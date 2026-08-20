ОПЕКУШИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
ОПЕКУШИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - российский скульптор, академик (1872), действительный член (1895) и член Совета петербургской Академии Художеств.
Родился в крепостной семье. Первоначально учился у своего отца, лепщика Михаила Евдокимовича Опекушина. С 1850 года жил в Санкт-Петербурге, в начале 1850-х годов работал в артели лепщиков и штукатуров, одновременно посещал Рисовальную школу ОПХ (1850-1852 годы), затем работал в скульптурной мастерской Д.И. Иенсена (до 1864 года). В 1859 году освобождён от крепостной зависимости; учился в петербургской АХ у Иенсена (в 1870 году получил звание классного художника 1-й степени). Участвовал в создании (по проектам М.О. Микешина) памятников «Тысячелетие России» в Новгороде (открыт в 1862 году; Опекушин исполнил, в частности, фигуру императора Петра I), адмиралу А.С. Грейгу в Николаеве и императрице Екатерине II в Санкт-Петербурге (оба открыты в 1873 году).
В 1875 году Опекушин победил в конкурсе на проект памятника А.С. Пушкину для Москвы, представив несколько вариантов. Памятник был торжественно открыт на Тверском бульваре во время Пушкинского праздника в 1880 году (в 1950 году перенесён на площадь, носящую имя поэта) и стал наиболее значительным произведением скульптора. Он сочетает благородную возвышенность и глубину образа с лирической проникновенностью, простотой позы и лаконизмом формы и органично вписывается в городское пространство. Создал также памятники Пушкину в Санкт-Петербурге (открыт в 1884 году) и в Кишинёве (открыт в 1885 году), К.М. Бэру в Тарту (открыт в 1886 году), М.Ю. Лермонтову в Пятигорске (открыт в 1889 году; все - бронза, гранит), Н.Н. Муравьёву-Амурскому в Хабаровске (открыт в 1891 году, разрушен в 1920-е годы, воссоздан в 1992 году), П.А. Вяземскому, В.А. Жуковскому, Пушкину в парке имения Вяземских Остафьево (1913). После 1917 года были уничтожены все исполненные Опекушиным памятники императору Александру II в различных городах Российской империи [в Астрахани (1884), Пскове (1886), Владимире (1913), Рыбинске (1914; ныне воссоздаётся) и других; монументы «Царю- освободителю» в Ченстохове в Царстве Польском (1889) и в Московском Кремле (1898; все - бронза, гранит)] и императору Александру III у храма Христа Спасителя в Москве (бронза, гранит, 1912). Создавал также портреты [жены, Е.И. Опекушиной, барельеф (металл, 1860-е годы, ГРМ), императора Петра I, статуэтка (бронза, 1872, ГТГ, ГРМ) и другие], выполнил парные скульптурные композиции «Волга» и «Нефть» для Всероссийской промышленной выставки в Москве (1882, совместно с М.О. Микешиным и архитектором Д.Н. Чичаговым), ряд надгробий (А.П. Волынского и других). С 1920 года жил в нищенских условиях в Ярославской губернии.