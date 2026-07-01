Онома́стика

Онома́стика — 1) имена собственные (также онимия); 2) наука о собственных именах; 3) вспомогательная историческая дисциплина, изучающая имена собственные как феномены культуры. Выделяют общую (теоретическую) О., в задачи которой входит изучение природы собственного имени, и подразделы О., исследующие конкретные классы собственных имен: антропонимика, объект которой — собственные имена людей (антропонимы), топонимика (топономастика), изучающая собственные имена географических объектов (топонимы), этнонимика, исследующая названия народов, племен и других этнических сообществ (этнонимы), и т. п.

В отечественном языкознании О. как наука стала развиваться с 1960‑х: оформились ее предмет и проблемное поле, возникли ономастические научные центры в Москве, Сверд­ловске (ныне Екатеринбург), Томске, Барнауле, Пензе, Перми, Петрозаводске, Вологде, Одессе, Донецке, Самарканде и др. В советское время в отечественной О. возник и активно развивался целый ряд направлений: регионоведческое (исследование совокупности собственных имен (ономастикона) определенной территории), структурное (анализ моделей образования собственных имен, системных отношений внутри русского ономастикона); выявление новых классов собственных имен и разработка ономастических классификаций; изучение собственных имен в художественном тексте; прикладные аспекты О., к которым относятся практическая транскрипция и транслитерация, стандартизация собственных имен при письменной фиксации, ономастическая орфография, разработка возможностей корректировки «официальных», картографических и других форм собственного имени.

С первых лет существования О. началось изучение собственных имен (прежде всего топонимов, а также антропонимов и этнонимов) с точки зрения их связи с историей народов и племен. Начало такому подходу положила книга В. Н. Топорова и О. Н. Трубачева «Лингвистический анализ гидронимов Верхнего По­днепровья» (1962), где исследование структуры названий водных объектов (гидронимов) позволило уточнить ареал распространения балтийской по происхождению топонимии, т. е. границы проживания балтов на территории Восточной Европы. Основным содержанием исторического направления стало опирающееся на письменные источники и полевые материалы изучение субстратной топонимии на различных территориях — бассейна Волги и Волго-­Двинского междуречья (Р. А. Агеева, И. Г. Добродомов, А. К. Матвеев, А. И. Попов, Г. П. Смолицкая), Северного Причерноморья (Е. С. Отин, А. К. Шапошников), Русского Севера и Карелии (Е. Н. Варникова, В. Л. Васильев, О. В. Востриков, Н. В. Кабинина, Г. М. Керт, Н. Н. Мамонтова, А. К. Матвеев, И. И. Муллонен, Л. А. Субботина, Ю. И. Чайкина, А. Л. Шилов), Урала (Г. В. Глинских, Е. Э. Иванова, А. С. Кривощекова-­Гантман, А. К. Матвеев, Е. Н. Полякова, О. В. Смирнов), Зауралья (Т. Н. Дмитриева, Н. В. Хромова-­Лабунец), Сибири (А. П. Дульзон). Полученные результаты позволяют уточнить картину былого расселения народов и племен на территории России. Исследования формул именования, динамики употребления имен на различных территориях, древних и современных прозвищ (И. А. Кюршунова, В. А. Никонов, В. В. Палагина, Е. Н. Полякова, С. Н. Смольников, Ю. И. Чайкина) также дают ценные сведения о социальном статусе русских имен в разные исторические периоды. Большой вклад в О. внес­ли исследования, основанные на понимании имени собственного как «способа сохранения традиции во времени» и продемонстрировавшие значимость ономастических данных (в частности, этнонимов) для реконструкции народных представлений о мире (Р. А. Агеева, Вяч. Вс. Иванов, А. К. Матвеев, А. И. Попов, В. Н. Топоров, Н. И. Толстой).

С 1990‑х собственное имя все чаще рассматривается как историческое свидетельство, символ эпохи. Специалисты по О. активно включаются в деятельность по возвращению исторических именований городам, селам, улицам. Значительный вклад в разработку проблемного поля О. вносят этнолингвистиы, изучающие особенности функционирования собственного имени в контексте народной культуры — в фольклорном и обрядовом кодах (Н. И. и С. М. Толстые, Е. Л. Березович). Качественно новый уровень достигнут в осуществлении лингвокультурологического (Т. П. Егорова, А. Ф. Журавлев, М. Э. Рут и др.) и историко-­культурного анализа собственных имен (Р. А. Агеева, Е. Л. Березович, А. К. Матвеев, И. И. Муллонен, Е. Н. Полякова, О. Н. Трубачев и др.). Разрабатываются вопросы ономастических «древностей» (Л. Г. Невская, В. Н. Топоров, Т. В. Топорова). Создаются этимологические словари географических названий и личных имен (словари Т. В. Матвеева, М. И. Муллонен, Е. Н. Поляковой, Е. М. Поспелова, Г. П. Смолицкой, А. В. Суперанской, Ю. И. Чайкиной, В. М. Шабалина и др.). Координации ономастических исследований способствуют журнал «Вопросы ономастики» (выходит с 2004 года под эгидой ИРЯ РАН и Уральского федерального университета) и регулярно (с 1969) проходящие конференции «Ономастика Поволжья».

Лит. : Агеева Р. А. Страны и народы: происхождение названий. М., 2002; Агеева Р. А. Гидронимия Русского Северо-­Запада как источник культурно-­исторической информации. 2‑е изд. М., 2004; Березович Е. Л. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте: Пространство и человек. М., 2009; Ее же. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте: Мифопоэтический образ пространства. М., 2010; Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Русские имена половецких князей: междинастические контакты сквозь призму антропонимики. М., 2013. М. Э. Рут.