта, Дж. Ф. ди Майо, Д. Перес, И.К. Бах. В областях музыкальной композиции и драматургии параллельно развивались тенденции к большей драматизации (введение ансамблей, повышение роли динамических аккомпанированных речитативов и активных арий у Лео, Галуппи, Йоммелли) и «идеализации» жанра [приоритет лирической сферы, образцовое воплощение аффектов, равновесие и совершенство формы и общей композиции (Хассе, И.К. Бах)]. В 1760-1770-х годах в ряде европейских городов (Парма, Штутгарт, Мангейм, Санкт-Петербург) были осуществлены многочисленные попытки реформы Оперы-сериа, как правило, под воздействием французских вкусов (Траэтта, Йоммелли, Галуппи, Майо, Перес, либреттисты К.И. Фругони, М. Вераци, М. Кольтеллини), которые в самой Италии большого резонанса не имели. Самой последовательной была реформа К.В. Глюка и либреттиста Р. Кальцабиджи (1760-е годы, Вена).
В конце 1770-х годах Опера-сериа стала сдавать свои позиции опере-буффа в публичных театрах, сохраняя значение праздничного придворного спектакля в честь торжественного случая. Н. Пиччинни, Дж. Паизиелло, Д. Чимароза, В.А. Моцарт отдавали предпочтение комическому жанру как более востребованному. После 1789 года под влиянием революцыонных событий во Франции вновь пробудился вкус к трагическим и остродраматическим сюжетам. Осваивая реформаторские опыты 1760-х годов, Опера-сериа одновременно испытывала нарастающее влияние «оперы спасения». В начале XIX века жанр прекратил существование.