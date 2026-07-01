ОПАВА

ОПАВА (чеш. Opava) - го­род на се­ве­ро-вос­то­ке Че­хии , в Мо­рав­ско-Си­лез­ском крае.

Население 55,6 тысяч человек (2013). Рас­по­ло­жен на реке Опа­ва, в 30 км к се­ве­ро-за­па­ду от Ост­ра­вы, на гра­ни­це с Поль­шей (по­гра­нич­ный ав­то­мо­биль­ный пе­ре­езд). Узел ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог. Бли­жай­ший ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт - имени Ле­о­ша Яна­че­ка в Ост­ра­ве.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1195 году как Op­pavia (Оппавиа; по названию реки Опа­ва), с 1325 года - так­же под немецкому названию Троп­пау (Trop­pau). С 1204 года в со­ста­ве вла­де­ний Тев­тон­ско­го ор­де­на. В 1224 года по­лу­чил городские при­ви­ле­гии. В 1241 году опус­то­шён вой­ска­ми мон­го­ло-та­тар, в 1253 году ок­ре­ст­но­сти Опавы ра­зо­ре­ны вой­ска­ми князя га­лиц­ко­го и во­лын­ско­го Да­нии­ла Ро­ма­но­ви­ча . С 1318 года в со­ста­ве од­но­именного кня­же­ст­ва (Ducatus Oppaviensis, Ду­ка­тус Оп­па­ви­ен­сис; так­же из­вест­но как гер­цог­ст­во Троп­пау) во вла­де­нии вет­ви Прже­мы­сло­ви­чей (в 1460 году про­да­но чешскому ко­ро­лю Йир­жи из По­деб­рад). С 1526 года под вла­стью Габс­бур­гов . В XVI - начале XVII веков важ­ный центр Ре­фор­ма­ции . Во вре­мя Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов за­хва­ты­вал­ся датскими (1626) и шведскими (1642) вой­ска­ми. В 1820 году ме­сто про­ве­де­ния кон­грес­са Свя­щен­но­го сою­за. В 1782-1849 годах вхо­дил в Мо­равско-Си­лез­ский гу­бер­ни­ум с цен­тром в городе Брюнн (ны­не Брно), с 1849 года в ко­рон­ную зем­лю Си­ле­зия (в 1849-1850 годы, 1860-1861 годы Мо­рав­ско-Си­лез­ская зем­ля). Раз­ви­тие го­ро­да ус­ко­ри­лось с от­кры­ти­ем в 1847 году железной дороги Шён­брунн (ны­не в со­ста­ве Остравы) - Троп­пау - Ци­ген­хальс (Глу­хо­ла­зы). Во 2-й половине XIX века центр од­но­го из ок­ру­гов Си­ле­зии, основная часть на­се­ле­ния го­ро­да со­став­ля­ли нем­цы. С 1918 года в со­ста­ве Че­хо­сло­ва­кии, административный центр Си­лез­ской зем­ли. С 1928 года в со­ста­ве Мо­рав­ско-Си­лез­ской зем­ли. По Мюн­хен­ско­му со­гла­ше­нию 1938 года пе­ре­шёл под германское управ­ле­ние. По­сле ок­ку­па­ции Че­хии Гер­ма­ни­ей с 1.4.1939 года в со­ста­ве им­пер­ского округа Су­де­тен­ланд. 1.5.1939 года при­сое­ди­не­ны близ­ле­жа­щие об­щи­ны Гильш­виц (Ки­ле­шо­ви­це), Як­тар (Як­та­рж), Ка­та­райн (Ка­тер­жин­ки), чис­лен­ность на­се­ле­ния го­ро­да пре­вы­си­ла 45 тыяч человек. Ос­во­бо­ж­дён 22.4.1945 вгода ой­ска­ми 4-го Украинского фрон­та. В 1945-1946 годах немецкое на­се­ле­ние Опавы вы­се­ле­но в Гер­ма­нию, чис­ло жи­те­лей го­ро­да со­кра­ти­лось до 26 тысяч человек. С 1960 года в со­ста­ве Се­ве­ро-Мо­рав­ской области. Во 2-й половине XX века раз­ви­вал­ся как промышленный и об­ра­зо­вательный центр. В 2000-2001 годах в со­ста­ве Ост­рав­ско­го края, с 2001 года - Мо­рав­ско-Си­лез­ско­го края.

