ОПАХИВАНИЕ

ОПАХИВАНИЕ - ритуальное.

Об­ряд про­ве­де­ния плу­гом бо­роз­ды во­круг по­се­ле­ния (ре­же - усадь­бы, по­ля и тому подобных). Был из­вес­тен у древних гре­ков, рим­лян (отражён в ле­ген­де об Опахивании Ро­му­лом гра­ниц бу­ду­ще­го Ри­ма ), кель­тов, гер­ман­цев, сла­вян, на­ро­дов Восточной Ев­ро­пы , Кав­ка­за и других.

Опахивание про­во­ди­лось для ма­гической за­щи­ты (смотри Обе­рег ) опа­хи­вае­мо­го про­стран­ст­ва, соз­да­ния во­круг не­го сим­во­лической ог­ра­ды или для из­гна­ния опас­но­сти за его пре­де­лы, а так­же для пре­до­хра­не­ния лю­дей и ско­та от мо­ро­вой бо­лез­ни, сти­хий­ных бед­ст­вий, не­чис­той си­лы, по­стро­ек от по­жа­ра, по­се­вов от за­су­хи, гра­да и тому подобного. Уст­раи­ва­лось во вре­мя эпи­де­мий и других бед­ст­вий ли­бо при­уро­чи­ва­лось к оп­ре­де­лён­ной ка­лен­дар­ной да­те (Стра­ст­ной суб­бо­те, ве­сен­не­му Юрь­е­ву дню, Ива­но­ву дню, Пет­ро­ву дню, окон­ча­нию жат­вы и тому подобным). Опахивание про­ис­хо­ди­ло но­чью, ре­же - на рас­све­те. Со­вер­ша­ли Опахивание обыч­но жен­щи­ны в со­стоя­нии ри­ту­аль­ной чис­то­ты - де­вуш­ки, вдо­вы (час­то раз­де­тые до­на­га или оде­тые в бе­лые ру­ба­хи, с рас­пу­щен­ны­ми во­ло­са­ми и тому подобным), ино­гда - сол­дат­ки, бе­ре­мен­ные жен­щи­ны, со­вме­ст­но ста­ри­ки и ста­ру­хи, бра­тья-близ­не­цы, мо­ло­дые муж­чи­ны и другие. В плуг впря­га­лись тяг­ло­вые жи­вот­ные, ино­гда - лю­ди (восточные и западные сла­вя­не; у восточных сла­вян чис­ло уча­ст­ни­ков об­ря­да обыч­но долж­но бы­ло быть крат­но трём или двум). Час­то для Опахивания ис­поль­зо­ва­ли но­вый (или сде­лан­ный за од­ну ночь) плуг, во­лов-близ­не­цов или впер­вые впря­жён­ных во­лов и тому подобное.

Про­во­ди­мая Опахиванием бо­роз­да долж­на бы­ла быть замк­ну­той. Опахивание про­ис­хо­ди­ло втай­не от жи­те­лей се­ла (ли­бо они долж­ны бы­ли си­деть по до­мам с за­пер­ты­ми ок­на­ми и во­ро­та­ми). Ес­ли Опахивание про­во­ди­лось с ох­ра­нительной це­лью, оно со­вер­ша­лось в глу­бо­кой ти­ши­не или с чте­ни­ем мо­литв; ес­ли же оно име­ло це­лью из­гна­ние уже имев­шей­ся бо­лез­ни, его со­про­во­ж­да­ли шу­мом, кри­ка­ми, гром­ки­ми пес­ня­ми и тому подобгым; по­па­дав­ших­ся по пу­ти про­цес­сии жи­вот­ных умер­щв­ля­ли. По окон­ча­нии Опахивания во­ла ино­гда уби­ва­ли и за­ка­пы­ва­ли. Ма­гический эф­фект Опахивания уси­ли­ва­ет­ся пред­став­ле­ни­ем о вспа­хан­ной, т. е. окуль­ту­рен­ной, зем­ле как обе­ре­ге.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)