ОПЕРА-КОМИК ТЕАТР
ОПЕРА́-КОМИ́К ТЕА́ТР (Официальное название - Национальный театр комической оперы, фр. Théâtre national de l’Opéra-Comique) - музыкальный театр в Париже.
Основан в 1714 году как временный театр на ярмарке Сен-Жермен, в 1745 году был закрыт. Вновь открыт в 1752 году, в 1762 году слит с театром «Комеди Итальен», с 1783 года работал под названием «Фавар» («Favart»; по наименованию здания, в котором расположился). В 1801 году, объединившись с театром «Федо», получил название «Опера-Комик». С 1806 года государственный. Современное здание в русле эклектизма (так называемый Зал Фавар; 1893-1898 годы, архитектор Л. Бернье; зал на 1255 мест). В 1971 году театр закрыт, возобновлён как молодёжная Оперная студия (1974-1978 годы). С 1978 года функционировал в качестве подразделения Парижской оперы, в 1990 году вновь стал самостоятельным.
Первоначально здесь шли ярмарочные комедии, фарсы, водевили, разл.ичные пьесы с музыкой, затем многочисленные сочинения в жанре опера-комик, с конца XVIII века - также в жанре «оперы спасения». В XIX веке театр стал крупным центром национального оперного искусства, репертуар постепенно вышел далеко за рамки комической оперы. Событием в истории театра явилась 1-я постановка оперы Ж. Бизе «Кармен» (1875).
В «Опера-Комик» обрели сценическую жизнь многие знаменитые произведения в жанре лирической оперы - «Миньон» А. Тома (1866), «Лакме» Л. Делиба (1883), «Манон» Ж. Массне (1884), «Луиза» Г. Шарпантье (1900), трагикомическая опера «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха (1881); в 1902 году поставлена опера К. Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда», обозначившая новый этап в истории францской оперы. С начала XX века в театре стали осуществляться балетные постановки. В XX веке, наряду с произведениями французских композиторов (П. Дюка, М. Равель, Г. Форе, Д. Мийо, Ж. Ибер, А. Руссель), стали ставиться оперы немецких (Р. Штраус) и итальянских (Дж. Пуччини, П. Масканьи) композиторов. После 2-й мировой войны театр показал, наряду с западноевропейской классикой, оперы «Похождения повесы» И.Ф. Стравинского (1953), «Человеческий голос» Ф. Пуленка (1959), «Замок герцога Синяя Борода» Б. Бартока (1959), «Огненный ангел» С.С. Прокофьева (1964), «Катя Кабанова» Л. Яначека (1967), «Поругание Лукреции» Б. Бриттена (1971) и другие. После 1990 года репертуар включает сочинения композиторов эпохи барокко и XX-XXI веков, драматические спектакли.