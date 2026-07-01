ОПЕРА-КОМИК ТЕАТР

ОПЕРА́-КОМИ́К ТЕА́ТР (Официальное название - Национальный театр комической оперы, фр. Théâtre national de l’Opéra-Comique) - музыкальный театр в Париже .

Ос­но­ван в 1714 году как временный те­атр на яр­мар­ке Сен-Жер­мен, в 1745 году был за­крыт. Вновь от­крыт в 1752 году, в 1762 году слит с те­ат­ром «Ко­ме­ди Италь­ен», с 1783 года ра­бо­тал под названием «Фа­вар» («Favart»; по на­име­но­ва­нию зда­ния, в ко­то­ром рас­по­ло­жил­ся). В 1801 году, объ­е­ди­нив­шись с те­ат­ром «Фе­до», по­лу­чил название «Опера-Комик». С 1806 года го­су­дар­ст­вен­ный. Современное зда­ние в рус­ле эк­лек­тиз­ма (так называемый Зал Фа­вар; 1893-1898 годы, архитектор Л. Бер­нье; зал на 1255 мест). В 1971 году те­атр за­крыт, во­зоб­нов­лён как мо­ло­дёж­ная Опер­ная сту­дия (1974-1978 годы). С 1978 года функ­цио­ни­ро­вал в ка­че­ст­ве под­раз­де­ле­ния Па­риж­ской опе­ры , в 1990 году вновь стал са­мо­стоя­тель­ным.

Пер­во­на­чаль­но здесь шли яр­ма­роч­ные ко­ме­дии, фар­сы, во­де­ви­ли, разл.ичные пье­сы с му­зы­кой, за­тем мно­го­численные со­чи­не­ния в жан­ре опе­ра-ко­мик, с конца XVIII века - так­же в жан­ре «опе­ры спа­се­ния». В XIX веке те­атр стал круп­ным цен­тром национального опер­но­го искусства, ре­пер­ту­ар по­сте­пен­но вы­шел да­ле­ко за рам­ки ко­мической опе­ры. Со­бы­ти­ем в ис­то­рии те­ат­ра яви­лась 1-я по­ста­нов­ка опе­ры Ж. Би­зе «Кар­мен» (1875).

В «Опера-Комик» об­ре­ли сце­ническую жизнь многие зна­ме­ни­тые про­из­ве­де­ния в жан­ре ли­ри­че­ской опе­ры - «Минь­он» А. То­ма (1866), «Лак­ме» Л. Де­ли­ба (1883), «Ма­нон» Ж. Масс­не (1884), «Луи­за» Г. Шар­пан­тье (1900), тра­ги­ко­мическая опе­ра «Сказ­ки Гоф­ма­на» Ж. Оф­фен­ба­ха (1881); в 1902 году по­став­ле­на опе­ра К. Де­бюс­си «Пел­ле­ас и Ме­ли­зан­да», обо­зна­чив­шая но­вый этап в ис­то­рии францской опе­ры. С начала XX века в те­ат­ре ста­ли осу­ще­ст­в­лять­ся ба­лет­ные по­ста­нов­ки. В XX веке, на­ря­ду с про­из­ве­де­ния­ми французских ком­по­зи­то­ров (П. Дю­ка, М. Ра­вель, Г. Фо­ре, Д. Мийо, Ж. Ибер, А. Рус­сель), ста­ли ста­вить­ся опе­ры немецких (Р. Штра­ус) и итальянских (Дж. Пуч­чи­ни, П. Мас­ка­ньи) ком­по­зи­то­ров. По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны те­атр по­ка­зал, на­ря­ду с западноевропейской клас­си­кой, опе­ры «По­хож­де­ния по­ве­сы» И.Ф. Стра­вин­ско­го (1953), «Че­ло­ве­че­ский го­лос» Ф. Пу­лен­ка (1959), «За­мок гер­цо­га Си­няя Бо­ро­да» Б. Бар­то­ка (1959), «Ог­нен­ный ан­гел» С.С. Про­кофь­е­ва (1964), «Ка­тя Ка­ба­но­ва» Л. Яна­че­ка (1967), «По­ру­га­ние Лук­ре­ции» Б. Брит­те­на (1971) и другие. По­сле 1990 года ре­пер­ту­ар вклю­ча­ет со­чи­не­ния ком­по­зи­то­ров эпо­хи ба­рок­ко и XX-XXI веков, дра­ма­тические спек­так­ли.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)