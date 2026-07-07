ОПЕРА-КОМИК

ОПЕРА-КОМИК (франц. opéra comique - комическая опера) - французская разновидность комической оперы.

Ис­то­ки жан­ра - в па­риж­ских ко­ме­дий­ных яр­ма­роч­ных пред­став­ле­ни­ях XVII века, ко­то­рые не­ред­ко от­ли­ча­лись ост­ро­са­ти­рической на­прав­лен­но­стью: в них вы­смеи­ва­лись нра­вы и обы­чаи ари­сто­кра­тии и дво­рян­ст­ва, па­ро­ди­ро­ва­лись при­двор­ные опер­ные спек­так­ли. В яр­ма­роч­ные ко­ме­дии вклю­ча­лись по­пу­ляр­ные городские ку­плет­ные пе­сен­ки, так называемые во­де­ви­ли (пе­ре­тек­сто­вы­ва­лись со­об­раз­но со­дер­жа­нию пье­сы). Со вре­ме­нем литературно-ху­дожественный уро­вень ба­ла­ган­ных пред­став­ле­ний по­вы­сил­ся (од­ним из ав­то­ров пьес стал пи­са­тель-са­ти­рик А.Р. Ле­саж), воз­рос­ла роль музыкального оформ­ле­ния, к соз­да­нию спек­так­лей при­вле­ка­лись профессиональные ком­по­зи­торы, в том числе Ж.Ф. Ра­мо, К. Жи­лье, Ж. Му­ре (они пи­са­ли для яр­мар­ки ди­вер­тис­мент­ные и ин­тер­ме­дий­ные ин­ст­ру­мен­таль­ные и во­каль­ные но­ме­ра - ари­ет­ты). Яр­ма­роч­ные ко­ме­дии, па­ро­ди­рую­щие му­зы­каль­ную тра­ге­дию, около 1715 года по­лу­чи­ли название «Опера-комик».

С 1740-х годов обо­га­ще­нию и уг­луб­ле­нию её со­дер­жа­ния спо­соб­ст­во­вал ли­те­ра­тор и те­ат­раль­ный дея­тель Ш.С. Фа­вар. Яр­ма­роч­ная Опера-комик, поль­зо­вав­шая­ся боль­шим ус­пе­хом в бур­жу­аз­но-де­мо­кра­тических кру­гах, ус­пеш­но кон­ку­ри­ро­ва­ла с опер­ны­ми спек­так­ля­ми при­двор­но­го те­ат­ра. Га­ст­ро­ли итальянской опер­ной труп­пы в Па­ри­же (1752), по­зна­комив­шие фран­цу­зов с ко­мическими опе­ра­ми и ин­тер­ме­дия­ми итальянских ком­по­зи­то­ров (сре­ди по­след­них - «Слу­жан­ка-гос­по­жа» Дж.Б. Пер­го­ле­зи), спо­соб­ст­во­ва­ли ста­нов­ле­нию Оперы-комик как са­мо­сто­ятельного му­зы­каль­но-те­ат­раль­но­го жан­ра. Вос­при­няв от итальянской музыкальной ко­ме­дии ве­ду­щую дра­ма­тур­гическую роль му­зы­ки и раз­вёр­ну­тые опер­ные фор­мы, Опера-комик со­хра­ни­ла свой­ст­вен­ные яр­ма­роч­ной музыкальной ко­ме­дии раз­го­ворный диа­лог, опо­ру на французские народные пе­сен­ные и тан­це­валь­ные жан­ры, со­ци­аль­ную за­ост­рён­ность.

Опера-комик фор­ми­ро­ва­лась в 2 основных раз­но­вид­но­стях: ко­ме­дий­но-бы­то­вая с мо­ра­ли­зи­рую­щим от­тен­ком и чув­ст­ви­тель­ная. Ком­по­зи­то­ры Э.Р. Ду­ни, Ф.А. Фи­ли­дор, П.А. Мон­си­ньи, А.Э.М. Грет­ри и другие, ра­бо­тав­шие в жан­ре Оперы-комик совместно с либ­рет­ти­стами Фа­ва­ром, Ж.Ф. Мар­мон­те­лем и М.Ж. Се­де­ном, соз­да­ли яр­кие об­раз­цы национальной ко­мической опе­ры. Во 2-й половине XVIII века Опера-комик ста­ла ве­дущим жан­ром во французском му­зы­каль­но-те­ат­раль­ном иск-ве. На её ос­но­ве в конце XVIII века сло­жи­лась «опе­ра спа­се­ния» , в XIX веке - опе­рет­та и ли­ри­че­ская опе­ра. В го­ды Пер­вой им­пе­рии и Рес­тав­ра­ции Бур­бо­нов Опера-комик при­об­ре­ла бо­лее по­верх­но­ст­но-раз­вле­ка­тель­ный ха­рак­тер (Н. Изу­ар). Воз­ро­ж­де­ние жан­ра свя­за­но с твор­че­ст­вом А. Бу­аль­дьё («Бе­лая да­ма», 1825) и Ф. Ге­роль­да («Цам­па», 1831), ко­то­рые при­да­ли Опере-комик ро­ман­тические чер­ты, рас­ши­ри­ли её со­дер­жа­ние и вы­ра­зительные приё­мы (ме­ст­ный ко­ло­рит, эле­мен­ты фан­та­сти­ки, тем­бро­вое обо­га­ще­ние ор­ке­ст­ра, вве­де­ние ро­ман­тической во­каль­ной бал­ла­ды). Д.Ф.Э. Обер вер­нул Опере-комик зло­бо­днев­ность сю­же­тов, во­пло­щая их в ув­ле­ка­тель­ном, пол­ном ост­ро­умия, изя­ще­ст­ва и эф­фект­ных кон­тра­стов му­зы­каль­но- сце­ническом дей­ст­вии («Фра-Дья­во­ло», 1830; «Чёр­ное до­ми­но», 1837).

Во 2-й половине XIX века жанр Оперы-комик, при сохра­не­нии сво­их внеш­них при­зна­ков (разговорный диа­лог как основная ти­по­ло­гическая чер­та), пе­ре­стал быть ис­клю­чи­тель­но ко­ме­дий­ным, до­пус­кая са­мые раз­ные кон­цеп­ци­он­ные ре­ше­ния, в том числе и ост­род­ра­ма­ти­че­ские («Кар­мен» Ж. Би­зе, 1875).

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