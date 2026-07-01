ОПЦИОН

ОПЦИОН (от лат. optio - выбор, желание, усмотрение) - право выбора, осуществляемое односторонним волеизъявлением в определённый срок или при наступлении определённых обстоятельств ( право ).

Раз­ли­ча­ют Опцион, воз­ни­каю­щий на ос­но­вании до­го­во­ра (оп­ци­он­но­го до­го­во­ра), и Опцион как пра­во из цен­ной бу­ма­ги (оп­ци­он эми­тен­та).

Оп­ци­он­ный до­го­вор яв­ля­ет­ся ор­га­ни­за­ци­он­ным до­го­во­ром, пред­ме­том ко­то­ро­го вы­сту­па­ет за­клю­че­ние какого-либо ино­го (ос­нов­но­го) до­го­во­ра в бу­ду­щем. В со­от­вет­ст­вии с оп­ци­он­ным до­го­во­ром од­на сто­ро­на по­лу­ча­ет пра­во, а дру­гая - бе­рёт на се­бя обя­зан­ность за­клю­чить та­кой основной до­го­вор на за­ра­нее со­гла­со­ван­ных ус­ло­ви­ях. Ины­ми сло­ва­ми, оп­ци­он­ный до­го­вор за­клю­ча­ет­ся, ко­гда сто­ро­ны со­гла­со­ва­ли ус­ло­вия бу­ду­ще­го основного до­го­во­ра, но од­на из сто­рон ос­тав­ля­ет за со­бой пра­во вы­бо­ра в от­но­ше­нии то­го, за­клю­чать ли ос­нов­ной до­го­вор, при этом свя­зы­вая вто­рую сто­ро­ну обя­за­тель­ст­вом за­клю­чить основной до­го­вор, ес­ли пер­вая сто­ро­на сде­ла­ет вы­бор в поль­зу его за­клю­че­ния. В оп­ци­он­ном до­го­во­ре долж­ны на­ли­че­ст­во­вать две груп­пы ус­ло­вий: во-пер­вых, от­но­ся­щие­ся к со­дер­жа­нию оп­ци­он­но­го до­го­во­ра (например, ус­ло­вие о сро­ке за­клю­че­ния основного до­го­во­ра), и, во-вто­рых, от­но­ся­щие­ся к со­дер­жа­нию основного до­го­во­ра в от­но­ше­нии за­клю­че­ния ко­то­ро­го за­клю­чён оп­ци­он­ный до­го­вор. Ча­ще все­го кон­ст­рук­ция оп­ци­он­но­го до­го­во­ра ис­поль­зу­ет­ся при за­клю­че­нии до­го­во­ра ку­п­ли-про­да­жи. В та­ком слу­чае ес­ли сто­ро­ной, по­лу­чаю­щей пра­во вы­бо­ра за­клю­чить до­го­вор ку­п­ли-про­да­жи, яв­ля­ет­ся про­да­вец, то го­во­рят о пра­ве про­дать, или пут-оп­ци­оне (put option). Ес­ли же сто­ро­ной, по­лу­чаю­щей пра­во вы­бо­ра за­клю­чить до­го­вор ку­п­ли-про­да­жи, вы­сту­па­ет по­ку­па­тель, го­во­рят о пра­ве ку­пить, или колл-оп­ци­оне (call option).

Со­глас­но об­ще­му пра­ви­лу, сто­ро­на, при­об­ре­таю­щая пра­во по оп­ци­он­но­му до­го­во­ру, долж­на уп­ла­тить оп­ре­де­лён­ную сум­му вто­рой сто­ро­не, при этом, ес­ли сто­ро­ны не со­гла­су­ют иное, та­кой пла­тёж не за­счи­ты­ва­ет­ся в счёт пла­те­жа по основному до­го­во­ру и не под­ле­жит воз­вра­ту при за­клю­че­нии основного до­го­во­ра или при ре­ше­нии имею­щей пра­во вы­бо­ра сто­ро­ны не за­клю­чать основной до­го­вор. Ес­ли сто­ро­на, имею­щая пра­во вы­бо­ра, по­счи­та­ет за­клю­че­ние основного до­го­во­ра це­ле­со­об­раз­ным, пла­тёж по оп­ци­он­но­му до­го­во­ру по сво­ей эко­но­мической су­ти бу­дет яв­лять­ся «пре­ми­ей» к це­не по основному до­го­во­ру. Ес­ли же имею­щая пра­во вы­бо­ра сто­ро­на по­счи­та­ет за­клю­че­ние основного до­го­во­ра не­це­ле­со­об­раз­ным, пла­тёж по оп­ци­он­но­му до­го­во­ру бу­дет её един­ст­вен­ной по­те­рей, или «от­ку­пом» от основного до­го­во­ра. В американской мо­де­ли оп­цио­нов пра­во на за­клю­че­ние до­го­во­ра мо­жет быть реа­ли­зо­ва­но в лю­бой мо­мент сро­ка, пре­ду­смот­рен­но­го для за­клю­че­ния основного до­го­во­ра в оп­ци­он­ном до­го­во­ре. В ев­ропейской мо­де­ли оп­цио­нов пра­во на за­клю­че­ние основного до­го­во­ра мо­жет быть реа­ли­зо­ва­но толь­ко в по­след­ний день сро­ка.

