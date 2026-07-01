ОПАВА
ОПАВА (чеш. Opava) - город на северо-востоке Чехии, в Моравско-Силезском крае.
Население 55,6 тысяч человек (2013). Расположен на реке Опава, в 30 км к северо-западу от Остравы, на границе с Польшей (пограничный автомобильный переезд). Узел автомобильных и железных дорог. Ближайший международный аэропорт - имени Леоша Яначека в Остраве.
Впервые упоминается в 1195 году как Oppavia (Оппавиа; по названию реки Опава), с 1325 года - также под немецкому названию Троппау (Troppau). С 1204 года в составе владений Тевтонского ордена. В 1224 года получил городские привилегии. В 1241 году опустошён войсками монголо-татар, в 1253 году окрестности Опавы разорены войсками князя галицкого и волынского Даниила Романовича. С 1318 года в составе одноименного княжества (Ducatus Oppaviensis, Дукатус Оппавиенсис; также известно как герцогство Троппау) во владении ветви Пржемысловичей (в 1460 году продано чешскому королю Йиржи из Подебрад). С 1526 года под властью Габсбургов. В XVI - начале XVII веков важный центр Реформации. Во время Тридцатилетней войны 1618-1648 годов захватывался датскими (1626) и шведскими (1642) войсками. В 1820 году место проведения конгресса Священного союза. В 1782-1849 годах входил в Моравско-Силезский губерниум с центром в городе Брюнн (ныне Брно), с 1849 года в коронную землю Силезия (в 1849-1850 годы, 1860-1861 годы Моравско-Силезская земля). Развитие города ускорилось с открытием в 1847 году железной дороги Шёнбрунн (ныне в составе Остравы) - Троппау - Цигенхальс (Глухолазы). Во 2-й половине XIX века центр одного из округов Силезии, основная часть населения города составляли немцы. С 1918 года в составе Чехословакии, административный центр Силезской земли. С 1928 года в составе Моравско-Силезской земли. По Мюнхенскому соглашению 1938 года перешёл под германское управление. После оккупации Чехии Германией с 1.4.1939 года в составе имперского округа Судетенланд. 1.5.1939 года присоединены близлежащие общины Гильшвиц (Килешовице), Яктар (Яктарж), Катарайн (Катержинки), численность населения города превысила 45 тыяч человек. Освобождён 22.4.1945 вгода ойсками 4-го Украинского фронта. В 1945-1946 годах немецкое население Опавы выселено в Германию, число жителей города сократилось до 26 тысяч человек. С 1960 года в составе Северо-Моравской области. Во 2-й половине XX века развивался как промышленный и образовательный центр. В 2000-2001 годах в составе Остравского края, с 2001 года - Моравско-Силезского края.
Историческим центром Опавы является Верхняя площадь, на которой расположены готический собор Успения Пресвятой Девы Марии (XIII-XIV века, южная башня надстроена в 1686 году; барочный интерьер XVIII века), ренессансная Ратуша со Сторожевой башней (так называемая башня Гласка; 1614-1618 годы, архитектор К. Прохгубер; перестроена в 1800-е годы), здание театра (1804-1805 годы, перестроено в 1883 году, архитектор Э. Лабицки). На улице Масарика находятся архитектурные комплексы бывших монастырей: миноритов (1238, перестроен в XVIII веке в барочном стиле) с готической церковью Святого Духа (1260-1280-е годы, перестроена в конце XVII-XVIII веках) и иезуитов с барочным зданием Иезуитской коллегии (1631-1642 годы, перестроено в 1711-1723 годах; ныне краевой архив) и церковь Святого Адальберта Пражского (Святого Войтеха; около 1350 года, перестроена в 1675-1679 годах в барочном стиле). На Нижней площади - барочный Чумной столб (колонна Пресвятой Девы Марии; 1675, перестроена в 1-й половине XVIII века). Среди других памятников - готические церкви XIV-XV веков: Святого Вацлава в бывшем доминиканском монастыре (1290-е годы - 1336 год, перестроена в 1732-1733 годах), Святого Иоанна Крестителя (1431-1451 годы, перестроена в 1689-1704 годах), Святой Троицы (1463), Святых Петра и Павла, Святой Екатерины; также часовня Воздвижения Святого Креста (так называемая Шведская часовня; 1394, реконструирована в 1907-1911 годах). В историческом центре сохранился ряд домов XVI века в ренессансном стиле (дома «Божи коутек», «У билего коничка»), в том числе с реконструированными барочными фасадами (дом «У моурженина», перестроен в 1730 году). Также сохранились барочные постройки: здание суда (начало XVIII века), так называемый Филиппов двор (1-я половина XVIII века), дома зажиточных горожан. Архитектурные памятники XIX века - дом Блюхера (1830-е годы, архитектор И.Р. Виплар), дворец Разумовских, евангелическая церковь, здания Силезского университета (в бывшем монастыре кларисок), Сберегательного банка. В начале XX века в стиле модерн построены: ттак называемый Совиный замок (1904-1906 годы, архитектор А. Бартель), здание Торговой палаты (1908-1910 годы, архитектор Л. Бауэр). Среди архитектурных памятников в духе модернизма и рационализма: здание бывшего универмага «Бреда» (1927-1928 годы, арх. Бауэр), плавательный бассейн (1931, архитектор О. Райхнер), дом Р. Гессе (1934-1935 годы, архитекторы Ч. и Л. Шлапета), церковь Святой Ядвиги Силезской (1933-1937 годы, архитектор Бауэр).
Опава - важный центр образования и культуры Моравии. Силезский университет (1989). Силезский краевой музей (1814; старейший в стране; здание 1893-1895 годов, архитекторы Й. Шайрингер, Ф. Кахлер; в стиле неоренессанс). Художественная галерея (1974). Силезский драматический и оперный театр (1805). Фестивали: музыки и литературы имени П. Безруча (с 1958), хорового пения. Спортивные сооружения: многофункциональный Дворец спорта (около 5,5 тысяч мест) и футбольный стадион (около 8 тысяч мест).
Опава - один из важных индустриальных центров Остравской агломерации. Ведущая отрасль промышленности - машиностроение и металлообработка. С кон градоца XIX века образующие функции выполняет машиностроительный концерн «Ostroj» - один из крупнейших в стране производителей горно-шахтного оборудования и другой продукции. К числу ведущих предприятий относятся фабрики: фармацевтической израильской компании «Teva Pharmaceutical Industries» (бывшая «Galena») и картонных упаковочных изделий швейцарской компании «Model». В Опаве находятся штаб-квартиры и производственные подразделения компаний, выпускающих арматуру для энергетики (в том числе атомной), химической и нефтехимической промышленности (компания «Arako»), металлоконструкции («Femont Opava»), трубопрокатное оборудование («Prestar»), автомобильные детали и строительную фурнитуру («Komas»), тормозные педали (чешское подразделение британской компании «KSR International») и другие. Стекольная (традиционное производство ёлочных игрушек на фабрике компании «Slezská tvorba»), пищевая (мукомольная, молочная), комбикормовая и полиграфич. промышленность.
К югу от Опавы - замковый комплекс Градец-над-Моравици: ттак называемый Белый (XI-XIII века, перестраивался в 1585 и 1796 годах; ренессанс и ампир) и Красный (1874-1891 годы; неоготика) замки, английский парк (1796).