ОПЕРА С.И. ЗИМИНА
ОПЕРА С.И. ЗИМИНА - театральная антреприза, организованная в Москве меценатом С. И. Зиминым.
Крупнейший частный оперный театр России (наряду с Частной русской оперой С.И. Мамонтова). Открылась в 1904 году оперой «Майская ночь» Н.А. Римского-Корсакова (на сцене театра «Аквариум»). Располагалась на разных сценах, с нового сезона 1908 года - в театре Г.Г. Солодовникова на Большой Дмитровке (в фойе размещалась собранная Зиминым коллекция картин преимущественно русских художников; в коллекцию входило панно М.А. Врубеля «Принцесса Грёза», купленное Зиминым у Мамонтова).
Основу репертуара составляли русские и европейские оперы XIX - начала XX веков (всего в 1904-1917 годах поставлено около 120 опер). Здесь состоялись мировые премьеры опер «Золотой петушок» Римского-Корсакова (1909), «Сестра Беатриса» А.Т. Гречанинова (1912), «Клара Милич» А.Д. Кастальского (1916), впервые в России поставлены «Богема» Р. Леонкавалло (1907), «Царь-плотник» А. Лорцинга (1908), «Нюрнбергские мейстерзингеры» Р. Вагнера и «Сафо» Ж. Массне (обе 1909), «Долина» Э. д’Альбера (1911), впервые в Москве – «Млада» Римского- Корсакова (1913), и другие. Среди лучших постановок: «Орлеанская дева» (1907), «Мазепа» и «Пиковая дама» (обе 1910) П. И. Чайковского, «Борис Годунов» (2-я ред., 1908) и «Хованщина» (1910) М.П. Мусоргского, «Князь Игорь» А.П. Бородина (1915).
По приглашению С.И. Зимина в театре работали дирижёры М.М. Багриновский, М.М. Ипполитов- Иванов, Э.А. Купер, А.М. Пазовский, И.О. Палицын, режиссёры А.В. Ивановский, Ф.Ф. Комиссаржевский, П.С. Оленин, балетм. А.П. Симонов, спектакли оформляли И.Я. Билибин, А.М. Васнецов, А.Я. Головин, П.П. Кончаловский, И.А. Малютин, А.И. Маторин, В.Д. Поленов, Н.К. Рерих, В.А. Серов, С.Ю. Судейкин, Ф.Ф. Федоровский, И.С. Федотов, пели А.И. Добровольская, С.И. Друзякина, Н.С. Ермоленко-Южина, В.В. Люце, В.Н. Петрова- Званцева, Е.Я. Цветкова, И.А. Алчевский, М. Баттистини, В.П. Дамаев, Л.В. Собинов, Ф.И. Шаляпин и другие; выступали многочисленные иностранные гастролёры, среди которых - солисты Д. Ансельми, И.С. Дыгас, Л. Кавальери, Титта Руффо, дирижёры Б. Вальтер, Э. Колонн.
В 1917 году Опера Зимина национализирована, некоторое время функционировала под названием «Театр Совета рабочих депутатов», с 1919 года Малая государственная опера, с 1921 года Театр музыкальной драмы. В 1922 году Зимин организовал акционерное общество «Первая свободная опера С.И. Зимина», однако уже в 1924 году театр прекратил существование.