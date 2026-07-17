ОПЕРА (итал. opera, от лат. opus ‒ труд, сочинение)
Музыкально-сценическое произведение, в основе которого – соединение сольного пения и драматического действия.
Появлению О. в Италии на рубеже 16–17 вв. благоприятствовали сложившиеся формы аристократич. быта, гор. музицирования и театра. На первые О. оказала непосредств. влияние ренессансная концепция иск-ва (см. Возрождение), гл. худож. задачей ставившая воплощение мира человеческой индивидуальности. Решающей была идея возрождения др.-греч. трагедии, которая, согласно историч. воззрениям эпохи, при исполнении на сцене полностью пелась. В первых О., называвшихся муз. драмами (dramma per musica, dramma in musica и др.), использовались муз. формы, сложившиеся в литургической драме, комедии дель арте, мадригале. Осн. фактурный тип сольного номера – пение с сопровождением бассо континуо (см. Гомофония) – не имел преемственной связи с др.-греч. монодией, которую был призван возродить. В О. муз. формообразование взаимодействует с внемузыкальными факторами – словесным текстом (см. Либретто) и сценич. действием. Тип сюжета подсказывает ту или иную жанровую разновидность О.: лирическую, сказочно-фантастич., эпическую, историч., комическую и др. Оперная эстетика, сложившаяся в осн. чертах в эпоху барокко, признаёт значит. роль музыки как средства персональной характеристики образов, выражения страстей (в 17–18 вв. вплоть до изображения аффектов); собственно драматич. действие может быть поддержано музыкой, но может и обходиться без неё (разговорный диалог в ряде разновидностей О.). Типовые оперные формы: ария, речитатив (пение-действие), вокальный ансамбль; их дополняют хоры и оркестровые пьесы, в частности увертюра, интродукция, антракт. Оперное действие нередко включает хореографию (см. в ст. Балет, Опера-балет), иногда пантомиму, обрядовые сцены. Осн. смысловая нагрузка в О. ложится на сольное пение; со временем в вокальном иск-ве выделилось оперное пение как исполнит. специализация, предъявляющая повышенные требования к силе и диапазону голоса певческого; сформировались специфич. оперные амплуа: герой (итал. primo uomo; букв. – первый мужчина), героиня (примадонна), влюблённая пара (innamorati) и т. д. Сценич. решения оперных спектаклей (актёрская игра, декорации, костюмы, машинерия и т. п.) с 17 в. способствовали развитию театрального дела в целом.
О. – предмет комплексного изучения в музыковедении (история музыки, теория композиции), литературоведении (история лит-ры, поэтика, либреттология), театроведении; оперная сценография – в искусствоведении.
Исторический очерк. Один из прообразов ранней О. – «Орфей» А. Полициано (жанр определён автором как favola – сказание; пост. в Мантуе ок. 1480, музыка не сохр.). Значит. роль в формировании О. сыграли комич. и пасторальные интермедии между актами драматич. спектакля (музыку к ним сочиняли К. Меруло, А. Габриели и др.). Ближе всего к ранней О. мадригальная комедия. Первые О. созданы на поэтич. тексты О. Ринуччини (на античные сюжеты) деятелями флорентийской камераты: «Дафна» Я. Пери и Я. Корси (пост. в 1598; сохр. фрагменты музыки), «Эвридика» Пери (1600; первая О. с полностью сохранившейся музыкой) и «Эвридика» Дж. Каччини (1600; пост. в 1602); в Риме была поставлена духовная О. «Представление о Душе и Теле» Э. де Кавальери (1600). Флорентийскую традицию завершила пасторальная драма «Эвмелий» А. Агаццари (1606, Рим). Создатель О. в настоящем смысле – К. Монтеверди («Орфей», 1607; «Ариадна», 1608, музыка сохр. частично). Ранние О., исполнявшиеся во дворцах знати, были сугубо аристократич. зрелищем, однако с открытием в Венеции сразу нескольких общедоступных оперных театров (первый – «Сан-Кассиано», 1637) жанр заметно демократизировался. В Венеции были поставлены последние оперы Монтеверди, в т. ч. «Коронация Поппеи» (1642–43). Помимо венецианской (Ф. Кавалли, М. А. Чести, А. Сарторио, К. Паллавичино, Дж. Легренци), в 17 в. существенное значение имела римская школа (Л. Росси, С. Ланди, В. и