ОНУФРИЙ КЕРЖЕНЕЦКИЙ

ОНУФРИЙ КЕРЖЕНЕЦКИЙ (Ануфрий; по некоторым данным, имел прозвище Орёл) - деятель старообрядчества (поповец), основатель ануфриева согласия.

По пре­да­нию, был мо­на­хом Со­ло­вец­ко­го мо­на­сты­ря, от­ку­да по­сле по­дав­ле­ния цар­ски­ми вой­ска­ми Со­ло­вец­ко­го вос­ста­ния 1667-1676 годов бе­жал в Ни­же­го­род­ское За­вол­жье в Кер­жен­ские ски­ты ста­ро­об­ряд­че­ские . Воз­гла­вил Шар­пан­ский скит (воз­ле деревни Ма­лое Зи­новь­е­во), а так­же скит, на­зван­ный по его име­ни - Онуф­ри­ев­ский (вбли­зи деревни Хво­сти­ко­во Кер­жен­ской волости Ба­лах­нин­ско­го уезда; точ­ное рас­по­ло­же­ние ски­та не­из­вест­но, воз­мож­но, под ним под­ра­зу­ме­вал­ся Ар­сень­ев­ский скит, ос­тат­ки ко­торо­го со­хра­ни­лись за рекой Глин­ка по на­прав­ле­нию от города Се­мё­нов к деревне Тру­но­во).

В хо­де раз­вер­нув­ших­ся на Кер­жен­це в конце XVII-начале XVIII веков спо­ров во­круг так называемых дог­ма­тических пи­сем про­то­по­па Ав­ва­ку­ма Онуфрий Керженецкий вы­сту­пал как рев­но­ст­ный сто­рон­ник про­то­по­па, пись­ма ко­то­ро­го по­чи­тал «па­че Еван­ге­лия» и рас­про­стра­нял на Кер­жен­це. Од­на­ко, по не­ко­то­рым дан­ным, Онуфрий Керженецкий не раз­де­лял уче­ние Ав­ва­ку­ма о са­мо­со­жже­нии. Другие ста­ро­об­ряд­цы-по­пов­цы во гла­ве с Со­фон­ти­ем стре­ми­лись убе­дить Онуфрия Керженецкого и его сто­рон­ни­ков в не­пра­во­те пи­сем Ав­ва­ку­ма, для че­го на Кер­жен­це ими бы­ло со­зва­но несколько со­бо­ров. Онуфрий Керженецкий вы­ну­ж­ден был от­речь­ся от сво­их взгля­дов, но сде­лал это лишь фор­маль­но: 28.11(9.12).1708 года он под­пи­сал до­ку­мент, в ко­то­ром сви­де­тель­ст­во­вал, что «на Бо­га по­ла­га­ет» пись­ма Ав­ва­ку­ма. Главным ито­гом этих спо­ров ста­ло раз­де­ле­ние ни­же­го­род­ских по­пов­цев на 2 основных те­че­ния - со­фон­тие­во и ануф­рие­во. В 1720 году, по официальным све­де­ни­ям Рас­коль­ни­че­ской кон­то­ры, чис­лен­ность по­сле­до­ва­те­лей Онуфрия Керженецкого на Кер­жен­це до­хо­ди­ла до 500 че­ло­век. Это­му спо­соб­ст­во­ва­ла энер­гич­ная дея­тель­ность Онуфрия Керженецкого, со­сре­до­то­чив­ше­го в сво­их ру­ках по­жерт­во­ва­ния, по­сту­пав­шие на Кер­же­нец.

Около 1719 года, скры­ва­ясь от ро­зы­ска, Онуфрий Керженецкий ушёл из Кер­жен­ских ски­тов и по­се­лил­ся на Зим­нем бе­ре­гу Бе­ло­го моря (в литературе при­во­дят­ся не­вер­ные све­де­ния о смер­ти Онуфрия Керженецкого - около 1715-1716 годов). С 1721 года к не­му ста­ли при­бы­вать его уче­ни­ки и ос­но­вы­вать мно­го­численные ке­льи. Круп­ней­шей ста­ро­об­рядческой пус­ты­нью на Зим­нем бе­ре­гу стал Онуф­ри­ев скит, в ко­то­ром пре­об­ла­да­ли сто­рон­ни­ки Онуфрия Керженецкого [по 1-й ре­ви­зии (1720-е года), в ски­ту чис­ли­лось 8 муж­чин, по 2-й ре­ви­зии (1744) – 216 душ «обое­го по­ла»]. Пе­ре­се­ле­ние по­сле­до­ва­те­лей ануф­ри­ев­щи­ны на Зим­ний бе­рег про­ис­хо­ди­ло, воз­мож­но, не толь­ко из-за жес­то­ких дей­ст­вий вла­стей, но и в ре­зуль­та­те про­ти­во­стоя­ния Онуфрия Керженецкого и его сто­рон­ни­ков ос­таль­ной мас­се кер­жен­ских ста­ро­об­ряд­цев.