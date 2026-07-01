ОПЦИОН
ОПЦИОН (от лат. optio - выбор, желание, усмотрение) - право выбора, осуществляемое односторонним волеизъявлением в определённый срок или при наступлении определённых обстоятельств (право).
Различают Опцион, возникающий на основании договора (опционного договора), и Опцион как право из ценной бумаги (опцион эмитента).
Опционный договор является организационным договором, предметом которого выступает заключение какого-либо иного (основного) договора в будущем. В соответствии с опционным договором одна сторона получает право, а другая - берёт на себя обязанность заключить такой основной договор на заранее согласованных условиях. Иными словами, опционный договор заключается, когда стороны согласовали условия будущего основного договора, но одна из сторон оставляет за собой право выбора в отношении того, заключать ли основной договор, при этом связывая вторую сторону обязательством заключить основной договор, если первая сторона сделает выбор в пользу его заключения. В опционном договоре должны наличествовать две группы условий: во-первых, относящиеся к содержанию опционного договора (например, условие о сроке заключения основного договора), и, во-вторых, относящиеся к содержанию основного договора в отношении заключения которого заключён опционный договор. Чаще всего конструкция опционного договора используется при заключении договора купли-продажи. В таком случае если стороной, получающей право выбора заключить договор купли-продажи, является продавец, то говорят о праве продать, или пут-опционе (put option). Если же стороной, получающей право выбора заключить договор купли-продажи, выступает покупатель, говорят о праве купить, или колл-опционе (call option).
Согласно общему правилу, сторона, приобретающая право по опционному договору, должна уплатить определённую сумму второй стороне, при этом, если стороны не согласуют иное, такой платёж не засчитывается в счёт платежа по основному договору и не подлежит возврату при заключении основного договора или при решении имеющей право выбора стороны не заключать основной договор. Если сторона, имеющая право выбора, посчитает заключение основного договора целесообразным, платёж по опционному договору по своей экономической сути будет являться «премией» к цене по основному договору. Если же имеющая право выбора сторона посчитает заключение основного договора нецелесообразным, платёж по опционному договору будет её единственной потерей, или «откупом» от основного договора. В американской модели опционов право на заключение договора может быть реализовано в любой момент срока, предусмотренного для заключения основного договора в опционном договоре. В европейской модели опционов право на заключение основного договора может быть реализовано только в последний день срока.
Опционный договор необходимо отличать от договора под отлагательным условием, представляющим собой основной договор, в рамках которого стороны (в отличие от опционного договора) принимают на себя не обязанность заключить договор, а обязанность передать вещь, оказать услуги, выполнить работы и прочее, но при этом ставят возникновение своих прав и обязанностей под какое-либо условие. Опционный договор также необходимо отличать от основного договора с отсроченным исполнением. Отличается опционный договор и от предварительного договора, являющегося синаллагматическим (т. е. в рамках предварительного договора правом и обязанностью заключить договор наделена каждая сторона), в то время как опционный договор - односторонне обязывающий (т. е. в рамках опционного договора право на заключение договора есть лишь у одной стороны, а на второй - лежит только обязанность заключить основной договор). Опционный договор следует отличать и от одностороннего волеизъявления на заключение договора - оферты, которая, в отличие от опционного договора, не является сделкой и порождает только состояние связанности на стороне оферента и секундарные правомочия на заключение договора у акцептанта.
Современное российское гражданское законодательство не содержит специальных положений о договоре Опциона, но и не запрещает его, соответственно договор Опциона является «непоименованным» договором, на который распространяются только общие положения о договорах.
Опцион как право из ценной бумаги возникает на основании так называемого опциона эмитента - ценной бумаги, конвертируемой в акции эмитента. Опцион закрепляет право его владельца на покупку в предусмотренный в Опционе срок и/или при наступлении указанных в Опционе обстоятельств определённого количества акций эмитента такого Опциона. Цена и ряд иных условий размещения акций во исполнение требований по опционам эмитента определяется непосредственно в таком Опционе. Выпускается и размещается Опцион в соответствии с процедурой, предусмотренной в законодательстве о рынке ценных бумаг применительно к именным эмиссионным ценным бумагам.
На организованном рынке ценных бумаг возможен оборот Опционов как производных финансовых инструментов, т. е. договоров, предусматривающих обязанность стороны на условиях, определённых в договоре Опциона, в случае предъявления требования второй стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом. Законодательство о рынке ценных бумаг устанавливает особые требования к обороту Опционов как производных финансовых инструментов.