Д. Маццокки, М. Мараццоли). Партии primo uomo в первые века итал. О. поручались кастратам; их виртуозный стиль пения canto figurato (бельканто) связывают прежде всего с неаполитанской школой, но в 18 в. он был распространён повсеместно, в т. ч. в Венеции (оперы Т. Альбинони, А. Вивальди, позднее – Б. Галуппи и др.). В 17 в. предпочтение отдавалось жанру трагикомедии, сказочно-легендарной сюжетике (оперы Ф. Провенцале, Ф. Манчини, А. Скарлатти). Усиление позиций классицизма в 18 в. положило конец барочному смешению серьёзного и комического, ведущим жанром неаполитанской О. стала опера-сериа (серьёзная). На либретто А. Дзено и П. Метастазио их написаны десятки; в числе композиторов – Л. Винчи, Дж. Б. Перголези, Н. Порпора, Л. Лео, Н. Йоммелли, Т. Траэтта, а также И. А. Хассе, И. К. Бах. В опере-сериа откристаллизовались классич. формы арии, итал. увертюры, типы речитатива, установились традиции использования оркестра в О. С Неаполем связано и рождение в сер. 18 в. оперы-буффа; этот комедийный жанр имел также «чувствительную» разновидность, представленную операми Н. Пиччинни. Со временем центр итал. О. переместился в Вену, где в 1-й пол. 18 в. ставились барочные оперы И. Й. Фукса, а во 2-й пол. 18 в. – как серьёзные, так и буффонные оперы Дж. Паизиелло, Д. Чимарозы. В серьёзном оперном жанре в Вене была начата и в Париже продолжена реформа К. В. Глюка и либреттиста Р. Кальцабиджи – попытка обуздать виртуозные излишества и вернуть в О. «правду» драматич. ситуаций («Орфей и Эвридика», 1762; «Альцеста», 1767; «Ифигения в Тавриде», 1779); не всеми принятая, реформа тем не менее привела к более тесному взаимодействию композитора и либреттиста. В частности, в Вене Л. Да Понте сотрудничал с В. А. Моцартом, В. Мартин-и-Солером и А. Сальери. Вершина всего развития О. 18 в. – оперы Моцарта «Свадьба Фигаро» (1786), «Дон Жуан» (1787) и «Так поступают все женщины» (1790), вышедшие за тесные жанровые рамки оперы-буффа. Последний представитель классич. традиции в итал. О. – Дж. Россини («Танкред», «Итальянка в Алжире», 1813; «Севильский цирюльник», «Отелло», 1816; «Золушка», «Сорока-воровка», 1817, и др.).
Под итал. влиянием нац. О. появляются и в др. европ. странах. В Англии жанр семи-оперы (с разг. диалогами) культивировал Г. Пёрселл; используя опыт венецианцев, он создал полностью вокальную маску «Дидона и Эней» (1689). Реакцией на засилие при брит. дворе итал. оперы в 18 в. стала пародировавшая её балладная опера. Во Франции 17 в. сложился жанр музыкальной трагедии, видными представителями которого были Ж. Б. Люлли (сотрудничал с либреттистом Ф. Кино), а в 18 в. – Ж. Ф. Рамо. Особенность франц. О. – обязательное присутствие танцев. Придворно-аристократич. муз. трагедии и родственным ей жанрам (опера-балет, героич. пастораль) со временем стали противопоставлять франц. комич. оперу, испытавшую влияние итал. интермедий (в т. ч. Дж. Б. Перголези), но, в отличие от оперы-буффа, с разг. диалогом (в числе композиторов – Ж. Ж. Руссо, Ф. А. Филидор, П. А. Монсиньи, А. Э.М. Гретри). Нац. О. в нем. землях развивалась поначалу как полностью вокальная (оперы Р. Кайзера, позднее И. Маттезона и Г. Ф. Генделя в Гамбурге, К. Г. Грауна в Берлине), затем в жанре зингшпиля с разг. диалогом (Й. А. Бенда, И. А. Хиллер, К. Г. Нефе, И. Ф. Рейхардт, И. Хольцбауэр; в Австрии – И. Умлауф, К. Диттерсдорф). Вершинные произведения созданы В. А. Моцартом: «Похищение из сераля» (1782), «Волшебная флейта» (1791; её относят к зингшпилю условно). Особое место занимает единственная опера Л. ван Бетховена «Фиделио» («Леонора», 1805, 3-я ред. – 1814), по языку и драматургич. структуре близкая серьёзному зингшпилю (с элементами мелодрамы), а в сюжетном отношении примыкающая к франц. «опере спасения» (Л. Керубини, Ж. Ф. Лесюэр). Нац. жанры исп. муз. театра – сарсуэла, со 2-й пол. 18 в. – тонадилья. В последней трети 18 в. возникла рус. комич. О., испытавшая влияние французской и итальянской, но черпавшая сюжеты частью из франц. бытовой комедии, перелицованной на рус. лад, частью из отеч. жизни и рус. сказок, включая авторские (Е. И. Фомин, В. А. Пашкевич).