Ис­то­рическим цен­тром Опавы яв­ля­ет­ся Верх­няя площадь, на ко­то­рой рас­по­ло­же­ны го­тический со­бор Ус­пе­ния Пре­свя­той Де­вы Ма­рии (XIII-XIV века, южная баш­ня над­ст­рое­на в 1686 году; ба­роч­ный ин­терь­ер XVIII века), ре­нес­санс­ная Ра­ту­ша со Сто­ро­же­вой баш­ней (так называемая баш­ня Гла­ска; 1614-1618 годы, архитектор К. Про­хгу­бер; пе­ре­строе­на в 1800-е годы), зда­ние те­ат­ра (1804-1805 годы, пе­ре­строе­но в 1883 году, архитектор Э. Ла­биц­ки). На улице Ма­са­ри­ка на­хо­дят­ся ар­хитектурные ком­плек­сы бывших мо­на­сты­рей: ми­но­ри­тов (1238, пе­ре­стро­ен в XVIII веке в ба­роч­ном сти­ле) с го­тической церковью Святого Ду­ха (1260-1280-е годы, пе­ре­строе­на в конце XVII-XVIII веках) и ие­зуи­тов с ба­роч­ным зда­ни­ем Ие­зу­ит­ской кол­ле­гии (1631-1642 годы, пе­ре­строе­но в 1711-1723 годах; ны­не крае­вой ар­хив) и церковь Святого Адаль­бер­та Праж­ско­го (Святого Вой­те­ха; около 1350 года, пе­ре­строе­на в 1675-1679 годах в ба­роч­ном сти­ле). На Ниж­ней площади - ба­роч­ный Чум­ной столб (ко­лон­на Пре­свя­той Де­вы Ма­рии; 1675, пе­ре­строе­на в 1-й половине XVIII века). Сре­ди других па­мят­ни­ков - го­тические церк­ви XIV-XV веков: Святого Вац­ла­ва в бывшем до­ми­ни­кан­ском монастыре (1290-е годы - 1336 год, пе­ре­строе­на в 1732-1733 годах), Святого Ио­ан­на Кре­сти­те­ля (1431-1451 годы, пе­рестрое­на в 1689-1704 годах), Святой Трои­цы (1463), Свя­тых Пет­ра и Пав­ла, Святой Ека­те­ри­ны; так­же ча­сов­ня Воз­дви­же­ния Святого Кре­ста (так называемая Швед­ская ча­сов­ня; 1394, ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в 1907-1911 годах). В ис­то­рическом цен­тре со­хра­нил­ся ряд до­мов XVI века в ре­нес­санс­ном сти­ле (до­ма «Бо­жи ко­утек», «У би­ле­го ко­нич­ка»), в том числе с ре­кон­ст­руи­рованными ба­роч­ны­ми фа­са­да­ми (дом «У мо­ур­же­ни­на», пе­ре­стро­ен в 1730 году). Так­же со­хра­ни­лись ба­роч­ные по­строй­ки: зда­ние су­да (начало XVIII века), так называемый Фи­лип­пов двор (1-я половина XVIII века), до­ма за­жи­точ­ных го­рожан. Ар­хитектурные па­мят­ни­ки XIX века - дом Блюхе­ра (1830-е годы, архитектор И.Р. Ви­п­лар), дво­рец Ра­зу­мов­ских, еван­ге­лическая цер­ковь, зда­ния Си­лез­ско­го университета (в бывшем мо­на­сты­ре кла­ри­сок), Сбе­ре­гательного бан­ка. В начале XX века в сти­ле мо­дерн по­строе­ны: ттак называемый Со­ви­ный за­мок (1904-1906 годы, архитектор А. Бар­тель), зда­ние Тор­го­вой па­ла­ты (1908-1910 годы, архитектор Л. Бау­эр). Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков в ду­хе мо­дер­низ­ма и ра­цио­на­лиз­ма: зда­ние бывшего уни­вер­ма­га «Бре­да» (1927-1928 годы, арх. Бау­эр), пла­ва­тель­ный бас­сейн (1931, архитектор О. Рай­х­нер), дом Р. Гес­се (1934-1935 годы, ар­хи­тек­то­ры Ч. и Л. Шла­пе­та), церковь Святой Яд­ви­ги Си­лез­ской (1933-1937 годы, архитектор Бау­эр).