Оп­ци­он­ный до­го­вор не­об­хо­ди­мо от­ли­чать от до­го­во­ра под от­ла­га­тель­ным ус­ло­ви­ем, пред­став­ляю­щим со­бой основной до­го­вор, в рам­ках ко­то­ро­го сто­ро­ны (в от­ли­чие от оп­ци­он­но­го до­го­во­ра) при­ни­ма­ют на се­бя не обя­зан­ность за­клю­чить до­го­вор, а обя­зан­ность пе­ре­дать вещь, ока­зать ус­лу­ги, вы­пол­нить ра­бо­ты и прочее, но при этом ста­вят воз­ник­но­ве­ние сво­их прав и обя­зан­но­стей под какое-либо ус­ло­вие. Оп­ци­он­ный до­го­вор так­же не­об­хо­ди­мо от­ли­чать от основного до­го­во­ра с от­сро­чен­ным ис­пол­не­ни­ем. От­ли­ча­ет­ся оп­ци­он­ный до­го­вор и от пред­ва­рительного до­го­во­ра, яв­ляю­ще­го­ся си­нал­лаг­ма­ти­че­ским (т. е. в рам­ках пред­ва­рительного до­го­во­ра пра­вом и обя­зан­но­стью за­клю­чить до­го­вор на­де­ле­на ка­ж­дая сто­ро­на), в то вре­мя как оп­ци­он­ный до­го­вор - од­но­сто­рон­не обя­зы­ваю­щий (т. е. в рам­ках оп­ци­он­но­го до­го­во­ра пра­во на за­клю­че­ние до­го­во­ра есть лишь у од­ной сто­ро­ны, а на вто­рой - ле­жит толь­ко обя­зан­ность за­клю­чить основной до­го­вор). Оп­ци­он­ный до­го­вор сле­ду­ет от­ли­чать и от од­но­сто­рон­не­го во­ле­изъ­яв­ле­ния на за­клю­че­ние до­го­во­ра - офер­ты , ко­то­рая, в от­ли­чие от оп­ци­он­но­го до­го­во­ра, не яв­ля­ет­ся сдел­кой и по­ро­ж­да­ет толь­ко со­стоя­ние свя­зан­но­сти на сто­ро­не офе­рен­та и се­кун­дар­ные пра­во­мо­чия на за­клю­че­ние до­го­во­ра у ак­цеп­тан­та.

Со­вре­мен­ное российское гражданское за­ко­но­да­тель­ст­во не со­дер­жит специальных по­ло­же­ний о до­го­во­ре Опциона, но и не за­пре­ща­ет его, со­от­вет­ст­вен­но до­го­вор Опциона яв­ля­ет­ся «не­по­име­но­ван­ным» до­го­во­ром, на ко­то­рый рас­про­стра­ня­ют­ся толь­ко об­щие по­ло­же­ния о до­го­во­рах.

Опцион как пра­во из цен­ной бу­ма­ги воз­ни­ка­ет на ос­но­ва­нии так называемого оп­цио­на эми­тен­та - цен­ной бу­ма­ги, кон­вер­ти­руе­мой в ак­ции эми­тен­та. Опцион за­кре­п­ля­ет пра­во его вла­дель­ца на по­куп­ку в пре­ду­смот­рен­ный в Опционе срок и/или при на­сту­п­ле­нии ука­зан­ных в Опционе об­стоя­тельств оп­ре­де­лён­но­го ко­ли­че­ст­ва ак­ций эми­тен­та та­ко­го Опциона. Це­на и ряд иных ус­ло­вий раз­ме­ще­ния ак­ций во ис­пол­не­ние тре­бо­ва­ний по оп­цио­нам эми­тен­та оп­ре­де­ля­ет­ся не­по­сред­ст­вен­но в та­ком Опционе. Вы­пус­ка­ет­ся и раз­ме­ща­ет­ся Опцион в со­от­вет­ст­вии с про­це­ду­рой, пре­ду­смот­рен­ной в за­коно­да­тель­ст­ве о рын­ке цен­ных бу­маг при­ме­ни­тель­но к имен­ным эмис­си­он­ным цен­ным бу­ма­гам.

На ор­га­ни­зо­ван­ном рын­ке цен­ных бу­маг воз­мо­жен обо­рот Опционов как про­из­вод­ных фи­нан­со­вых ин­ст­ру­мен­тов, т. е. дого­во­ров, пре­ду­смат­ри­ваю­щих обя­зан­ность сто­ро­ны на ус­ло­ви­ях, оп­ре­де­лён­ных в до­го­во­ре Опциона, в слу­чае предъ­яв­ле­ния тре­бо­ва­ния вто­рой сто­ро­ной ку­пить или про­дать цен­ные бу­ма­ги, ва­лю­ту или то­вар ли­бо за­клю­чить до­го­вор, яв­ляю­щий­ся про­из­вод­ным фи­нан­со­вым ин­стру­мен­том. За­ко­но­да­тель­ст­во о рын­ке цен­ных бу­маг ус­та­нав­ли­ва­ет осо­бые тре­бо­ва­ния к обо­ро­ту Опционов как про­из­вод­ных фи­нан­со­вых ин­ст­ру­мен­тов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)