Оперные жанры, чётко дифференцированные в 1-й пол. 18 в., в ходе историч. развития сближались, границы между ними часто становились условными. Содержание комич. О. углублялось, в неё вносились элементы чувствит. патетики, драматизма, иногда героики («Ричард Львиное Сердце» Гретри, 1784). Представителем академизма в муз. театре Франции был Г. Спонтини («Весталка», 1807; «Фернанд Кортес, или Завоевание Мексики», 1809). Внешне примыкающий к жанру опера-комик «Иосиф» Э. Мегюля (1807) соединяет классич. строгость и простоту с некоторыми предвестиями романтизма. Романтич. тенденции явственно обнаруживают себя в «Белой даме» А. Буальдьё (1825). В жанре т. н. большой О. – монументальной, романтически приподнятой, пышно декорированной – создана «Немая из Портичи» Д. Ф.Э. Обера (1828). «Большие» О. создавались гл. обр. на историч. сюжеты, включали развитые массовые сцены; в них использовались крупные исполнит. составы – оркестр, хор, балет. Этот тип получил дальнейшее развитие в операх «Вильгельм Телль» Россини (1829), «Роберт-дьявол» (1831), «Гугеноты» (1835), «Пророк» (1849), «Африканка» (1865) Дж. Мейербера. Близок Мейерберу в трактовке историч. тематики Ф. Галеви («Жидовка», 1835). В проникнутой ренессансным духом О. «Бенвенуто Челлини» (1838) Г. Берлиоз опирался на жанр комич. оперы; в дилогии «Троянцы» (пост. в 1863) он продолжил глюковскую героич. традицию, окрасив её в романтич. тона.
Для О. эпохи романтизма, особенно в Германии (начиная с Э. Т.А. Гофмана), характерны сюжеты из нар. сказок, легенд и преданий или из историч. прошлого страны, картины быта и природы, переплетение реального и фантастического. Расцвет нем. нац. оперного театра связан с появлением зингшпиля «Вольный стрелок» К. М. фон Вебера (1821); его же большая «рыцарская» О. «Эврианта» (1823) повлияла на дальнейшее развитие оперного иск-ва Германии (Р. Шуман, Р. Вагнер). Представителями романтич. направления в нем. О. были также Л. Шпор и Г. Маршнер. В ином плане развивали традиции зингшпиля А. Лорцинг, О. Николаи, Ф. фон Флотов, творчеству которых присущи черты стиля бидермайер. В первых зрелых операх Вагнера («Летучий голландец», 1843; «Тангейзер», 1845; «Лоэнгрин», 1850) уже определилось направление реформы, которая в 1850–70-х гг. породила неклассич. оперную драматургию. Признавая ведущую роль драматич. начала в О., стремясь к непрерывности муз. развития, Вагнер отказался от традиц. «номерной» структуры оперного акта (ария, ансамбль и др.), что видно уже по текстам, внешне напоминающим драмы без музыки. Композитор-романтик руководствуется лишь поэтич. идеей лит. первоисточника (древнего мифа, эпоса, рыцарского романа и т. п.) и чувствует себя свободным в имманентно-музыкальной симфонич. организации целого. В основе вагнеровской муз. драматургии – сложная система лейтмотивов, разрабатываемых гл. обр. в оркестре; их сцепления и полифонич. комбинации образуют безостановочно текущую муз. ткань – «бесконечную мелодию». Эти принципы полностью оформились в О. «Тристан и Изольда» (1865) – грандиозной поэме о любви и смерти. Развитая система лейтмотивов отличает и О. «Нюрнбергские мейстерзингеры» (1868), несмотря на обилие песенных элементов и динамичных нар. сцен. Центр. место в творчестве Вагнера занимает грандиозная тетралогия «Кольцо нибелунга» («Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид» и «Гибель богов», полностью пост. в 1876), где борьба богов и героев сканд. мифологии символизирует совр. «мир организованного убийства и грабежа». Видя в католич. вероучении нравственную альтернативу этому миру, Вагнер в «Парсифале» (1882) обратился к ср.- век. легенде о священном граале.
