ОПАТОШУ ИОСИФ
ОПАТОШУ ИОСИФ (Настоящее имя и фамилия Иосеф-Меир Опатовский) - еврейский писатель.
Писал на идише. Сын лесоторговца из родовитой хасидской семьи. Учился в Варшавской торговой школе (1901-1905 годы). В 1905 году изучал инженерное дело в городе Нанси (Франция); вернувшись в Варшаву, познакомился с И.Л. Перецем (1906), оказавшим значительное влияние на становление Опатошу как литератора. В 1907 году эмигрировал в Нью-Йорк; в 1910 году примкнул к еврейской модернистской литературной группе «Молодые» («Ди юнге»). Получил диплом инженера в Купер- Юнион-колледже (1914). Сотрудничал в газете «Дер тог» (1914-1954 годы).
Дебютировал рассказом «По ту сторону моста» («Афн йенер зайт брик», 1910). В повести «Роман конокрада» («Роман фун а ферд ганев», 1912, русский перевод 1929) и рассказе «Морис и его сын Филипп» («Морис ун зайн зун Филипп», 1913) создал образы «сильных евреев», умеющих постоять за себя. Романтизация маргинальных слоёв общества характерна для рассказов из сборника «Преступный мир» («Унтервелт», 1918). В сборнике рассказов «Новый дом» («Ди нае хейм», 1914), романах «Хибру» (1920), «Танцовщица» («Ди тенцерин»), «Вокруг Гранд Стрит» («Арум Гранд Стрит», оба 1929) Опатошу обратился к проблеме ассимиляции еврейских эмигрантов в США. Центральное место в его творчестве занимает трилогия о событиях, связанных с Польским восстанием 1863-1864 годов: романы «В одиночестве» («Алейн», 1918), «В польских лесах» («Ин пойлише велдер», 1921, русский перевод 1929) и «1863» (Вильно, 1925). Трагедия холокоста и другие гонения на евреев нашли отражение в поздних произведениях Опатошу: сборники «Когда пала Польша» («Вен Польн из гефалн», 1943), «"Еврейская легенда" и другие рассказы» («Идн-легенде ун андере дерцейлунген», 1951). В последние годы жизни работал над историческим романом «Последнее восстание» («Дер лецтер ойфштанд», том 1 - «Рабби Акива», 1948; том 2 - «Бар-Кохба», 1955, посмертно), основанным на документальных и фольклорных источниках, в котором изображена Иудея периода антиримского восстания 132-135 ггодов. Среди других произведений: рассказы о средневековом еврействе «День в Регенсбурге» («А тог ин Регенсбург», 1933) и «Элиаху Бохер» (1933, об Э. Левита); сборник «"Раса", "Линчевание" и другие рассказы» («Расе, линчерай ун андере дерцейлунген», 1923) о расовой дискриминации, очерки о поездках в СССР (1927, 1934), Палестину (1934) и Израиль (1952), сборник эссе «Язык идиш и культура на идише» («Идиш ун идишкайт», Торонто, 1949), публицистика.
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