Опава - важ­ный центр об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры Мо­ра­вии. Си­лез­ский университет (1989). Си­лез­ский крае­вой му­зей (1814; ста­рей­ший в стра­не; зда­ние 1893-1895 годов, ар­хи­тек­то­ры Й. Шай­рин­гер, Ф. Ках­лер; в сти­ле не­оре­нес­санс). Ху­дожественная га­ле­рея (1974). Си­лез­ский дра­ма­тический и опер­ный те­атр (1805). Фес­ти­ва­ли: му­зы­ки и ли­те­ра­ту­ры имени П. Без­ру­ча (с 1958), хо­ро­во­го пе­ния. Спор­тив­ные со­ору­же­ния: мно­го­функ­цио­наль­ный Дво­рец спор­та (около 5,5 тысяч мест) и фут­боль­ный ста­ди­он (около 8 тысяч мест).

Опава - один из важ­ных ин­ду­ст­риаль­ных цен­тров Ост­рав­ской аг­ло­ме­ра­ции. Ве­ду­щая от­расль промышленности - ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка. С кон гра­доца XIX века об­ра­зую­щие функ­ции вы­пол­ня­ет ма­шино­стро­ительный кон­церн «Ostroj» - один из круп­ней­ших в стра­не про­из­во­ди­те­лей гор­но-шахт­но­го обо­ру­до­ва­ния и другой про­дук­ции. К чис­лу ве­ду­щих пред­при­ятий от­но­сят­ся фаб­ри­ки: фар­ма­цев­тической из­ра­иль­ской ком­пании «Teva Pharmaceutical Industries» (бывшая «Galena») и кар­тон­ных упа­ко­воч­ных из­де­лий швейцарской ком­па­нии «Model». В Опаве на­хо­дят­ся штаб-квар­ти­ры и про­из­водственные под­раз­де­ле­ния ком­па­ний, вы­пус­каю­щих ар­ма­ту­ру для энер­ге­ти­ки (в том числе атом­ной), хи­мической и неф­те­хи­мической промышленности (ком­па­ния «Ara­ko»), ме­тал­ло­кон­ст­рук­ции («Femont Opa­va»), тру­бо­про­кат­ное обо­ру­до­ва­ние («Prestar»), ав­то­мо­биль­ные де­та­ли и стро­ительную фур­ни­ту­ру («Komas»), тор­моз­ные пе­да­ли (чешское под­раз­де­ле­ние британской ком­па­нии «KSR Internatio­nal») и другие. Сте­коль­ная (тра­диционное про­изводство ёлоч­ных иг­ру­шек на фаб­ри­ке ком­па­нии «Slezská tvorba»), пи­ще­вая (му­ко­моль­ная, мо­лоч­ная), ком­би­кор­мо­вая и по­ли­гра­фич. промышленность.

К югу от Опавы - зам­ко­вый ком­плекс Гра­дец-над-Мо­ра­ви­ци: ттак называемый Бе­лый (XI-XIII века, пе­ре­страи­вал­ся в 1585 и 1796 годах; ре­нес­санс и ам­пир) и Крас­ный (1874-1891 годы; нео­го­ти­ка) зам­ки, анг­лий­ский парк (1796).

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