Итал. О. 1830–40-х гг. отразила патриотич. подъём, связанный с движением Рисорджименто. У В. Беллини эти настроения окрашены тонами мечтательно- го лиризма («Норма», «Сомнамбула», обе 1831); в его же О. «Пуритане» (1835) лирич. драма развёртывается на фоне религ. противоборства. Историко-романтич. драма привлекала Г. Доницетти («Лючия ди Ламмермур», 1835; «Лукреция Борджиа», 1833); его комич. О. («Любовный напиток», 1832; «Дон Паскуале», 1843) соединяют буффонаду с непритязательным лиризмом. Дж. Верди, впервые затронув острую социально-историч. тематику в «Риголетто» (1851), обратился к сюжету из повседневной жизни в «Травиате» (1853) – романтич. истории любви и в то же время беспощадно правдивому обличению социального неравенства; «Дон Карлос» (1867) и «Аида» (1871) с их монументальными формами обогатили средства вокальной и оркестровой выразительности. Полное слияние музыки с драматич. действием достигнуто Верди и либреттистом А. Бойто в О. «Отелло» (1887) – произведении, сочетающем шекспировскую мощь страстей с углублённым психологизмом. В комедийном жанре («Фальстаф», 1893) Верди, по сути, реформировал оперу-буффа (сквозное действие и ярко характеристич. язык вокальных партий, основанных на декламац. принципе).
В 1850-х гг. во Франции возникла лирическая опера, часто на сюжеты из произведений мировой лит-ры и драматургии, трактованные в бытовом плане (А. Тома); наиболее полно и характерно жанр представлен «Фаустом» Ш. Гуно (1859). В ряде лирич. О. личная драма героев показана на фоне экзотич. природы и быта Востока («Лакме» Л. Делиба, 1883; «Искатели жемчуга», 1863, и «Джамиле», 1872, Ж. Бизе). Созданная в 1875 авторская редакция «Кармен» Бизе с внешними признаками опера-комик (присутствуют разг. диалоги) в дальнейшем была переделана в О., близкую лирической; в этой реалистической драме правда человеческих страстей, захватывающая стремительность действия соединяются с необычайно ярким колоритом испано-цыганского мелоса. Видным мастером лирич. О. был Ж. Массне («Манон», 1884; «Вертер», пост. в 1892).
