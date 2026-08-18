ОНУФРИЙ КЕРЖЕНЕЦКИЙ
ОНУФРИЙ КЕРЖЕНЕЦКИЙ (Ануфрий; по некоторым данным, имел прозвище Орёл) - деятель старообрядчества (поповец), основатель ануфриева согласия.
По преданию, был монахом Соловецкого монастыря, откуда после подавления царскими войсками Соловецкого восстания 1667-1676 годов бежал в Нижегородское Заволжье в Керженские скиты старообрядческие. Возглавил Шарпанский скит (возле деревни Малое Зиновьево), а также скит, названный по его имени - Онуфриевский (вблизи деревни Хвостиково Керженской волости Балахнинского уезда; точное расположение скита неизвестно, возможно, под ним подразумевался Арсеньевский скит, остатки которого сохранились за рекой Глинка по направлению от города Семёнов к деревне Труново).
В ходе развернувшихся на Керженце в конце XVII-начале XVIII веков споров вокруг так называемых догматических писем протопопа Аввакума Онуфрий Керженецкий выступал как ревностный сторонник протопопа, письма которого почитал «паче Евангелия» и распространял на Керженце. Однако, по некоторым данным, Онуфрий Керженецкий не разделял учение Аввакума о самосожжении. Другие старообрядцы-поповцы во главе с Софонтием стремились убедить Онуфрия Керженецкого и его сторонников в неправоте писем Аввакума, для чего на Керженце ими было созвано несколько соборов. Онуфрий Керженецкий вынужден был отречься от своих взглядов, но сделал это лишь формально: 28.11(9.12).1708 года он подписал документ, в котором свидетельствовал, что «на Бога полагает» письма Аввакума. Главным итогом этих споров стало разделение нижегородских поповцев на 2 основных течения - софонтиево и ануфриево. В 1720 году, по официальным сведениям Раскольнической конторы, численность последователей Онуфрия Керженецкого на Керженце доходила до 500 человек. Этому способствовала энергичная деятельность Онуфрия Керженецкого, сосредоточившего в своих руках пожертвования, поступавшие на Керженец.
Около 1719 года, скрываясь от розыска, Онуфрий Керженецкий ушёл из Керженских скитов и поселился на Зимнем берегу Белого моря (в литературе приводятся неверные сведения о смерти Онуфрия Керженецкого - около 1715-1716 годов). С 1721 года к нему стали прибывать его ученики и основывать многочисленные кельи. Крупнейшей старообрядческой пустынью на Зимнем берегу стал Онуфриев скит, в котором преобладали сторонники Онуфрия Керженецкого [по 1-й ревизии (1720-е года), в скиту числилось 8 мужчин, по 2-й ревизии (1744) – 216 душ «обоего пола»]. Переселение последователей ануфриевщины на Зимний берег происходило, возможно, не только из-за жестоких действий властей, но и в результате противостояния Онуфрия Керженецкого и его сторонников остальной массе керженских старообрядцев.