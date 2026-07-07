ОПЕРА-КОМИК
ОПЕРА-КОМИК (франц. opéra comique - комическая опера) - французская разновидность комической оперы.
Истоки жанра - в парижских комедийных ярмарочных представлениях XVII века, которые нередко отличались остросатирической направленностью: в них высмеивались нравы и обычаи аристократии и дворянства, пародировались придворные оперные спектакли. В ярмарочные комедии включались популярные городские куплетные песенки, так называемые водевили (перетекстовывались сообразно содержанию пьесы). Со временем литературно-художественный уровень балаганных представлений повысился (одним из авторов пьес стал писатель-сатирик А.Р. Лесаж), возросла роль музыкального оформления, к созданию спектаклей привлекались профессиональные композиторы, в том числе Ж.Ф. Рамо, К. Жилье, Ж. Муре (они писали для ярмарки дивертисментные и интермедийные инструментальные и вокальные номера - ариетты). Ярмарочные комедии, пародирующие музыкальную трагедию, около 1715 года получили название «Опера-комик».
С 1740-х годов обогащению и углублению её содержания способствовал литератор и театральный деятель Ш.С. Фавар. Ярмарочная Опера-комик, пользовавшаяся большим успехом в буржуазно-демократических кругах, успешно конкурировала с оперными спектаклями придворного театра. Гастроли итальянской оперной труппы в Париже (1752), познакомившие французов с комическими операми и интермедиями итальянских композиторов (среди последних - «Служанка-госпожа» Дж.Б. Перголези), способствовали становлению Оперы-комик как самостоятельного музыкально-театрального жанра. Восприняв от итальянской музыкальной комедии ведущую драматургическую роль музыки и развёрнутые оперные формы, Опера-комик сохранила свойственные ярмарочной музыкальной комедии разговорный диалог, опору на французские народные песенные и танцевальные жанры, социальную заострённость.
Опера-комик формировалась в 2 основных разновидностях: комедийно-бытовая с морализирующим оттенком и чувствительная. Композиторы Э.Р. Дуни, Ф.А. Филидор, П.А. Монсиньи, А.Э.М. Гретри и другие, работавшие в жанре Оперы-комик совместно с либреттистами Фаваром, Ж.Ф. Мармонтелем и М.Ж. Седеном, создали яркие образцы национальной комической оперы. Во 2-й половине XVIII века Опера-комик стала ведущим жанром во французском музыкально-театральном иск-ве. На её основе в конце XVIII века сложилась «опера спасения», в XIX веке - оперетта и лирическая опера. В годы Первой империи и Реставрации Бурбонов Опера-комик приобрела более поверхностно-развлекательный характер (Н. Изуар). Возрождение жанра связано с творчеством А. Буальдьё («Белая дама», 1825) и Ф. Герольда («Цампа», 1831), которые придали Опере-комик романтические черты, расширили её содержание и выразительные приёмы (местный колорит, элементы фантастики, тембровое обогащение оркестра, введение романтической вокальной баллады). Д.Ф.Э. Обер вернул Опере-комик злободневность сюжетов, воплощая их в увлекательном, полном остроумия, изящества и эффектных контрастов музыкально- сценическом действии («Фра-Дьяволо», 1830; «Чёрное домино», 1837).
Во 2-й половине XIX века жанр Оперы-комик, при сохранении своих внешних признаков (разговорный диалог как основная типологическая черта), перестал быть исключительно комедийным, допуская самые разные концепционные решения, в том числе и остродраматические («Кармен» Ж. Бизе, 1875).