Крупнейшая среди молодых нац. школ 19 в. – русская. Выраженный нац. характер отличает оперы А. Н. Верстовского. С появлением классич. шедевров М. И. Глинки («Жизнь за царя», 1836; «Руслан и Людмила», 1842) и А. С. Даргомыжского («Русалка», 1856; «Каменный гость», 1869, пост. в 1872) рус. оперная школа вступила в пору своего расцвета. М. П. Мусоргский в «Борисе Годунове» (пост. в 1874, 2-я ред.) и «народной музыкальной драме» «Хованщина» (пост. в 1886 в инструментовке Н. А. Римского-Корсакова) воплотил острейшие социально-историч. конфликты; яркая обрисовка им нар. масс сочетается с глубоким психологизмом. Его «Женитьба» (в качестве либретто без изменений взята одноим. комедия Н. В. Гоголя; не окончена) – первый опыт претворения прозаич. текста в О. В «Князе Игоре» А. П. Бородина (1887, пост. в 1890) выпуклые и цельные образы героев оттеняются эпич. картинами Древней Руси, которым противопоставлены ориентальные сцены в половецком стане. Рус. версию лирич. О. создал П. И. Чайковский в «Евгении Онегине» (1878); в «Пиковой даме» (1890) лирич. драма возвышается до трагедии, напряжённый ток симфонич. развития сообщает муз. драматургии концентрированность и целеустремлённость. Н. А. Римский-Корсаков, увлечённый нар. бытом и обрядом, создал оперу-сказку «Снегурочка» (1881), оперу-былину «Садко» (1896), оперу-легенду «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (1904, пост. в 1907), сатирически заострённую сказочную О. «Золотой петушок» (1907, пост. в 1909) и др., широко используя народно-песенную мелодику, богатые возможности оркестрового колорита в симфонич. эпизодах. В ряде О. рус. композиторов на сюжеты из нар. жизни комедийное начало соединяется с лирикой и сказочной фантастикой («Сорочинская ярмарка» Мусоргского, не окончена; «Черевички» Чайковского, 1-я ред. под назв. «Кузнец Вакула», 1880; 2-я ред. пост. в 1887; «Майская ночь», 1880, и «Ночь перед Рождеством», 1895, Римского-Корсакова). Особое место в рус. оперной классике занимают «Орестея» С. И. Танеева (по Эсхилу, 1894), «Алеко» (1892) и «Скупой рыцарь» (1906) С. В. Рахманинова.
Создателем польск. нац. О. был С. Монюшко («Галька», 1847, пост. в 1858; «Зачарованный замок», 1865). Расцвет чеш. оперного театра связан с деятельностью Б. Сметаны, создавшего историко-героич., легендарные («Бранденбуржцы в Чехии», 1866; «Далибор», 1868; «Либуше», 1872, пост. в 1881) и комедийно-бытовые («Проданная невеста», 1866) О. Достижения Сметаны развиты А. Дворжаком в проникнутых поэзией природы и нар. фантастики О. «Чёрт и Кача» (1899) и «Русалка» (1901).
Новым оперным течением в кон. 19 – нач. 20 вв. был итал. веризм («Сельская честь» П. Масканьи, 1890; «Паяцы» Р. Леонкавалло, 1892; оперы У. Джордано, И. Монтемецци, Ф. Чилеа). Дж. Пуччини, испытавший влияние веристской эстетики, опоэтизировал жизнь парижской мансарды в «Богеме» (1896); в «Тоске» (1900) любовная драма перерастает в трагедию. Обращаясь к сюжетам из жизни неевропейских народов («Чио-Чио-сан», 1904; «Девушка с Запада», 1910), композитор использовал элементы ориентальной стилистики; в О. «Турандот» (1926) сказочно-экзотич. ориентальный сюжет трактован в духе гротесковой трагикомедии. Наследник итал. оперной традиции 19 в., Пуччини завершил и переосмыслил итал. бельканто, отныне понимаемое как повышенно эмоциональная кантилена. Э. Вольф-Феррари сочетал элементы веристской драматургии с традициями оперы-буффа. Во Франции натуралистич. тенденции, аналогичные веризму, были вызваны реакцией против вагнеровского влияния (особенно сильно сказавшегося у В. д’Энди). В «Луизе» Г. Шарпантье (1900) выразительны образы простых людей на фоне ярких бытовых зарисовок. Частично соприкоснулся с веризмом и Л. Яначек в О. «Енуфа» («Её падчерица», 1904). В нач. 20 в. утраченные оперные традиции возрождаются в Великобритании (Ф. Дилиус), Испании (М. де Фалья).
Стремясь передать в вокальных партиях живые интонации франц. прозаич. речи, К. Дебюсси в «Пеллеасе и Мелизанде» (1902) следовал тем же принципам, что и М. П. Мусоргский; сами образы и сумрачный таинственный мир, в котором происходит действие, несут на себе печать символич. загадочности. Иной, острохара́ктерный стиль муз. декламации найден М. Равелем в одноактных О. «Испанский час» (1907, пост. в 1911) и «Дитя и волшебство» (1925). Оперное творчество Р. Штрауса эволюционировало от романтизма вагнеровского толка («Гунтрам», 1894) через нагнетание экспрессионистской напряжённости в «Саломее» (1905) и «Электре» (1909) к мелодич. изысканности «Кавалера розы» (1911), неоклассицизму «Ариадны на Наксосе» (1912), стилизациям венской оперетты («Арабелла», 1933), оперы- буффа 18 в. («Молчаливая женщина», 1935), ренессансной пасторальной драмы («Дафна», 1938). Экспрессионизм в оперной драматургии нашёл законченное выражение у А. Шёнберга (монодрама «Ожидание», 1909; «Счастливая рука», 1913; обе пост. в 1924) и А. Берга («Воццек», 1922, пост. в 1925; «Лулу», 1935, пост. в 1937).
