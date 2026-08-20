ОПЕКУШИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

ОПЕКУШИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - российский скульптор, академик (1872), действительный член (1895) и член Совета петербургской Академии Художеств.

Ро­дил­ся в кре­по­ст­ной се­мье. Пер­во­на­чаль­но учил­ся у сво­его от­ца, леп­щи­ка Ми­хаи­ла Ев­до­ки­мо­ви­ча Опе­ку­ши­на. С 1850 года жил в Санкт-Пе­тер­бур­ге, в начале 1850-х годов ра­бо­тал в ар­те­ли леп­щи­ков и шту­ка­ту­ров, од­но­вре­мен­но по­се­щал Ри­со­валь­ную шко­лу ОПХ (1850-1852 годы), за­тем ра­бо­тал в скульп­тур­ной мас­тер­ской Д.И. Иен­се­на (до 1864 года). В 1859 году ос­во­бо­ж­дён от кре­по­ст­ной за­ви­си­мо­сти; учил­ся в пе­тербургской АХ у Иен­се­на (в 1870 году по­лу­чил зва­ние класс­но­го ху­дож­ни­ка 1-й сте­пе­ни). Уча­ст­во­вал в соз­да­нии (по про­ек­там М.О. Ми­ке­ши­на) па­мят­ни­ков «Тыся­че­ле­тие Рос­сии» в Нов­го­ро­де (от­крыт в 1862 году; Опекушин ис­пол­нил, в ча­ст­но­сти, фи­гу­ру императора Пет­ра I), адмиралу А.С. Грей­гу в Ни­ко­лае­ве и императрице Ека­те­ри­не II в Санкт-Пе­тер­бур­ге (оба от­крыты в 1873 году).

В 1875 году Опекушин по­бе­дил в кон­кур­се на про­ект па­мят­ни­ка А.С. Пуш­ки­ну для Мо­ск­вы, пред­ста­вив несколько ва­ри­ан­тов. Па­мят­ник был тор­же­ст­вен­но от­крыт на Твер­ском буль­ва­ре во вре­мя Пуш­кин­ско­го празд­ни­ка в 1880 году (в 1950 году пе­ре­не­сён на пло­щадь, но­ся­щую имя по­эта) и стал наи­бо­лее зна­чительным про­из­ве­де­ни­ем скульп­то­ра. Он со­че­та­ет бла­го­род­ную воз­вы­шен­ность и глу­би­ну об­раза с ли­рической про­ник­но­вен­но­стью, про­сто­той по­зы и ла­ко­низ­мом фор­мы и ор­га­нич­но впи­сы­ва­ется в городское про­стран­ст­во. Соз­дал так­же па­мят­ни­ки Пуш­ки­ну в Санкт-Пе­тер­бур­ге (от­крыт в 1884 году) и в Ки­ши­нё­ве (от­крыт в 1885 году), К.М. Бэ­ру в Тар­ту (от­крыт в 1886 году), М.Ю. Лер­мон­то­ву в Пя­ти­гор­ске (от­крыт в 1889 году; все - брон­за, гра­нит), Н.Н. Му­равь­ё­ву-Амур­ско­му в Ха­ба­ров­ске (от­крыт в 1891 году, раз­ру­шен в 1920-е годы, вос­соз­дан в 1992 году), П.А. Вя­зем­ско­му, В.А. Жу­ков­ско­му, Пуш­ки­ну в пар­ке име­ния Вя­зем­ских Ос­тафь­е­во (1913). По­сле 1917 года бы­ли унич­то­же­ны все ис­пол­нен­ные Опекушиным па­мят­ни­ки императору Алек­сан­д­ру II в различных го­ро­дах Российской им­пе­рии [в Ас­т­ра­ха­ни (1884), Пско­ве (1886), Вла­ди­ми­ре (1913), Ры­бин­ске (1914; ны­не вос­соз­да­ёт­ся) и других; мо­ну­мен­ты «Ца­рю- ос­во­бо­ди­те­лю» в Чен­сто­хо­ве в Цар­ст­ве Поль­ском (1889) и в Мо­с­ков­ском Крем­ле (1898; все - брон­за, гра­нит)] и императору Алек­сан­д­ру III у хра­ма Хри­ста Спа­си­те­ля в Мо­ск­ве (брон­за, гра­нит, 1912). Соз­да­вал так­же порт­ре­ты [же­ны, Е.И. Опе­ку­ши­ной, ба­рель­еф (ме­талл, 1860-е годы, ГРМ), императора Пет­ра I, ста­ту­эт­ка (брон­за, 1872, ГТГ, ГРМ) и другие], вы­пол­нил пар­ные скульп­тур­ные ком­по­зиции «Вол­га» и «Нефть» для Все­российской промышленной вы­став­ки в Мо­ск­ве (1882, совместно с М.О. Ми­ке­ши­ным и архитектором Д.Н. Чи­чаго­вым), ряд над­гро­бий (А.П. Во­лын­ско­го и других). С 1920 года жил в ни­щен­ских ус­ло­ви­ях в Яро­слав­ской гу­бер­нии.