Тенденция к взаимопроникновению жанров сближает О. 20 в., с одной стороны, с драматич. театром, с другой – с ораторией и кантатой (А. Онеггер, К. Орф). Мн. композиторы, обновляя тематику и выразит. средства О., не порывают связи с традиц. основами жанра (Б. Барток, Дж. Энеску, Б. Бриттен, С. Барбер, Дж. К. Менотти, И. Ф. Стравинский, Д. Мийо, Ф. Пуленк, П. Хиндемит, К. Вайль, X. В. Хенце, З. Маттус, В. Рим и др.). В США возник новый вид О. – джазовая (Дж. Гершвин). Оригинальную разновидность О. – «сценическое действо» – создал Л. Ноно («Нетерпимость 1960», 1961). Вопреки возникшим в 20 в. теориям «отмирания» оперного жанра, О. занимает важное место в совр. культуре. Неклассич. линия развития О. представлена «Великим мертвиархом» Д. Лигети (1978), «Св. Франциском Ассизским» О. Мессиана (1983). Вдохновлявшая Р. Вагнера идея синтеза искусств нашла продолжение в авангардистских концепциях «тотального музыкального театра» («Солдаты» Б. А. Циммермана, 1960, 2-я ред. – 1965), музыки как театра (гепталогия «Свет. Семь дней недели» К. Штокхаузена, 1977–2002, полностью исполнена в 2003). Поставангард представлен минималистскими операми Ф. Гласса («Эйнштейн на пляже», 1976; «Эхнатон», 1984), Дж. Адамса («Никсон в Китае», 1987).
В 20 в. значительны достижения отеч. О., лучшие её образцы – оперы С. С. Прокофьева («Игрок», 1917, 2-я ред. пост. в 1929; «Любовь к трём апельсинам», 1921; «Огненный ангел», 1923, 2-я ред. – 1927, пост. в 1954; «Семён Котко», 1940; «Обручение в монастыре», 1946; «Война и мир», окончательная ред. – 1952, пост. в 1955), Д. Д. Шостаковича [«Нос», 1930; «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова»), 1934, 2-я ред. – 1956, пост. в 1963]. Их традиции продолжили Т. Н. Хренников, С. М. Слонимский, А. Н. Холминов, Р. К. Щедрин, А. П. Петров и др. Авторы О. поставангардной стилистики – Э. В. Денисов, Н. Н. Каретников, А. Г. Шнитке. Нац. оперные школы были созданы в Закавказье, Прибалтике, на Украине, в Белоруссии, Молдавии; синтез нац. черт и европ. традиций дал специфич. жанровые разновидности О. (напр., в Азербайджане – мугамная О., первый образец – «Лейли и Меджнун» У. Гаджибекова, 1908). В СССР ради создания нац. оперного репертуара строились оперные театры во всех столицах союзных и в ряде автономных республик. Самостоят. оперные школы развиваются в странах Лат. Америки, Азии.
Крупнейшие оперные театры: «Ла Скала» в Милане, Парижская опера, «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке, «Ковент-Гарден» в Лондоне, Венская государственная опера, Большой театр в Москве, Мариинский театр в С.-Петербурге.
Дополнительная литература:
Hanslick E. Die moderne Oper. B., 1875. W., 2004;
Лобе И.Х. Руководство к сочинению музыки. М., 1898. Т. 4: Опера. Вып. 1–2;
Abert Н. Grundprobleme der Operngeschichte. Lpz., 1926;
Бюкен Э. Героический стиль в опере. М., 1937;
Dent E.J. Opera. N. Y., 1940;
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Иллюстрации:
«Дон Жуан» В. А. Моцарта. Гравюры на меди по рисунку Г. Ромберга. 1820-е гг. Архив БРЭ.